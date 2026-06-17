৬ জুলাইৰ পৰা বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন: ১০ জুলাইত পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
Published : June 17, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী: মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালৰ প্রথমখন পূর্ণাংগ বাজেট ১০ জুলাইত দাখিল কৰা হ'ব । ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সভাকক্ষত মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত ৬ জুলাইৰ পৰা ৩১ জুলাইলৈ চলিবলগীয়া ২৬ দিনীয়া ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক বাজেট অধিৱেশনৰ বিতং কাৰ্য্যসূচীত অনুমোদন জনোৱা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ এই বাজেট অধিৱেশনৰ মুঠ কৰ্মদিনৰ সংখ্যা হ'ব ২১ দিন । ১০ জুলাইত এই অধিৱেশনতে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বিত্তীয় বাজেট উত্থাপন কৰিব । বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকত সংসদীয় পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভাৰ্চুৱেলী দিল্লীৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, শ্বেৰমান আলী আহমেদ, মজিবুৰ ৰহমানৰ লগতে ডঃ জয়প্ৰকাশ দাস উপস্থিত আছিল ।
৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অধিসূচনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে পূৰ্ণাংগ মন্ত্রীসভা গঠন কৰি দপ্তৰ বিতৰণেৰে দায়িত্বভাৰ প্ৰদান কৰিছে । চৰকাৰ গঠনৰ পাছত এইখন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ।
লক্ষণীয় বিষয় যে এই অধিৱেশনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । পূৰ্বে বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বিত্তমন্ত্রীৰ দায়িত্বত আছিল অজন্তা নেওগ । বিগত সময়ত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল বাজেট । এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিল কৰিব নতুনকৈ বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । এইবাৰ মন্ত্রী অজন্তা নেওগক মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ।
ইফালে এইবাৰ নতুনকৈ বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দিছপুৰত বৈঠক কৰি প্ৰতিটো বিভাগক বাজেট দাখিল কৰিবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে । ছয় জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুন চৰকাৰখনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিবলগীয়া বাজেটক লৈ ইতিমধ্যে প্রস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । বিত্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনোৱা মতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৃষ্টিভংগী আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আকাংক্ষাক প্রাধান্য দি এক ভৱিষ্যমুখী বাজেট প্রস্তুত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । যি অসমৰ বিকাশৰ হাৰ বহনক্ষম আৰু উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
এইবাৰৰ বাজেটত ৰাজ্য চৰকাৰখনে বহুকেইখন নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশেষকৈ শিক্ষা, পর্যটন আৰু সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সৈতে জড়িত নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ বাবে প্রস্তুতি চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে বাজেট দাখিলৰ পাছত আগষ্ট মাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিব । বাজেট দাখিলৰ পাছতে আগষ্ট মাহৰ পৰা ৰাইজে অৰুণোদয়কে ধৰি আন জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: মমতাৰ দৰেই দশা হ'ব নেকি উদ্ধৱ থাকৰেৰ ! 'অপাৰেশ্ব'ন টাইগাৰ'ত বিধ্বস্ত শিৱসেনাৰ থাকৰে গোট