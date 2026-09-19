ETV Bharat / opinion

চিতাৰ জুয়ে ধোঁৱাময় কৰা শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়...

জুবিন স্মৰণ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মহাপ্ৰয়াণৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা দিনটোত ইটিভি ভাৰতত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰবন্ধলানিৰ অংশস্বৰূপে গৌতম বৰুৱাৰ এই বিশেষ লেখা ৷

ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ জানো কেৱল এজন গায়কেই আছিল ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 11:58 AM IST

|

Updated : September 19, 2026 at 12:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যেতিয়াই কিবা এটা ব্যতিক্ৰম ঘটে, যেতিয়াই সোঁতৰ বিপৰীতে পানী বয়, তেতিয়াই বুজিব যে ক'ৰবাত কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে ৷ যাৰ বাবে এনে ব্যতিক্ৰমী বা পূৰ্বে কেতিয়াও নেদেখা-নুশুনা ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷

যোৱা এটা বছৰত এইখন অসমত ঘটা তেনেকুৱা এটা ব্যতিক্ৰম কি জানেনে ? এখন শ্মশানক মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল ৷ সাধাৰণতে হিন্দু বিশ্বাস অনুসৰি শ্মশানক যি মান্যতা দিয়া হয় তাৰ সলনি যেন এক বিপৰীত ঘটনা ঘটিল !

ZUBEEN GARG
এনেকৈয়ে এটুকুৰা ঠাই হৈ পৰে মন্দিৰ (ETV Bharat Assam)

সোণাপুৰত এখন শ্মশান মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল ৷ সেই মন্দিৰ এই বাবেই ব্যতিক্ৰম হৈ পৰিল যে তালৈ গৈ কেৱল হিন্দুৱেই উপাসনা-প্ৰাৰ্থনা নকৰে ৷ কৰে সকলো জাতি-ধৰ্মৰ মানুহে ৷ সকলোৰে বাবে সেই স্থান পবিত্ৰ ৷

এই যে কেতিয়াও নেদেখা-নঘটা ব্যতিক্ৰমী ঘটনাটো ঘটিল তাৰ আঁৰৰ কাৰণটো কিন্তু কোনেও হয়তো শব্দ-বাক্যৰে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে ৷ কেৱল অনুভৱ কৰিব পাৰে ৷

জুবিন গাৰ্গ জানো কেৱল এজন গায়কেই আছিল ? প্ৰশ্নটো যে আজিৰ দিনটোত অপ্ৰাসংগিক সেয়া পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে ৷ তেন্তে প্ৰচণ্ড আৱেগিক এটা মানৱীয় সত্তা, যাক জুবিন গাৰ্গ নামেৰে ইতিমধ্যে সীমাৰ পৰিধি ভাঙি সকলোৱে জানিছে সেই সত্তাটোৰ অবৰ্তমানত আমি কি কৰা উচিত সেইটোহে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময় এয়া ৷

ZUBEEN GARG
শ্মশান যেতিয়া মন্দিৰ হয়... (ETV Bharat Assam)

আজিৰ দিনটোৱে জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱাৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৷ চিৰন্তন এটা সত্য আমি নিশ্চয় অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো যে কোনো ব্যক্তিবিশেষক জীৱিত কালতকৈ তেওঁ হেৰাই যোৱাৰ পাছতহে মানৱ সমাজে যেন ভালদৰে চিনিবলৈ, বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

অনাদি কালৰ পৰা চলি আহিছে এই ধাৰণা ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই ঘটনা ঘটিল ৷ তেওঁৰ কায়িক উপস্থিতিত "জুবিন গাৰ্গ আচলতে কি" সেই কথা যিমান মানুহে উপলব্ধি কৰিছিল, তেওঁৰ অবৰ্তমানত তাতোকৈ হাজাৰ গুণে অধিক লোকে হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰিলে, উপলব্ধি কৰিলে, বুজিলে- জুবিন গাৰ্গ নামৰ সত্তাটো প্ৰকৃততে কি ? সীমাহীন মানৱীয় গুণৰ অধিকাৰী এই সত্তাটো যে কেৱল এজন শুৱলা কণ্ঠৰ গায়কেই নাছিল সেই কথা হাজাৰজনে পলমকৈ উপলব্ধি কৰিলে ৷

ZUBEEN GARG
এবছৰ পূৰ্বৰ বুকু ভাঙি নিয়া দিনটো (ETV Bharat Assam)

এতিয়া দায়িত্ব ৰাইজৰ ৷ এগৰাকী অদ্বিতীয় কণ্ঠশিল্পী হোৱাৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গে এজন 'মানুহ' হিচাপে যি মানৱীয় দায়বদ্ধতাৰে নিজৰ প্ৰতিটো কাম নিষ্ঠাৰে অতি নীৰৱে কৰি গৈছিল তাৰ পৰা যদি আমি শিক্ষা ল'ব নোৱাৰো, নিজক যদি সেই মতে গঢ়ি-পিটি ল'ব নোৱাৰো তেন্তে কেৱল ফুল-গামোচাৰে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই একো লাভ নহ'ব ৷

এখন শ্মশান উপাসনা আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ পবিত্ৰ স্থান হৈ পৰাৰ কথাটো যে আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিলো এতিয়া পুনৰ সেই বিষয়টোলৈ ঘূৰি যাব বিচাৰিছোঁ ৷ যদি আমি নিজকে ফাঁকি দিব নোখোজো বা ভণ্ডামিৰ কোলাত উঠি বহি থাকিব নোখোজো তেন্তে অন্ততঃ এটা কথা মৰ্মে মৰ্মে আমি বুজাটো আৰু উপলব্ধি কৰাটো উচিত যে আমাৰ কথা আৰু কামৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব নালাগিব ৷

ZUBEEN GARG
ইয়াতেই গভীৰ নিদ্ৰাত প্ৰাণৰ শিল্পী (ETV Bharat Assam)

যিদৰে পাৰ্থক্য ৰখা নাছিল জুবিন গাৰ্গে ৷ সমাজখনক নিকা কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাজহুৱাভাৱেও বহু সময়ত এনে কিছুমান অপ্ৰিয় সঁচা কথা অকপটে কৈ দিয়াৰ সৎসাহস জুবিনৰ আছিল, যিবিলাকে বহুতকে বহু সময়ত অস্বস্তিতো পেলাইছিল ৷

তেনেকুৱা কথাবোৰ যে জুবিন গাৰ্গে এনেয়ে কোৱা নাছিল সেই কথাটো বুজি পাওতে হয়তো বহুতৰ পলম হ'ল ৷ সোণাপুৰৰ 'পবিত্ৰ শ্মশান'ত এতিয়া বহুতেই নিশ্চয় সেই উপলব্ধি কৰিছে ৷

ZUBEEN GARG
পবিত্ৰ এই ঠাই (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱাৰ আগলৈকে কিমানে জানিছিল এই কথা যে সীমাহীন বিপদগ্ৰস্তক, অজশ্ৰ দুৰ্ভগীয়াক জুবিন গাৰ্গে এটা নতুন জীৱন দিছিল ৷ কিমানে জানিছিল এই কথা যে অতি নীৰৱেই এই শিল্পীসত্তাটোৱে প্ৰকৃতি আৰু অমাত-অবোধ পশু-পক্ষীৰ হকেও ঐকান্তিকতাৰে কাম কৰি আছিল ৷

হয়তো অসমৰ নব্বৈ শতাংশ লোকেই জানিছিল এই বুলিহে যে জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী অদ্বিতীয় শিল্পী-গায়ক ৷ যাৰ এই সম্পদ ঈশ্বৰপ্ৰদত্ত ৷ কিন্তু যেতিয়া তেওঁ নোহোৱা হ'ল তেতিয়াহে এই নব্বৈ শতাংশ লোকে অনুভৱ কৰিলে যে প্ৰকৃততে আমাৰ কোলাৰ পৰা কি হেৰাই গ'ল ! আমি কি হেৰুৱালোঁ !

ZUBEEN GARG
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি... (ETV Bharat Assam)

সেই বাবেই সোণাপুৰৰ এই শ্মশানখন হৈ পৰিল প্ৰাৰ্থনা আৰু উপাসনাৰ থলী ৷ মন্দিৰ ৷ এই মন্দিৰ অনন্তকাললৈ মন্দিৰ হৈয়ে থাকক ৷ পবিত্ৰ হৈ থাকক ৷ যি মন্দিৰে আমাক 'মানুহ' হ'বলৈ শিকায় ৷

লগতে পঢ়ক: জুবিন ব্যক্তি হিচাপে বিশেষ কিয় ?

Last Updated : September 19, 2026 at 12:06 PM IST

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যবাৰ্ষিকী
পবিত্ৰ শ্মশান
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.