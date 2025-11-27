শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ : প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা কিয় বিৰত আছে ভাৰত ?

শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ : প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পৰা কিয় বিৰত আছে ভাৰত ?
শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ সম্পৰ্কে বাংলাদেশৰ অনুৰোধ সন্দৰ্ভত এতিয়াও ভাৰতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই । ইয়াৰ কাৰণ কি ?
Published : November 27, 2025 at 12:30 PM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক 'মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ'ৰ বাবে আদালতে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে । তাৰ পিছতে শ্বেখ হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে ভাৰতক অনুৰোধ কৰিছে বাংলাদেশে । ভাৰত চৰকাৰে ইংগিত দিছে যে শ্বেখ হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে কৰা অনুৰোধ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে সংবাদ মাধ্যমৰ নিয়মীয়া ব্রিফিঙৰ সময়ত প্রশ্নৰ উত্তৰত কয়, "চলিত ন্যায়িক আৰু আভ্যন্তৰীণ আইনী প্রক্রিয়াৰ অংশ হিচাপে এই অনুৰোধ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷"
জয়ছোৱালে লগতে কয়, "আমি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ আছো, দেশখনৰ শান্তি, গণতন্ত্ৰ, অন্তৰ্ভুক্তি আৰু স্থিতিশীলতাকে ধৰি সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে এই ক্ষেত্ৰত গঠনমূলকভাৱে জড়িত হৈ যাম ।"
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে জয়ছোৱালৰ এই মন্তব্য ইয়াৰ পূৰ্বে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ বৈদেশিক উপদেষ্টা এম ডি তৌহিদ হুছেইনে হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণৰ এই নতুন অনুৰোধৰ প্ৰতি নতুন দিল্লীয়ে সঁহাৰি জনাব বুলি ঢাকাই আশা কৰিছে বুলি কোৱাৰ উত্তৰত বুলি ভৱা হৈছে। একে সময়তে হুছেইনে লগতে কৈছিল যে তেওঁ নতুন দিল্লীয়ে এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঢাকাৰ অনুৰোধৰ উত্তৰ দিব বুলি আশা কৰা নাই ।
বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমৰ মতে বুধবাৰে বিয়লি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত প্ৰত্যৰ্পণৰ অনুৰোধৰ বিষয়ে সোধাত হুছেইনে কয, "ঢাকাৰ অনুৰোধৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে উত্তৰ দিব বুলি মই আশা কৰা নাই, কিন্তু আমি আশা কৰিছো যে আমি উত্তৰ পাম ।"
বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে যোৱা বছৰৰ জুলাই বিদ্ৰোহৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা 'মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ'ৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰি ১৭ নৱেম্বৰত শ্বেখ হাছিনা আৰু প্ৰাক্তন গৃহ মন্ত্ৰী আছাদুজ্জামান খান কমলক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে ।
একেটা ৰায়তে প্ৰাক্তন আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক চৌধুৰী আব্দুল্লা আল-মামুনে নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰি জ্যেষ্ঠ নেতা দুগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰৰ হৈ সাক্ষ্য দিয়াৰ পিছত ৫ বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয় ।
আদালতৰ ৰায় অনুসৰি বৰ্তমান ভাৰতত থকা হাছিনাক (৭৮) দুটা পৃথক গোচৰত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে । প্ৰথমটো গোচৰ যোৱা বছৰৰ ৫ আগষ্টত ঢাকাৰ চানখৰপুল অঞ্চলত ৬ গৰাকী নিৰস্ত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰ সৈতে জড়িত । দ্বিতীয়টো গোচৰ আশুলিয়াত একেদিনাই ৬ গৰাকী ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰাৰ সৈতে জড়িত ; অধিবক্তাৰ মতে গুলীবিদ্ধ হৈ মৃত্যুৰ পিছত ৫ জনক জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু এজনৰ শৰীৰত জীৱন্তে অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিল ।
ন্যায়াধিকৰণে আছাদুজ্জামানৰ বিৰুদ্ধেও দুটাকৈ মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে । অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাত বাধা নিদিয়াকে ধৰি মুঠ ৫ টা অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল-যি বাংলাদেশৰ আইন অনুসৰি 'মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ' বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত মৃত্যুদণ্ড বিহা হয় ৷
ইফালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণৰ ৰায়দানৰ পিছতে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুৰ ৰহমানে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালৰ আমন্ত্ৰণত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰি ২০ নৱেম্বৰত কলম্বো নিৰাপত্তা সন্মিলনৰ (চিএছচি) সপ্তমখন এনএছএ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সন্মিলনৰ সময়ত এখন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰা হৈছিল । কিন্তু এই বৈঠকত হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণৰ বিষয়টো আলোচনা হৈছিল নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয় ।
বাংলাদেশৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰহমান ঢাকালৈ উভতি অহাৰ পিছত বাংলাদেশ উচ্চায়ুক্তৰ জৰিয়তে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে এখন নোট ভাৰ্বেল অৰ্পণ কৰা হয় ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত হাছিনাৰ পলায়নৰ পিছতে বাংলাদেশ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ দিশে গতি কৰিছিল । ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পিছত হাছিনাক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰা হৈছিল । তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থা স্বৈৰাচাৰী বুলি অভিযোগ কৰি গণ বিদ্ৰোহৰ ৰূপ লৈছিল । ডেৰ দশকজোৰা হাছিনা শাসনৰ হঠাতে অন্ত পৰিল, ৰাজনৈতিক শূন্যতা ৰৈ গ'ল যিয়ে বৰ্তমানৰ বিভাজনক আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সংগ্ৰামৰ সূচনা কৰিলে ।
হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ লগে লগে মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন হয় । হাছিনাই ভাৰতত আশ্ৰয় লোৱাৰ লগে লগে দক্ষিণ এছিয়াৰ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তেতিয়াৰ পৰাই অৱনতি হৈ পৰিছে ।
ইফালে হাছিনাক অপসাৰণ কৰাৰ লগে লগে বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশত উগ্ৰ ইছলামিক উপাদানৰ উত্থান ঘটিছিল, যাৰ ফলত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষকৈ হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ পৰিসৰৰ হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই ঘটনাক লৈ ভাৰতে অহৰহ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে । হাছিনাক বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত যোৱা বছৰ ঢাকাই হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণৰ বাবে কৰা অনুৰোধৰ প্ৰতি ভাৰতে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাছিল ।
ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰত্যৰ্পণ চুক্তি আছেই, কিন্তু ইয়াত একাধিক চৰ্ত আছে যিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ গোচৰসমূহক জটিল কৰি তোলে । যদিহে অভিযুক্তই ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যৰ ভিত্তিত নিৰ্যাতন বা অন্যায় বিচাৰৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে বা অভিযোগ ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিচালিত যেন লাগে বা আশ্বাস নিদিয়ালৈকে মৃত্যুদণ্ডৰ আশংকা থাকে তেন্তে প্ৰত্যৰ্পণৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব নোৱাৰে ।
হাছিনাক উৎখাত কৰাৰ পৰিস্থিতি – শিক্ষাৰ্থীৰ গণ প্ৰতিবাদ, চৰকাৰত সামৰিক বাহিনীৰ ভূমিকা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্নীতি আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ । ভাৰতে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব যে বাংলাদেশৰ বিচাৰৰ চৰ্তসমূহে বৰ্তমান ভাৰতীয় আইন আৰু মানৱ অধিকাৰৰ নীতি-নিয়মৰ অধীনত প্ৰয়োজনীয় মানদণ্ড পূৰণ কৰে নেকি ?
এই আইনী ব্যৱস্থাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নতুন দিল্লীয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে কোনো সঁহাৰি দিব নোৱাৰে, ন্যায়িক প্ৰট'কলৰ সৈতে মিল নোহোৱাকৈও ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নোৱাৰে । কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াটোৱে ভাৰতক আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ পূৰ্ববিচাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সহায় কৰিব ।
বাংলাদেশী শৈক্ষিক আৰু ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষক শ্বাৰিন ছাজাহান নাওমীয়ে কয় যে ভাৰতক নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু চীনৰ দৰে দেশে আগুৰি আছে । যাক নতুন দিল্লীৰ বন্ধু বুলি ক'ব নোৱাৰি ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নাওমীয়ে কয় যে যদি ভাৰতে হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰে তেন্তে সেয়া হ'ব কূটনৈতিক পৰাজয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ইংগিত পোৱা যাব যে ভাৰতে নিজৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে । আনকি শ্ৰীলংকা আৰু মালদ্বীপৰ মানুহেও প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে হাছিনাক গতাই দিলে তেওঁলোক ভাৰতৰ সমৰ্থক কেনেকৈ হ'ব ।"
প্ৰায় ১৫ বছৰ ধৰি হাছিনাৰ চৰকাৰ দক্ষিণ এছিয়াত ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠ ৰাজনৈতিক অংশীদাৰ আছিল । তেওঁ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সহযোগিতা, সংযোগ প্ৰকল্প, শক্তি বাণিজ্য, উত্তৰ-পূবৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিৰাপত্তা সমন্বয় আৰু সুস্থিৰ সীমান্ত ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আহিছিল ।
সেয়েহে ভাৰতে নিজৰ সুস্থিৰ পূব সীমান্ত আৰু উপ-আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপত্যৰ বহুখিনি হাছিনাৰ নীতিৰ বাবে ঋণী । নতুন দিল্লীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া মিত্ৰ দেশক হেঁচাত ত্যাগ কৰা যেন দেখাটো কৌশলগতভাৱে বিপৰীতমুখী হ'ব । অৱশ্যে নাওমীয়ে লগতে কয় যে যদি হাছিনাই স্বেচ্ছাই বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ পথ বাছি লয় তেন্তে সেয়া বেলেগ কথা হ'ব ।
অৱশেষত ক'বলৈ গ'লে হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰাৰ বাংলাদেশৰ অনুৰোধৰ ওপৰত ভাৰতৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াৰ স্থিতি আইনী বাধা, কৌশলগত হিচাপ, ৰাজনৈতিক সংবেদনশীলতা আৰু বাংলাদেশত যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি উদ্বেগৰ সমন্বয়ৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে । ন্যায়িক মাধ্যমেৰে বিষয়টো আগবাঢ়ি যাবলৈ দি নতুন দিল্লীয়ে ৰাজনৈতিক স্থিতি লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব, কূটনৈতিক নমনীয়তা ৰক্ষা কৰিব আৰু অঞ্চলটোত নিজৰ দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব ।
