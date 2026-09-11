শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতাই ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ উত্তৰাধিকাৰ কিয় সংজ্ঞায়িত কৰা উচিত ?
ব্ৰিকছৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষাক অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ বহল কাঠামোত একত্ৰিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন; য’ত সম্পদ, যোগান শৃংখল, বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থক সামৰি লোৱা হৈছে ।
By Aparna Roy
Published : September 11, 2026 at 8:46 PM IST
শনিবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰিব ৷ শনিবাৰলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত দ্ৰুতগতিত খণ্ডিত তথা অস্থিৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ মাজত কেনেকৈ বৃদ্ধি বজাই ৰাখিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত গোটটোৱে এক জটিল অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ব্ৰিকছে আজি বিশ্বৰ কিছুমান বৃহৎ শক্তি উৎপাদনকাৰী, গ্ৰাহক, খনিজ অৰ্থনীতি আৰু উৎপাদন কেন্দ্ৰক একত্ৰিত কৰিছে । ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰিত সদস্য সংখ্যাই বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় আধা আৰু ক্ৰয়-ক্ষমতা-সমতা(পিপিপি)ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় ৪০% । তথাপিও এই অৰ্থনৈতিক শক্তিক স্থিতিস্থাপক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষমতা মূলতঃ এটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়া হৈছে শক্তি সুৰক্ষা ।
ব্ৰিকছৰ প্ৰায় প্ৰতিটো বৃহৎ উদ্দেশ্যতে শক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ঔদ্যোগীকৰণৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তিৰ প্ৰয়োজন ৷ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সুলভ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ ডিজিটেলাইজেশ্বনে বিদ্যুতৰ চাহিদা নতুনকৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু অধিক কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে অৰ্থনীতিসমূহে বিশ্ব শক্তি বজাৰত হোৱা লোকচানৰ ভৰ সহ্য কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো প্ৰয়োজন । কিন্তু শক্তি সুৰক্ষাৰ অৰ্থ নিজেই সলনি হৈ আছে ।
দশক দশক ধৰি ইয়াৰ মূল কথা আছিল পৰ্যাপ্ত তেল, গেছ আৰু কয়লা সুৰক্ষিত কৰা । স্বচ্ছ শক্তিৰ দিশত স্থানান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই নিৰ্ভৰশীলতা এতিয়া সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলতে বিস্তৃত হৈছে । এটা অৰ্থনীতিয়ে আমদানিকৃত তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ মাথোঁ আমদানিকৃত লিথিয়াম, গ্ৰেফাইট, ৰেয়াৰ আৰ্থ, বেটাৰী, সৌৰ উপাদান বা গ্ৰীড প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে ।
ৰেয়াৰ আৰ্থ বাদ দি ২০২৫ চনত মূল শক্তি খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিশোধিত যোগানৰ ৭২% অংশ সৰ্ববৃহৎ শোধনকাৰী দেশখনে লাভ কৰিছিল । আনহাতে, বিশ্বব্যাপী বেটাৰীৰ চাহিদাই একেটা বছৰতে ৩৫%তকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ঘণ্টাত ১.৫ ৱাট পাৰ কৰিছিল ।
গতিকে ব্ৰিকছৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষাক এতিয়া কেৱল শক্তি সম্পৰ্কীয় এক বিচ্ছিন্ন বিষয় হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰি । ইয়াক অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ বহল কাঠামোত একত্ৰিত কৰিব লাগিব, য’ত সম্পদ, যোগান শৃংখল, বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থক সামৰি লোৱা হয় ।
- ভাৰতে ব্ৰিকছত এনে স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তুলিবলৈ কি কি গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে ? এইক্ষেত্ৰত তিনিটা পৰিৱৰ্তন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব:
১) প্ৰথমে নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা আঁতৰি স্বচ্ছ-শক্তিৰ মূল্য শৃংখলৰ ভিতৰত বৈচিত্ৰ্যৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওক । সামূহিকভাৱে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ হাতত শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহুতো সম্পদ আছে । কিন্তু সম্পদৰ উপলব্ধতা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শক্তি সুৰক্ষাৰ সমান নহয় ।
এই বিষয়টোৰ দুৰ্বলতা খননৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত । প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, শোধন আৰু পৰিষ্কাৰ প্ৰযুক্তি উৎপাদন খনিজ নিষ্কাশনতকৈ বহু বেছি কেন্দ্ৰীভূত হৈয়েই আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাই অনুমান কৰিছে যে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰধান যোগান শৃংখলৰ বাহিৰত পৰিকল্পিত কেথ’ড উৎপাদন ক্ষমতা প্ৰকল্পিত লিথিয়াম খনন ক্ষমতাৰ মাত্ৰ এক তৃতীয়াংশহে হ’ব । আনকি বিৰল ধাতুৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু চুম্বক নিৰ্মাণৰ বৈচিত্ৰ্যতকৈ খননৰ বৈচিত্ৰ্য অধিক দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ।
সেয়েহে ব্ৰিকছে নতুন শক্তি ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এটা পুৰণি অৰ্থনৈতিক আৰ্হি পুনৰুত্পাদন কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰে ৷ যেনে - সম্পদ সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহে কেঁচামাল ৰপ্তানি কৰে ৷ আনহাতে, উচ্চ মূল্যৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, প্ৰযুক্তি আৰু উৎপাদন অন্য ঠাইত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে ।
ভাৰতে ব্ৰিকছ সেউজ মূল্য শৃংখল অংশীদাৰিত্বক প্ৰসাৰিত কৰা উচিত, যিয়ে খননৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, উৎপাদন আৰু পুনঃব্যৱহাৰলৈকে সকলো প্ৰক্ৰিয়াক সামৰি লয় । নিৰ্বাচিত কৌশলগত খনিজসমূহৰ বাবে, যেনে - লিথিয়াম, গ্ৰেফাইট, বিৰল খনিজ আৰু বেটাৰীজাতীয় সামগ্ৰীসমূহৰ ব্ৰিকছে যোগান শৃংখলৰ দুৰ্বলতাসমূহ মূল্যায়ন কৰিব পাৰে ৷ লগতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, উপাদান উৎপাদন আৰু পুনঃব্যৱহাৰ ক্ষমতাসমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৰ্থনীতিত কেনেকৈ বিতৰণ কৰিব পাৰি, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।
সম্ভাৱ্য অৰ্থনৈতিক লাভ যথেষ্ট হ’ব পাৰে । ইতিমধ্যে বিশ্বৰ তাম খনিৰ উৎপাদনৰ প্ৰায় ৪০% আৰু লিথিয়াম উৎপাদনৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ লেটিন আমেৰিকাত আছে ৷ তথাপিও লিথিয়ামৰ বাহিৰে ই খনন কৰা মূল শক্তি খনিজ পদাৰ্থৰ এক পঞ্চমাংশহে পৰিশোধন কৰে । আইইএৰ অনুমান অনুসৰি ঘৰুৱা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই অঞ্চলত খনিজ সম্পৰ্কীয় মূল্য উৎপাদন ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ২২০ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যি বৰ্তমানৰ মাত্ৰাতকৈ প্ৰায় ৫০% অধিক । ইয়াৰ উদ্দেশ্য স্বাৱলম্বিতা নহয় । সেউজ পৰিৱৰ্তনে কৌশলগত নিৰ্ভৰশীলতাক কেৱল স্থানান্তৰিত কৰাতকৈ যে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ কৰি তোলে, সেই কথাহে ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।
২) দ্বিতীয়তে, কেৱল জলবায়ু বিত্তীয় সাহায্যৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াই নহয়, মূলধনৰ ব্যয়ৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত । বহু ব্ৰিকছ আৰু গ্ল’বেল ছাউথ অৰ্থনীতিৰ বাবে শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন কেৱল উচ্চাকাংক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেই বাধাগ্ৰস্ত নহয়, বৰং সেই উচ্চাকাংক্ষাৰ বিত্তীয় সাহায্য কিমান ব্যয়বহুল, তাৰ বাবেও বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰে ।
উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহে একেলগে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ, উদ্যোগীকৰণ, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ আৰু স্বচ্ছ শক্তিত বিনিয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন । তথাপিও যিবোৰ প্ৰকল্প কাৰিকৰীভাৱে কাৰ্যক্ষম, সেইবোৰে প্ৰায়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ৷ কাৰণ ঋণ লোৱাৰ ব্যয়, মুদ্ৰা আৰু বজাৰৰ বিপদৰ বাবে মূলধন ব্যয়বহুল কৰি তোলে ।
উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ বিত্তীয় প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক(এনডিবি) স্থাপন কৰা হৈছিল । ২০২২-২৬ চনৰ ইয়াৰ কৌশলে ৩০ বিলিয়ন ডলাৰৰ অনুমোদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰশমন আৰু অভিযোজনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ৪০% আৰু স্থানীয় মুদ্ৰাত বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে ৩০% আবণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনডিবিয়ে নিজে বৃদ্ধি কৰা ঋণৰ পৰিমাণৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ ই সংগ্ৰহ কৰিব পৰা অতিৰিক্ত মূলধনৰ পৰিমাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।
ভাৰতে এনডিবিক এক শক্তিশালী ৰিস্ক-শ্বেয়াৰিং প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ গ্ৰীড, সংৰক্ষণ, পৰিষ্কাৰ উদ্যোগ আৰু স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে এটা নিবেদিত প্ৰকল্প-প্ৰস্তুতি আৰু নিশ্চয়তা উইণ্ডই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পুঁজি, ঋণ বৃদ্ধি, নিশ্চয়তা, আৰু প্ৰথম লোকচানৰ যন্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । তেতিয়া ৰাজহুৱা পুঁজিয়ে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীসকলে বহন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক বিপদসমূহ শোষণ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত বিত্তীয় সাহায্যৰ তলা মুকলি হ’ব পাৰে ।
স্থানীয় মুদ্ৰাৰ ঋণ প্ৰদান কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱা উচিত ৷ যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পই টকা, ৰিয়াল বা ৰেণ্ডত ৰাজহ আহৰণ কৰে কিন্তু ডলাৰত সেৱা ঋণ দিয়ে, সেইবোৰে বিনিময় হাৰৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় ৷ যিটো বিপদ প্ৰকল্পটোৰ মানদণ্ডৰ সৈতে কোনো ধৰণৰে সম্পৰ্কিত নহয় । ২০২৭–৩১ চনৰ কৌশলৰ অধীনত এনডিবিয়ে স্থানীয় মুদ্ৰাৰ বিত্তীয় সাহায্য ৪০–৫০% লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে ৷ ভাৰতে ইয়াক বেংকৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ মূল উপাদান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা কৰা উচিত । লগতে সেউজ মূলধনৰ ব্যয় কিমান কমিছে তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।
৩) তৃতীয়তে, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ পৰা প্ৰযুক্তিৰ সহ-বিকাশলৈ যাত্ৰা । ব্ৰিকছৰ অৰ্থনীতিসমূহে আন এক বৈপৰীত্যৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁলোকে স্বচ্ছ প্ৰযুক্তিৰ বাবে বিশ্বৰ একাংশ বৃহৎ ভৱিষ্যতৰ বজাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ তথাপিও কেইবাটাও উদীয়মান শক্তি মূল্য শৃংখলৰ মাজেৰে জটিল প্ৰযুক্তিগত ক্ষমতাসমূহ অন্য ঠাইত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে ।
এই নিৰ্ভৰশীলতা এনে শৈলীৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত । আইইএয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে যে প্ৰভাৱশালী যোগান শৃংখলৰ বাহিৰৰ নতুন জটিল খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পসমূহে ২০%-১৫০%তকৈ অধিক মূলধনী ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, পৰিচালনা ব্যয় গড়ে প্ৰায় ৫০% বেছি । বিশেষ সঁজুলি, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতা, দক্ষতা আৰু উদ্যোগিক বিশেষজ্ঞতা নিজেই কৌশলগত সম্পদত পৰিণত হৈছে ।
"প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ"ৰ পৰম্পৰাগত জলবায়ু পৰিভাষা অপৰ্যাপ্ত । বিশ্বৰ এটা অংশত প্ৰযুক্তি বিকশিত হৈ আন এটা অংশলৈ স্থানান্তৰিত হয় বুলি ইয়াত ধাৰণা কৰা হৈছে । ব্ৰিকছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যৌথভাৱে প্ৰযুক্তিৰ সহ-বিকাশ, প্ৰদৰ্শন আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিব লাগে ।
ব্ৰিকছৰ যৌথ প্ৰযুক্তি অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়, চৰকাৰী পৰীক্ষাগাৰ, ষ্টাৰ্ট আপ আৰু নিৰ্মাতাসকলক একত্ৰিত কৰি নিৰ্দিষ্ট ভাগ-বতৰা কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে, যেনে - দীৰ্ঘকালীন শক্তি সংৰক্ষণ, স্মাৰ্ট গ্ৰীড, খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পুনঃব্যৱহাৰ আৰু কম খৰচী শীতলীকৰণ ব্যৱস্থা । প্ৰযুক্তিসমূহ যৌথভাৱে বিকশিত কৰিব পৰা যাব, বিভিন্ন ব্ৰিকছৰ বজাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা যাব আৰু এনডিবিৰ পৰা লাভ কৰা ধনেৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ৷
ইতিমধ্যে ভাৰতে নিজৰ নেতৃত্বত স্মাৰ্ট গ্ৰীড আৰু শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে ‘ব্ৰিকছ ডিজিটেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স’ মুকলি কৰি পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হ’ল জ্ঞান-বিনিময় মঞ্চক ভাগ-বতৰা কৰা কাৰিকৰী ক্ষমতালৈ ৰূপান্তৰ কৰা ।
ভাৰতে ব্ৰিকছৰ নেতৃত্বত শক্তি সম্পৰ্কীয় শক্তিশালীকৰণক সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল স্থানত ৰাখিছে । এতিয়া ইয়াৰ চূড়ান্ত শীৰ্ষ সন্মিলনে এই ধাৰণাটোৰ বাবে এক সুদৃঢ় অৰ্থনৈতিক ভেঁটি প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ মূল্য...