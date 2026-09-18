জুবিন ব্যক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?

জুবিন ব্যক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?
জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰবন্ধলানিৰ অংশস্বৰূপে শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ এই লেখা...
Published : September 18, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 3:59 PM IST
জুবিন গাৰ্গ, অসমীয়া জাতিসত্তাৰ বাবে বিশেষ হ'বলৈ তেওঁ কি কৰিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে আজিৰ তাৰিখত আপোনাক বা মোক বহুতে মুৰ্খ বুলি জ্ঞান কৰিব ৷ কিন্তু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জুবিন গাৰ্গক বিশেষ কৰা ব্যক্তিসকলেহে স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিব ৷ আমাৰ সমাজ ব্য়ৱস্থাত আমাক বিশেষ কৰা মানুহবোৰ অন্য় কোনো নহয়, তেওঁলোক হৈছে জনতা ৷ এই জনতা জনাৰ্দনে আমাৰ সমাজৰে এজন ব্যক্তি বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে, এজন ব্যক্তিক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ পৰা উত্তৰণ ঘটাই ভগৱানৰ শাৰীলৈ নি সন্মান কৰে ৷
এনে ব্যক্তিসকল জীৱিত অৱস্থাত প্ৰশংসা পালেও সময়ে সময়ে কটু সমালোচনাৰো সম্মুখীন হ'বলগীয়া হয় ৷ জীৱিত অৱস্থাত সমাজৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মাজত থকা সচেতন মহলটোৱে এনে একোগৰাকী ব্যক্তিৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ সমালোচনাত মুখৰ হৈ থাকে ৷ কিন্তু বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ অবৰ্তমানত সকলোৰে দৃষ্টিভংগী সলনি হৈ পৰে ৷ সমাজে তেতিয়া ব্যক্তিগৰাকীৰ সকলো দিশ সামৰি আলোচনা কৰিবলৈ সময় পায়, তেওঁৰ একাধিক দিশ উন্মোচিত হয়, জুবিন গাৰ্গ তেনে এগৰাকী ব্যক্তি আছিল ৷
এজন কণ্ঠশিল্পীৰ পৰা সংগীতশিল্পী হোৱাৰ যাত্ৰাপথ জুবিনৰ বাবে সহজ নাছিল ৷ কিন্তু নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে জুবিনে কণ্টকময় যাত্ৰাপথ সংগীত সাধনাৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৷ তেওঁ অসমীয়া সংগীত জগতৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, যাৰ নাম উচ্চাৰণ নকৰাকৈ সংগীতৰ আলোচনা আধৰুৱা, সংগীতৰ চৰ্চা অসম্পূৰ্ণ ৷
জুবিন গাৰ্গে কেৱল অসমীয়া ভাষাৰ গীতৰ জৰিয়তে নহয়, বৰঞ্চ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সকলোবোৰ ভাষিক সংস্কৃতিৰ সৈতে একাত্ম হৈ নিজে এটা ব্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছিল ৷ হিন্দী-ইংৰাজী বা অন্য ভাষাত কণ্ঠ-সংগীত দি আলোড়ন সৃষ্টি কৰা জুবিন গাৰ্গ বিশেষ ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল সংগীতেই নহয়, তেওঁ মানৱতাবাদী চিন্তাধাৰাই মুখ্য ভূমিকা লৈছিল ৷
এজন ব্যক্তিক বিশেষ ব্যক্তিৰ স্থান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জনতাই সিদ্ধান্ত লয় ৷ জুবিন গাৰ্গকো বিশেষ স্থান দিয়াৰ আঁৰত এই জনতাই সকলো সিদ্ধান্ত লৈছে ৷
সকলোৰে প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গৰ ছিংগাপুৰত আকস্মিক মৃত্যু আৰু সেই দিনটোৰ পাছৰ পৰ্যায়ৰ কথাবোৰ এতিয়াও অনুৰাগীৰ মাজত সজীৱ হৈ আছে ৷ মৃত্যুৰ বাতৰিৰ দোমোজা আঁতৰ কৰি অনুৰাগীৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিক স্বীকাৰ কৰিবলৈ বহু কষ্ট হৈছিল ৷ বিদেশৰ ভূমিৰ পৰা স্বভূমিলৈ অহাৰ পৰিক্ৰমা আৰু বিমান বন্দৰৰ পৰা সৰুসজাইৰ ষ্টেডিয়াম পোৱালৈ ৰাজপথত জনতাই যি এক অভিব্যক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সেয়া আছিল অভূতপূৰ্ব ৷
জনতাৰ এই স্বাভাৱিক বহিঃপ্ৰকাশক বহুতে আকৌ কোনো কোনোৱে অভিলেখৰ সৈতেও তুলনা কৰিছিল ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গ নিজেই আছিল এক চমৎকাৰ ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিৰ সেই ক্ষণটোৰ পৰা জনতাই নিজৰ ভগৱানক হেৰুৱাই যিধৰণে দিশহাৰা হৈ পৰিছিল সেয়া সন্তুলিত হোৱালৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : জুবিন দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই জুবলীৰ প্ৰাৰ্থনা-কোনো যাতে সাৰি নাযায়
লগতে পঢ়ক : ‘জুবিন এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে’-দিগন্ত শৰ্মা
জনতা মানে অনুৰাগীয়ে জুবিনৰ বাসগৃহ বা সৰুসজাইৰ স্থানডোখৰলৈ বোৱা সোঁতে জুবিন মহৎ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক ক্ৰমাণ্বয়ে প্ৰমাণিত কৰিছিল ৷ জুবিনক বিশেষ কৰি তোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াত জনতাই অৰিহনা আগবঢ়াইছিল, এতিয়াও আগবঢ়াই আছে ৷
জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে পৰিচিত নাছিল ৷ জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ কথা আৰু সুৰবোৰে যিদৰে অশান্ত মনক শান্ত কৰাৰ বাবে ঔষধৰ দৰে কাম কৰিছিল, ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনে লাখ লাখ যুৱ অনুৰাগীক এগৰাকী আদৰ্শ ব্যক্তিৰ ধাৰণা দিছিল ৷ জুবিনৰ শ্ৰোতা যদিওবা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তথাপি যুৱ অনুৰাগীয়ে জুবিনৰ নামত এক আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছিল ৷
এই যুৱ আলোড়নে জুবিনক এক সংগীত সাধকৰ পৰা অসমীয়া সমাজৰ বাবে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ৷ জুবিন কেৱল সংগীত শিল্পী নহয়, তেওঁ মানৱতাবাদী আৰু দানশীল আছিল ৷ জুবিন গাৰ্গ নিজৰ জীৱন কালত তেওঁৰ অপৰিসীম দানশীলতাৰ বাবে জনাজাত আছিল ।
বানপীড়িত লোকক সহায় কৰা, আৰ্তজনক চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা, অনাথ আশ্ৰম বা সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীক সহায় কৰা-শিক্ষাৰ সুবিধা কৰি দিয়া আদি একাধিক কামৰ বাবে তেওঁ সদায় সক্ৰিয় হৈ থাকিছিল । তেওঁ সংগীত পৰিৱেশন বা সংগীতৰ পৰা আয় কৰা ধন অতি সহজে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ বা প্ৰয়োজনত থকা লোকসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় চিন্তা অবিহনে বিলাই দিছিল ।
জুবিন আছিল ভীতিহীন আৰু স্পষ্টবাদী ৷ তেওঁ সদায় নিজৰ চিন্তা আৰু মতামতক কোনো ধৰণৰ সংকোচ বা ভয় নোহোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল । চৰকাৰী পক্ষৰ নীতিয়েই হওক বা সামাজত চলা কেতবোৰ এলান্ধুকলীয়া নীতি-নিয়ম হওক, তেওঁ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ কেতিয়াও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাছিল ।
অসমীয়া জাতিসত্তাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি আলোচিত হোৱা প্ৰতিটো কথাত তেওঁ লুকঢাক নোহোৱাকৈ মত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ অসমীয়াভাষী লোকৰ বাবে বিপদ মাতি আনিব বুলি সৰ্বত্ৰ চৰ্চিত হোৱা নাগৰিক সংশোধনী আইনক লৈ চলা আন্দোলনৰ সময়ত জুবিনে লোৱা ভূমিকা সদায় চৰ্চাৰ বিষয় ৷
জুবিন মাটিৰ মানুহ ৷ জুবিনৰ সহজ-সৰল স্বভাৱ তেওঁ সান্নিধ্য লাভ কৰা মানুহে সঘনে চৰ্চা কৰি আহিছে ৷ জুবিন গাৰ্গ সহজ-সৰল আছিল বাবেই তেওঁ সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ সৈতে সহজতে মিলি যাব পাৰিছিল ৷ সংগীত তথা চিনেমা জগতৰ এগৰাকী তাৰকা হোৱা সত্ত্বেও জুবিন কোনোধৰণৰ অহংকাৰ নথকা এজন ব্যক্তি আছিল ৷
জুবিন এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় তাৰকা হোৱাৰ পাছতো তেওঁ কোনো ধৰণৰ ভিআইপি সংস্কৃতিত বিশ্বাস নাৰাখি সকলোকে নিজৰ লগত লৈ চলিছিল ৷ তাৰকাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰত থাকি জুবিনে সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে পদপথৰ দোকানত চাহ খাই বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঘাটত বহি সময় কটাই তথা শ্মশানত গৈ বন্ধুৰ সৈতে ভাত খাইছিল ।
জুবিন নিজৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে দুৰৈৰ তাৰকা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ আপোন "জুবিন দা" আছিল । সেয়েহে জুবিনৰ অবৰ্তমানত এতিয়া 'জয় জুবিন দা' এক শ্লগানলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছে ৷
জাতিগত আৰু সাংস্কৃতিক গৌৰৱ ৷ হিন্দী চলচিত্ৰ জগতত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আৰু সফলতা লাভ কৰাৰ পাছতো তেওঁ নিজৰ শিপা বা জন্মভূমিক পাহৰি যোৱা নাছিল । অসমীয়া কলা-সংস্কৃতি, থলুৱা লোকসংগীত বিশেষকৈ বৰগীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণু ৰাভা সংগীত আদিবোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ৷ তেওঁ পুৰণি গীতবোৰ নিজৰ কণ্ঠত নিগৰাই, সংগীতৰ নতুন পৰীক্ষা কৰি সেয়া নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল ৷
জুবিন আছিল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম কিমান সেয়া তেওঁৰ জীৱনৰ খণ্ড চিত্ৰবোৰৰ পৰা স্পষ্ট হয় ৷ গীত পৰিৱেশন বা ক'ৰবালৈ গ'লে তেওঁ প্ৰায়ে প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হোৱা দেখা গৈছিল, তেওঁৰ গীতত প্ৰকৃতি প্ৰেম যিদৰে ফুটি উঠিছিল, সেয়া তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনতো প্ৰতিফলিত হৈছিল ৷ পৰিৱেশ সুৰক্ষা, গছ কটাৰ বিৰোধিতা কৰা আৰু লগতে পথৰুৱা কুকুৰ বা আন জীৱ-জন্তুৰ আশ্ৰয় তথা চিকিৎসাৰ বাবেও তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিল ।
জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী সংগীতৰ সাধকৰ পৰা মানুহৰ ভগৱানৰ শ্ৰেণীলৈ উত্থান হোৱা আঁৰত তেওঁৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কবোৰেই মূল আধাৰ ৷ এই আধাৰৰ বাবে আজিও তেওঁ নথকাৰ অনুভৱ অনুৰাগীয়ে কদাপি হ'বলৈ দিয়া নাই ৷ জুবিন বিশেষ ব্য়ক্তি হৈ, জুবিন ভগৱান হৈ, জুবিন দা হৈ তেওঁ সদায় অসমীয়াৰ মাজত জীয়াই থাকিব ৷