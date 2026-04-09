গুৱাহাটী মহানগৰত ভোটাৰৰ মাজত উছাহ, ১০ লাখ ভোটাৰে নিৰ্ণয় কৰিব ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য

দিনৰ ১ বজালৈকে নিউ গুৱাহাটীত ৪৫.৩৫ শতাংশ, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী ৪৮.৩০ শতাংশ, জালুকবাৰী ৫৩.০৪শতাংশ, দিছপুৰত ৪৭.২৮শতাংশ, ডিমৰীয়াত ৫৩.১৭ শতাংশ ভোটদান

Etv Bharat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 2:38 PM IST

গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷ পুৱাৰ ভাগত বতৰে কিছু বিধিপথালি দিয়ে যদিও পাছলৈ ৰাজ্যৰ অধিকাংশ অঞ্চলত বতৰ ফৰকাল হয় ৷ ইফালে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে ভোটাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । প্ৰাৰ্থীসকলেও পুৱাৰ ভাগতে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।

লক্ষণীয় বিষয় যে, গুৱাহাটী(ম) পাঁচটা সমষ্টিত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰায় ৪০ হাজাৰ বেছি । কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টি ক্ৰমে ৩৩ নং দিছপুৰ, ৩৪ নং ডিমৰীয়া, ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী, ৩৬ নং কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী আৰু ৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে ১০,৫৫,২৮৮ গৰাকী । ইয়াৰে ৫,০৭,৮৫৭ গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ, ৫,৪৭,৪০০ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ৩১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।

Assam Assembly Election 2026
বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

৩৩ নং দিছপুৰ সমষ্টিত মুঠ ২,৪৪,৭২৫ গৰাকী ভোটাৰৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,১৭,৭৭১ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,২৬,৯৪৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ১১ গৰাকী। সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰ ৯,১৭২ গৰাকী বেছি । ৩৪ নং ডিমৰীয়া সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,১৮,১৫৮ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৫,৯৬৬ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,১২,১৮৫ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭ গৰাকী । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ ৬,২১৯ গৰাকী বেছি ।

Assam Assembly Election 2026
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১,৯২,১৪৮ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৯১,৫৯২ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,০০৫৫২ গৰাকী আৰু ৪ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ। নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিটো পুৰুষৰ তুলনাত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৮,৯৬০ গৰাকী বেছি । ৩৬ নং কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১,৯২,৬১৫ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত ৯৪,৩৪৫ জন পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ৯৮,২৬৮ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু ২ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে । সমষ্টিটোত পুৰুষৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩,৯২৩ গৰাকী বেছি ।

Assam Assembly Election 2026
অজাপ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

৩৭ নং জালুকবাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,০৭,৬৪২ গৰাকী । ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ৯৮,১৮৩ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ১,০৯,৪৫২ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ৭ গৰাকী। জালুকবাৰী সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ১১,২৬৯ গৰাকী বেছি । উল্লেখ্য যে, পাঁচটা সমষ্টিত আছে মুঠ ১,২১৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ । ইয়াৰে দিছপুৰ সমষ্টিত ২৭২ টা, ডিমৰীয়াত ২৬২ টা, নিউ গুৱাহাটীত ২১৯ টা, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীত ২১৮ টা আৰু জালুকবাৰী সমষ্টিত ২৪৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ।

Assam Assembly Election 2026
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

জিলাখনত মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ১২০ টা । উল্লেখ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ পাঁচটা সমষ্টিত মুঠ ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। দিছপুৰ সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, জালুকবাৰী সমষ্টিত তিনিগৰাকী, নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিত পাঁচগৰাকী, ডিমৰীয়া সমষ্টিত পাঁচগৰাকী আৰু মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । আজি এই ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ইভিএমত বন্দী হ'ব ।

আনহাতে দিনৰ ১ বজালৈকে জালুকবাৰীত ৫৩.০৪শতাংশ, দিছপুৰত ৪৭.২৮শতাংশ, ডিমৰীয়াত ৫৩.১৭ শতাংশ, নিউ গুৱাহাটীত ৪৫.৩৫ শতাংশ, কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটীত ৪৮.৩০ শতাংশ, ভোটদান সম্পন্ন হৈছে ৷ ইফালে জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত দিনৰ ২ বজালৈ ৫০ শতাংশৰো অধিক ভোটদান হৈছে । এই ভোটদানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পাঁচটা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ বিয়লিলৈ যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

লগতে পঢ়ক: 4 মে’ত বিজয় উৎসৱ হ'ব : ভোটদান কৰি মাৰ্ঘেৰিটাই ক'লে

