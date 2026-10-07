ভাৰতত জনজাতীয় লোকৰ পুষ্টিহীনতা কিয় জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা হৈ আছে
জনজাতীয় লোকৰ মাজত গুৰুতৰ তীব্ৰ পুষ্টিহীনতা দীৰ্ঘদিনীয়া জনস্বাস্থ্য সংকট কিয় ? এই সন্দৰ্ভত অধ্যাপক ডাঃ কে ভেলেণ্টিনাৰ বিশেষ লেখা ৷
Published : October 7, 2026 at 2:54 PM IST
মধ্যপ্ৰদেশৰ বালাঘাট জিলাৰ দুৰ্গম গাঁওসমূহত ২০২৬ চনৰ জুনৰ পৰা পুষ্টিহীনতা, মেলেৰিয়া, সৰুআই, স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱত ভয়াৱহ স্বাস্থ্য সংকটে দেখা দিছে। এনে পৰিস্থিতিৰ বাবে জিলাখনৰ বাইগা আৰু গণ্ড সম্প্ৰদায়ৰ ২৫টিতকৈও অধিক জনজাতীয় শিশুৰ মৃত্যু হৈছে ।
বাতৰিৰ সূত্ৰ অনুসৰি গাঁওসমূহত সৰুআইৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱাৰ লগতে মেলেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । এই প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বাবে পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুসকল গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে । এই দুয়োবিধ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত কেইবাটিও শিশুৰ মৃত্যু হয় ।
ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ৮.৬ শতাংশ দখল কৰি থকা জনজাতিসকল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামাজিকভাৱে অৱহেলিত, অধিক দাৰিদ্ৰ্য, দুৰ্গম অৱস্থান, স্বাস্থ্যসেৱা আন্তঃগাঁথনিত অৱহেলা, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় মানসিকতা আৰু অন্যান্য সামাজিক কাৰকসমূহৰ বাবে পুষ্টিহীনতাৰ প্ৰতি অধিক সংবেদনশীল হৈ পৰে । এই লোকসকল অধিক আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা অধিক ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, ব্যক্তি এজনৰ শক্তি বা পুষ্টিকাৰক দ্ৰব্যৰ গ্ৰহণত অভাৱ হোৱা, অত্যাধিকতা বা অসামঞ্জস্যতা হোৱাটোকেই পুষ্টিহীনতা বুলি কোৱা হয় । পুষ্টিহীনতা শব্দটোৱে দুটা বহল অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে-
পুষ্টিহীনতাই বিকাশত বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱা (বয়স অনুপাতে কম উচ্চতা ), ক্ষীণোৱা (উচ্চতা অনুপাতে কম ওজন ): নিৰ্দিষ্ট ওজনতকৈ কম (বয়স অনুপাতে কম ওজন) আৰু সূক্ষ্মপোষকৰ অভাৱ অপৰ্যাপ্ত (প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অভাৱ )।
অতিৰিক্ত ওজন, মেদবহুলতা আৰু খাদ্যৰ সৈতে জড়িত অসংক্ৰামক ৰোগ (এনচিডি যেনে হৃদৰোগ, ষ্ট্ৰোক, ডায়েবেটিছ আৰু কৰ্কট)।
৫ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় অৰ্ধেক পুষ্টিহীনতাৰ ফলত হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, এই ধৰণৰ মৃত্যু বেছিভাগেই নিম্ন আৰু মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহত হৈছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰিয়াল স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (২০১৯ -২১)ত ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইবোৰ দেখা গৈছে-
প্ৰায় ৩৫.৫% ৰ শাৰীৰিক বিকাশত বাধাগ্ৰস্ত
১৯.৩% ক্ষীণাইছিল
৩২.১% ওজন কম আছিল
৭.৭% গুৰুতৰভাৱে পুষ্টিহীনতাত ভুগিছিল
মেলেৰিয়া আৰু পুষ্টিহীনতা
নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ ৰিচাৰ্চ ইন ট্ৰাইবেল হেল্থৰ (আইচিএমআৰ)ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি স্বাস্থ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ গৱেষক অনিল কুমাৰ বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলোৱা এক অধ্যয়ন অনুসৰি, ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুসকল প্ৰধানকৈ মেলেৰিয়া আৰু পুষ্টিহীনতাত ভুগি আহিছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনত ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মেলেৰিয়াৰ বাবে হোৱা মৃত্যুৰ হাৰ ৭৩.৭% আছিল । আনহাতে বিশ্বত ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৫০% পুষ্টিহীনতাৰ বাবে হয় । পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা মুখ্যত: টি কোষৰ নিষ্ক্ৰিয়তা , নিউট্ৰ’ফিলৰ বীজাণু ধ্বংস কৰাৰ ক্ষমতা হ্ৰাস, ডেনড্ৰিটিক কোষৰ সংখ্যা হ্ৰাস, এণ্টিজেন প্ৰাইমিং আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যন ব্যাহত আৰু কমপ্লিমেণ্ট কেচকেডত প্ৰ’টিনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত অধিক দুৰ্বল হৈ পৰে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক পুষ্টিহীনতাত আক্ৰান্ত শিশুৰ সংক্ৰামক ৰোগ যেনে নিউমোনিয়া, ডায়েৰিয়া, মেলেৰিয়াৰ ফলত মৃত্যুৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । ৰাষ্ট্ৰীয় গড়তকৈ জনজাতীয় জনগোষ্ঠীত পুষ্টিহীনতা অধিক । জনজাতীয় শিশুৰ প্ৰায় ৪৪% বিকাশত বাধাগ্ৰস্ততা, ৪৫% কম ওজন আৰু ২৭% ক্ষীণোৱা (এনএফএইচএছ-৪)।
গুৰুতৰ তীব্ৰ পুষ্টিহীনতা?
গুৰুতৰ তীব্ৰ পুষ্টিহীনতা হৈছে পুষ্টিহীনতাৰ সবাতোকৈ বিপজ্জনক অৱস্থা । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, উচ্চতাৰ বিপৰীতে ওজনৰ অনুপাত অতি কম, গুৰুতৰ দৃশ্যমান বিকাশত বাধা বা পুষ্টিকৰ এডিমা (ফুলা)ই হৈছে গুৰুতৰ তীব্ৰ পুষ্টিহীনতা । ভাৰত চৰকাৰে গুৰুতৰ পুষ্টিহীনতা আৰু স্বাস্থ্যজনিত জটিলতাত ভুগি থকা শিশুসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে দেশত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত পৰিপুষ্টি পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে । অৱশ্যে এনে ৰোগীৰ মাত্ৰ ১০-১৫% শিশুহে চিকিৎসাজনিতভাৱে জটিল আৰু ইয়াৰ বাবে আন্তঃৰোগীৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় ।
গুৰুতৰ তীব্ৰ পুষ্টিহীনতাৰ ক্ষেত্ৰত ভোগাসকলৰ বাবে ভাৰতত এবছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাতকৈ এক স্থায়ী, দীৰ্ঘদিনীয়া জনস্বাস্থ্য সংকট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত দেখা গৈছে যে ২০০৫-২০০৬ চনত ৬.৬% (এনএফএইচএছ-৩)ৰ হাৰ ২০১৯-২০২১ (এনএফএইচএছ-৫)ত ৭.৭%লৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে ২০২০ চনত ৬ মাহৰ পৰা ৬ বছৰ বয়সলৈকে প্ৰায় ৯,২৭,৬০৬ টি শিশুক এই শিতানত চিনাক্ত কৰা হয় । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ইউনিচেফে কেইবাখনো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক সহায় কৰি আহিছে ।
পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চৰকাৰৰ নীতি:
- যদিও ২০১৭ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য নীতিয়ে বহল পৰিসৰৰ ভিত্তিত স্বাস্থ্য-নীতি প্ৰদান কৰিছে তথাপি সংহত শিশু বিকাশ সেৱা,১৯৭৫ হৈছে ভাৰতৰ অন্যতম পুৰণি পুষ্টি কাৰ্যসূচী
- অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে পৰিপূৰক পুষ্টি, বৃদ্ধিৰ নিৰীক্ষণ, স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, প্ৰতিষেধক সহায় ইত্যাদি প্ৰদান কৰি আহিছে
- মধ্য়াহ্ন ভোজন আঁচনিৰে চৰকাৰী আৰু বিদ্যালয়সমূহক পুষ্টি আৰু বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীক ধৰি ৰখাৰ দুগুণ প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে
- ৰক্তহীনতা মুক্ত ভাৰত আঁচনিৰ জৰিয়তে মাতৃ আৰু শিশুৰ পুষ্টিহানতাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ৰক্তহীনতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে
২০১৮ চনৰ মাৰ্চত পোষণ অভিযান (পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুষ্টি অভিযান) আৰম্ভ কৰা হৈছিল । এই অভিযানৰ জৰিয়তে ০-৬ বছৰৰ পৰা শিশু, কিশোৰী, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু দুগ্ধপান কৰোৱা মাতৃৰ পুষ্টিৰ অৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আৰু শিশুৰ (০-৬ বছৰ) বিকাশত বাধা আৰু ক্ষীণ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে মহিলা, শিশু আৰু কিশোৰী ছোৱালীৰ ৰক্তহীনতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
পোষণ অভিযানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ২০২১ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত উপস্থাপন কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২১-২২ত মিছন পোষণ ২.০ (সক্ষম অংগনৱাড়ী আৰু পোষণ ২.০) ঘোষণা আৰু মুকলি কৰা হৈছিল ।
অৰ্ধশুষ্ক অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্ধ-শুষ্ক অঞ্চল শস্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু তেলেংগানাৰ জনজাতি কল্যাণ বিভাগে যৌথভাৱে জনজাতীয় পুষ্টি প্ৰকল্প গিৰি পোষণা আৰম্ভ কৰিছে । ২০১৯ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ গৰ্ভৱতী, দুগ্ধপান কৰা আৰু শিশুৰ পুষ্টিৰ অৱস্থা উন্নত কৰিবলৈ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে ।
জনজাতীয় লোকৰ মাজত পুষ্টিহীনতা জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা বিষয়টোক পৃথকে মোকাবিলা কৰাটো অসম্ভৱ । ইয়াৰ বাবে সুপ্ৰযুক্তি সংহতি, পৰ্যাপ্ত প্ৰশিক্ষিত কৰ্মী, একেলগে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰ সঠিক নিৰীক্ষণ আৰু ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজন আছে । ইয়াৰবাবে স্বচ্ছ ভাৰত যোজনা, খাদ্য সুৰক্ষা আইন, ৰক্তহীনতা মুক্ত ভাৰত, পোষণ কাৰ্যসূচী আদিৰ প্ৰয়োজন । দৰিদ্ৰতা, উপযুক্ত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ আৰু খোৱাপানী, অনাময়ৰ সুবিধা আৰু জনজাতীয় লোকৰ স্বাস্থ্য-বিচৰা আচৰণৰ আদিৰ সহায়তহে এইবোৰ সফল কৰাটো সম্ভৱ হ'ব ।
বহু গৱেষণামূলক অধ্যয়নত এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে যে বেমাৰৰ সময়ত বহুতো জনজাতীয় সম্প্ৰদায়, বিশেষকৈ বিশেষভাৱে অসুৰক্ষিত জনজাতীয় গোটসমূহে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত কবিৰাজ/বেজ, নতুবা চৰকাৰী পঞ্জীয়ন নথকা চিকিৎসা কৰ্মীৰ ওচৰত চিকিৎসা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে । এই ৰোগীসকলক ওচৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াবলৈ তেওঁলোকক পতিয়ন নিয়াবই লাগিব । ভাৰতে বাৰ্ষিক বাজেটত স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য সামাজিক খণ্ডৰ বাবে অধিক ব্যয় কৰে। কেন্দ্ৰীয় মুঠ বাজেট ব্যয়ৰ প্ৰায় ২% স্বাস্থ্যই বহন কৰে । এই ব্যয় ইথিওপিয়াৰ পিছত ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ।
- চৰকাৰে জনজাতীয় অঞ্চলত কাম কৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগঠন আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি ৰোগীৰ প্ৰতিবেদন দিব লাগে । তদুপৰি জনজাতীয় স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৰা কাৰ্যসূচীৰ সজাগতা প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব ।
- জনজাতীয় অঞ্চলত কৰ্মৰত চিকিৎসককে ধৰি স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীসকলকো উদগনি দিব লাগে
- কেৱল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধন খৰচ কৰাই যথেষ্ট নহয়; ইয়াৰবাবে কাৰ্যক্ষম পথ আৰু দলঙৰ জৰিয়তে জনজাতীয় গাঁওসমূহলৈ সঠিক সংযোগৰ প্ৰয়োজন
- সঠিক ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাথাকিলে পোষণ ট্ৰেকাৰে উপযুক্তভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰে
- নিয়মীয়াকৈ প্ৰতিষেধক আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেও চৰকাৰে ম’বাইল ভানত বিনিয়োগ কৰিব লাগে
মেলেৰিয়া, সৰুআই, ৰক্তহীনতা আদি সমস্যাৰ সমাধান নকৰাকৈ জনজাতিসকলৰ মাজত পুষ্টিহীনতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াতো সম্ভৱ নহয় । বালাঘাটত ২৫ টি জনজাতীয় শিশুৰ কৰুণ মৃত্যুৱে মেলেৰিয়া আৰু সৰুআই ৰোগে পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুসকলক মৃত্যুৰ দিশে আগুৱাই দিছিল । কিয়নো তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ উপযুক্ত নাছিল ।
মেলেৰিয়াৰ পৰজীৱীয়ে দুৰ্বল লোকক সংক্ৰমিত কৰাৰ লগতে সহজে বিয়পি পৰে । ইয়াৰ ফলত ৰক্তহীনতা, জ্বৰ হোৱাৰ উপৰি আওকাণ কৰিলে মৃত্যু হয় । ২০২৫ চনত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ১০০% প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ জৰিয়তে ২০২৬ চনৰ ভিতৰত সৰুআই ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ভাৰতে অৱশ্যে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই । আমি ২০২৬ চনৰ প্ৰথমাৰ্ধত ২৬,৩৩২ জন সৰুআই ৰোগী নথিভুক্ত কৰলো । ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে ২০১৫, ২০২০ আৰু ২০২৩ চনত সৰুআই নিৰ্মূল কৰাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত ব্যৰ্থ হৈছিল । যদি স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সজাগতা আৰু অংশগ্ৰহণক একত্ৰিত কৰিব নোৱোৰে তেতিয়া যিকোনো অভিযানেই বিফল হোৱাৰ আশংকা থাকে । সেইবাবে জনজাতিসকলৰ মাজত থকা পুষ্টিহীনতাৰ এই জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যাটো আঁতৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক এক বহুমুখী ব্যাপক দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন আছে ।
(লেখক দিল্লীৰ আম্বেদকাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক। এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামত লেখকৰ আৰু ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নহয়।)
লগতে পঢ়ক:আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি
চৰকাৰী স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰয়োজনীয় ঔষধ উপলব্ধতাৰ দ্বিতীয় স্থানত অসম
ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত !