ট্ৰাম্প বনাম ডেমোক্ৰেট নিয়ন্ত্ৰিত কংগ্ৰেছ: ৱাশ্বিংটনৰ ক্ষমতাৰ যুঁজত ভাৰতৰ সন্মুখত নতুন কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান ?
প্ৰশ্ন হয় যে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলত ট্ৰাম্পৰ দৃষ্টিভংগী আক্ৰমণাত্মক হ’ব নেকি ?
Published : November 6, 2026 at 7:52 PM IST
নতুন দিল্লী : মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ৰিপাব্লিকান দলৰ পৰাজয়ৰ বাবে আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভ্যান্সে পোনপটীয়াকৈ ইৰাণৰ যুদ্ধকে দোষাৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকাৰ কৰিছে যে ইৰাণৰ সংঘাতে হয়তো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বৈদেশিক নীতি সন্দৰ্ভত চলি থকা আত্মানুসন্ধানৰ মাজতে প্ৰকৃত সত্যটো হʼল যে বৰ্তমান ৱাশ্বিংটনত দুটা পৃথক ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে: দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত এতিয়ালৈকে খামখেয়ালী স্বভাৱৰ আৰু অনিশ্চিত হৈ পৰা ট্ৰাম্প আৰু তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওলোৱা ডেমোক্ৰেট দলৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কংগ্ৰেছ ।
Trump Admits War In Iran, Oil Prices Led To Poll Loss; But Says Would 'Do It Again' Live Update: https://t.co/7UEiXd854V #USMidtermElection2026 #USMidtermResults #USPolitics #CongressElections https://t.co/iAnQSxrS4N— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 5, 2026
ভাৰতৰ বাবে এক অন্যতম মূল প্ৰত্যাহ্বান হ’ব ৱাশ্বিংটনৰ ক্ষমতাৰ কোঠালিসমূহ পৰিচালনা কৰাটো, যিবোৰ হয়তো এতিয়া আৰু অধিক অনিশ্চিত হৈ পৰিছে । গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘৰুৱা আৰু বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকান কংগ্ৰেছ আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে বিপৰীত দিশত খোজ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু দিনৰ শেষত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব মধ্যৱৰ্তীকালীন নিৰ্বাচনৰ পিছত এজন বুজাবুজিৰ মনোভাবাপন্ন নে আক্ৰমণাত্মক ট্ৰাম্প ওলাই আহে তাৰ ওপৰত । কাৰণ বৈদেশিক নীতিৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে ।
ভাৰতৰ বাবে এই মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচন এনে এটা সময়ত আহিছে, যিটো সময়ত আমেৰিকা আৰু ভাৰতে তেওঁলোকৰ মাজৰ উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে । ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাক লৈ আমেৰিকাৰ নতুন বিৰোধিতা আৰু এক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে নতুন তৎপৰতা তাৎক্ষণিক প্ৰত্যাহ্বান হ’ব পাৰে । বাণিজ্য চুক্তিৰ বিষয়ে দুয়োখন দেশৰ বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে কৈছে যে ই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ।
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
"ভাৰতীয় নীতি-নিৰ্ধাৰকসকলে হোৱাইট হাউছ আৰু ডেমোক্ৰেট দলৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা ছিনেট তথা হাউছ অব ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছৰ মাজত আলোচনা চলাই যাব লাগিব, যাৰ ফলত বিভিন্ন ইছ্যু বা বিষয়ত একেৰাহে সংঘাত চলি থাকিব ।" প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ তথা ৰাষ্ট্ৰদূত অনিল ৱাধৱাই এই মন্তব্য কৰে ।
তথাপিও ডেমোক্ৰেট দলৰ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কংগ্ৰেছ ভাৰতৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হ’ব । কাৰণ বিগত বৰ্ষত বহু ডেমোক্ৰেটে শুল্ক, নিষেধাজ্ঞা আৰু চীন তথা পাকিস্তান নীতিৰ জৰিয়তে ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰিছে, যাক নতুন দিল্লীয়ে সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায় । কিন্তু ই ৰাছিয়া আৰু ভাৰতকে ধৰি ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বাবেও হেঁচা দিব পাৰে ।
ট্ৰাম্পে ক্ষমতাৰ বাকী থকা কাৰ্যকালছোৱাত নিজৰ স্থায়িত্ব বা ঐতিহাসিক অৱদান গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব দিব নেকি ?
ট্ৰাম্পৰ বাবে এক ডাঙৰ আঘাত হিচাপে ডেমোক্ৰেটসকলে ছিনেট আৰু হাউছ অব ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ দুয়োটাতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে । বিশ্লেষকসকলেও বিশ্বাস কৰে যে ট্ৰাম্পে এতিয়া তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাকী থকা দুটা বছৰত বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ঐতিহাসিক অৱদান বা পৰিচয় গঢ়ি তোলাত মনোযোগ দিব পাৰে ।
"যি ধৰণৰ ফলাফল আহিছে, তাৰ পিছত ট্ৰাম্প আগলৈ ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ বা বাধাৰ সন্মুখীন হ’ব, কিন্তু বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ থকাৰ দৰেই তেওঁৰ হাতত এতিয়াও যথেষ্ট ক্ষমতা বা প্ৰভাৱ থাকিব ।" অবজাৰ্ভাৰ ৰিছাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ (ORF) উপ-সভাপতি অধ্যাপক হৰ্ষ ভি পণ্টে মন্তব্য কৰে ।
US Midterm Election Results 2026 LIVE: Trump Rules Out Firing Pentagon Chief Pete Hegseth Live Update: https://t.co/7UEiXd854V #USMidtermElection2026 #USMidtermResults #USPolitics #CongressElections #Democrats #Republicans #DonaldTrump https://t.co/Z0JVTDzrAM— ETV Bharat (@ETVBharatEng) November 5, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "গতিকে ইয়াত এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে যে তেওঁ বৈদেশিক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত অধিক আক্ৰমণাত্মক বা সংঘাতপূৰ্ণ হৈ পৰিব পাৰে । সামগ্ৰিকভাৱে বৈদেশিক নীতিত তেওঁৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব । কাৰণ তেওঁ হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰে যে নিজৰ স্থিতি আৰু ঐতিহাসিক অৱদান পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে কেৱল এইটোৱেই একমাত্ৰ ক্ষেত্ৰ বাকী ৰৈছে ।"
ট্ৰাম্পৰ বাবে এক স্পষ্ট সফলতা হ’ব ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ সমাপ্ত কৰা আৰু ইৰাণ সংঘাতৰ পৰা আমেৰিকাক মুক্ত কৰা, যি দুটা প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ এতিয়ালৈকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । যুদ্ধসমূহ সমাপ্ত কৰাৰ তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু তাৰ পিছত ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধত লিপ্ত হোৱাটো ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ বাবে নিৰ্বাচনীভাৱে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক প্ৰমাণিত হ’ল । যাৰ বাবে মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত দলটো শোচনীয়ভাৱে পৰাস্ত হয় ।
ট্ৰাম্পৰ বাবে এক সহজসাধ্য লক্ষ্য হ’ব ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰা । ইয়াৰ ফলত আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়সমূহৰ বাবে অন্যতম বৃহৎ অৰ্থনীতি আৰু ইয়াৰ বজাৰখন মুকলি হৈ পৰিব । ভাৰতৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ দুটা হ’ব পাৰে— বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এক সফলতা লাভৰ বাবে ব্যাকুল হৈ পৰা এজন বুজাবুজিৰ মনোভাবাপন্ন ট্ৰাম্প, অথবা এজন আক্ৰমণাত্মক ট্ৰাম্প যিয়ে ভাৰতক নিজৰ বজাৰসমূহ আৰু অধিক মুকলি কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব ।
তথাপিও ভাৰতে ইতিমধ্যে দেখুৱাই দিছে যে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়সমূহৰ পৰা নিজৰ কৃষি খণ্ডক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত থকা 'ৰেড লাইন' বা চৰম সীমাৰ মাজত তাক কোনো বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বাবে জোৰ-জবৰদস্তি কৰিব নোৱাৰি । ভাৰতীয় মধ্যস্থতাকাৰীসকলে নিজৰ কঠোৰ স্থিতি বাহাল ৰখাৰ সম্ভাৱনা আছে, যি স্থিতি এতিয়া দুৰ্বল হৈ পৰা ট্ৰাম্পৰ ধাৰণাটোৰ দ্বাৰা অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে । কিয়নো এতিয়া ট্ৰাম্পে আমেৰিকান কংগ্ৰেছত ডেমোক্ৰেটসকলৰ পৰা বহু বেছি তদাৰকী বা নিয়ন্ত্ৰণৰ সন্মুখীন হ’ব । দুয়ো পক্ষৰ বিষয়াসকলে কৈছে যে দুয়োখন দেশ এই চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰাৰ একেবাৰে ওচৰ চাপিছে । এতিয়া চুক্তিখন কিমান সোনকালে সম্পন্ন হয় সেইটো লক্ষণীয় হ’ব ।
মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ পিছত ট্ৰাম্পৰ হাতত কি ক্ষমতা থাকিব ?
আমেৰিকাৰ ভোটাৰসকলে এই সংকেত দিছে যে তেওঁলোক ট্ৰাম্পৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ছোৱাক লৈ অসন্তুষ্ট । কাৰণ ইৰাণৰ সংঘাত আৰু কানাডাৰ সৈতে বাণিজ্য যুদ্ধকে ধৰি অনিশ্চিত বাণিজ্য তথা শুল্ক নীতিৰ বাবে তেল, শাক-পাচলি, খাদ্য সামগ্ৰী আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ।
যদিও মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত সাধাৰণতে ৰাষ্ট্ৰপতিসকলৰ প্ৰদৰ্শন বেয়া হয়, তথাপিও আমেৰিকান সংবাদ মাধ্যমসমূহে উল্লেখ কৰিছে যে এই পৰাজয়ৰ মাত্ৰা আছিল অভূতপূৰ্ব ।
ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁৰ হাতত এতিয়াও কাৰ্যবাহী ক্ষমতা আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে তেওঁ ভেটো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিব, যিটো হ’ল আমেৰিকান কংগ্ৰেছে গৃহীত কৰা যিকোনো আইনক বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা । ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিজৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত ট্ৰাম্পে ২০১৯ চনত য়েমেনত চৌদি আৰবক আমেৰিকাই আগবঢ়োৱা সামৰিক সাহায্য বন্ধ কৰাৰ বাবে অনা এটা 'ৱাৰ পাৱাৰ্ছ ৰিজ’লিউচন' (War Powers Resolution) খাৰিজ কৰিবলৈ নিজৰ ভেটো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । একেদৰে ২০২০ চনত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সামৰিক ক্ষমতা সীমিত কৰিব বিচৰা কংগ্ৰেছৰ আন এটা প্ৰস্তাৱকো তেওঁ ভেটো দিছিল । অৱশ্যে সেই সময়ত তেওঁ যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা নাছিল ।
আমেৰিকান কংগ্ৰেছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভেটো ক্ষমতা নাকচ কৰিবলৈ হ’লে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভোটৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো ডেমোক্ৰেটসকলৰ বিপুল বিজয়ৰ পিছতো তেওঁলোকৰ হাতত নাই । কিন্তু ট্ৰাম্পে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অধিক তদাৰকী আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব আৰু ডেমোক্ৰেটসকল অসন্মত হ’লে ইৰাণ বা ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ যিয়েই নহওক, যিকোনো নতুন সামৰিক দুঃসাহসিক অভিযানৰ বাবে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰাটো তেওঁৰ বাবে কঠিন হৈ পৰিব ।
তেওঁ নিজৰ শুল্ক নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক প্ৰতিৰোধ বা বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদিও তেওঁ ইতিমধ্যে নিজৰ শুল্ক নীতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ কাৰ্যবাহী ক্ষমতাৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱহাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । আনকি ইজৰাইললৈ আমেৰিকাৰ সামৰিক সাহায্য, যাৰ প্ৰতি এতিয়াও দুয়োটা দলৰে সমৰ্থন আছে, ডেমোক্ৰেট দলৰ প্ৰগতিশীল গোটসমূহৰ পৰা অধিক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । যেনে মিছিগানৰ নৱ-নিৰ্বাচিত ছিনেটৰ আব্দুল আল-চৈয়দ ।
সম্প্ৰতি ট্ৰাম্পে এক বুজাবুজি বা নৰম মনোভাব প্ৰদৰ্শন কৰি কৈছে যে তেওঁ ডেমোক্ৰেট নিয়ন্ত্ৰণাধীন কংগ্ৰেছৰ সৈতে কাম কৰিব । কিন্তু তেওঁ ‘ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেল’ৰ আগত কয় যে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰু তেওঁৰ শুল্ক নীতিসমূহ ৰিপাব্লিকান দলৰ এই বিপৰ্যয় বা শোচনীয় পৰাজয়ৰ এক সৰু অংশহে আছিল ।
ইয়াৰ অৰ্থ ভাৰতৰ বাবে কি হ’ব ?
আমেৰিকাৰ এছিয়া নীতিক লৈ ট্ৰাম্পৰ মনোভাবত কিবা পৰিৱৰ্তন আহে নেকি, তাক অতি সোনকালে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ এক সুযোগ এছিয়াই লাভ কৰিব । অহা ১৬-১৮ নৱেম্বৰত ফিলিপাইনছত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৪৯ সংখ্যক আছিয়ান সন্মিলনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ ঠিক পিছতেই অহা ১৮-১৯ নৱেম্বৰত চীনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এপেক ২০২৬ সন্মিলনলৈ তেওঁ যাত্ৰা কৰিব ।
ভাৰতে এই ভ্ৰমণসমূহ অতি সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব, যাতে এছিয়া আৰু বিশেষকৈ চীনৰ প্ৰতি ট্ৰাম্পৰ নীতিৰ কিবা পৰিৱৰ্তন ঘটিছে নেকি তাৰ উমান পোৱা যায় । বহু বছৰ ধৰি ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ এক মূল ভেটি আছিল যে আমেৰিকাই চীনৰ উত্থানক সন্তুলিত কৰিবলৈ ভাৰতৰ সহায় ল’ব পাৰে । কিন্তু ট্ৰাম্পৰ কাৰ্যকালত ৱাশ্বিংটনে এছিয়াত থকা নিজৰ সহযোগী আৰু অংশীদাৰসকলৰ ওপৰত অকলশৰে নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সম্পৰ্ক পৰিচালনাৰ বাবে বেইজিঙৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে । কিয়নো এনে এক মূল্যায়ন কৰা হৈছে যে ট্ৰাম্পৰ মূল মনোযোগ কেৱল পশ্চিম গোলাৰ্ধৰ ওপৰতহে কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে ।
ট্ৰাম্পে চীনৰ প্ৰতি গ্ৰহণ কৰা দৃষ্টিভংগীক লৈ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ লগতে ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টীৰো বহু লোকৰ মাজত এক অস্বস্তিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
নতুন দিল্লীৰ মাজত থকা এই মনোভাব এতিয়াও দূৰ হোৱা নাই যে এক অধিক সুস্থিৰ সম্পৰ্কৰ বাবে ভাৰতে ট্ৰাম্পৰ বাকী থকা কাৰ্যকালছোৱা অপেক্ষা কৰি পাৰ কৰিব লাগিব । আনকি মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু ডেমোক্ৰেট দলৰ আধিপত্য থকা কংগ্ৰেছ অহাৰ পিছতো এই ধাৰণাটো সলনি হোৱা নাই ।
প্ৰব্ৰজনৰ দৰে ইছ্যুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় ভিছা প্ৰাৰ্থী বা H1-B কাৰ্যসূচীৰ বাবে কোনো সকাহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে যোগ্যতাৰ চৰ্তসমূহ ক্ৰমান্বয়ে অধিক কঠোৰ কৰি তুলিছে, যাতে কোম্পানীসমূহৰ বাবে ভাৰতীয় আৰু অন্যান্য বিদেশী কৰ্মী নিয়োগ কৰাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ।
"আমেৰিকাত প্ৰব্ৰজনৰ বিৰুদ্ধে দুয়োটা দলৰে একমত থকাৰ বাবে প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় নীতি আৰু H1-B ভিছাৰ ওপৰত থকা বাধা-নিষেধসমূহে অতি সীমিত সকাহ পাব ।" ৱাধৱাই মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্ক হয়তো প্ৰভাৱবিহীন হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু এই পৰিস্থিতিত চীনে আধিপত্য লাভ কৰিব আৰু চীনৰ প্ৰতিৰোধক হিচাপে বা কোৱাডৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে আমেৰিকাই ভাৰতৰ প্ৰতি যি মনোযোগ দিছিল, ভাৰতে তাক হেৰুৱাব । কাৰণ এই বিষয়টোৱে অগ্ৰাধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাব । এই ঘটনাৱলী (মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল) ভাৰতৰ বাবে মিশ্ৰিত প্ৰমাণিত হৈছে ।"
বিগত কেইটামান সপ্তাহত ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীৰ সৈতে সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাইছে । অক্টোবৰ মাহত আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ই তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল । এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণীয় বিষয় হ’ব যে ভাৰতে ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰি থকা ৰেহাই বা ৰেহাইৰ সময়সীমা অব্যাহত থাকিব, নে ৰাছিয়াৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো সিদ্ধান্ত ল’বলগীয়া হ’লে আমেৰিকান কংগ্ৰেছ আৰু ট্ৰাম্প অবশেষত ঐকমত্যত উপনীত হ’ব ।
'লিণ্ডছে অ' গ্ৰাহাম ছেংকচনিং ৰাছিয়া এণ্ড ইৰাণ এক্ট অব ২০২৬' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026)-ৰ অধীনত থকা নিষেধাজ্ঞাসমূহ ট্ৰাম্পে ৰেহাই দিছিল, যিখন আইনে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা অন্যান্য শীৰ্ষ দেশসমূহৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰে । এই বিষয়টো এতিয়াও ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰত এটা ছাঁ হৈ বৰ্তি আছে ।
তথাপিও পণ্টে অনুভৱ কৰে যে ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কটো প্ৰকৃততে ট্ৰাম্প আৰু ডেমোক্ৰেটসকলৰ মাজত এক বুজাবুজি বা মিলৰ ক্ষেত্ৰ হ’ব পাৰে, কিয়নো ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি দুয়োটা দলৰে সমৰ্থন আছে আৰু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে ই কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক সৃষ্টি নকৰে ।
"তেওঁ (ট্ৰাম্পে) অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এক খৰতকীয়া সফলতা বা বিজয় লাভ কৰাৰ কথা ভাবিব পৰা এটা অন্যতম ক্ষেত্ৰ হৈছে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰা আৰু বাণিজ্য চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰা । পণ্টে কয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "যিহেতু ডেমোক্ৰেটসকলে মৌলিকভাৱে ভাৰতৰ বিৰোধিতা নকৰে আৰু বিগত কেইটামান দশকত ভাৰতৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে, গতিকে এইটোৱেই এনে এটা ক্ষেত্ৰ হ’ব পাৰে যিয়ে হোৱাইট হাউছ আৰু কংগ্ৰেছক একত্ৰিত কৰিব ।"