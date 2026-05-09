অসম বিধানসভাত দুজন মন্ত্ৰীৰ দাবী কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ
আগন্তুক অসম মন্ত্ৰীসভাত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ দুগৰাকী বিধায়কক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰূপে অন্তৰ্ভুক্তৰ দাবী সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ ।
Published : May 9, 2026 at 5:11 PM IST
ধুবুৰী : অহা ১২ মে'ত অসমত শপত গ্ৰহণ কৰিব বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে । এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ হিচাপে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব । ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ বিজেপি তথা এনডিএ মিত্ৰজোঁটে ঐতিহাসিক সফলতা লাভ কৰিছে । এনডিএ মিত্ৰজোঁটে সমন্বিতভাৱে ১০২ খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে অকলে ৮২ খন আসন লাভ কৰিছে । আনহাতে, মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ আৰু বিপিএফে ১০ খনকৈ আসন লাভ কৰিছে ।
কিন্তু নতুন চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কোন কোন মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিব সেইটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই । আনহাতে, মিত্ৰদলৰ পৰা কোনে কিমানজন মন্ত্ৰী লাভ কৰিব সেইটোও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । তাৰ মাজতে এইবাৰ এক নতুন দাবী উত্থাপন হৈছে । অসমৰ এক অন্যতম জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ পৰা ২ গৰাকী বিধায়কক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন হৈছে ।
উল্লেখ্য যে এইবাৰ এনডিএ মিত্ৰজোঁটত ১০ গৰাকীকৈ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে জয়লাভ কৰিছে । ৰাজ্যত গঠন হ'বলগা নতুন চৰকাৰখনত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ পৰা কমেও দুগৰাকীকৈ বিধায়কক কেবিনেট মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদানৰ দাবী কৰিছে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে ।
শনিবাৰে ধুবুৰীত সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিৰ এক সংবাদমেলত এই দাবী উত্থাপন কৰা হয় । সংবাদমেলত কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ অন্যতম নেতা ৰঘুৰঞ্জন বেপাৰীয়ে কয় যে আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি, অগপ আৰু বিপিএফ দলৰ পৰা আমাৰ যি ১০ জনকৈ কোচ-ৰাজবংশী বিধায়ক জয়ী হৈছে, সেই নির্বাচিত হোৱা বিধায়কসকলৰ ভিতৰৰ পৰা ২ জন কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ বিধায়কক কেবিনেট মন্ত্ৰী প্ৰদান কৰক ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ যি ১০ জন বিধায়ক জিকি আহিছে এই দহজনৰ ভিতৰৰ পৰা ন্যূনমত দুজনক কেবিনেট ৰেংকত মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে । ধুবুৰী জিলা আগৰে পৰা অৱহেলিত হৈ আছে । জিলাখনত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে । আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে তেনেকৈ ৰাজনৈতিক সুবিধাও পোৱা নাই । ধুবুৰী জিলাৰ পৰা দুজন এজন অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ গোলোকগঞ্জ আৰু জীৱেশ ৰায় বিলাসীপাৰাৰ পৰা জিকিছে । আৰু ধুবুৰী জিলাৰ পৰা হয় অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ নহ'লে জীৱেশ ৰায়ৰ মাজৰ পৰা যদি এজনক কেবিনেট মন্ত্ৰী কৰা হয় আমি যথেষ্ট সুখী হ'ম ।"