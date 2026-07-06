ETV Bharat / politics

বাজপেয়ী ভৱনত ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তী পালন

মুখ্যমন্ত্ৰী-ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিয়ে নিৱেদিলে শ্ৰদ্ধা ৷

125th birth anniversary of Dr Syama Prasad Mookerjee
বাজপেয়ী ভৱনত ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তী পালন (Dilip Saikia's FB page)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 4:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভাৰতৰ বিশিষ্ট ৰাষ্ট্ৰনেতা, প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ তথা জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীৰ আজি (সোমবাৰ) ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তী । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, স্বয়ংসেৱক সংঘই সোমবাৰে ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জন্ম দিৱস পালন কৰে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় অসমো । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনতো ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীলৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতিত কৰ্মকৰ্তাসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে, ‘‘ভাৰত মাতাৰ সুসন্তান, অসম হিতৈষী, ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীদেৱৰ জয়ন্তীত তেখেতলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । দেশৰ ঐক্য, অখণ্ডতা আৰু জাতীয় স্বাভিমান ৰক্ষাৰ বাবে তেখেতৰ ত্যাগ, আদৰ্শ আৰু দৃঢ় সংকল্প আমাৰ বাবে চিৰকাল অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ থাকিব । তেখেতৰ চিন্তা আৰু দৃষ্টিভংগীয়েই এখন বিকশিত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত তথা অসম গঢ়াৰ পথত আমাক সদায় পথ প্ৰদৰ্শন কৰি যাব ।"

125th birth anniversary of Dr Syama Prasad Mookerjee
ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী (ETV Bharat- File photo)

অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অৱদান

গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাইকেল ফেক্টৰী, কালাপাহাৰ পথত নিৰ্মাণ হোৱা উৰণ সেতুখন ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ নামত নামাকৰণৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল,

‘‘১৯৪৭ চনত যেতিয়া দেশ বিভাজন আৰু সীমাৰেখাক লৈ প্ৰশ্নময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছিল, মুছলিম লীগে কলিকতা আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূবকে ধৰি সমগ্ৰ বংগক পূব পাকিস্তানলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁলোক সফল হোৱা হ'লে আজি ভাৰতত অসম নাথাকিলহেঁতেন । ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে সেয়া হ'বলৈ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । শ্রদ্ধাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আৰু অন্যান্যসকলৰ সৈতে তেওঁ অসমক ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হিচাপে ৰখাৰ বাবে ৰাজনৈতিক আৰু বৌদ্ধিক সংগ্ৰামত নেতৃত্ব দিছিল । তেওঁ মুছলিম লীগৰ অহিত উদ্দেশ্য আৰু অসমৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বুজি পাইছিল ।’’

‘‘অসমলৈ তেখেতৰ অৱদান ভৌগোলিক গণ্ডীৰ বহু ঊর্ধ্বত আছিল । কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপে দায়িত্বৰত সময়ত তেখেতে অসমৰ ডঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ সৈতে মিলি অসমীয়া ভাষা অধ্যয়নৰ দিশত উদগনি যোগাই গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কৰিছিল । সেই সময়ত এই চিন্তা আন কোনেও কৰা নাছিল । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, তেখেতে অসমক ভাৰতীয় স্বকীয় ধাৰণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।’’

‘‘এক প্ৰান্তীয় ক্ষেত্র বা পাহৰণিৰ গর্ভত থকা এটি কোণ হিচাপে নহয়, অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণ, ভাষা আৰু ভূমি ভাৰতী আইৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱৰা এক বিশেষ বিষয় হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ সদায় প্রয়াস কৰিছিল । আমাৰ আজিৰ অসমক ৰক্ষা কৰাত তেখেতেৰ ভূমিকা সদায় স্মৰণীয় ।
অসমৰ প্ৰত্যেকেই বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ সকলোৱে জনা উচিত যে আজি আমি নিজকে ভাৰতীয় বুলি গৌৰৱ কৰি নিজ মাতৃভূমিত থাকিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বাবে শ্রদ্ধাৰ এছ পি মুখাৰ্জী আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ দৰে মহান ব্যক্তিত্বৰ ওচৰত চিৰঋণী ।"

আনহাতে বিজেপিৰ ৰাজ্য়িক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে-

‘‘ভাৰত মাতৃৰ সুযোগ্য সন্তান, দেশৰ একতা আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ অন্যতম পুৰোধা, ভাৰতৰ প্ৰথম উদ্যোগ মন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি প্ৰাতঃস্মৰণীয় ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীদেৱলৈ তেখেতৰ ১২৫ সংখ্যক জয়ন্তীত শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰিলো । ‘এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ গঢ়াৰ তেখেতৰ অদম্য সংকল্প, আপোচবিহীন ৰাষ্ট্ৰবাদী চিন্তা আৰু দেশসেৱাৰ আদৰ্শ চিৰদিন আমাৰ বাবে পাথেয় হৈ থাকিব ।’’

লগতে পঢ়ক : অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’

লগতে পঢ়ক : লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত আৰম্ভ হ’ল অসমীয়া ভাষাত ঘোষণা

TAGGED:

ড৹ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী
শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জন্মজয়ন্তী
শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ অৱদান
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী
DR SYAMA PRASAD MOOKERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.