জুবিন গাৰ্গ মোৰ বাবে কোন ?
অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰবন্ধৰ অংশস্বৰূপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ অধ্য়াপক সঞ্জীৱ বুঢ়াগোঁহাইৰ বন্ধুক লৈ বিশেষ লেখা...
Published : September 17, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 5:29 PM IST
জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক আৰু অপ্রত্যাশিত মৃত্যুৱে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ কলিজা দহি গৈছে । আমি কি হেৰুৱালোঁ - সেই কথা কাকো বুজাবলগীয়া হোৱা নাই । হয়তো বুজাবলৈ গ'লেও আমি ভাষা বিচাৰি নাপাম । কাৰণ কিছুমান মানুহৰ অনুপস্থিতি কেৱল এজন মানুহৰ অনুপস্থিতি নহয়; সেয়া হৈ পৰে এটা সময়ৰ, এটা অনুভৱৰ, এটা সামূহিক স্মৃতিৰ অনুপস্থিতি ।
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অসমৰ মানুহৰ সম্পর্কও তেনে এক সম্পর্ক । কোনো আনুষ্ঠানিক পৰিচয় নোহোৱাকৈ, কোনো ব্যক্তিগত সান্নিধ্য নোহোৱাকৈও অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ সৈতে তেওঁৰ এক অদৃশ্য আত্মিক সংযোগ আছিল । সেই সংযোগ আজিও আছে আৰু থাকিব ।
অসমৰ জনজীৱনত, অসমৰ সংস্কৃতিত, অসমৰ সংগীতত, অসমৰ চলচ্চিত্ৰত আৰু সর্বোপৰি অসমৰ মানুহৰ হৃদয়ত জুবিন গাৰ্গ এনেদৰে সংপৃক্ত হৈ আছে যে অনাগত বহু বছৰলৈ তেওঁৰ সেই স্থান আন কোনোবাই পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি ভাবিবলৈও আমি অপৰাগ ।
জুবিন গার্গে কোনো এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল -
"মানুহে মোক কেৱল এজন গায়ক হিচাপে জনাটো নিবিচাৰোঁ। যোৱা ৩৫ বছৰ মই গানত দিলোঁ, আৰু বাকী দিনবোৰ মই অসমীয়া চিনেমাক দিম ।"
এই এটা বাক্যই যেন তেওঁৰ শিল্পীসত্তাৰ এক বৃহৎ যাত্ৰাৰ দিশ নির্ধাৰণ কৰিছিল । মূলতঃ এজন সংগীতজ্ঞ হিচাপে, গান বলিয়া এজন শিল্পী হিচাপে আত্মপ্রকাশ কৰি অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয়ত নিজৰ স্থান নিকপকপীয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত তেওঁ ঢাপলি মেলিছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জগতখনলৈ ।
গানৰ মাজেৰে অসমৰ মানুহৰ হৃদয় জয় কৰাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জগতখনত অধিক সক্রিয়ভাৱে সোমাই পৰিছিল, তেতিয়া সেয়া কেৱল এজন গায়কৰ আন এটা ক্ষেত্রলৈ প্রৱেশ নাছিল । সেয়া আছিল এজন শিল্পীৰ নিজৰ মাটিৰ প্ৰতি থকা গভীৰ দায়বদ্ধতাৰ আন এক প্রকাশ । তেওঁ কোৱা কথাষাৰেই প্ৰমাণ কৰে-অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক তেওঁ কিমান গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল ।
ব্যক্তিগতভাৱে এই অভাজনৰো জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল । তেওঁৰ সৈতে মূলতঃ চাৰিখন চলচ্চিত্রত জড়িত হৈ আছিলোঁ । "মিছন চাইনা”-ত মই সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ । প্রায় দুটা বছৰৰ সেই দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অসংখ্য অভিজ্ঞতা, অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য কথা-কিছুমান কব পৰা কিছুমান কব নোৱাৰা ।’’
"কাঞ্চনজংঘা"-ত মই 'বাম' নামৰ এজন চণ্ডালৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ । সেই বামেই জুবিন গার্গে ৰূপায়ণ কৰা অনির্বাণ ভট্টাচাৰ্যৰ চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতিবাদী সত্তাটোক আশ্রয় দিছিল, লালন-পালন কৰিছিল । এই দুয়োখন চলচ্চিত্ৰৰ কাহিনী, চিত্রনাট্য আৰু পৰিচালনা আছিল জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ ।
মুনিন বৰুৱাদেৱৰ পৰিচালনাত নির্মিত "প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়" চলচ্চিত্রখনতো মই এটা সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলোঁ । ছবিখনৰ নাম ভূমিকাত আছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু শেষৰখন হৈছে বিষ্ণুজ্যোতি সন্দিকৈৰ চিত্ৰনাট্যৰে দেৱাংকৰ বৰগোঁহাই পৰিচালিত "চিকাৰ", যিখন ২০২৫ বর্ষব Indian Panorama-লৈ নির্বাচিত হৈছিল ।
অসমৰ চাহ বাগিচাৰ এজন যুৱকৰ লণ্ডনলৈ কৰা যাত্রাক কেন্দ্র কবি নির্মিত এই ছবিখনত মই ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ 'শক্তি ড্রাইভাৰ' নামৰ এজন চাহ বাগিচাৰ পাত অনা গাড়ীচালকৰ চৰিত্ৰ। বিশ্বাসঘাতকতাৰ অপৰাধত যাক জুবিন গার্গে ৰূপায়ণ কৰা শংকৰ নামৰ চৰিত্ৰটোৱে মৰিয়াই মৰিয়াই মাৰি পেলায় ।
২০১৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱা এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত চলচ্চিত্র সম্পর্কে তেওঁৰ সৈতে বহু কথা পতাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ । লগ পালে প্রায় প্রতিবাৰেই তেওঁৰ মুখত বিশ্ববন্দিত বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকৰ ছবি আৰু চলচ্চিত্ৰৰ কথা শুনিবলৈ পাইছিলোঁ । তেওঁ কেৱল এজন চলচ্চিত্র নির্মাতা নাছিল, তেওঁ আছিল এজন গভীৰ চলচ্চিত্ৰ-বসিকও ।
Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Chloé Zhao, Bryan Singer-বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিচালকৰ চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ । বহু বছৰ আগতে চোৱা এখন ছবিৰ অভিনেতা-অভিনেত্রী, পৰিচালক, চৰিত্ৰ, দৃশ্য-কিমান যে কথা তেওঁ অনায়াসে মনত ৰাখিছিল ! চিনেমা চাই তেওঁৰ সৈতে বহু কেইটা উজাগৰী ৰাতি পাৰ কৰাৰ স্মৃতি মোৰ আছে ।
ঋত্বিক ঘটকৰ "Titash Ekti Nadir Naam", "Komal Gandhar" আদি চলচ্চিত্ৰৰ কথা তেওঁৰ মুখৰ পৰাই শুনাৰ পাছতহে মই সেই ছবিবোৰ চাইছিলোঁ । বহুক্ষেত্ৰত তেওঁ মোৰ চলচ্চিত্র-দৃষ্টিৰ এজন অনানুষ্ঠানিক পথ প্রদর্শকো আছিল ।
চিনেমা সম্পর্কে তেওঁৰ এটা কথা মোৰ বিশেষভাৱে মনত পৰে । তেওঁ প্রায়েই কৈছিল-চিনেমা কৰিবলৈ টকা লাগে, সেয়েহে চিনেমা হলত চলাটোও দৰকাৰ । মানুহে ভালপোৱা চিনেমা বনাব পাৰিলে মানুহ চিনেমা চাবলৈ হললৈ আহিব-এই বিশ্বাস তেওঁৰ আছিল । হয়তো সেই বিশ্বাসৰ বাবেই কোনো প্রযোজকে তেতিয়ালৈকে সাহস নকৰা ধৰণে "মিছন চাইনা"-ত সমসাময়িক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ তুলনাতকৈ অধিক ধন বিনিয়োগ কৰিছিল ।
তেওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ব্যৱসায়িক মন্থৰতা ভাঙি এক নতুন জোৱাৰ আনিছিল আৰু আন আন প্রযোজক-পৰিচালককো আগুৱাই আহিবলৈ সাহস দিছিল । সেই সাহসৰ ধাৰাবাহিকতাই হয়তো আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ৰ দুৱাৰলৈ লৈ আহিছে ।
ছবিখনে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এক নতুন আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিলে । তাৰ পাছত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যি নতুন গতি আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ চিন্তা দেখা গ'ল, তাৰ ইতিহাসত "মিছন চাইনা"-ৰ অৱদান বিশেষভাৱে স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।
যিজন জুবিন গার্গে "গানে কি আনে" বুলি চিঞৰি চিঞৰি অসমৰ সংগীত জগতত জোৱাৰ তুলিছিল, "মিছন চাইনা", "কাঞ্চনজংঘা", "ৰৈ ৰৈ বিনালে" আদি ছবিৰ জৰিয়তে অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতখনতো তেওঁ এক নতুন জোৱাৰ সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল । কাহিনী লিখিলে, পৰিচালনা কৰিলে, প্রযোজনা কৰিলে, সংগীত দিলে-আৰু অভিনয়ো কৰিলে ।
অভিনেতা হিচাপে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম আৰু অন্যতম বৈশিষ্ট্য আছিল তেওঁৰ screen presence । গায়ক হিচাপে দীর্ঘদিন মঞ্চত দপদপাই থকা অভিজ্ঞতাই তেওঁক ৰূপালী পর্দাতো আত্মবিশ্বাসী আৰু স্বাভাৱিক কৰি তুলিছিল । তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বই চৰিত্ৰৰ ওপৰত এক বিশেষ ছাপ পেলাইছিল-এটা star personal হয়তো সেইবাবেই বিভিন্ন পৰিচালকে এটা মুহূর্তৰ বাবে হ'লেও নিজৰ ছবিত তেওঁৰ উপস্থিত বিচাৰিছিল ।
অভিনয় কলাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চালে ক'ব পাৰি-জুবিন গাৰ্গ মূলতঃ এজন naturalistic actor আছিল । তেওঁৰ অভিনয়ত কৃত্রিমতা, অতিৰঞ্জন বা অযথা melodrama খুব কমেই দেখা গৈছিল । ড৹ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কাহিনীৰ আধাৰত মুনিন বৰুৱাদেৱে পৰিচালনা কৰা "দীনবন্ধু" চলচ্চিত্ৰৰ 'বিপুল' আৰু এম মণিৰাম পৰিচালিত "মন যায়” চলচ্চিত্ৰৰ 'মানৱ-এই দুটা চৰিত্ৰৰ জীৱন্ত ৰূপায়ণে অভিনেতা হিচাপে তেওঁৰ অসাধাৰণ দক্ষতা আৰু তেওঁৰ compressed emotionality-ৰ গভীৰতা স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
সংযত, সাৱলীল-কিন্তু গভীৰ আবেগেৰে পৰিপূৰ্ণ । অভিনেতা হিচাপে তেওঁ আছিল সাংঘাতিকভাবে sincere আৰু personality-drivent জুবিন গার্গে প্রায়েই Method Acting-ৰ কথা কৈছিল । Marlon Brando, Joaquin Phoenix, Al Pacino, Heath Ledger আদি অভিনেতাৰ কাম তেওঁ ভাল পাইছিল । অভিনয়ৰ প্রতি তেওঁৰ আগ্রহ আছিল এজন সচেতন শিল্পীৰ আগ্রহ ।
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে মোৰ আন এটা সম্পর্কও আছিল । আচলতে 'আছিল' বুলি কোৱাতকৈ মই 'আছে' বুলিহে ক'বলৈ ভাল পাম । ২০০২ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত এক পথ দুর্ঘটনাত অকালতে হেৰাই যোৱা তেওঁৰ মৰমৰ ভগ্নী জংকী বৰঠাকুৰৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু জুবিন গার্গে কেইজনমান বন্ধু-জ্যোতি নাৰায়ণ নাথ, দিগন্ত ভাৰতী, ৰাজেশ ভুঞা আৰু পংকজ ইংতিৰ সৈতে মিলি এটা পৰিৱেশ্য কলাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল । নাম দিছিল- "ABHINAYA Jonkie Borthakur Performing Arts Academy"।
অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণি হৈছিল চেমনীয়া আৰু শিশুসকলৰ বাবে আয়োজন কৰা নৃত্য, গীত আৰু নাটকৰ এক কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে । মই সেই কর্মশালাত জ্যোতি নাৰায়ণ নাথ ছাৰৰ সহকাৰী হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছোঁ । ২০১৩ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈ-মাজত ক'ভিডৰ বাবে এটা বছৰ বাদ দি-প্রতি বছৰে আমি এই কর্মশালা সফলভাৱে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ । এই অনুষ্ঠানৰ হৈ এতিয়ালৈকে মই ২৫ খনৰো অধিক নাটক পৰিচালনা কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ ।
জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গার্গে অতি হেঁপাহেৰে আৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানটো তেওঁৰ অনুপস্থিতিত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব এতিয়া কেৱল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰেই নহয়-আমাৰো । কাৰণ কিছুমান কাম ব্যক্তিৰ সৈতে আৰম্ভ হয় যদিও, সময়ৰ সৈতে সেই কাম এক দায়িত্বলৈ পৰিণত হয় ।
ABHINAYA এতিয়া আমাৰ বাবে জুবিন আৰু জংকীৰ স্মৃতিৰ এক জীৱন্ত উত্তৰাধিকাৰ । জুবিন গাৰ্গ-সকলোৰে প্রিয়, সকলোৰে হৃদয়ৰ স্পন্দন, সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু । কিন্তু মোৰ বাবে ? এটা যুগ । বাৰটা বছৰ একেবাৰে ওচৰৰ পৰা পোৱা এজন মানুহ । এজন ককায়েক, এজন বন্ধু, এজন শিল্পী, এজন চলচ্চিত্রপ্রেমী, এজন সৃষ্টিশীল উন্মাদ মানুহ-মোৰ বাবে তেওঁ কোন ?
এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাৰ অলেখ স্মৃতি মোৰ আছে । কিন্তু মই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিব বিচৰা নাই । মোৰ জীৱনত তেওঁৰ প্রভাৱটো বিচাৰি চাব খুজিছোঁ । তেওঁৰ গানবোৰে মোক কি দিলে ? মোক মোৰ জীৱনটো উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁ কেনেদৰে শিকালে ? জুবিন গাৰ্গৰ কোনখিনি কথাই মোক আটাইতকৈ বেছি আকর্ষণ কৰে ? উত্তৰটো হয়তো অতি সহজ ।
- তেওঁ মোক জীৱনটোক মুক্তভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ শিকাইছিল
তেওঁৰ জীৱনটোৰ মাজত মই সদায় এক অদ্ভুত মুক্তি বিচাৰি পাইছিলোঁ নিজৰ মতে জীয়াই থকাৰ মুক্তি, ভালপোৱা কামটোৰ প্ৰতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কৰাৰ মুক্তি, ভুল কৰাৰ অধিকাৰ, আকৌ উঠি থিয় হোৱাৰ সাহস । তেওঁ কেতিয়াও শিল্পক কেৱল পেছা হিচাপে লোৱা নাছিল । শিল্প তেওঁৰ বাবে আছিল জীয়াই থকাৰ এক পদ্ধতি । তেওঁ গান গাইছিল-কিন্তু কেৱল গান শুনাবলৈ নহয় । গানৰ মাজেৰে তেওঁ জীৱনক স্পর্শ কৰিছিল । তেওঁ চিনেমা কৰিছিল-কিন্তু কেৱল এখন ছবি নির্মাণ কৰিবলৈ নহয় ।
তেওঁৰ বাবে চিনেমা আছিল অসমক, অসমীয়া মানুহক আৰু নিজৰ সময়ক ধৰি ৰখাৰ এক মাধ্যম । তেওঁ অভিনয় কৰিছিল, কিন্তু কেৱল অভিনেতা হিচাপে নিজকে প্রতিষ্ঠা কৰিবলৈ নহয় । তেওঁ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে মানুহক চাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু হয়তো এইখিনিতেই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ ।
তেওঁ নিখুঁত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা মানুহ নাছিল, তেওঁ সঁচা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল । তেওঁৰ মাজত মই শিল্পীৰ অহংকাৰতকৈ শিল্পীৰ ক্ষুধা বেছি দেখিছিলোঁ । নতুন কিবা এটা কৰাৰ অস্থিৰতা, নতুন কিবা এটা চোৱাৰ কৌতূহল, নতুন মানুহৰ সৈতে কথা পতাৰ আগ্রহ, নতুন চিনেমা চোৱাৰ উন্মাদনা-এইবোৰে মোক বহু সময়ত নিজৰ ভিতৰখনলৈ চাবলৈ বাধ্য কৰিছিল ।
তেওঁৰ সৈতে পাৰ কৰা সময়বোৰে মোক কিছুমান কথা অনুভৱ কৰিবলৈ শিকাইছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল- জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিলে আজিও মোৰ কেৱল এজন গায়কৰ কথা মনত নপৰে । মনত পৰে এজন মানুহ- যিজনে জীৱনটোক সম্পূর্ণ শক্তিৰে, সম্পূর্ণ আবেগেৰে, কেতিয়াবা উন্মাদভাৱে, কেতিয়াবা শিশুৰ দৰে আৰু কেতিয়াবা বিদ্রোহীৰ দৰে জীয়াইছিল ।
সেইবাবেই হয়তো জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু মানি লোৱাটো ইমান কঠিন । কাৰণ আমি কেৱল এজন শিল্পীক হেৰুৱোৱা নাই । আমি আমাৰ জীৱনৰ এটা শব্দ, এটা সুৰ, এটা স্মৃতি, এটা সাহস, এটা উন্মাদনা হেৰুৱাইছোঁ । কিন্তু হয়তো তেওঁ সঁচাকৈয়ে হেৰাই যোৱা নাই ।
অভিনয়াৰ মঞ্চত উঠিবলগীয়া প্রতিজন শিশুৰ দৃষ্টিত তেওঁ আছে । আমাৰ জীৱনটো অলপ বেছি সাহসেৰে, অলপ বেছি মুক্তভাৱে, অলপ বেছি আনন্দৰে জীয়াবলৈ যেতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম - তেতিয়াও তেওঁ আমাৰ মাজত থাকিব -
জুবিন গাৰ্গ-সময়ৰ দৰে ।
ভাল লগা সময় ।
নিজৰ সময় ।
সেই সময় শেষ হোৱা নাই ।
তেওঁৰ অনুপস্থিতিতো তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাজেৰে সেই সময় চলি থাকিব ।
(লেখক বুঢ়াগোঁহাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ পৰিৱেশ্য় কলা আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ ফেকাল্টী ৷ তেওঁ জাগীৰোড কলেজৰ অভিনয় বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী আৰু সহকাৰী অধ্য়াপক ৷)