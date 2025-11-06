'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰ; কাইলৈ সম্পূৰ্ণ গানটো পৰিবেশনৰ বিশেষ উদ্যোগ বিজেপিৰ
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ নেতাসকলে বন্দে মাতৰম গীতটো সম্পূৰ্ণকৈ পৰিবেশন নকৰাৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰ অভিসন্ধি বুলি অভিযোগ কৰে ।
Published : November 6, 2025 at 8:50 PM IST
বাইহাটা: "কংগ্ৰেছৰ তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিত ৰেহাই পোৱা নাছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতেও । কংগ্ৰেছৰ ১৯২৩ চনৰ কাকিনাড়া অধিবেশনত মৌলানা মহম্মদ আলী জিন্নাৰ বিষোদগাৰৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ গৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ মৰ্যাদা । বিশেষকৈ গীতটোৰ চাৰিটা শাৰী পৰিবেশন কৰাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলে" - এই অভিযোগ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ।
'বন্দে মাতৰম' গীতটোৰ ১৫০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে বিজেপিয়ে এই গীতটো সম্পূৰ্ণকৈ সমূহীয়াভাৱে পৰিবেশনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । এই সন্দৰ্ভত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বাইহাটা চাৰিআলিত দিলীপ শইকীয়াই সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নাই সনাতনী সভ্যতাৰ অনুভূতি থকাৰ বাবেই বন্দে মাতৰম সংগীতটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে এই পৰম্পৰা বন্ধ কৰাৰ বাবে শাসকীয় বিজেপি দলে আৰম্ভ কৰিছে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম পৰিবেশনৰ ।
প্ৰথম অবস্থাত গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ ছটা স্থানত ৭ নৱেম্বৰত পৰিবেশন হ'ব সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম । আনহাতে, ৯ তাৰিখে সকলো জিলা তথা সমজিলাত সমূহীয়াভাৱে পৰিবেশন হ'ব সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম ।
বাইহাটা চাৰিআলিত বিজেপিৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলা কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "বন্দে মাতৰম গীত পূৰ্ণাংগ ৰূপত পৰিবেশন কৰি আকৌ এবাৰ দেশমাতৃৰ সেৱাৰ হকে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিম আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিজেপি দলে দেশমাতৃৰ সেৱাৰ বাবে মৃত্যুৰ বাবেও কুণ্ঠাবোধ নকৰে । ভাৰতবৰ্ষৰ বহু কমবয়সীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে ব্ৰিটিছৰ ফটোৱাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি বন্দেমাতৰম য'ত য'ত গোৱা হৈছিল সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু সেই সময়তো কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতৃত্বই এক ভয়ংকৰ ঘৃণা বিয়পাই দিয়ে যে সম্পূৰ্ণ বন্দে মাতৰম গাব নালাগে, কেৱল মাত্ৰ প্ৰথম চাৰিশাৰী গাব লাগে । কাৰণ বন্দে মাতৰমত অজস্ৰ দেৱ-দেৱীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ বিৰূদ্ধে এনে বহু অভিযোগ আছে ৷ যেতিয়াই দেশৰ হকে আৱাজ উঠিছিল আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ বন্দে মাতৰমৰ মূল অংশ বাদ দিয়াটো ।"
বন্দে মাতৰমৰ ১৫০ বছৰ উপলক্ষে বৰপেটাত সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ সংবাদমেল
বৰপেটা : "বন্দে মাতৰম গীতটিৰ ডেৰশ বছৰ উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত গীতটিক সোঁৱৰণ কৰিছে ।" বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাত এই কথা সদৰী কৰে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই । তেওঁ কয় যে বন্দে মাতৰম গীতটি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছিল । কিন্তু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ বিৰোধিতাৰ বাবে ই সম্ভৱ হৈ নুঠিল ।
ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই এইবুলিও কয় যে মাতৃভূমিৰ গুণ-গৰিমাৰ বৰ্ণনা থকা গীতটোৰ কলি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰো মূলমন্ত্ৰ অছিল । ১৮৭৫ চনত বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ৰচনা কৰা গীতটো ১৯০৫ চনৰ বংগ বিভাজনৰ বিৰোধিতা কৰা আন্দোলনৰ মূল প্ৰেৰণা আছিল । এই গীতটো স্বদেশী আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মন্ত্ৰৰূপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিখন অধিবেশনত গোৱা হৈছিল ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত একমাত্ৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ আপত্তিৰ বাবেই গীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নহ'ল । ফলস্বৰূপে ১৯৫০ চনৰ ২৪ জানুৱাৰীত সংবিধান সভাই বন্দে মাতৰমক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰগানৰূপে স্বীকৃতি দিয়ে বুলি কলিতাই কয় । এই গীতটোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সোঁৱৰণ কৰিছে বুলিও কলিতাই প্ৰকাশ কৰে ।
জাতি-বৰ্ণ-ধৰ্ম নিবিশেষে সকলোকে বন্দে মাতৰম পৰিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ
যোৰহাট : শুকুৰবাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিবেশন হ'ব 'বন্দে মাতৰম' গীতটি । কাৰণ গীতটি আগতে সম্পূৰ্ণভাৱে গোৱা নাছিল । ২০২৫ চনৰ ১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সমগ্ৰ দেশত জাতীয় গীত হিচাপে 'বন্দে মাতৰম'ৰ ১৫০ বছৰ উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
স্বাধীনতা আন্দোলনত এই গীতটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । সেয়েহে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে সকলো ওলাই আহি এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে । বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এইদৰে উল্লেখ কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ।
লগতে তেওঁ কয়, "দেশ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত বন্দে মাতৰমে ৰাজনৈতিক গতি লাভ কৰি জাতীয়তাবাদী, ঐক্য, ব্ৰিটিছৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধৰ আলোড়নকাৰী প্ৰতীক হৈ পৰিছিল । প্ৰতিৰোধ আৰু জাতীয়তাবাদৰ আলোড়নকাৰী প্ৰতীকৰ বাবেই এই শ্লোগানক ব্ৰিটিছ কৰ্তৃপক্ষই নিষিদ্ধ কৰিছিল । স্বদেশী আন্দোলন আৰু বাল গংগাধৰ তিলক, লালালাজপত ৰায়, ভগত সিং, সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ দৰে বিপ্লৱীসকলৰ বাবে 'বন্দে মাতৰম' আছিল একত্ৰীকৰণৰ শ্লোগান ।"
আনহাতে, বন্দে মাতৰম গীতটি পৰিবেশন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।