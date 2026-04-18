১৭ এপ্ৰিল ক'লা দিৱস হিচাপে স্মৰণ কৰা হ'ব : লোকসভাত বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোক নাৰী বিৰোধী ৷ ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Himanta Biswa Sarma after opposition defeats Constitution Amendment Bill
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
Published : April 18, 2026 at 7:32 PM IST

নতুন দিল্লী: সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ লোকসভাত গৃহীত নোহোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ১৭ এপ্ৰিলৰ দিনটোক দেশবাসীয়ে এক ক'লা দিন হিচাপে মনত ৰাখিব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

সামাজিক মাধ্যম X যোগে শৰ্মাই কয়,"১৭ এপ্ৰিলক সদায় ক'লা দিৱস হিচাপে স্মৰণ কৰা হ'ব । কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁলোক নাৰী বিৰোধী, ই লজ্জাজনক ।"

শৰ্মাৰ মন্তব্যত সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা লোক জন শক্তি পাৰ্টীৰ সাংসদ চিৰাগ পাছোৱানে কয়,"বিৰোধীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী মিত্ৰজোঁট মহিলা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট । আগন্তুক সময়ত বিৰোধীয়ে ইয়াৰ ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব । আমি বিৰোধিতা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । আধাসংখ্যক জনসাধাৰণে নিজই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব । আমি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱালৈকে হাত সাবটি বহি নাথাকোঁ ।"

২০২৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিব বিচৰা সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন শুকুৰবাৰে সংসদৰ নিম্ন সদন লোকসভাত গৃহীত নহ’ল ৷ কাৰণ বিধেয়কখনৰ সংশোধনীৰ বাবে প্ৰয়োজন আছিল দুই তৃতীয়াংশ ভোটৰ ।

তিনিখন বিধেয়কৰ ওপৰত বিতৰ্ক আৰু আলোচনাৰ সময়ত উপস্থিত থকা 298 গৰাকী সদস্যই সপক্ষে ভোটদান কৰে । আনহাতে 230 গৰাকী সদস্যই প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । ইয়াৰ লগে লগে এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই যাব নোৱাৰি বুলি ঘোষণা কৰিলে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই । তেওঁ কয়,"সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক সদনত ভোটদানৰ সময়ত দুই তৃতীয়াংশ ভোট লাভ নকৰাৰ বাবে গৃহীত কৰিব পৰা নগ'ল ।"

শুকুৰবাৰে লোকসভাত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ পাছত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কংগ্ৰেছ, ডিএমকে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীসহ বিৰোধীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । X যোগে শ্বাহে বিৰোধীৰ এই ব্যৱহাৰ 'কল্পনাতীত' আখ্যা দিয়ে । তেওঁ কয় যে মহিলাসকলক ৩৩ শতাংশ সৰংক্ষণ প্ৰদান কৰিবলগীয়া বিধেয়ক নিম্ন সদনত গৃহীত নোহোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলে আনন্দ-উল্লাক কৰা আৰু বিজয়ৰ জয়গান গোৱাটো 'নিন্দনীয়' আৰু 'কল্পনাতীত' ।

অমিত শ্বাহে কয়,"আজি লোকসভাত এক আচৰিত দৃশ্য দেখা গ'ল । কংগ্ৰেছ, টিএমচি, ডিএমকে আৰু সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে নাৰীশক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ নিদিলে । মহিলাক ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ দিয়া বিধেয়ক বাতিল কৰা, আনন্দ-উল্লাস কৰা আৰু বিজয়ৰ শ্ল'গান দিয়া সঁচাকৈয়ে নিন্দনীয় আৰু কল্পনাতীত ।"

শ্বাহে কয় যে কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলৰ মানসিকতা মহিলাৰ হিতেও নহয় আৰু দেশৰ হিতৰ বাবেও নহয় । তেওঁ কয়,"এতিয়া দেশৰ মহিলাসকলে লোকসভা আৰু ৰাজ্যৰ বিধানসভাসমূহত ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ নাপাব । যি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছিল । কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগী দলসমূহে এনেকুৱা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় বাৰে বাৰে কৰি আহিছে ।"

