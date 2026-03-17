কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টি : ১০,৪৯,৬৪৪ গৰাকী ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ

অনুজ্ঞাপত্র থকা ১৪৬৭ টা মাৰণাস্ত্রৰ ভিতৰত ১৩১৯ টা মাৰনাস্ত্র ইতিমধ্যে জমা হৈছে । জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ সংবাদমেল ।

10,49,644 voters will cast their ballots in five constituencies in Kamrup Metropolitan District
জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ সংবাদমেল
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 8:30 PM IST

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত সুকলমে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ । অহা ৯ এপ্ৰিলত এটা পৰ্যায়তে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচন । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিলৰ পৰা নিৰ্বাচন অনষ্ঠিত কৰালৈ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন । ইতিমধ্যে ৰাজ্যত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে ।

গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টি দিছপুৰ, জালুকবাৰী, মধ্য গুৱাহাটী, নিউ গুৱাহাটী আৰু ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনোনয়ন গ্ৰহণৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । মঙলবাৰে এই সন্দৰ্ভত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া স্বপ্নীল পালে কাৰ্যালয় কক্ষত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।

জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "মনোনয়ন দাখিলৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন হৈছে ২৩ মাৰ্চ । ২৩ মাৰ্চৰ বিয়লি ৩ বজাৰ পাছত মনোনয়ন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব । ২৪ মাৰ্চত মনোনয়ন পৰীক্ষণ কৰা হ'ব আৰু মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন ২৬ মাৰ্চৰ বিয়লি ৩ বজালৈ । আনহাতে ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৪ মে'ত গোটগণনা কৰা হ'ব । ৬ মে'ত নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়,"নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবৰ বাবে জিলা নিৰ্বাচনৰ তৰফৰ পৰা সকলো সময়তে উপলব্ধ হোৱাকৈ ১৯৫০ টোল-ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী বিষয় তথা আদৰ্শ আচৰণ বিধি উলংঘা আদি সম্পৰ্কীয় কোনো অভিযোগ থাকিলে এই নম্বৰৰ যোগেদি অৱগত কৰিব পাৰিব ।"

10,49,644 voters will cast their ballots in five constituencies in Kamrup Metropolitan District
ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ (ETV Bharat Assam)

ক্ৰিটিকেল ভোটকেন্দ্ৰ আছে ৭০ টা:

জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত স্পৰ্শক‍তৰ ভোটকেন্দ্ৰ নাই যদিও ৭০ টা ক্ৰিটিকেল ভোটকেন্দ্ৰ আছে । আনহাতে মেঘালয় সীমান্ত আৰু ডিমৰীয়া সমষ্টিত কিছুমান দুৰ্গম এলেকা আছে । ডিমৰীয়া সমষ্টিটোৰ প্ৰায়ভাগ অঞ্চল গ্ৰাম্যৰ অন্তৰ্গত । প্ৰতিটো সমষ্টিত একোটাকৈ মডেল ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব । পাঁচটা সমষ্টিত ১২০ টা ভোটকেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰৰ ৱেবকাষ্টিং হ'ব ।"

10,49,644 voters will cast their ballots in five constituencies in Kamrup Metropolitan District
নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী (ETV Bharat Assam)

মাৰণাস্ত্র জমা হৈছে ১৩১৯ টা:

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনুজ্ঞাপত্র থকা মাৰণাস্ত্রসমূহ জমা ৰখা হৈছে । এতিয়ালৈকে অনুজ্ঞাপত্র থকা ১৪৬৭ টা মাৰণাস্ত্রৰ ভিতৰত ১৩১৯ টা মাৰণাস্ত্র জমা হৈছে । আনহাতে প'ষ্টেল বেলটৰ বাবে ভোটাৰৰ তিনিটা কেটেগৰী আছে । চাৰ্ভিছ ভোটাৰ, নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা ভোটাৰ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠ তথা দিব্যাংগৰ ভোটাৰ । নিৰ্বাচনৰ বাবে পাঁচটা সমষ্টিত ৯ টাকৈ ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু ষ্টেটেটিক চাৰ্ভেলন্স টীম গঠন কৰা হৈছে আৰু টীমে কাম কৰি আছে ।"

তেওঁ উল্লেখ কৰে,"এইবাৰ ভোট গণনাৰ দিনা পি আৰ অ' এপৰ যোগেদি সকলোৱে তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । আনহাতে মিডিয়া আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ ওপৰত নজৰ ৰখা আছে । প্ৰাৰ্থীয়ে বিজ্ঞাপন দিলে এম চি এম চিৰ দ্বাৰা অনুজ্ঞাপত্র ল'ব লাগিব । প্ৰাৰ্থীৰ ব্যয়ৰ দিশটো এম চি এম চিয়ে সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিব । ইফালে অপৰাধৰ কিবা গোচৰ থাকিলে প্ৰাৰ্থীয়ে শপতনামাত দিব লাগিব আৰু সবিশেষ বিজ্ঞাপন যোগেও ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব । ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ৬৫০০ৰো অধিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হৈ থাকিব । মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সাধাৰণ প্ৰাৰ্থীয়ে দহ হাজাৰ টকা আমানত ধন জমা দিব লাগিব । আনহাতে অনুসূচীত জাতি আৰু জনজাতিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পাঁচ হাজাৰ টকা আমানত ধন জমা দিব লাগিব ।"

10,49,644 voters will cast their ballots in five constituencies in Kamrup Metropolitan District
মুঠ ভোটাৰৰ পৰিসংখ্যা (ETV Bharat Assam)

কামৰূপ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টি:

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টি দিছপুৰ, জালুকবাৰী, মধ্য গুৱাহাটী, নিউ গুৱাহাটী আৰু ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১০,৪৯,৬৪৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৫,০৫,২৯ জন পুৰুষ, ৫,৪৪,১৮৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্য‍া হৈছে ১২১৮ টা । প্ৰতিটো সমষ্টিত একোটাকৈ আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ আছে । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰ সংখ্যা হৈছে ১২০ টা ।

দিছপুৰ সমষ্টি:

৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৪৩,১৭৬ গৰাকী । ইয়াৰে ১,১৭,০২৭ জন পুৰুষ, ১,২৬,১৩৭ গৰাকী মহিলা আৰু ১২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৭২ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৯৬ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ২১ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

ডিমৰীয়া সমষ্টি:

৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী । ইয়াৰে ১,০৫,৩৮৪ জন পুৰুষ, ১,১১,৫৫৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৬ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬২ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮২৮ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

নিউ গুৱাহাটী সমষ্টি:

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৪৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে ৯১,৩৯৮ জন পুৰুষ, ১,০০,০৪৫ গৰাকী মহিলা আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৯ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৭৪ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৩০ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টি:

৩৬ নং মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯১,৭৫৮ গৰাকী । ইয়াৰে ৯৩,৯৬৭ জন পুৰুষ, ৯৭,৭৮৮ গৰাকী মহিলা আৰু ৩ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২১৮ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৮০ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ৩৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টি:

৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,০৬,৩১৪ গৰাকী । ইয়াৰে ৯৭,৬৫৩ জন পুৰুষ, ১,০৮,৬৫৪ গৰাকী মহিলা আৰু ৭ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ । ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৪৭ টা । ভোটকেন্দ্ৰ অনুসৰি গড় ভোটাৰ হৈছে ৮৩৮ গৰাকী । মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ২১ টা ভোটকেন্দ্ৰ ।

পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ স্থান:

কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ হেঙেৰাবাৰীস্থিত কাৰ্যালয়ত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বিতীয় মহলাত মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে পাঁচটা কক্ষৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । দিছপুৰৰ বাবে ১২ নং কোঠা, ডিমৰীয়াৰ বাবে ১১ নং কোঠা, নিউ গুৱাহাটীৰ বাবে ১০ নং কোঠা, মধ্য গুৱাহাটীৰ বাবে ২ নং কোঠা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৭ নং কোঠা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: বিধানসভা বৃত্তান্ত : একেৰাহে ৪০ বছৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে জানো আহক

বিন্নাকান্দিৰ পৰা যুঁজ দিব বদৰুদ্দিন আজমলে : এ আই ইউ ডি এফৰ দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ

