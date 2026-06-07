ETV Bharat / opinion

মোদী-তাকাইচিৰ সন্মিলন অসমত আয়োজনৰ আঁৰৰ গুৰুত্ব; ভাৰত-জাপানৰ অংশীদাৰিত্বই নতুন পথ মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা

অহা জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব সন্মিলন ।

On 29th August 2025 in Tokyo, Prime Minister Narendra Modi signed a memorandum of understanding with Japan's Prime Minister Shigeru Ishiba
২০২৫ চনৰ ২৯ আগষ্টত টকিঅ’ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিগেৰু ইছিবাৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ (ETV Bharat through the Press Information Bureau (File photo))
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : June 7, 2026 at 1:46 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : অসমত অহা জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা । জুলাইত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমত আলোচনাৰ সিদ্ধান্তটো কেৱল কূটনৈতিক কাৰণতেই নহয়, ভাৰত-জাপানৰ বিকাশশীল অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে কি কয় তাৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে আন যিকোনো বিদেশী অংশীদাৰতকৈ জাপানে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি, সংযোগ আৰু নগৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে উন্নয়নত যথেষ্ট বিনিয়োগ কৰিছে । সেয়েহে অসমক ভাৰতৰ অন্যতম কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হিচাপে গণ্য কৰি টকিঅ’ই দীৰ্ঘম্যাদী দায়বদ্ধতাৰ স্বাভাৱিক প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ।

মোদী-তাকাইচিৰ দ্বিতীয়খন ব্যক্তিগত বৈঠক :

এনএইচকে ৱৰ্ল্ড জাপান নিউজ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে । এই নিউজ ৱেবছাইটোত জাপান চৰকাৰী সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দ্বিতীয়খন ব্যক্তিগত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জুলাইত তাকাইচিয়ে অসম ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা চলি আছে ।

নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনীতিয়ে পাব স্থান :

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৱা বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জাপান ভ্ৰমণৰ সময়ত ঘোষণা কৰা অনুসৰিয়েই অহা দশকৰ বাবে জাপান-ভাৰত যৌথ দৃষ্টিভংগীৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনীতিকে ধৰি একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

তদুপৰি শেহতীয়াকৈ মধ্যপ্ৰাচ্যত অব্য়াহত থকা উত্তেজনাৰ মাজতে শক্তি যোগানৰ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় খনিজ যোগান শৃংখলক স্থিতিস্থাপক কৰি তোলাৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰতো দুয়োখন দেশৰ নেতাদুগৰাকীয়ে মতামত বিনিময় কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।

সাত বছৰ পূৰ্বে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ বাতিল হৈছিল :

উল্লেখ্য় যে সাত বছৰ পূৰ্বে তদানীন্তন জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবে গুৱাহাটী ভ্ৰমণ কৰাৰ সকলো সাজু কৰি তোলাৰ পিচতো উক্ত বৈঠকখন বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল । কাৰণ সেই সময়ত অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছিল । সাত বছৰৰ পাছত অসম পুনৰ শীৰ্ষ সন্মিলন পৰ্যায়ৰ ভাৰত-জাপান বৈঠক আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

সকলো বিদেশী অংশীদাৰ দেশৰ ভিতৰত জাপানে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক চৰকাৰী উন্নয়ন সাহাৰ্য (ODA) কাৰ্যসূচীৰ বিশেষ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গঢ়ি তোলাত গুৰুত্ব লাভ কৰি আহিছে । টকিঅ’ই এই অঞ্চলটোক কেৱল উন্নয়নৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপেই নহয়, নতুন দিল্লীৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু জাপানৰ মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে । নতুন দিল্লীৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু জাপানৰ মুক্ত আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ বাবেই ভাৰতক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰা এক কৌশলগত প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপেও অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক জাইকাৰ গুৰুত্ব :

জাপানৰ উন্নয়ন সংস্থা জাপান আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা সংস্থাই (জাইকা) সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পথ, দলং, নগৰীয়া সেৱা, পানী যোগান ব্যৱস্থা আৰু সংযোগ কৰিড'ৰকে ধৰি বিস্তৃত আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াই আহিছে । ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইতকৈ এই অঞ্চলটোত এতিয়া জাপানৰ পুঁজিৰে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কিছুমান বৃহৎ কেন্দ্ৰীভূতকৰণ কৰা হৈছে ।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক-ল’জিষ্টিক কেন্দ্ৰ :

উল্লেখ্য় যে বিগত সময়ত অসমে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ল’জিষ্টিক কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে । ভাৰতৰ বাকী অংশ আৰু চুবুৰীয়া বাংলাদেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰা প্ৰায় প্ৰতিটো বৃহৎ সংযোগ প্ৰকল্পই অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে ।

জাপানৰ বাবে অসমে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহল কৌশলৰ বাবে প্ৰধান ৰাজ্য় হিচাপে কাম কৰে । এই ৰাজ্য়খনত শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰিলে দুয়োগৰাকী নেতাই চলি থকা প্ৰকল্পসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব পাৰিব । তদুপৰি অঞ্চলটোক অৰ্থনৈতিক দুৱাৰমুখলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব পাৰিব ।

শেহতীয়া বছৰসমূহত অসমে পৰিবহণ, শিক্ষা আৰু ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ বিনিয়োগৰ সাক্ষী হৈছে । এই ৰাজ্য়খনে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰধান উন্নয়নৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে নিজৰ ভূমিকাক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

জাইকাৰ ১,৭৩৬ কোটিৰে পানী যোগান প্ৰকল্প :

অসমত জাপানৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য় প্ৰকল্প হৈছে জাইকাৰ প্ৰায় ১,৭৩৬ কোটিৰ সাহাৰ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা গুৱাহাটী জল যোগান প্ৰকল্প । গুৱাহাটীৰ ১ লাখ ৪০ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰকল্পটো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাৰত-জাপান নগৰ উন্নয়নৰ সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য় কাৰ্য হিচাপে আখ্য়া দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য় যে গুৱাহাটী বা অসমৰ আন কোনো ঠাইত অনুষ্ঠিতব্য় এই সন্মিলনখনে দুয়োগৰাকী নেতাই সাধাৰণ নাগৰিকক জাপানৰ উন্নয়ন সাহাৰ্যৰ স্পষ্ট লাভৰ ওপৰত আলোকপাত কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব । কেৱল ২০২৪ চনতেই জাইকাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পথ সংযোগ প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰায় ২,৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিছে ।

হয়তো অসমত শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত কাৰণটো নিৰ্হিত হৈ আছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'বে অৱ বেংগল' অৰ্থনৈতিক নেটৱৰ্কত একত্ৰিত কৰাৰ জাপানৰ দৃষ্টিভংগী ।

বাংলাদেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগৰ আশা :

উল্লেখ্য় যে যোৱা ২০২৩ চনত জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ’ কিছিদাৰে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত টকিঅ’ই ‘বংগ উপসাগৰ–উত্তৰ-পূব ভাৰত ঔদ্যোগিক মূল্য শৃংখলৰ ধাৰণা’ উন্মোচন কৰে । এই ধাৰণাটো হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক বাংলাদেশ আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ যোগান শৃংখলৰ সৈতে অধিক সংযোগ কৰা । কাৰণ এইদৰে সংযোগ কৰিলে এই অঞ্চলটোক ভৌগোলিক কুল-ডে-চেকৰ পৰা উৎপাদন আৰু ল’জিষ্টিক কেন্দ্ৰলৈ পৰ্যবসিত কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।

প্ৰস্তাৱিত শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ভূ-ৰাজনৈতিক গুৰুত্বও নোহোৱা নহয় । জাপান আৰু ভাৰতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰে । কাৰণ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমা চীন, ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ সৈতে সংযোগ হৈ আছে । অঞ্চলটোৰ উন্নত আন্তঃগাঁথনিয়ে অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সীমান্ত অঞ্চলৰ সৈতে সংযোগ শক্তিশালী কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

শ্বিলংস্থিত এছিয়ান কনফ্লুয়েন্স থিংক টেংকৰ ফেল’ কে যোমেৰ মতে, এইবাৰ দ্বিপাক্ষিক সন্মিলন অসমত আয়োজনৰ কথাটোৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি জাপানৰ কৌশলগত আগ্ৰহ যে ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আহিছে সেই কথাকে প্ৰকাশ কৰিছে । জাপানে এই অঞ্চলটোত নিজৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কূটনৈতিক মূলধন দুয়োটাতে বিনিয়োগ কৰি যাব ।

ইটিভি ভাৰতক যোমে কয়, "জাপানৰ নিজা কৌশলগত পৰিকল্পনা আছে । জাপানৰ মেকং অঞ্চলত, দক্ষিণ-পূব এছিয়াত, আছিয়ান অঞ্চলত সংযোগৰ পৰিকল্পনা আছে । সেইবাবে দক্ষিণ এছিয়া আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াই যদি সংযোগ স্থাপন কৰে তেতিয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব । সেই কথা মনত ৰাখি জাপানে অঞ্চলটোত ৰাজনৈতিক মূলধনৰ লগতে বহু বিনিয়োগ কৰি আহিছে ।" তেওঁ পুনৰ কয়, "আন্তঃগাঁথনি খণ্ডত জাপান আছিল প্ৰথমখন দেশ যিয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিনিয়োগ আৰু প্ৰকল্পত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি লাভ কৰিছিল ।"

লগতে পঢ়ক:দিল্লীত চতুৰ্থ বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ বৈঠক; স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত গুৰুত্ব আৰোপ

ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাৰ্জিঅ' মাটাৰেলাক সাক্ষাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

নৰৱেত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী: বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনালে আদৰণি

TAGGED:

INDIA JAPAN
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাৰত জাপান
জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
MODI TAKAICHI SUMMIT IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.