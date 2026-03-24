সোমবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ তিনি সমষ্টিৰ বাবে ১৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

"প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দল ত্যাগৰ মূল উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল ৷ মোৰ বাবে নহয় ৷ ৰাইজে এই কথা বুজিছে ৷"- আছিফ মহম্মদ নাজাৰ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 1:55 PM IST

মৰিগাঁও : মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ সোমবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ বাবে ১০ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ৷ ইয়াৰে ৫২ নং জাগীৰোড সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী বুবুল দাসে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷

৫৩ নং লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিফ মহম্মদ নাজাৰ, এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদ, অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী মহম্মদ খলিলুৰ ৰহমানেও মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷ আনহাতে, সমষ্টিটোৰ বাবে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে হাৰেশা খানম আৰু ওমৰ ফাৰুকে মনোনয়ন দাখিল কৰে ৷

মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে দল ত্যাগৰ সন্দৰ্ভত আছিফ মহম্মদ নাজাৰে কয়, "তেখেতৰ যি মূল সমস্যা সেয়া মোৰ টিকটৰ বাবে নহয় ৷ সেইটো বেলেগ আছিল ৷ তেখেত মোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি তেওঁ ৷ কিন্তু ৰাইজে বুজিছে তেওঁ কিয় দল ত্যাগ কৰিলে ৷"

৫৪ নং মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বাবে অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী বাণীকান্ত দাস আৰু নিৰ্দলীয় হিচাপে অমলেশ মেধি, নিখিল ডেকাৰজা, চেনিৰাম কোঁৱৰ আৰু প্ৰদীপ বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০ মাৰ্চত ৫২ নং জাগীৰোড সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰীকাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল ৷

আনহাতে, ৫৪ নং মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে ৷ উল্লেখ্য ২৪ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব ৷ ২৬ মাৰ্চত মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ৷ ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ হ'ব ৷

লগতে পঢ়ক: বৰপেটা জিলাৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ বাবে সোমবাৰে ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল

