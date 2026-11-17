যেতিয়া সফলতা এক দায়বদ্ধতা হৈ পৰে: কাৰ্যালয়ত নৈতিকতা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
এনভিডিয়াৰ চিইঅ’ জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ এই সন্দৰ্ভত প্ৰসাদ কাইপাৰ এক ব্যক্তিগত চিন্তা আগবঢ়োৱা হ’ল ৷
Published : November 17, 2026 at 10:27 PM IST
জেনচেন হুয়াঙে গ্ৰাফিক্স-চিপ কোম্পানী এটাৰ পৰা এনভিডিয়াক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিপ্লৱৰ ইঞ্জিনলৈ উন্নীত কৰিছিল । তিনি দশকৰো অধিক সময় ধৰি তেওঁৰ দৃষ্টিভংগী আৰু সাহস ইয়াৰ উত্থানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল । ১২ নৱেম্বৰত তেওঁৰ ব্যক্তিগত আচৰণ আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত তেওঁ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া কলেট ক্ৰেছ এতিয়া অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ।
হুয়াঙে এনভিডিয়া পৰিয়াল, কৰ্মচাৰী আৰু শ্বেয়াৰহোল্ডাৰৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে । চীনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগৰ তদন্তৰ অধীনত আছে আৰু আমি অভিযোগক প্ৰমাণিত দোষী বুলি গণ্য কৰা উচিত নহয় । তথাপিও এই খণ্ডটোৱে এজন মানুহতকৈও ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা উত্থাপন কৰিছে: যেতিয়া এজন নেতাৰ ব্যক্তিগত পছন্দই এটা সমগ্ৰ প্ৰতিষ্ঠানক আনে বহন কৰিবলগীয়া বিপদৰ সন্মুখীন কৰে তেতিয়া কি হয় ?
এনভিডিয়াৰ শিপা হায়দৰাবাদতো আছে, ২০০৭ চনত জে এ চৌদাৰীয়ে সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক প’ৰ্টেলপ্লেয়াৰক অধিগ্ৰহণ কৰি হায়দৰাবাদত ইয়াৰ কাৰ্যকলাপ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছিল ।
এয়া কাৰ জীৱন?
কোনো কোনোৱে কয় যে আধুনিক যুগত এজন চিইঅ’ৰ ব্যক্তিগত জীৱন তেওঁৰ নিজৰ ব্যৱসায় । মই একমত নহয়, আৰু কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত পছন্দৰ বিচাৰ কৰিব বিচৰা নাই । বিষয়টো হ’ল ক্ষমতা ।
এজন চিইঅ’ই সিদ্ধান্ত লয় কাক পদোন্নতি দিয়া হ’ব, কাক ধন দিয়া হ’ব আৰু কাৰ উদ্বেগ শুনা যাব । যেতিয়া এজন চিইঅ’ই তেওঁক ৰিপ’ৰ্ট কৰা কোনোবা এজনৰ সৈতে ব্যক্তিগতভাৱে জড়িত হৈ পৰে, তেতিয়া কৰ্তৃত্বৰ পাৰ্থক্যক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি । আনকি সহমতৰ সম্পৰ্কয়ো পক্ষপাতিত্ব, হেঁচা, স্বাৰ্থৰ সংঘাত আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তক আনে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । বাতৰি অনুসৰি এটা সম্পৰ্ক কোম্পানীটোৰ এজন কাৰ্যবাহীৰ সৈতে জড়িত আছিল । এনভিডিয়াই তথ্যসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নাই, কিন্তু যদি সঁচা হয়, তেন্তে এইটো কেৱল ব্যক্তিগত বিষয় নহয়, কৰ্মক্ষেত্ৰৰ আচৰণৰ সমস্যা ।
স্পৰ্শকাতৰ তথ্য ধৰি ৰখা আৰু গোপন সম্পৰ্ক ৰখা এজন নেতাও চাপত পৰিব পাৰে । স্বাধীনতাই দায়িত্ব আনে, আৰু পদ যিমানেই উচ্চ হয়, সিমানেই সেই দায়িত্ব গধুৰ হৈ পৰে ।
যিসকল লোকে ধন দিয়ে
এআই বিনিয়োগক লৈ বিতৰ্ক আৰু বহল চিন্তাৰ মাজতে এনভিডিয়াৰ শ্বেয়াৰ তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পায় । ইয়াৰ বজাৰ মূল্য শ শ কোটি ডলাৰ হ্ৰাস পালে । সেইটো নগদ ধন হেৰুৱাৰ সৈতে একে নহয়, আৰু এই সকলোবোৰ বাবে হুয়াঙক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰি । কিন্তু পেঞ্চন ফাণ্ড, ক্ষুদ্ৰ বিনিয়োগকাৰী, কোম্পানী ষ্টক ৰখা কৰ্মচাৰী, যোগানকাৰী, গ্ৰাহক সকলোৱে অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
সেই সংখ্যাৰ আঁৰত আছে এনভিডিয়াত কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলা অভিযন্তা, যিবোৰ পৰিয়ালৰ সঞ্চয় সূচকাংক পুঁজিত থাকে আৰু যিবোৰ ব্যৱসায়ৰ সামগ্ৰী ইয়াৰ চিপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । বহুতৰে জীৱন এটা কোম্পানীৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তথাপিও কেইজনমান মানুহেহে সিদ্ধান্ত লয় ।
এয়া নতুন কাহিনী নহয়
আন দেশসমূহেও এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে । জাৰ্মানীত ফক্সৱেগেনৰ নিৰ্গমন কেলেংকাৰীয়ে দেখুৱাইছে যে অভিযান্ত্ৰিক উৎকৃষ্টতাই ইচ্ছাকৃত প্ৰতাৰণাৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰিব পাৰে । আমেৰিকাৰ ওৱেলছ ফাৰ্গোৱে বিক্ৰীৰ লক্ষ্য পূৰণৰ হেঁচাত লাখ লাখ অকৰ্তৃত্বশীল একাউণ্ট খুলিছিল আৰু অৱশেষত ৩ বিলিয়ন ডলাৰৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে সন্মত হৈছিল । ভাৰতত সত্যমৰ ভুৱা একাউণ্টে বিনিয়োগকাৰীৰ আস্থা কঁপাইছিল আৰু হাজাৰ হাজাৰ জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল ।
হুয়াঙৰ সৈতে জড়িত অমীমাংসিত অভিযোগৰ বিপৰীতে এইবোৰ আছিল অসৎ আচৰণৰ প্ৰতিষ্ঠিত গোচৰ । তথাপিও তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে আকৰ্ষণীয় ফলাফলসমূহে কিমান প্ৰথা লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে, যিয়ে ইয়াক সৃষ্টি কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহকেই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
ছিলিকন ভেলী বেংকে এটা বেলেগ পাঠ আগবঢ়াইছে । পৰ্যাপ্ত বিপদ ব্যৱস্থাপনা নোহোৱাকৈ বেংকটোৱে সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ লগে লগে এটা সফল ব্যৱসায়িক মডেল বিপজ্জনকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিল । ২০২৩ চনত ইয়াৰ পতনে প্ৰমাণ কৰিলে যে শাসন ব্যৱস্থাৰ বিফলতাত ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰৱঞ্চনা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় । দায়িত্বশীল নেতৃত্বৰ বাবে ভাল কাম কৰা যেন লগা কথাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটো প্ৰয়োজন ।
যেতিয়া এক শক্তি দুৰ্বলতা হৈ পৰে
প্ৰায় তিনিটা দশক ধৰি মই কৰ্পৰেট নেতাসকলৰ সৈতে কাম কৰি আহিছো ৷ যিটো ধাৰণাক মই Core Incompetence বুলি কওঁ, সামৰ্থ্যৰ অভাৱ নহয় । ইয়াৰ বিকাশ ঘটে যেতিয়া বাৰে বাৰে সফলতা উৎপন্ন কৰা এটা শক্তি কঠিন হৈ এটা বিজয়ী সূত্ৰলৈ পৰিণত হয় ৷ যাৰ লগত আমি অন্ধভাৱে আকৃষ্ট হৈ পৰো । পৰিস্থিতি সলনি হ’লেও আমি ইয়াৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰি আছো ।
কল্পনা কৰক এজন প্ৰতিষ্ঠাপক যাৰ দ্ৰুত সিদ্ধান্তই এটা অসাধাৰণ কোম্পানী গঢ়ি তোলে । কোম্পানীটো আগবঢ়াৰ লগে লগে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ থাকে । আন কিছুমানে তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ শিকে আৰু তেওঁলোকৰ নিৰ্ভৰশীলতাই তেওঁৰ বিশ্বাসক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে যে তেওঁ অপৰিহাৰ্য । তেওঁ দক্ষ হৈ গৈ থাকে, কিন্তু তেওঁৰ অবিহনে সেই দক্ষতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সংগঠনটো ক্ৰমান্বয়ে অক্ষম হৈ পৰে ।
ইয়াৰ দ্বাৰা হুয়াঙৰ চিন্তাধাৰাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে নে নাই নাজানো । কিন্তু এনভিডিয়াৰ নেতৃত্বৰ গাঁথনিয়ে কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে । তেওঁ এটা অস্বাভাৱিকভাৱে সংগঠনটো বজাই ৰাখিছিল, ৬০ জনতকৈ অধিক কাৰ্যবাহীয়ে তেওঁক পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিবেদন দিছিল । খবৰ অনুসৰি তেওঁ গতানুগতিক উত্তৰাধিকাৰ পৰিকল্পনাক প্ৰতিহত কৰিছিল । এই সংকটৰ আগলৈকে ব’ৰ্ডৰ কোনো অধ্যক্ষ নাছিল যদিও ইয়াৰ এজন স্বতন্ত্ৰ মুখ্য সঞ্চালক আছিল । কেইবাজনো পৰিচালকৰ আৰম্ভণিৰ বিনিয়োগকাৰী আৰু ব্যৱসায়িক অংশীদাৰৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছিল । তেওঁৰ সন্তান দুটাও উচ্চ পদবীত আছে যদিও দুয়োৰে কোনোৱেই তেওঁক পোনপটীয়াকৈ ৰিপৰ্ট নিদিয়ে ।
এই ব্যৱস্থাবোৰৰ কোনোটোৱেই ভুল প্ৰমাণিত নহয় । হুয়াঙৰ অগতানুগতিক পৰিচালনা শৈলীয়ে এনভিডিয়াৰ অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শনত অৰিহণা যোগাইছিল । কিন্তু যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ বিচাৰৰ ওপৰত ইমানখিনি নিৰ্ভৰ কৰে, তেতিয়া উত্তৰাধিকাৰ, প্ৰতিনিধিত্ব আৰু স্বতন্ত্ৰ তদাৰকী অত্যাৱশ্যকীয় সুৰক্ষা হৈ পৰে ।
এজন নেতাই বাৰে বাৰে যিটোক পুৰস্কৃত কৰে, সহ্য কৰে আৰু আওকাণ কৰে, সেইটোৱেই হৈ পৰে সংগঠনমূলক ডি এন এ মই বুলি কওঁ । সিদ্ধান্ত কেনেকৈ লোৱা হয়, কৰ্তৃত্ব প্ৰয়োগ কৰা হয় আৰু মতানৈক্য কেনেকৈ চম্ভালিব লাগে তাৰ মাজত অভ্যাসবোৰ নিহিত হৈ পৰে । এটা কোম্পানীয়ে হয়তো স্বাধীন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠাপকক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাটো কঠিন কৰি তুলিব পাৰে ।
ব’ৰ্ডসমূহে নিজৰ নিজৰ Core Incompetence গঢ়ি তুলিব পাৰে । এজন সফল প্ৰতিষ্ঠাপকৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিনীয়া আস্থাই ধাৰাবাহিকতা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক জ্ঞান প্ৰদান কৰে । কিন্তু সেই আস্থাই যদি স্বতন্ত্ৰ প্ৰশ্নক নিৰুৎসাহিত কৰে তেন্তে ব’ৰ্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি দুৰ্বলতা হৈ পৰিব পাৰে । সংকটৰ আগতে বিপদে ইয়াক স্পষ্ট কৰি তোলে সেই কথা স্বীকাৰ কৰাটোৱেই ইয়াৰ দায়িত্ব ।
কেৱল জ্ঞান নহয়, বিবেচনাও জৰুৰী
ভাগৱতত জ্ঞান, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনাৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছে । ১৮ অধ্যায়ৰ ৩০ পদত বিবেচনাক বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে কি কৰা উচিত আৰু কি পৰিহাৰ কৰা উচিত সেই বিষয়ে স্বীকাৰ কৰা । কাৰিকৰী জ্ঞানে নেতাসকলক সুযোগ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে । বিবেচনাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পছন্দৰ পৰিণতি বুজিবলৈ সহায় কৰে ।
ফ্ৰম স্মাৰ্ট টু ৱাইজত নভি ৰাডজৌ আৰু মই যুক্তি দিছিলো যে বুদ্ধিমত্তা আৰু কৃতিত্বই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰজ্ঞাৰ সৃষ্টি নকৰে । জ্ঞানী নেতাসকলে নিজৰ সামৰ্থৰ সীমাবদ্ধতাক চিনি পায় আৰু ইয়াক এটা উচ্চ উদ্দেশ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
উচ্চ উদ্দেশ্য বুলি ক’লে মই এনে এজন নৰ্থ ষ্টাৰক বুজাব বিচাৰিছো যিয়ে আমাক অনিশ্চিত হ’লে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু আমি যেতিয়া স্মাগ বা অতি আত্মবিশ্বাসী হওঁ তেতিয়া আমাক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । ই যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্তক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, বিশেষকৈ আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্তবোৰক লৈ ই অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰে । প্ৰকৃত পৰীক্ষাটো তেতিয়াই আহে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোক সুৰক্ষা দিবলৈ আমি কৰ্তৃত্ব আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব, ভুল স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বা আন কাৰোবাক নেতৃত্ব দিবলৈ দিব লাগিব ।
এজন সফল প্ৰতিষ্ঠাপকৰ বাবে প্ৰশ্নটো বিশেষভাৱে দাবীদাৰ: মই এনেকুৱা মানুহ গঢ়ি তুলিছোনে যিয়ে হয়তো এদিন মোতকৈ ভাল নেতৃত্ব দিব পাৰে ?
ব’ৰ্ড আৰু প্ৰতিষ্ঠাপকসকলে কি কৰিব লাগিব ?
ব’ৰ্ডসমূহে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে ক্ষমতা জবাবদিহি হৈ থাকে, স্বাৰ্থৰ সংঘাত পৰীক্ষা কৰা হয়, আৰু অস্বস্তিকৰ তথ্য সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰীৰ ওচৰলৈ যায় । এনভিডিয়াৰ ব’ৰ্ডে এতিয়া প্ৰথমজন অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিছে, যিটো সময়ছোৱাত ই এজন স্বতন্ত্ৰ মুখ্য সঞ্চালকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল । নেতৃত্বৰ সংকটে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে কোম্পানীসমূহে ব্যতিক্ৰমী সফলতা লাভ কৰাৰ সময়ত শাসন ব্যৱস্থাসমূহ কিয় পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হয় ।
ভাৰতৰ বাবে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমাৰ উদ্যোগীসকলে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পৰিসৰৰ আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰসাৰতাৰ কোম্পানী গঢ়ি তুলিছে । তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে স্বতন্ত্ৰ ব’ৰ্ড, বিশ্বাসযোগ্য উত্তৰাধিকাৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে ভয় নোহোৱাকৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিব পৰা সংস্কৃতি থকা প্ৰতিষ্ঠান সৃষ্টি কৰে নে নকৰে । নৈতিক আচৰণ কোম্পানীসমূহে কেনেকৈ চলি থাকে তাৰ অংশ হ’ব লাগিব, কেলেংকাৰীৰ পিছতহে আৰোপ কৰা কিবা এটা নহয় ।
প্ৰকৃত প্ৰশ্নটো
এনভিডিয়াৰ কাহিনী এতিয়াও উন্মোচিত হৈ আছে । হুয়াঙৰ কৃতিত্ব মচি পেলাব নালাগে আৰু প্ৰমাণ নোহোৱা অভিযোগবোৰ ৰায়দান হ’ব নালাগে । কিন্তু নেতৃত্বৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত আচৰণৰ বাহিৰেও নেতাসকলে গঢ়ি তোলা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আৰু তেওঁলোকে জমা হ’বলৈ দিয়া বিপদসমূহলৈকে বিস্তৃত । কেৱল নেতাই খুব কমেইহে খৰচ বহন কৰে, এই খৰচ কৰ্মচাৰী, বিনিয়োগকাৰী, গ্ৰাহকেও কৰে ।
এজন সফল প্ৰতিষ্ঠাপকে এটা মূল্যৱান কোম্পানী গঢ়ি তোলে । এজন জ্ঞানী প্ৰতিষ্ঠাপকে এনে এটা প্ৰতিষ্ঠানো গঢ়ি তোলে যিয়ে প্ৰতিষ্ঠাপকজন নোহোৱাৰ বহুদিনৰ পিছতো মূল্য সৃষ্টি কৰি থাকিব পাৰে আৰু সুস্থ বিচাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিব পাৰে ।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকসকলৰ নিজা। ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ৷)
লগতে পঢ়ক:
এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনচেন হুয়াঙৰ পদত্যাগ, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক লৈ উদ্বেগ
মাৰ্কিন সংসদৰ সৰ্বোচ্চ সমিতিৰ সন্মুখত সাক্ষ্য দিব এনভিডিয়াৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী জেনচেন হুয়াঙে