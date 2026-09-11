ETV Bharat / opinion

শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতাই ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ উত্তৰাধিকাৰ কিয় সংজ্ঞায়িত কৰা উচিত ?

ব্ৰিকছৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষাক অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ বহল কাঠামোত একত্ৰিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন; য’ত সম্পদ, যোগান শৃংখল, বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থক সামৰি লোৱা হৈছে ।

BRICS 2026
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমৰ বাহিৰৰ দৃশ্য (IANS)
author img

By Aparna Roy

Published : September 11, 2026 at 8:46 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

শনিবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰিব ৷ শনিবাৰলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী থকা অৱস্থাত দ্ৰুতগতিত খণ্ডিত তথা অস্থিৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ মাজত কেনেকৈ বৃদ্ধি বজাই ৰাখিব পাৰি, সেই সন্দৰ্ভত গোটটোৱে এক জটিল অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।

ব্ৰিকছে আজি বিশ্বৰ কিছুমান বৃহৎ শক্তি উৎপাদনকাৰী, গ্ৰাহক, খনিজ অৰ্থনীতি আৰু উৎপাদন কেন্দ্ৰক একত্ৰিত কৰিছে । ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰিত সদস্য সংখ্যাই বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় আধা আৰু ক্ৰয়-ক্ষমতা-সমতা(পিপিপি)ৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ প্ৰায় ৪০% । তথাপিও এই অৰ্থনৈতিক শক্তিক স্থিতিস্থাপক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষমতা মূলতঃ এটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেয়া হৈছে শক্তি সুৰক্ষা ।

ব্ৰিকছৰ প্ৰায় প্ৰতিটো বৃহৎ উদ্দেশ্যতে শক্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ঔদ্যোগীকৰণৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তিৰ প্ৰয়োজন ৷ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা সুলভ শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ ডিজিটেলাইজেশ্বনে বিদ্যুতৰ চাহিদা নতুনকৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু অধিক কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনৰ বাবে অৰ্থনীতিসমূহে বিশ্ব শক্তি বজাৰত হোৱা লোকচানৰ ভৰ সহ্য কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাটো প্ৰয়োজন । কিন্তু শক্তি সুৰক্ষাৰ অৰ্থ নিজেই সলনি হৈ আছে ।

BRICS 2026
উচ্চ মানদণ্ডৰ শক্তি ব্যৱস্থা (AP)

দশক দশক ধৰি ইয়াৰ মূল কথা আছিল পৰ্যাপ্ত তেল, গেছ আৰু কয়লা সুৰক্ষিত কৰা । স্বচ্ছ শক্তিৰ দিশত স্থানান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে এই নিৰ্ভৰশীলতা এতিয়া সমগ্ৰ মূল্য শৃংখলতে বিস্তৃত হৈছে । এটা অৰ্থনীতিয়ে আমদানিকৃত তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ মাথোঁ আমদানিকৃত লিথিয়াম, গ্ৰেফাইট, ৰেয়াৰ আৰ্থ, বেটাৰী, সৌৰ উপাদান বা গ্ৰীড প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’ব পাৰে ।

ৰেয়াৰ আৰ্থ বাদ দি ২০২৫ চনত মূল শক্তি খনিজ পদাৰ্থৰ পৰিশোধিত যোগানৰ ৭২% অংশ সৰ্ববৃহৎ শোধনকাৰী দেশখনে লাভ কৰিছিল । আনহাতে, বিশ্বব্যাপী বেটাৰীৰ চাহিদাই একেটা বছৰতে ৩৫%তকৈ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ঘণ্টাত ১.৫ ৱাট পাৰ কৰিছিল ।

গতিকে ব্ৰিকছৰ বাবে শক্তি সুৰক্ষাক এতিয়া কেৱল শক্তি সম্পৰ্কীয় এক বিচ্ছিন্ন বিষয় হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নোৱাৰি । ইয়াক অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ বহল কাঠামোত একত্ৰিত কৰিব লাগিব, য’ত সম্পদ, যোগান শৃংখল, বিত্ত আৰু প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থক সামৰি লোৱা হয় ।

  • ভাৰতে ব্ৰিকছত এনে স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তুলিবলৈ কি কি গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰে ? এইক্ষেত্ৰত তিনিটা পৰিৱৰ্তন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব:

১) প্ৰথমে নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰা আঁতৰি স্বচ্ছ-শক্তিৰ মূল্য শৃংখলৰ ভিতৰত বৈচিত্ৰ্যৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওক । সামূহিকভাৱে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ হাতত শক্তি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহুতো সম্পদ আছে । কিন্তু সম্পদৰ উপলব্ধতা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শক্তি সুৰক্ষাৰ সমান নহয় ।

BRICS 2026
গুজৰাটৰ ভূজ জিলাৰ খাভদাৰ সমীপৰ আদানী নবীকৰণযোগ্য শক্তি উদ্যানৰ বাবে বৈদ্যুতিক সংবহন টাৱাৰ স্থাপনৰ বাবে জলাশয়ৰ মাজেৰে আগবঢ়া শ্ৰমিক (AP)

এই বিষয়টোৰ দুৰ্বলতা খননৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত । প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, শোধন আৰু পৰিষ্কাৰ প্ৰযুক্তি উৎপাদন খনিজ নিষ্কাশনতকৈ বহু বেছি কেন্দ্ৰীভূত হৈয়েই আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি সংস্থাই অনুমান কৰিছে যে ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰধান যোগান শৃংখলৰ বাহিৰত পৰিকল্পিত কেথ’ড উৎপাদন ক্ষমতা প্ৰকল্পিত লিথিয়াম খনন ক্ষমতাৰ মাত্ৰ এক তৃতীয়াংশহে হ’ব । আনকি বিৰল ধাতুৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু চুম্বক নিৰ্মাণৰ বৈচিত্ৰ্যতকৈ খননৰ বৈচিত্ৰ্য অধিক দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে ।

সেয়েহে ব্ৰিকছে নতুন শক্তি ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত এটা পুৰণি অৰ্থনৈতিক আৰ্হি পুনৰুত্পাদন কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰে ৷ যেনে - সম্পদ সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহে কেঁচামাল ৰপ্তানি কৰে ৷ আনহাতে, উচ্চ মূল্যৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, প্ৰযুক্তি আৰু উৎপাদন অন্য ঠাইত কেন্দ্ৰীভূত হৈ থাকে ।

ভাৰতে ব্ৰিকছ সেউজ মূল্য শৃংখল অংশীদাৰিত্বক প্ৰসাৰিত কৰা উচিত, যিয়ে খননৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, উৎপাদন আৰু পুনঃব্যৱহাৰলৈকে সকলো প্ৰক্ৰিয়াক সামৰি লয় । নিৰ্বাচিত কৌশলগত খনিজসমূহৰ বাবে, যেনে - লিথিয়াম, গ্ৰেফাইট, বিৰল খনিজ আৰু বেটাৰীজাতীয় সামগ্ৰীসমূহৰ ব্ৰিকছে যোগান শৃংখলৰ দুৰ্বলতাসমূহ মূল্যায়ন কৰিব পাৰে ৷ লগতে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, উপাদান উৎপাদন আৰু পুনঃব্যৱহাৰ ক্ষমতাসমূহ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অৰ্থনীতিত কেনেকৈ বিতৰণ কৰিব পাৰি, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

BRICS 2026
চেন্নাইৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ তিৰুভাল্লুৰ জিলাত ৫০০ কিলোৱাট বেটাৰী শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষা (AP)

সম্ভাৱ্য অৰ্থনৈতিক লাভ যথেষ্ট হ’ব পাৰে । ইতিমধ্যে বিশ্বৰ তাম খনিৰ উৎপাদনৰ প্ৰায় ৪০% আৰু লিথিয়াম উৎপাদনৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ লেটিন আমেৰিকাত আছে ৷ তথাপিও লিথিয়ামৰ বাহিৰে ই খনন কৰা মূল শক্তি খনিজ পদাৰ্থৰ এক পঞ্চমাংশহে পৰিশোধন কৰে । আইইএৰ অনুমান অনুসৰি ঘৰুৱা প্ৰক্ৰিয়াকৰণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই অঞ্চলত খনিজ সম্পৰ্কীয় মূল্য উৎপাদন ২০৩৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ২২০ বিলিয়ন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে, যি বৰ্তমানৰ মাত্ৰাতকৈ প্ৰায় ৫০% অধিক । ইয়াৰ উদ্দেশ্য স্বাৱলম্বিতা নহয় । সেউজ পৰিৱৰ্তনে কৌশলগত নিৰ্ভৰশীলতাক কেৱল স্থানান্তৰিত কৰাতকৈ যে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ কৰি তোলে, সেই কথাহে ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চিত কৰা হৈছে ।

২) দ্বিতীয়তে, কেৱল জলবায়ু বিত্তীয় সাহায্যৰ উপলব্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াই নহয়, মূলধনৰ ব্যয়ৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া উচিত । বহু ব্ৰিকছ আৰু গ্ল’বেল ছাউথ অৰ্থনীতিৰ বাবে শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন কেৱল উচ্চাকাংক্ষাৰ অভাৱৰ বাবেই বাধাগ্ৰস্ত নহয়, বৰং সেই উচ্চাকাংক্ষাৰ বিত্তীয় সাহায্য কিমান ব্যয়বহুল, তাৰ বাবেও বাধাগ্ৰস্ত হৈ পৰে ।

উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহে একেলগে বিদ্যুৎ ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ, উদ্যোগীকৰণ, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ আৰু স্বচ্ছ শক্তিত বিনিয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজন । তথাপিও যিবোৰ প্ৰকল্প কাৰিকৰীভাৱে কাৰ্যক্ষম, সেইবোৰে প্ৰায়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ৷ কাৰণ ঋণ লোৱাৰ ব্যয়, মুদ্ৰা আৰু বজাৰৰ বিপদৰ বাবে মূলধন ব্যয়বহুল কৰি তোলে ।

BRICS 2026
গুজৰাটৰ সুৰেন্দ্ৰনগৰ জিলাৰ সাদলা গাঁৱৰ সমীপৰ আদানী গ্ৰুপ প্ৰকল্পৰ বতাহৰ টাৰ্বাইনৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা এজন মটৰ চাইকেল আৰোহী (AP)

উদীয়মান অৰ্থনীতিৰ বিত্তীয় প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে বিশেষভাৱে নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক(এনডিবি) স্থাপন কৰা হৈছিল । ২০২২-২৬ চনৰ ইয়াৰ কৌশলে ৩০ বিলিয়ন ডলাৰৰ অনুমোদনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন প্ৰশমন আৰু অভিযোজনৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ৪০% আৰু স্থানীয় মুদ্ৰাত বিত্তীয় সাহায্যৰ বাবে ৩০% আবণ্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনডিবিয়ে নিজে বৃদ্ধি কৰা ঋণৰ পৰিমাণৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ ই সংগ্ৰহ কৰিব পৰা অতিৰিক্ত মূলধনৰ পৰিমাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।

ভাৰতে এনডিবিক এক শক্তিশালী ৰিস্ক-শ্বেয়াৰিং প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ গ্ৰীড, সংৰক্ষণ, পৰিষ্কাৰ উদ্যোগ আৰু স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে এটা নিবেদিত প্ৰকল্প-প্ৰস্তুতি আৰু নিশ্চয়তা উইণ্ডই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পুঁজি, ঋণ বৃদ্ধি, নিশ্চয়তা, আৰু প্ৰথম লোকচানৰ যন্ত্ৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । তেতিয়া ৰাজহুৱা পুঁজিয়ে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকাৰীসকলে বহন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক বিপদসমূহ শোষণ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত বিত্তীয় সাহায্যৰ তলা মুকলি হ’ব পাৰে ।

BRICS 2026
নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ অভিবাদন (AP)

স্থানীয় মুদ্ৰাৰ ঋণ প্ৰদান কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱা উচিত ৷ যিবোৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পই টকা, ৰিয়াল বা ৰেণ্ডত ৰাজহ আহৰণ কৰে কিন্তু ডলাৰত সেৱা ঋণ দিয়ে, সেইবোৰে বিনিময় হাৰৰ বিপদৰ সন্মুখীন হয় ৷ যিটো বিপদ প্ৰকল্পটোৰ মানদণ্ডৰ সৈতে কোনো ধৰণৰে সম্পৰ্কিত নহয় । ২০২৭–৩১ চনৰ কৌশলৰ অধীনত এনডিবিয়ে স্থানীয় মুদ্ৰাৰ বিত্তীয় সাহায্য ৪০–৫০% লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে ৷ ভাৰতে ইয়াক বেংকৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ মূল উপাদান হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা কৰা উচিত । লগতে সেউজ মূলধনৰ ব্যয় কিমান কমিছে তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।

৩) তৃতীয়তে, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ পৰা প্ৰযুক্তিৰ সহ-বিকাশলৈ যাত্ৰা । ব্ৰিকছৰ অৰ্থনীতিসমূহে আন এক বৈপৰীত্যৰ সন্মুখীন হৈছে । তেওঁলোকে স্বচ্ছ প্ৰযুক্তিৰ বাবে বিশ্বৰ একাংশ বৃহৎ ভৱিষ্যতৰ বজাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ তথাপিও কেইবাটাও উদীয়মান শক্তি মূল্য শৃংখলৰ মাজেৰে জটিল প্ৰযুক্তিগত ক্ষমতাসমূহ অন্য ঠাইত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে ।

এই নিৰ্ভৰশীলতা এনে শৈলীৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত । আইইএয়ে বিচাৰি উলিয়াইছে যে প্ৰভাৱশালী যোগান শৃংখলৰ বাহিৰৰ নতুন জটিল খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পসমূহে ২০%-১৫০%তকৈ অধিক মূলধনী ব্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, পৰিচালনা ব্যয় গড়ে প্ৰায় ৫০% বেছি । বিশেষ সঁজুলি, কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতা, দক্ষতা আৰু উদ্যোগিক বিশেষজ্ঞতা নিজেই কৌশলগত সম্পদত পৰিণত হৈছে ।

"প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ"ৰ পৰম্পৰাগত জলবায়ু পৰিভাষা অপৰ্যাপ্ত । বিশ্বৰ এটা অংশত প্ৰযুক্তি বিকশিত হৈ আন এটা অংশলৈ স্থানান্তৰিত হয় বুলি ইয়াত ধাৰণা কৰা হৈছে । ব্ৰিকছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যৌথভাৱে প্ৰযুক্তিৰ সহ-বিকাশ, প্ৰদৰ্শন আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষমতা গঢ়ি তুলিব লাগে ।

BRICS 2026
ভাৰত মণ্ডপমত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ পহৰা (AP)

ব্ৰিকছৰ যৌথ প্ৰযুক্তি অভিযানে বিশ্ববিদ্যালয়, চৰকাৰী পৰীক্ষাগাৰ, ষ্টাৰ্ট আপ আৰু নিৰ্মাতাসকলক একত্ৰিত কৰি নিৰ্দিষ্ট ভাগ-বতৰা কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে, যেনে - দীৰ্ঘকালীন শক্তি সংৰক্ষণ, স্মাৰ্ট গ্ৰীড, খনিজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পুনঃব্যৱহাৰ আৰু কম খৰচী শীতলীকৰণ ব্যৱস্থা । প্ৰযুক্তিসমূহ যৌথভাৱে বিকশিত কৰিব পৰা যাব, বিভিন্ন ব্ৰিকছৰ বজাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা যাব আৰু এনডিবিৰ পৰা লাভ কৰা ধনেৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ৷

ইতিমধ্যে ভাৰতে নিজৰ নেতৃত্বত স্মাৰ্ট গ্ৰীড আৰু শক্তি সংৰক্ষণৰ বাবে ‘ব্ৰিকছ ডিজিটেল চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেন্স’ মুকলি কৰি পথ প্ৰশস্ত কৰিছে । পৰৱৰ্তী পদক্ষেপটো হ’ল জ্ঞান-বিনিময় মঞ্চক ভাগ-বতৰা কৰা কাৰিকৰী ক্ষমতালৈ ৰূপান্তৰ কৰা ।

ভাৰতে ব্ৰিকছৰ নেতৃত্বত শক্তি সম্পৰ্কীয় শক্তিশালীকৰণক সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীৰ মূল স্থানত ৰাখিছে । এতিয়া ইয়াৰ চূড়ান্ত শীৰ্ষ সন্মিলনে এই ধাৰণাটোৰ বাবে এক সুদৃঢ় অৰ্থনৈতিক ভেঁটি প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ মূল্য...

TAGGED:

ব্ৰিকছ সন্মিলন 2026
১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
ব্ৰিকছৰ উত্তৰাধিকাৰ
BRICS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.