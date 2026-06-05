বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ২০২৬ : কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস

বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ২০২৬ : কিয় পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত হোৱা পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ দিশটোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পদক্ষেপ হিচাপে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ধাৰণাটোৰ উৎপত্তি ৷ পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন৷
Published : June 5, 2026 at 8:59 AM IST
আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ৷ পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ অৰ্থে প্ৰতিবছৰে এই দিৱসটি বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈ আহিছে ৷ পূৰ্বৰ তুলনাত পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ হকে বহু মানুহে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে যদিও একাংশ লোকৰ অসচেতনতাই বহুক্ষেত্ৰত প্ৰকৃতিলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাও দেখা গৈছে ৷
এই বছৰৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে - জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৷ জলবায়ু সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত এইবেলি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ এই দিৱসৰ মূল অনুষ্ঠানৰ আয়োজক দেশ হৈছে আজাৰবাইজান ৷ দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ বাকুত মূল অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷
বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কিয় পালন কৰা হয় ?
‘‘সেয়েহে মোৰ সতীৰ্থ আমেৰিকাবাসীসকল : আপোনালোকৰ দেশে আপোনালোকৰ বাবে কি কৰিব পাৰে, তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে ৷ বৰং আপুনি আপোনাৰ দেশৰ বাবে কি কৰিব পাৰে, তাক লৈ নিজক প্ৰশ্ন কৰক’’ - আমেৰিকাৰ ৩৫ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি জন ফিটজেৰাল্ড কেনেডী যিগৰাকী ব্যক্তি চমুকৈ জন এপ কেনেডী হিচাপে পৰিচিত, এয়া আছিল তেওঁৰ ভাষ্য ৷
ৰাষ্ট্ৰপতি কেনেডীয়ে শীতল যুদ্ধৰ চৰম পৰ্যায়ত দেশখনৰ নাগৰিকসকলক নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আহ্বান জনাই এই কথা কৈছিল । আজি মানুহৰ আধিপত্যৰ বাবেই পৃথিৱীখনেই ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে । গতিকে তেওঁ এই কথাষাৰৰ জৰিয়তে ইয়াকে বুজাব বিচাৰিছিল যে আমি পৃথিৱীৰ পৰা কি পাইছো, সেয়া বিচাৰ কৰাৰ সলনি নিজৰ ঘৰখনক কিদৰে সুৰক্ষা দিব পাৰো, তাকে লৈ নিজকে প্ৰশ্ন কৰা উচিত ৷
কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত ক’বলৈ গ’লে বছৰত যেন মাথোঁ এটা দিনৰ বাবেহে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটে ৷ বাকী সময়ত সকলো অসাৰ ! তথাপিও আমি পৃথিৱী নামৰ গ্ৰহটোত বাস কৰিবলৈ লোৱা দিন ধৰিয়েই এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ৷ লাহে লাহে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰশ্নৰ স্বৰ সময়ৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ বৃহৎ আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু আমি সন্তোষজনক উত্তৰ এটা লাভ কৰিব পৰা নাই ৷
দীৰ্ঘসময় ধৰি আমি পৃথিৱীৰ পৰা লাভ কৰা সম্পদৰ যেন বহুল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো ৷ সম্প্ৰতি আমি যে এটা জটিল সন্ধিক্ষণত আছো, সেয়া আমি লাহে লাহে বুজি উঠিছো । বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস এতিয়া কেৱল এক প্ৰতীকী অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, বৰং ই এক সোঁৱৰণী ৷ পৃথিৱীক ইয়াৰ জীৱন-সহায়ক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আৰু আমিয়েই ইয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব ।
প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ হস্তক্ষেপৰ ফলত হোৱা পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পদক্ষেপ হিচাপে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ ধাৰণাটোৰ উৎপত্তি হৈছিল । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘই সজাগতা বৃদ্ধি, প্ৰকৃতিৰ বেদখল নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে সংৰক্ষণ কাৰ্যক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
১৯৭২ চনৰ ৫-১৬ জুনলৈকে ছুইডেনৰ ষ্টকহ’মত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰথমলানি আনুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই বছৰি ৫ জুন তাৰিখটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰি আহিছে ৷ ১৯৭৩ চনত পালন কৰা এই দিৱসৰ প্ৰথমটো অনুষ্ঠানৰ বিষয়বস্তু আছিল ‘এক পৃথিৱী’ । তেতিয়াৰে পৰাই প্ৰতিবছৰে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ সৈতে প্ৰায়ে আয়োজক দেশখনে দিৱসটো পালন কৰে ।
১৯৭৮ চনৰে পৰা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰচেষ্টাই অ’জন স্তৰ আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ঐতিহাসিক আৰু আইনী বিষয়ত জয়লাভ কৰিছে ৷ তদুপৰি বৃহৎ জনসজাগতা অভিযান বহুলাংশে সফল হৈছে । আনহাতে, মানৱসৃষ্ট যুদ্ধ আৰু সংঘাতৰ ফলত একাংশ অতি বিধ্বংসী আৰু অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হৈছে । এনে কাৰ্যই বিশ্ব পৰিৱেশ চুক্তিৰ অধীনত দশক দশক ধৰি হোৱা প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ৷ এনেধৰণৰ কাৰ্যই কেৱল সাধাৰণ তথা নিৰীহ লোকক বিপদত পেলোৱাই নহয়, বৰং যুদ্ধৰ ফলত হোৱা পৰিৱেশৰ ক্ষতিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্ষেত্ৰত জলবায়ুক সংশোধন কৰাৰ প্ৰচেষ্টাতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় ৷
সম্প্ৰতি বৰ্ধিত তাপমাত্ৰা আৰু কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড(CO2) নিৰ্গমনক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব । ইয়াৰ মাত্ৰা শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য যদিও বিগত দশকসমূহত বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ মাত্ৰা কোনোপ্ৰকাৰে হ্ৰাস হোৱা নাই । বৰং বিশ্বব্যাপী লোকসকলৰ নিশাহত এৰা ফলত কাৰ্বন উচ্চ মাত্ৰাত সুস্থিৰ হৈ আছে আৰু বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি হৈয়েই আছে ।
বিশ্বজুৰি মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলত বছৰি প্ৰায় ৩৮ বিলিয়ন টন কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড নিৰ্গত হয় । প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন শোষক পদাৰ্থ যেনে - অৰণ্য, ভূমি আৰু মহাসাগৰে এই নিৰ্গমনৰ প্ৰায় আধা অংশ শোষণ কৰে ৷ কিন্তু বাকী থকা কাৰ্বন বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বায়ুমণ্ডলত জমা হৈ থাকে । বিগত দশকত বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড বছৰি গড়ে ২.৪-২.৬ পাৰ্টছ পাৰ মিলিয়ন(পিপিএম) হাৰত বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । এয়া এক সৰু কথা যেন লাগিলেও মাত্ৰ ০.০০০২৪% ৰ পৰা ০.০০০২৬% লৈ বৃদ্ধি পোৱাটোৱে ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱক সূচাই, যিটো আমি ইতিমধ্যেই অনুভৱ কৰি আছো ।
এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ প্ৰভাৱো অন্তৰ্ভুক্ত । ইনিচিয়েটিভ অন গ্ৰীণহাউছ গেছ(জিএইচজি) একাউণ্টিং অৱ ৱাৰৰ এক বিস্তৃত সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰথম চাৰি বছৰত ৩১১ মিলিয়ন টন কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড সদৃশ গেছৰ নিৰ্গমন হৈছিল । এয়া ফ্ৰান্সৰ দৰে এখন ঔদ্যোগিক ৰাষ্ট্ৰই সমগ্ৰ বছৰটোত নিৰ্গমন কৰা কাৰ্বনৰ সমতুল্য ৷ এই নিৰ্গমনৰ অধিকাংশই সৈন্যসকলৰ অহৰহ পৰিবহণ, গধুৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, যুঁজাৰু বিমানৰ পৰিবহণ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপৰ পৰা আহে, যিবোৰ এই সংঘাতৰ মুঠ নিৰ্গমনৰ ৩৭% বহন কৰে ।
ইয়াৰোপৰি ভূ-প্ৰকৃতি আৰু ব্যাপক হাৰত হোৱা বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰ্যই এইক্ষেত্ৰত অপৰিসীম ইন্ধন যোগাই আহিছে । ইউক্ৰেইনত যুদ্ধৰ ফলত হোৱা বনাঞ্চল আৰু আৰ্দ্ৰভূমিৰ জুয়ে যুদ্ধৰ মুঠ নিৰ্গমনৰ ২৩% অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল, যাৰ ফলত কাৰ্বন শোষক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ প্ৰধান কাৰ্বন নিৰ্গমনকাৰীত পৰিণত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা অধিক পৰিমাণে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড নিৰ্গমন হয় ।
উদাহৰণস্বৰূপে গাজাৰ সংঘাতৰ জলবায়ুৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনাকে ধৰা হওক ৷ পোনপটীয়া যুদ্ধৰ নিৰ্গমনৰ ফলত প্ৰায় ১৩ লাখ টন কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় ৷ আনহাতে ধ্বংসপ্ৰাপ্ত আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কংক্ৰিট আৰু তীখা উৎপাদনে ৩১ লাখ টনতকৈ অধিক কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন কৰে ৷
এফালে এই মাত্ৰা শূন্যলৈ হ্ৰাস কৰাৰ অভিনয় কৰি আমি কাম কৰো । যাৰ বাবে আমি বৈদ্যুতিক গাড়ী চলাই ছ’লাৰ পেনেল স্থাপন কৰোঁ । কিন্তু আনফালে আকৌ আমিয়েই গধুৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰো, আকাশত ড্ৰোণ আৰু যুঁজাৰু বিমানেৰে বোমাবৰ্ষণ কৰোঁ, যিয়ে আমাৰ চহৰবোৰত বোমা নিক্ষেপ কৰে । তাৰপিছত আমি নিজকে পৃথিৱীৰ ৰক্ষক বুলি কওঁ আৰু বিশ্ব পৰিবেশ দিৱস পালন কৰো ।
এনেবোৰ ব্যৰ্থতাৰ উপৰিও আমেৰিকাই পেৰিছ চুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰাও নিজৰ স্থিতি শিথিল কৰিছে ৷ পেৰিছ চুক্তিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁতৰি আহিছে আমেৰিকা । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সেউজ জলবায়ু পুঁজি(জিচিএফ)ৰ দৰে বহুপক্ষীয় পুঁজিৰ প্ৰতি থকা আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতিও দেশখনে বাতিল কৰে । ইয়াৰ চৰকাৰে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰক সক্ৰিয়ভাৱে উৎসাহিত কৰি আছে আৰু স্বচ্ছ শক্তি নিয়োগৰ পথৰ গতিপথ ওলোটা কৰি তুলিছে ।
শুনিও নুশুনা পৃথিৱীৰ আৰ্তনাদ
বহুতৰে বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস মাথোঁ কেলেণ্ডাৰৰ এটা তাৰিখহে । কিন্তু যিসকলে পৃথিৱীৰ হৃদস্পন্দন অনুভৱ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰতিটো দিনেই পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । আমি উশাহ লোৱা বায়ু, আমি খোৱা পানী, ভূমি আৰু আমাৰ চাৰিওফালে বিকশিত হোৱা প্ৰতিটো উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী - এই সকলোবোৰ একেটা ব্যৱস্থাৰে অংশ । এই গ্ৰহটোৰ একমাত্ৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি নিজৰ বাবে চিন্তা কৰিব পাৰো আৰু ইয়াক লৈ জীৱনৰ গুৰুত্ব বুজিব পাৰো ৷ বৰং ভৱিষ্যত সংকটত বুলি ইয়াক আমি আওকাণ কৰিব নোৱাৰো ।
কোটি কোটি বছৰ ধৰি আমাৰ গ্ৰহটো নিস্তব্ধ হৈ আছে । মানুহৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ চৰ্তসমূহৰ বিষয়ে পৃথিৱীয়ে কেতিয়াও মুকলিকৈ কোৱা নাই । কিন্তু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে এই মৌনতাক সহজভাৱে লোৱা উচিত নহয় । গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাবোৰৰ পতন ঘটাৰ ইংগিত লাভ কৰাৰ লগে লগে গ্ৰহটোৱে অস্তিত্ব জাহিৰ কৰিবলৈ ধৰিছে ৷
বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা, বায়ু আৰু নদী প্ৰদূষিত হোৱা আৰু তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে পৃথিৱীত সংকটৰ লক্ষণ দেখা গৈছে । বৰ্ধিত তাপমাত্ৰা, ক্ৰমাৎ অদৃশ্য হৈ অহা ঘন অৰণ্য আৰু প্ৰদূষিত সাগৰবোৰে আমাক বিপদৰ সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছে । তথাপিও আমাৰ বহুতেই নিজৰ ক্ষতিৰ কথা নাভাবি প্ৰায়ে সেইবোৰক আওকাণ কৰে ৷
এই সকলোবোৰ ঘটি থকা সময়ত আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ২০২৬ উদযাপন কৰাটো চিন্তনীয় । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত বৃহৎ আন্তঃগাঁথনিৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ভাৰতে এতিয়া ব্যাপক পৰিৱেশ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বায়ুৰ গুণাগুণ, প্ৰদূষিত নদী, সংকুচিত বনাঞ্চল আৰু পানীৰ অভাৱৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে ।
ভাৰতৰ মহিলা পৰিৱেশ কৰ্মীসকললৈ চেল্যুট
পৃথিৱীৰ আহ্বান শুনি প্ৰশংসনীয় কাম কৰা একাংশ নাৰী এইখন ভাৰততে আছে । দেশৰ মহিলাসকল দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিৱেশ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আহিছে ৷ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ সৈতে আধুনিক পোষকতাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই আহিছে ।
গৌৰা দেৱীৰ দৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই সত্তৰৰ দশকৰ বিখ্যাত চিপকো আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিছিল । ভাৰতীয় পৰিৱেশবিদ আৰু বিজ্ঞানী বন্দনা শিৱ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ আৰু কৃষি সাৰ্বভৌমত্বৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ বাবে বিশ্বজুৰি পৰিচিত । পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰ তথা গাঁৱত শুকান ষ্টেপৱেল পুনৰুজ্জীৱিত কৰা ৰাজস্থানৰ মহিলা কৰ্মীসকল জল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত একো একোগৰাকী জীৱন্ত উদাহৰণ । এই কৰ্মীসকলৰ মতে ষ্টেপৱেল কেৱল ঐতিহ্যই নহয়, জীৱনৰ সাৰমৰ্ম আৰু ইয়াক সুৰক্ষা দিয়াটো নাৰীৰ কৰ্তব্য ৷ এই লক্ষ্যৰ নিৰ্দিষ্ট দিশত তেওঁলোকে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে ।
সুন্দৰবনত ঘূৰ্ণীবতাহ আৰু সাগৰৰ খহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা হাজাৰ হাজাৰ মহিলা এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষক হৈ পৰিছে । খবৰ অনুসৰি বাদাবন কৃষক আগ্ৰহী গোটৰ সদস্য হিচাপে থকা ১৮,০০০ ৰো অধিক মহিলাই ৪,৬০০ হেক্টৰতকৈও অধিক উপকূলীয় ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছে । ‘টাইগাৰ উইড’ নামেৰে পৰিচিত এই মহিলাসকলৰ বহুতেই বিশেষকৈ যিসকলে বাঘৰ আক্ৰমণত স্বামীক হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকে হতাশা পৰিহাৰ কৰি ‘মেংগ্ৰ'ভ আৰ্মী’ নামৰ সংস্থা এটাৰ জৰিয়তে ৫০,০০০ মেংগ্ৰোভ গছপুলি ৰোপণ কৰি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছে ।
কৰ্ণাটকৰ এগৰাকী বিশ্ববিখ্যাত পৰিবেশবিদ ছালুমৰ্ধা থিম্মাক্কা । নিজৰ সন্তানৰ দৰে গছ-গছনিক ভালপোৱা থিম্মাক্কা পৃথিৱীৰ মাতৃ হৈ পৰিল । থিম্মাক্কা আৰু তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী চিক্কাইয়াই বেন গছ ৰোপণ কৰি লালন-পালনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ এই মহান কামৰ আৰম্ভণি ঘটিছিল ৷ দম্পতীটোৱে ঘাইপথৰ কাষত শ শ গছ ৰোপণ কৰি একাগ্ৰচিত্তে লালন-পালন কৰিছিল । স্থানীয় লোকসকলে থিম্মাক্কাক তেওঁৰ কামৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে "ছালুমাৰাদা" (কানাড়া ভাষাত গছৰ শাৰী) উপাধি প্ৰদান কৰিছিল । ঘাইপথৰ কাষৰ বিখ্যাত বেন গছৰ উপৰিও ৮ হাজাৰৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰাত দম্পতীটোৱে সহায় কৰিছিল । জীৱনৰ অধিকাংশ সময় দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা আৰু কোনোধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনেই থিম্মাক্কাই নিজৰ সকলোখিনি পৃথিৱীক দিছিল ।
ঠিক একেদৰে, সুনীতা নাৰায়ণ, মেধা পাটেকাৰ, কবি সুগতা কুমাৰী, বিজ্ঞানী জানকী আম্মালৰ দৰে অধিকাংশ মহিলাই পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ নামত নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিছে । ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী আৰু এগৰাকী অতি সন্মানীয় জাতীয় বিজ্ঞানী হিচাপে পৰিচিত জানকী আম্মালে নিজৰ বৈজ্ঞানিক কৰ্তৃত্ব ব্যৱহাৰ কৰি ১৯৭০ চনত কুন্তী পূজাৰ ওপৰেৰে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৷ নহ’লে তাত থকা বনাঞ্চলখন ধ্বংস হ’লহেঁতেন ।
তেওঁৰ বিখ্যাত কবিতা "মাৰাথিনু স্থুঠি" (গছৰ গীত)ৰ দৰে গভীৰভাৱে মন চুই যোৱা কবিতাৰ জৰিয়তে সুগতাকুমাৰীয়ে জনচেতনাক স্থানান্তৰিত কৰিছিল। এই অবিচ্ছেদ্য বাসস্থান ধ্বংস কৰাৰ বিপদৰ বিষয়ে ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তাই সাধাৰণ নাগৰিক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল।
তেওঁৰ বিখ্যাত কবিতা ‘মাৰাথিনু স্তুতি’(এজোপা গছৰ প্ৰশংসা)ৰ দৰে কবিতাৰ জৰিয়তে সুগাথা কুমাৰীয়ে জনচেতনাক জাগ্ৰত কৰিছিল । এই বহুমূলীয়া প্ৰাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংস কৰাৰ বিপদৰ বিষয়ে ব্যাপক সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰাজনৈতিক নেতাক নিয়োজিত কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: ইৰাণ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তাৱ গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ, জোকাৰণিৰ সন্মুখীন ট্ৰাম্প