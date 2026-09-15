ETV Bharat / opinion

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত বিদ্ৰোহী চেতনা: প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ এক চমু বিশ্লেষণ

জুবিন গাৰ্গৰ অনুপস্থিতিত ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ আয়োজনৰ অংশস্বৰূপে ধেমাজিৰ পৰা ভৱভূতি চুতীয়াৰ লেখা...

Zubeen Garg
মঞ্চত জুবিন গাৰ্গ (Zubeen Garg FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 1:23 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

সংগীত কেৱল বিনোদন বা নান্দনিক আনন্দৰ মাধ্যম নহয়, বৰঞ্চ ই সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এক শক্তিশালী অমোঘ অস্ত্ৰ । সমাজ এখন যেতিয়াই স্থবিৰতা, দুৰ্নীতি, ৰাজনৈতিক সুবিধাবাদ বা সাংস্কৃতিক সংকটৰ সন্মুখীন হয়, তেতিয়াই সংগীতে প্ৰতিবাদৰ ভাষা হৈ গণকণ্ঠক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

অসমীয়া সমাজ আৰু সাংস্কৃতিক ইতিহাসত এই ধাৰাটো সুদীৰ্ঘ তথা অতি চহকী । ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বৈপ্লৱিক কৃতি, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সাম্যবাদী গণ-সংগীত আৰু সুধাকণ্ঠ ড° ভূপেন হাজৰিকাৰ মানৱতাবাদী আৰু সমাজ-সচেতন গীতসমূহে অসমীয়া জাতিক সংকটৰ সময়ত সদায় পথ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে ।

বিংশ শতিকাৰ শেষৰ দশকত (নব্বৈৰ দশকত) যেতিয়া অসমত চৰম উগ্ৰপন্থী সমস্যা, সঘনাই জাৰি কৰা সান্ধ্য আইন আৰু অৰ্থনৈতিক অনগ্ৰসৰতাই যুৱ প্ৰজন্মক দিশহাৰা কৰি তুলিছিল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণতে অসমীয়া সংগীত জগতত জুবিন গাৰ্গৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটে । জুবিন গাৰ্গে পূৰ্বসূৰীসকলৰ সেই প্ৰতিবাদী আৰু বৈপ্লৱিক ধাৰাটোকে বুকুত বান্ধি লৈ তাক সম্পূৰ্ণ আধুনিক, নতুন আৰু তীব্ৰ যুৱ-মানসিকতাৰ উপযোগী কৰি তুলিলে ।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Getty Image)

তেওঁ কেৱল প্ৰেম বা বিৰহৰ কোমল গানতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি নিজৰ স্বভাৱসুলভ স্পষ্টবাদিতা আৰু বিদ্ৰোহী সত্তাৰে সমাজৰ প্ৰচলিত ব্যৱস্থাক বাৰে বাৰে কঁপাই তুলিলে । এই প্ৰবন্ধত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত ফুটি উঠা বিদ্ৰোহী চেতনা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিক তেওঁৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আৰু চৰ্চিত গীতৰ কলিৰ আধাৰত বিশ্লেষণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

শাসনযন্ত্ৰ আৰু সুবিধাবাদী ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ

জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ এটা প্ৰধান ভাগ আছে যি ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে থকা তীব্ৰ ক্ষোভক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তেওঁ ক্ষমতাৰ খকত বলীয়ান হৈ থকা ৰাজনীতিবিদসকলৰ ভণ্ডামিক সদায় ঘৃণা কৰিছিল আৰু তাক গানৰ মাধ্যমেৰে পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল । ইয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু কালজয়ী উদাহৰণ হ’ল তেওঁৰ একক গীত ‘পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু’।

"পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু

দুবেলা দুসাজ ভাত খুটি খুটি খাওঁ...

পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু

জাতিৰ মাটিৰ গান গুণ গুণাও..."

“মন্ত্ৰী এম এল এ চব, পাপৰ হে মাত্ৰ

দেখিবলে খাদ্য, আচলতে শব্দ

ক্ষমতাৰ জোৱাৰত আমি আছো মুগ্ধ

জাগ্ৰত জনতাক কৰি দিশ ভ্ৰষ্ট... !"

এই গীতটিত ব্যৱহৃত শব্দবোৰ কোনো ৰাজনৈতিক ভদ্ৰতাৰ আৱৰণেৰে ঢকা নহয়, বৰঞ্চ ই অতি নগ্ন আৰু পোনপটীয়া । "পৰিবৰ্তন শব্দত শুনিবলে ভাল... ঘেন্তাডাল"—এই এটা শাৰীয়েই শাসকপক্ষই প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত সাধাৰণ জনতাক দিয়া ভুৱা পৰিবৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক চৰমভাৱে নস্যাৎ আৰু ব্যংগ কৰে । জুবিন গাৰ্গে দেখুৱাই দিছে যে গণতন্ত্ৰৰ নামত কেনেকৈ "মন্ত্ৰী এম এল এ" সকলে নিজৰ ক্ষমতাৰ জোৱাৰত সাধাৰণ জনতাক দিশহাৰা কৰে । "দুবেলা দুসাজ ভাত খুটি খুটি খোৱা" নিষ্পেষিত শ্ৰমিক আৰু খেতিয়কৰ মনৰ ভিতৰত থকা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টিক জুবিন গাৰ্গে এই গীতটোৰে এক গণ-বিপ্লৱৰ ৰূপ দিছে ।

ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ আৰু সাম্প্ৰদায়িকতা বিৰোধী চেতনা

সাম্প্ৰতিক সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ধৰ্ম আৰু ৰাজনীতিৰ যি কদৰ্য মিশ্ৰণ ঘটিছে, তাৰ বিৰুদ্ধে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠ আছিল এক প্ৰতিবাদী ডেউকা । তেওঁ ধৰ্মীয় গোঁড়ামিক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাছিল । একেটা গীতৰ (‘পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু’) দ্বিতীয়টো স্তৱকত তেওঁ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে এক চৰম হুংকাৰ দিছে ।

"জাতি মাটি ভেটি আৰু প্ৰগতি

জাতি জনগোষ্ঠী আছ লুটি পুতি

মন্দিৰ মছজিদত সেৱা কৰি লাভ নাই

সৌজনো সন্মুখত হাঁহি মাৰি সাৰি যায়

জানি লবি সবে, তহঁতৰো আহি আছে কাল...

আমি মহাকাল !"

ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচন জিকিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা "জাতি-মাটি-ভেটি" শ্লোগানৰ অন্তৰালত থকা ভণ্ডামিক জুবিন গাৰ্গে অতি নিখুঁতভাৱে উন্মোচিত কৰিছে । মন্দিৰ আৰু মছজিদৰ নামত সমাজখনক ভাগ ভাগ কৰি যিসকল সুবিধাবাদীয়ে "হাঁহি মাৰি সাৰি যায়", তেওঁলোকক শিল্পীয়ে সকীয়নি দিছে যে শোষিত জনতা যেতিয়া একত্ৰিত হ’ব, তেতিয়া তেওঁলোক "মহাকাল" হৈ পৰিব ।

Zubeen Garg
জুবিন গাৰ্গ (Getty Image)

জুবিন গাৰ্গৰ এই বিদ্ৰোহী চেতনাৰ মূল উৎস আছিল মানৱ ধৰ্ম । তেওঁ বুজি পাইছিল যে ধৰ্মীয় বিভাজনে কেৱল সমাজ ধ্বংস কৰে, গতিকে গোঁড়ামি ধৰ্মীয় নীতিৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি মানুহক সৰ্বোচ্চ স্থান দিয়াই আছিল তেওঁৰ সংগীতৰ মূল দৰ্শন ।

সন্ত্ৰাসবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে শান্তিৰ আৰ্তনাদ: ‘মুক্তি’

নব্বৈৰ দশকত অসম যেতিয়া উগ্ৰপন্থী সমস্যা, গুপ্তহত্যা আৰু সামৰিক বাহিনীৰ অভিযানত জুৰুলা হৈছিল, সেই সময়তে ১৯৯৭ চনত জুবিন গাৰ্গে ‘মুক্তি’ এলবামেৰে এক সাহসী পদক্ষেপ লৈছিল । এই এলবামৰ গীত কেইটা কেৱল গান নাছিল, ই আছিল বাৰুদৰ ধোঁৱাৰ মাজত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ পৰা অসমীয়া সমাজৰ চিৰন্তন প্ৰতিফলন ।

"অন্ধ আকাশ, ৰুদ্ধ বতাহ

ত্ৰস্ত ৰাতিৰ স্তব্ধ জোনাক...

অন্ধ শাসন, ভণ্ড শাসক

অৰ্থ লোভৰ নগ্ন যুঁজত...

মৃত্যু এতিয়া সহজ, মৃত্যু এতিয়া উৎসৱ

মৃত্যু যদি শিল্প হয়, মৃত্যু কিদৰে সুলভ ?"

"শান্তি দিয়া, মুক্তি দিয়া

সোণৰ অসম ৰচিবলে...

সেউজ দিয়া, শস্য দিয়া

চিৰকাল ফুলিবলে...

গুলী-বাৰুদ ধোঁৱা উৰুৱাই,

নিৰপৰাধ শিশুক কন্দুৱাই

ঘৰে ঘৰে মৰণ নচুৱাই

কিনো পাবা তুমি, কিনো দিবা কোৱা ?"

সামাজিক প্ৰেক্ষাপট:

এই গীতটিত জুবিন গাৰ্গে সেই সময়ৰ অসমৰ ভয়াবহ বাস্তৱক কেমেৰাৰ লেন্সৰ দৰে তুলি ধৰিছে । "অন্ধ আকাশ, ৰুদ্ধ বতাহ"—এই শব্দ কেইটাই সেই সময়ৰ অনিশ্চয়তা আৰু ভয়ংকৰ পৰিৱেশক সূচায় ।

মৃত্যুৰ ব্যৱসায়ীকৰণ:

"মৃত্যু এতিয়া সহজ, মৃত্যু এতিয়া উৎসৱ"—এই পংক্তিটোৱে মানৱতাৰ চৰম স্খলনক আঙুলিয়াই দিয়ে। যেতিয়া হত্যা আৰু হিংসা সমাজৰ দৈনন্দিন ঘটনা হৈ পৰে, তেতিয়া মৃত্যুও যেন এটা ‘উৎসৱ’ বা ‘সুলভ’ বস্তু হৈ পৰে । ই উগ্ৰপন্থী আৰু ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ উভয় পক্ষকেই কৰা এক তীব্ৰ কটাক্ষ ।

শান্তিৰ আহ্বান:

গীতৰ শেষৰ ফালে শিল্পীয়ে এক নতুন নিৰ্মাণৰ সপোন দেখিছে। তেওঁ বাৰুদৰ ধোঁৱাৰ সলনি "সেউজ আৰু শস্য" বিচাৰিছে । নিৰপৰাধ শিশুৰ কান্দোনৰ সলনি এখন "সোণৰ অসম" গঢ়াৰ এই আহ্বান আছিল জুবিনৰ মানৱতাবাদী দৰ্শনৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন ।

খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু জাতীয় সংকট

অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন, বিশেষকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (কা আইন) বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন গায়ক হৈ থকা নাছিল, তেওঁ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ আন্দোলনৰ মূল চালিকা শক্তি । সেই সময়ত তেওঁ মাটি আৰু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰক লৈ সৃষ্টি কৰা জোনাকী মন (২০০৮) নামৰ এলবামৰ ‘হুৰ হুৰ হুৰাই দে’ গীতটিয়ে আন্দোলনকাৰীৰ বুকুত এক অভূতপূৰ্ব শক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল ।

"হুৰ হুৰ হুৰ হুৰ হুৰ হুৰাই দে

আপোন পথাৰখন মোকলাই নে...

নমতা আলহী চোতাল ভৰিছে

ঘৰে পথাৰে তোৰ খোপনি পুতিছে

থলুৱাৰ পৰিচয় নৰবগৈ

থলুৱা বুলি তোৰ চিনাকী দে...

কোনবা কোঁচ কোন জন ভূঞা

কোন আদিবাসী নে পাহাৰীয়া

ধৰি ল’ জোৰকৈ একেডাল জৰী

খিলঞ্জীয়া অসমীয়া..."

এই গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ জাতীয়তাবাদী তথা খিলঞ্জীয়া প্ৰীতিৰ উগ্ৰ আৰু স্পষ্ট ৰূপ দেখা যায় । "নমতা আলহী চোতাল ভৰিছে" বুলি তেওঁ অসমলৈ হোৱা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যাক আঙুলিয়াই দিছে, যিয়ে থলুৱা লোকৰ ঘৰ-পথাৰ গ্ৰাস কৰিবলৈ বিচাৰিছে ।

কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ এই জাতীয়তাবাদ সংকীৰ্ণ নাছিল । তেওঁ কোচ, ভূঞা, আদিবাসী, পাহাৰীয়া অসমত থকা সকলো থলুৱা জনগোষ্ঠীক "একেডাল জৰী" অৰ্থাৎ একতাৰ জৰীৰে বান্ধ খাই একত্ৰিত হ’বলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ দেখুৱাই দিছে যে কেৱল একতাৰ বলতহে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব সুৰক্ষিত থাকিব আৰু শাসকগোষ্ঠীৰ শোষক নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা যায় ।

Zubeen Garg
প্ৰাণৰ শিল্পীক হেৰুওৱাৰ ক্ষোভ (Getty Image)

ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু আধুনিক যান্ত্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ

জুবিন গাৰ্গ আছিল মূলতঃ এগৰাকী ‘আইকন’, যিয়ে সমাজৰ ধৰাবন্ধা নিয়ম আৰু মধ্যবিত্তীয় মানসিকতাৰ ভণ্ডামিক চৰমভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল । আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে মানুহক যি যান্ত্ৰিক সাঁচত গঢ়িব বিচাৰে, তাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সংগীতত এক অস্তিত্ববাদী সংগ্ৰাম ফুটি উঠিছিল । তেওঁৰ বিখ্যাত ‘ৰ’দ’ গীতটি ইয়াৰ এক অনন্য উদাহৰণ।

"ৰ'দ... ৰ'দ আজি কেনি পাওঁ

ৰ'দ... ৰ'দ আজি কেনি চাওঁ

খিৰিকী মেলি সমুখত, এন্ধাৰহে পাওঁ

কোঠালি এৰি বাহিৰত, পথ হেৰাওঁ...

স্বপ্ন য’ত নাই জীৱনো নাই

আছে মাথো নিৰাশাৰ ধোঁৱা

দিন বাগৰে ৰাতি বাগৰে,

শেষ নহয় এন্ধাৰক লোৱা..."

এই গীতটো প্ৰেমৰ গীত হ’লেও ব্যক্তিৰ মনৰ ভিতৰৰ সংগ্ৰাম আৰু আধুনিক সমাজৰ যান্ত্ৰিকতাই কঢ়িয়াই অনা চৰম একাকীত্বৰ বিৰুদ্ধে এই গীতটি এক নিমাত বিদ্ৰোহ। "খিৰিকী মেলি সমুখত এন্ধাৰহে পাওঁ" বা "নিৰাশাৰ ধোঁৱা"ই আধুনিক মানুহৰ জীৱনৰ শূন্যতাক প্ৰকাশ কৰে। সমাজৰ নিয়মে মানুহৰ অন্তৰ্নিহিত স্বাধীনতাক কাঢ়ি নি কেনেকৈ এটা যান্ত্ৰিক কৌতুকত পৰিণত কৰে, জুবিন গাৰ্গে তাক অতি গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁৰ গীতসমূহে ডেকা প্ৰজন্মক সমাজৰ নীতি-নিয়মৰ অন্ধ শিকলি ফালি মুক্ত আকাশত উৰিবলৈ আৰু ব্যক্তি-স্বাধীনতাক সাব্যস্ত কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাইছিল ।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু একাকীত্বৰ বিদ্ৰোহ: ‘মন যায়’

২০০৮ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ‘মন যায়’ চিনেমাৰ একেই শিৰোনামৰ গীতটো বাহ্যিকভাৱে এক ছফ্ট-ৰক বা আধুনিক গীত যেন লাগিলেও, ইয়াৰ মাজত লুকাই আছে আধুনিক মানুহৰ তীব্ৰ একাকীত্ব আৰু সমাজৰ জটিলতাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ হেঁপাহ।

"মন যায়... মন যায়... মন যায়...

চকুতে চকু থ’ব মন যায়...

টুকুৰা টুকুৰা ভাঙি গুৰি হোৱা

মনটোক কিদৰে জোৰা দিওঁ ?

খেলিমেলিবোৰে ধুই শেঁতা কৰা

বুকুত কিহৰে নো ৰং সানো ?

লাহে লাহে আঁতৰাই আনি ল’লো মই

মোক তোমাৰ পৰা..."

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্ৰ্যবাদ :

অসমীয়া সংগীতত সাধাৰণতে সমাজ বা প্ৰকৃতিৰ কথা বেছিকৈ থাকে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গে ‘মন যায়’ গীতৰ জৰিয়তে ‘ব্যক্তি’ৰ আৱেগক কেন্দ্ৰবিন্দুলে আনিলে । "লাহে লাহে আঁতৰাই আনি ল’লো মই, মোক তোমাৰ পৰা"—এই শাৰীটোৱে সম্পৰ্কৰ জটিলতা বা সামাজিক বান্ধোনৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰি তোলাৰ এক বিদ্ৰোহী সিদ্ধান্তক বুজায় ।

অস্তিত্বৰ সংকট:

"টুকুৰা টুকুৰা ভাঙি গুৰি হোৱা মন"—ই আধুনিক যুৱ প্ৰজন্মৰ হতাশগ্ৰস্ততা আৰু মানসিক সংঘাতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । গীতটোৰ "মন যায়" বুলি কৰা চিঞৰটো আচলতে কেৱল প্ৰেমৰ বাবে নহয়, ই হ’ল এখন মুক্ত আকাশত নিজৰ মতে উশাহ লোৱাৰ এক আদিম আকাংক্ষা । জুবিন গাৰ্গৰ কন্ঠৰ এই হাহাকাৰ প্ৰতিজন সংগ্ৰামী যুৱকৰ হাহাকাৰ হৈ পৰিছিল।

যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিকতা, হতাশা আৰু অসন্তুষ্টিৰ প্ৰতিধ্বনন

জুবিন গাৰ্গ আছিল অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ হৃদয়ৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ শিল্পী । তেওঁ অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা, সঠিক দিশৰ অভাৱ আৰু যুৱ মানসত গা কৰি উঠা হতাশগ্ৰস্ততাক অতি গভীৰভাৱে গানৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৰ পৰিচালিত আৰু অভিনিত মেগা-ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘মিছন চাইনা’ৰ ‘দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে’ গীতটিৰ সুৰ আৰু শব্দত এই ভাৱ স্পষ্ট।

"দিন জলে ৰাতি জ্বলে, মন জ্বলে দেহ জলে

কলিজা কঁপে মাথোঁ তোমাৰে...

পগলা পগলা মৰম বুকৰে মাজত আছে

বুকুৰ উতনুৱা যৌৱন খহি খহি যেন নাচে। "

যদিও এই গীতটোক বাহ্যিকভাৱে এটা প্ৰেমৰ গান বুলি ক’ব পৰা যায়, কিন্তু ইয়াৰ আৱহ সংগীত আৰু গায়কীৰ মাজত এক অবুজ যন্ত্ৰণা লুকাই থাকে। "বুকুৰ উতনুৱা যৌৱন খহি খহি যেন নাছে"—এই শাৰীটিয়ে কেৱল প্ৰেমৰ বিৰহকে নুবুজায়, বৰঞ্চ সঠিক কৰ্মসংস্থাপনহীনতা আৰু ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি থকা সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ বাবে অসমৰ এচাম উদীয়মান যুৱক-যুৱতীৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ যৌৱন কেনেকৈ দিনে দিনে খহি পৰিছে, তাৰ এক গভীৰ মনস্তাত্বিক সংগ্ৰামক প্ৰতিধ্বনিত কৰে । জুবিন গাৰ্গে যুৱ প্ৰজন্মৰ এই হতাশাজনক ক্ষোভক গানৰ মাধ্যমেৰে এক ইতিবাচক শক্তি তথা আত্মপ্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল ।

গণশিল্পী বিষ্ণু-জ্যোতিৰ আদৰ্শ আৰু উত্তৰাধিকাৰ

জুবিন গাৰ্গে নিজেই কেইবাবাৰো স্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁৰ মূল প্ৰেৰণা আছিল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা । তেওঁলোকৰ দৰেই জুবিন গাৰ্গে ও সমাজৰ নিষ্পেষিত শ্ৰেণীৰ হৈ গান গাইছিল ।

তেওঁ কেৱল আধুনিক গানতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি জ্যোতি সংগীত আৰু ৰাভা সংগীতক সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত পুনৰ জীয়াই তুলিছিল।

যেতিয়া তেওঁ বিষ্ণু ৰাভাৰ "সুৰৰে দেউলৰে" বা "বিশ্বৰ ছন্দে ছন্দে" আদি বিপ্লৱী গীতবোৰ নিজৰ শক্তিশালী কণ্ঠৰে মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিছিল, তেতিয়া পুৰণি বিপ্লৱী চেতনাই এক আধুনিক গণ-আন্দোলনৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ।

তেওঁৰ বাবে সংগীত কেৱল ব্যৱসায় বা উপাৰ্জনৰ আহিলা নাছিল, বৰঞ্চ ই আছিল সমাজক জগাই তোলাৰ এক মহৎ কৃতি । তেওঁৰ বিদ্ৰোহ কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষমতা লাভৰ বাবে নাছিল, বৰঞ্চ ই আছিল মানৱতা আৰু শোষিত খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰা এক নিস্বাৰ্থ প্ৰয়াস ।

সামৰণিত ক’ব পাৰি যে, জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত থকা বিদ্ৰোহী চেতনা কোনো সাময়িক জনপ্ৰিয়তা বা ব্যৱসায়িক চমক নাছিল । তেওঁ আছিল স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এগৰাকী বিদ্ৰোহী আৰু মুক্তমনা শিল্পী ।

তেওঁৰ গীতসমূহত প্ৰতিবাদ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা আৰু সামাজিক অসন্তুষ্টিৰ যি তীব্ৰ প্ৰকাশ ঘটিছিল, সেয়া আছিল প্ৰকৃততে সমকালীন অসমীয়া সমাজৰ বুকুত গুমৰি থকা এক সামূহিক আৰ্তনাদ । ‘পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘মুক্তি’, ‘মন যায়’, ‘হুৰ হুৰ হুৰাই দে’লৈকে হাজাৰ হাজাৰ গীতে অসমৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক আন্দোলনত একো একোটা দলিল হিচাপে কাম কৰিছে ।

যদিও বিগত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসত এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে বিদায় ল’লে, তথাপিও তেওঁ দি যোৱা বৈপ্লৱিক কৃতি আৰু প্ৰতিবাদী ধাৰা অসমীয়া সমাজত চিৰকাল অক্ষয় আৰু প্ৰাসংগিক হৈ থাকিব । যেতিয়াই অসমীয়া জাতি বা সমাজ কোনো সংকটৰ সন্মুখীন হ’ব, তেতিয়াই জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰতিবাদী আৰু বিদ্ৰোহী গীতসমূহেই পুনৰ জনতাক থিয় হোৱাৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগাব ।

(গণিত বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীধাৰী ধেমাজি জিলাৰ বাসিন্দা ভৱভূতি চুতীয়াই গণ মাধ্য়ম বিষয়তো স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ৷ তেওঁৰ যোগাযোগ নম্বৰঃ ৭৮৯৬১০৮১৯৮ ৷ এগৰাকী নিয়মীয়া নিবন্ধকাৰ ভৱভূতি চুতীয়াৰ নামত প্ৰকাশ হোৱা এই প্ৰবন্ধৰ কথা তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নিজা আৰু ইয়াৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ সম্পাদনা কক্ষৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷ লেখকৰ যোগাযোগ নম্বৰ: ৭৮৯৬১০৮১৯৮ )

লগতে পঢ়ক : সংগীত শিল্পীদ্বয় ছেলিম-ছুলেইমানৰ চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প 'ভূমি 2026'ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা

জুবিনদাৰ অসুখৰ বিষয়ে আমি জনাই নাছিলোঁ: সাক্ষ্যদানৰ পাছত সুস্মিতা গোস্বামীৰ মন্তব্য

ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু
জুবিন গৰিমা
জুবিন ছিংগাপুৰ
ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.