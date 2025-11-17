ETV Bharat / photos

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কত ৰং-তুলিকাৰ এদিন

জুবিন গাৰ্গ
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সদৌ কামৰূপ মহানগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কত 'ৰং তুলিকাৰ এদিন' শীর্ষক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন । দেওবাৰে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাসমূহৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীয়ে আহি চিত্রাংকণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । (Photo : ETV Bharat Assam)
November 17, 2025

জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন
