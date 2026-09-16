ETV Bharat / opinion

জুবিন গাৰ্গ বিশেষ: 'যান্ত্ৰিকতাৰ ওলোটা সোঁতত জুবিনৰ জীৱন ইকেবানা'

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু সংগীতজ্ঞ জুবিন গাৰ্গৰ এবছৰীয়া অনুপস্থিতিত ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ আয়োজনৰ অংশস্বৰূপে তেজপুৰৰ পৰা ৰক্তিম গোস্বামীৰ বিশেষ লেখা... জুবিন গাৰ্গৰ গীতবোৰত কি আছিল?

ZUBEEN GARG
জুবিন গাৰ্গ বিশেষ (ZUBEEN GARG FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2026 at 12:52 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তেওঁৰ সংগীতৰ চৰ্চাই অসমীয়াক সজীৱ কৰি ৰাখিছে, তেওঁৰ চৰ্চাই অসমীয়াক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিছে...

  • ‘দিয়া ঘূৰাই দিয়া পৃথিৱী আমাৰ আমাক...’

আধুনিক সভ্যতাই মানুহক যি গতিত যান্ত্ৰিকতা, প্ৰযুক্তিৰ উৎকৰ্ষ আৰু আৰ্থ-সামাজিক প্ৰগতিৰ শিখৰলৈ লৈ গৈছে, তাৰ বিপৰীতে মানুহৰ মনোজগতত ক্ৰমে গভীৰ হৈ পৰিছে এক অচিন নিঃসংগতা, যান্ত্ৰিক ক্লান্তি আৰু এক অন্তহীন হাহাঁকাৰ। চাৰিওফালে কেৱল খৰধৰ আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ দৌৰ।

এই ওলোটা পৃথিৱীখনৰ বিৰুদ্ধে, মানুহক নিজৰ স্বৰূপলৈ ঘূৰাই অনাৰ এক তীব্ৰ আত্মিক প্ৰতিবাদ আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিৰোধ হৈ গুঞ্জৰিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মিঠা সুৰ আৰু অমোঘ কণ্ঠত প্ৰাণ পোৱা ‘দিয়া ঘূৰাই দিয়া’ গীতটো। এই গীতটো বৰ্তমানৰ এই যান্ত্ৰিক সমাজৰ বিৰুদ্ধে এক চৰম প্ৰতিবাদ আৰু মানুহৰ হেৰুৱা সৰলতা ঘূৰাই পোৱাৰ এক ব্যাকুল আৱাহন।

বৰ্তমানৰ একবিংশ শতিকাৰ গোলকীয় আৰু স্থানীয় সামাজিক বাস্তৱতাৰ পোহৰত বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে এই গীতটোৰ পৰিধি কেৱল এটি বিশেষ গানৰ পৰিসৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ মহান প্ৰতিবাদী সংগীতৰ ধাৰাৰ সৈতেও ইয়াৰ এক আচৰিত বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য আছে।

গীতটিৰ আৰম্ভণিতেই শিল্পীয়ে যি আকুলতাৰে আহ্বান জনাইছে—

“দিয়া ঘূৰাই দিয়া পৃথিৱী আমাৰ আমাক / আইতাৰে সাধু তৰালি সৰা চোতাল..."

সেই পংক্তিসমূহে আমাৰ মানসপটত উজলাই তোলে প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ সেই চিৰন্তন নিবিড় আৰু স্বাভাৱিক সম্পৰ্কৰ কথা। বৰ্তমানৰ বিশ্বৰ ফালে চালে আমি দেখা পাওঁ আমাজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাজিৰঙালৈকে বনাঞ্চল ধ্বংসৰ এক ভায়াবহ হাহাকাৰ।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg FB Account)

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা চৌদিশৰ বিধ্বংসী ঘটনা, শুকাই অহা নদীবোৰ, বাঢ়ি অহা সাগৰবোৰ মানৱ অস্তিত্বৰ চৰম সংকট। অথচ, যান্ত্ৰিকতাই মানুহক এক মায়াময় ডিজিটেল জগতত আবদ্ধ কৰি ৰাখছে। ক্ৰমাৎ হেৰাই গৈছে জুবিনে কোৱা আমাৰ সেই সেউজ প্ৰকৃতিৰে ভৰা সৰল, নিৰ্ভেজাল পৃথিৱীখন।

হেৰাই গৈছে প্ৰকৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা মানুহৰ মনৰ মানৱীয়তা, যাৰ ঠাই লৈছে কেৱল যান্ত্ৰিকতাই। জুবিনে সেয়েহে আকুলতাৰে ঘুৰাই বিচাৰিছে সেই পুৰণি পৃথিৱী, সেই চোতাল— যিখন আছিল মানৱীয় অনুভূতিৰে পূৰ্ণ আইতাক আৰু নাতি-নাতিনীৰ এক ক্ষুদ্র, মৰমৰ মানৱ সমাজ।

এইখিনিতেই হঠাৎ মনত পৰিছে বিশ্বখ্যাত ৰক বেণ্ড পিংক ফ্লইড (Pink Floyd)-ৰ “এনাডাৰ ব্ৰিক ইন দা ৱাল” (Another Brick in the Wall) গানটোৰ কথা। সেই গীতটিতো বাজি উঠিছিল যান্ত্ৰিক আৰু কঠোৰ শিক্ষাব্যৱস্থাই মানুহৰ স্বাভাৱিক সৰলতাক বিনষ্ট কৰি পেলোৱাৰ বিৰুদ্ধে এক তীব্র প্ৰতিবাদ।

মানুহে আজিকালি কৃত্ৰিম নগৰায়নৰ মোহত বন্দী হৈ নিজৰ শিপাডাল ক্ৰমে নিঃচিহ্ন কৰিছে। আজিৰ শিশুৱে মুক্ত আকাশৰ তলত মুকলিমূৰীয়াকৈ দৌৰিবলৈ ঠাই পোৱা নাই, আইতাৰ মুখৰ মিঠা সাধু শুনাৰ পৰিৱেশ হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু হৈ পৰিছে ডিজিটেল স্ক্ৰীণৰ নিচাসক্ত বন্দী।

আজিৰ এই ডিজিটেল যুগত ছচিয়েল মিডিয়াই মানুহক ডিজিটেলভাৱে ওচৰত ৰাখিলেও, মানসিকভাৱে একেবাৰে দূৰ কৰি দিছে, যিটো বৰ্তমানৰ এই কৃত্রিম পৃথিৱীখনৰেই এক ভয়াৱহ সত্য।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg FB Account)

অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ আৱেগজড়িত প্ৰতীক “শেৱালি পাহিত দুভৰি থুনুক থানাক” আৰু মানুহৰ মনৰ “নিভাজ হিয়া"ৰ মাজেদিয়েই গীতটিয়ে মানৱ মনৰ সেই অকৃত্রিম সৰলতা আৰু শুদ্ধতাৰ সন্ধান কৰিছে। যান্ত্ৰিক প্ৰতিযোগিতা, অন্ধ লোভ আৰু স্বাৰ্থপৰতাই আজি মানুহৰ মনৰ পৰা সেই ‘নিভাজ হিয়া’ক কাঢ়ি লৈ গৈছে।

বিশ্বৰ সংগীত জগতত জন লেননৰ (John Lennon) চিৰস্মৰণীয় গান “ইমাজিন" (Imagine)-এ যিদৰে সীমান্ত, লোভ আৰু যান্ত্ৰিক সংঘাতহীন এখন পৃথিৱীৰ কল্পনা কৰিছিল, জুবিনৰ গীতটোতো ঠিক একেই মানৱতাবাদী দৃষ্টি ফুটি উঠিছে।

চাৰিওফালে চলি থকা ফেক নিউজ, ঘৃণাৰ ৰাজনীতি, চাইবাৰ বুলিং আৰু তথ্যৰ অতিমাত্ৰাই সমাজখনক এক অন্ধকাৰ আৰু অসহিষ্ণু দিশলৈ ঠেলি দিছে। মানুহৰ মাজৰ পৰা যেন মানৱীয় মৰম, চেনেহ আৰু সহানুভূতিক পৰিকল্পিতভাৱে নিঃশেষ কৰি দিয়া হৈছে।

শিক্ষাব্যৱস্থা আৰু ইতিহাসৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি গীতটিয়ে আমাক বৰ্তমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কুৎচিৎ ৰূপটোৰ গভীৰ সত্যৰ মুখামুখি কৰায়। “ক খ ঘ ঙ / পাটীগণিত আৰু কুঁহিপাঠ" পঢ়ি জীৱনৰ আদিপাঠ লৈ ডাঙৰ হোৱা মানুহখিনিক যেতিয়া আধুনিক শিক্ষাৰ নামত প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু বাণিজ্যিকীকৰণ হোৱা শিক্ষাই যেতিয়া শিক্ষিত মানুহৰ নামত একোটা যন্ত্ৰ বা বজাৰৰ সামগ্ৰী সৃষ্টি কৰে, তেতিয়াই হয়তো তেনে এজন মানুহে চিঞৰি উঠে “এতিয়া কিয় দিয়া মৰণ আঘাত?”

বব মাৰ্লিৰ (Bob Marley) ৰেগে সংগীতত যিদৰে ঔপনিৱেশিক আৰু যান্ত্ৰিক শোষণৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ মুক্তিৰ গান গোৱা হৈছিল, ঠিক তেনেদৰে এই গীতটোৱেও আধুনিক শোষণকাৰী ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে।

আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই মানুহক মানৱীয় মূল্যবোধ শিকোৱাৰ সলনি কেৱল চাকৰিৰ বজাৰৰ উপযোগী একো একোটা যান্ত্ৰিক শ্ৰমিকহে তৈয়াৰ কৰিছে। ইয়াৰ ফলত মানুহৰ নৈতিক আৰু আৱেগিক বিকাশ সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে।

ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াওতে গীতটিয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে যে ইতিহাস কেৱল ৰজা-মহাৰাজৰ যুদ্ধ-বিগ্ৰহ বা সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাহিনী নহয়, ই হৈছে মানুহৰ সংগ্ৰাম, সহৃদয়তা আৰু মৰমৰ দলিল। বৰ্তমানৰ বিশ্বত চলি থকা বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক সংঘাতসমূহে যিদৰে হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহ মানুহৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছে, শিশুৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিছে আৰু মানৱীয় ইতিহাসক কলঙ্কিত কৰিছে, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই গীতটিয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে যে যদি মানুহৰ অস্তিত্বই নাথাকে, তেন্তে সেই উন্নত প্ৰযুক্তি, আধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ বা বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ কোনেও নাথাকিব।

অস্তিত্বৰ অবিহনে ইতিহাসৰ কোনো মূল্য নাই। তথাপিও, এই গীত কেৱল নিৰাশা বা হতাশাৰে ভৰা নহয়। ইয়াৰ ইংৰাজী পংক্তিসমূহে এক বিশ্বজনীন বিপ্লৱী চেতনা আৰু অদম্য আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে—

"Touch It / Touch Your Freedom / Grab It, Hold it and Bring To Your Knees"

এই পংক্তিসমূহৰ জৰিয়তে জুবিনে স্বৈৰাচাৰী শাসন ব্যৱস্থা, শোষণকাৰী পুঁজিবাদ আৰু মানৱতাবিৰোধী শক্তিসমূহক প্ৰতিহত কৰি নিজৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি অনাৰ এক শক্তিশালী আহ্বান জনোৱা হৈছে।

চিলিৰ প্ৰতিবাদী গায়ক ভিক্টৰ হাৰা (Victor Jara) বা আমেৰিকাৰ প্ৰতিবাদী লোকসংগীতৰ ধাৰাৰ মহান শিল্পী জোয়ান বায়েজ (Joan Baez) আৰু বব ডিলানৰ (Bob Dylan) গীতসমূহে নাগৰিক অধিকাৰ আৰু বিশ্বশান্তিৰ পক্ষত যিদৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মুখৰ হৈ উঠিছিল, জুবিনৰ এই পংক্তিসমূহত তাৰেই এক আধুনিক আৰু শক্তিশালী প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg FB Account)

বৰ্তমানৰ গোলকীয় পৰিস্থিতিত এই সংগ্ৰামৰ বাস্তৱ ৰূপ দেখা যায় যুৱ প্ৰজন্মৰ বিভিন্ন গণ-আন্দোলনত। উদাহৰণস্বৰূপে, গ্ৰেটা থুনবাৰ্গৰ (Greta Thunberg) নেতৃত্বত বিশ্বজুৰি গঢ় লৈ উঠা জলবায়ু আন্দোলনসমূহ হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংসকাৰী পুঁজিবাদী নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক স্পষ্ট প্ৰতিৰোধ। যি শক্তিয়ে আমাৰ ভৱিষ্যত আৰু পৃথিৱীখনক লৈ খেলা খেলিছে, সেই শক্তিসমূহৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া বিশ্বৰ কোণে কোণে তৰুণ প্ৰজন্মই থিয় দিয়ে, তেতিয়াই প্ৰমাণিত হয় যে মানুহে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে জাগি উঠিলে ক্ষমতাশালী স্বৈৰাচাৰীয়েও আঠু ল'বলৈ বাধ্য হয়।

গীতটোৰ একেবাৰে শেষৰ অংশটোৱে—

"Oh, with You / We all are with You / We make the World Shine like the Sun"

— মানৱীয় সংহতি, মৰম আৰু বিশ্বজনীন একতাৰ এক অতি উজ্জ্বল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে। অন্যায় আৰু যান্ত্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিওঁতে কোনো অকলে থাকিব নালাগে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহ তেওঁৰ কাষত আছে— এই আশ্বাসে মানুহৰ মনত নতুন প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰে।

পপ সম্ৰাট মাইকেল জেকচনৰ (Michael Jackson) চিৰস্মৰণীয় মানৱতাবাদী গীত “হিল দ্য ৱৰ্ল্ড” (Heal the World)-এ যিদৰে সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ দুখ-যন্ত্ৰ দূৰ কৰি ইয়াক এক সুন্দৰ বাসোপযোগী স্থান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনাইছিল, জুবিনৰ এই পংক্তিসমূহত ঠিক একেই বিশ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত হৈছে।

বৰ্তমানৰ এই যান্ত্ৰিক, ভ্ৰষ্ট আৰু জটিল বিশ্ব ব্যৱস্থাক বাধা নেওঁচি, আমাৰ নিজৰ থলুৱা সংস্কৃতি, শেৱালি সুবাসিত চোতাল আৰু মানৱীয় মূল্যবোধসমূহক বচাই ৰাখি এক নতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ দায়িত্ব আমাৰ নিজৰ হাততেই আছে। আমাৰ পৃথিৱী, আমাৰ সমাজখনৰ উদ্ধাৰৰ দায়িত্ব আমাৰ; আমি নিজেই আমাৰ ভৱিষ্যতৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা।

আমাৰ নিজৰ হাততেই নিহিত হৈ আছে এখন সমতা, মৰম আৰু সঁচা স্বাধীনতাৰে ভৰা সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়াৰ সেই অমূল্য চাবি-কাঠি। জুবিন গাৰ্গৰ ‘দিয়া ঘূৰাই দিয়া’ অসমীয়া মানুহৰ আত্মাৰ এক অকৃত্রিম দৰ্শন। যান্ত্ৰিকতাৰ ক্ৰুড় প্ৰভাৱত যেতিয়া আমাৰ সমাজখনে নিজৰ মানৱীয় পৰিচয় হেৰুৱাবলৈ ধৰে, ঠিক তেনে এক সন্ধিক্ষণতে এই গীতটোৱে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে আমি আচলতে কোন আছিলোঁ আৰু মানুহ হিচাপে আমাৰ পৰিচয় কি।

  • জুবিনৰ জীৱন এক অনন্য ইকেবানা...

ইকেবানা হৈছে ফুল আৰু উদ্ভিদ সজাই তোলাৰ এক প্ৰাচীন আৰু প্ৰখ্যাত জাপানী শিল্পকলা। ইয়াৰ সহজ অৰ্থ হ’ল "জীৱন্ত ফুল।" জাপানী শিল্পকলাত ইকেবানা হৈছে প্ৰকৃতি, মানুহ আৰু মহাবিশ্বৰ এক গভীৰ আত্মিক সংযোগৰ নাম। এই ইকেবানাৰ মাজত জীৱনৰ সৰলতা আৰু গভীৰতা লুকাই থাকে। ফুল, পাত আৰু ডালবোৰক যিদৰে এক সুনির্দিষ্ট সংযম আৰু সৰলতাৰে সজাই তোলা হয়, তাতেই লুকাই থাকে মানৱ জীৱনৰ এক সুন্দৰ দৰ্শন।

জুবিন গাৰ্গ জীৱন আৰু বিশ্বজনীন সংগীত ইকেবানাৰেই অন্য এক সজীৱ ৰূপ। জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সংগীত আছিল তেওঁৰ প্ৰতিটো নিশাহৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাস। জুবিন সমাজৰ গতানুগতিক নিয়ম, সা-সম্পত্তি বা ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ মোহৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ উদাসীন আছিল। জুবিনে ভালকৈ বুজিছিল যে কলা কেৱল নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ মাধ্যম নহয়, ই সমাজৰ গভীৰতম সত্যক স্পৰ্শ কৰাৰ এক উপায়।

জুবিনৰ জীৱনশৈলীত সেয়েহে বাজি উঠিছিল এক আপোচহীন বিদ্ৰোহী সুৰ, যি সকলো বাধা-বিঘিনিক অতিক্ৰমি কেৱল নিজৰ শিল্প আৰু জনসাধাৰণৰ অধিকাৰৰ বাবে সমৰ্পিত হৈছিল। লোকগীতৰ পৰা ৰক, শাস্ত্ৰীয় সুৰৰ পৰা আধ্যাত্মিকতা— সকলোখিনিকে তেওঁ একাকাৰ কৰি পেলাইছিল। জুবিন আছিল সমাজৰ সকলো কৃত্রিম সীমা, বৰ্ণবাদ আৰু সংকীৰ্ণতাৰ ঊৰ্ধত; যাৰ কোনো জাত-কুল বা ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নাছিল, কেৱল মানৱতাই আছিল তেওঁৰ একমাত্ৰ পৰিচয়।

জুবিনৰ জীৱন আৰু সৃষ্টিৰ প্রতিটো সুকীয়া ধাৰা মিলি সৃষ্টি হয় এক অনন্য মানৱীয় ইকেবানাৰ। এই ইকেবানা কেৱল চকুত লাগি ৰোৱা সৌন্দৰ্য নহয়; ই হৈছে মানুহৰ দুখ-যন্ত্ৰণা, প্ৰকৃতিৰ সৰলতা আৰু স্বাধীনতাৰ বাবে কৰা এক অন্তহীন সংগ্ৰামৰ স্বাক্ষৰ। জুবিনে আমাৰ শুকান হৈ পৰা আত্মাক ফুলৰ দৰে সজাই, সুৰেৰে জগাই তুলিলে। জুবিনৰ জীৱন এক অনন্য ইকেবানা।

  • মৃত্যু যদি শিল্প হয় মৃত্যু কি দৰে সুলভ...

‘মৃত্যু যদি শিল্প হয় মৃত্যু কি দৰে সুলভ’- জুবিনৰ গীতৰে এশাৰী। অথচ এক সুলভ মৃত্যুৰে জুবিন নিজেই হঠাৎ নোহোৱা হ’ল। মৃত্যু নে হত্যা? যিজন মানুহে গীতৰ মাজেৰে চিৰদিন মানৱতাৰ কথা ক’লে, প্ৰকৃতিৰ সৰলতা আৰু মুক্ত জীৱনৰ জয়গান গাই গ’ল, সেই জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ জীবনটোৱেই আজি এক গভীৰ ৰহস্যৰ আবৰ্তত থিয় হৈছে।

শিল্পীগৰাকীৰ আকস্মিক আৰু ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে সমগ্ৰ সমাজখনকে স্তব্ধ কৰি দিলে। ছিংগাপুৰত সংঘটিত হোৱা সেই দুৰ্ভগীয়া ঘটনাৰ পিছত যিদৰে এটা সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছিল, তাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ সত্য পোহৰলৈ নহাটো আৰু ন্যায় প্ৰাপ্তিত হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী পলমে জনসাধাৰণৰ অন্তৰত গভীৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে।

সংগীতৰ মঞ্চত যিজন মানুহে সদায় অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল, তেওঁৰ নিজৰ মৃত্যুৰ কাৰণক লৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰশ্নবোৰ আজিকোপতি অমীমাংসিত হৈ থকাটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ এক মৰ্মান্তিক বিদ্রূপ।

চিকিৎসাৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশক অৱহেলা কৰি, স্বাস্থ্যৰ বিপদাশংকাৰ কথা জনাৰ পিছতো তেওঁক কি পৰিস্থিতিত ছিংগাপুৰৰ সেই পাৰ্টীলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি তেওঁৰ অসংখ্য অনুৰাগীয়ে যি সংগ্ৰাম চলাইছে, সেয়া আচলতে এক সত্য আৰু ন্যায়ৰ যুদ্ধ।

আজি এবছৰে জুবিনৰ মৃত্যুক লৈ নাই কোনো স্পষ্ট ছবি। যিখন সমাজত মানৱতাৰ বাবে জুবিনৰ কণ্ঠই উচুপে, সেই সমাজতে তেওঁৰ দৰে শিল্পীয়ে আজিও ন্যায় নোপোৱাকৈ থকাটোৱে প্ৰতিফলিত কৰে সমাজ হিচাপে আমাৰ চৰম বিফলতা।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সত্য যেতিয়ালৈকে উন্মোচিত নহ’ব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ গোৱা প্ৰতিটো প্ৰতিবাদী সুৰ আৰু মুক্তিৰ গান আধৰুৱা হৈয়েই ৰ’ব। কিয়নো, যিজন মানুহে মানুহক ভাল পোৱাৰ ভাষা শিকাই গ’ল, জীয়াই থাকিবলৈ শিকাই গ’ল, তেওঁৰ ন্যায়ৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি নিবলৈ দিয়া মানে আমাৰ নিজৰ বিবেককেই হত্যা কৰা, তেওঁক চৰম বিশ্বাসঘাটকতা কৰা।

জুবিন গাৰ্গ এক অমৰ শিল্পী সত্তা তথাপি তেওঁৰ মৃত্যু ন্যায় তেওঁৰ শেষ প্রাপ্য। যিমান দিনলৈকে মানুহে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ সাহস কৰিব, সিমান দিনলৈ জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ এই অমৰ সৃষ্টি আমাৰ বাবে এক চিৰন্তন প্ৰেৰণা হৈ ৰ’ব। জুবিন সোঁৱৰণ হওক, মাথো জুবিন মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী সময়ৰ লগত স্তিমিত নহওক।

শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰ নিবাসী ৰক্তিম গোস্বামী সংগীত শিল্পৰ সৈতে জড়িত ব্য়ক্তি ৷ তেওঁৰ লেখা নিয়মীয়াকৈ বাতৰি কাকত-আলোচনীত প্ৰকাশ হয়৷ লেখকৰ এই প্ৰবন্ধৰ কথাৰ সৈতে ইটিভি সম্পাদনা কক্ষৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, এয়া লেখকৰ সম্পূৰ্ণ ব্য়ক্তিগত মতামত ৷ লেখকৰ ফোন: ৮৪৮৬০৩৮৫৫৯, মেইল-ractim.goswami@gmail.com

লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ ৰোমন্থন বন্ধু দেৱ কুমাৰ বৰকটকীৰ

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ

জুবিন নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ গৈছিল নে? প্ৰাণৰ শিল্পীৰ স্মৰণত আৱেগিক ভূতনাথ শ্মশানৰ ৰাকেশ বড়ো

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ গীত
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু
জুবিন গাৰ্গ জীৱন
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.