প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কত ৰং-তুলিকাৰ এদিন
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কত 'ৰং তুলিকাৰ এদিন' শীর্ষক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাসমূহৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীয়ে আহি চিত্রাংকণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : November 17, 2025 at 12:31 PM IST