ETV Bharat / opinion

ইউনিকোড মানে কি আৰু ডিজিটেলত অসমীয়া লিপিৰ স্থান?

ডিজিটেলত অসমীয়া লিপি বা আখৰৰ স্থায়িত্বৰ বাবে ইউনিকোডত আৰু ডিজিটেলত অসমীয়া ভাষা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰি সম্পাদক শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ এক প্ৰতিবেদন...

What does Unicode mean and what is the place of Assamese script in digital ?
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 4:39 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

বিগত শতিকাৰ শেষৰটো দশকৰ পৰা বিশ্বত প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন দ্ৰুত গতিত সম্ভৱ হৈছে । প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ বাবে কেৱল মেছিনৰ বিকাশ সাধন হোৱাই নহয়, সমান্তৰালভাৱে প্ৰযুক্তিত ভাষাৰো প্ৰয়োজনীয়তাও আহি পৰিছিল!

প্ৰযুক্তি যিহেতু মানুহৰ ব্যৱহাৰ অবিহনে বিকল, সেয়েহে প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়নৰ বাবে মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা অপৰিসীম । এই কথাৰ অৰ্থ এয়া যে মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা অহাৰ লগে লগে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাও প্ৰযুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল ।

What does Unicode mean and what is the place of Assamese script in digital ?
অসমীয়া লিপি (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো) (File Photo)

এই কথাটো বুজিবলৈ আপুনি মাইক্ৰʼছফ্ট কম্পিউটাৰৰ কথাটো বুজিব পাৰিব । বিল গেটছ নামৰ ব্যক্তিজনে বিগত শতিকাৰৰ শেষৰ পিনে মাইক্ৰ'ছফ্ট কম্পিউটাৰ সৃষ্টি কৰি কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি যেতিয়া ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমতে ইংৰাজীৰ প্ৰয়োগ ঠিকেই কৰিলে, কিন্তু পাছলৈ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ বা প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰটো অনুভৱ কৰিলে ।

একেদৰে মাইক্ৰʼছফ্টৰ লগতে আইবিএম, এপল, জেৰক্স, এডʼব, নেক্সট আদি প্ৰযুক্তিগত কোম্পানীৰ শীৰ্ষ বিষয়া বা উদ্ভাৱকে নিজৰ কোম্পানীৰ সম্প্ৰসাৰণ তথা ব্যৱসায়ৰ বাবে কেৱল ইংৰাজীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আগবঢ়াটো সঠিক নহয় বুলি অনুধাৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।

ইয়াৰ ফলত ১৯৮৭-৮৮ চনত ইউনিকোড প্ৰজেক্ট নামেৰে এটা প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হʼবলৈ ধৰিলে । বৰ্তমান ইউনিকোড কনছʼৰটিয়ামত পোৱা তথ্য মতে এই প্ৰকল্পৰ সৈতে আৰম্ভণিতে জʼ বেকাৰ (XEROX-জেৰক্স), লী কʼলিন্স (জেৰক্স) আৰু মাৰ্ক ডেভিচে (এপল) চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।

এই ইউনিকোড কনছʼৰটিয়াম ১৯৮৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ৷ কিন্তু এই সংস্থাটো ৩ জানুৱাৰী ১৯৯১ চনতহে পঞ্জীয়ন হৈছিল । মাইক্ৰʼছফ্টৰ মাইকেল ছুইগনাৰ্ডৰ লগতে ইউনিকোডৰ ওপৰত কাম কৰা কোম্পানীবোৰ মূলত জেৰক্স, এপল, চান কম্পিউটাৰ, এইচপি, এডʼব, নেক্সট আদিবোৰৰ ব্যক্তিসকলে ইউনিকোডৰ উদ্ভাৱনৰ ওপৰত কাম কৰিছিল ।

আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে প্ৰযুক্তি এটাৰ বিকাশৰ বাবে সেই প্ৰযুক্তিত ভাষাৰ উপস্থিতি অতীৱ প্ৰয়োজনীয় আৰু এই ভাষা সাধাৰণ মানুহে বুজি পোৱা হোৱা উচিত। পৃথিৱীত এতিয়া ভাষা কেৱল মানুহৰ মুখৰ কথাত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এয়া এতিয়া মোবাইল ফোন, কম্পিউটাৰ, ছ’চিয়েল মিডিয়া, ৱেবছাইট, ডিজিটেল সংবাদমাধ্যম আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে নতুন প্ৰযুক্তিৰ জগততো নিজৰ অস্তিত্ব প্ৰকাশ কৰিছে।

ডিজিটেল পৃথিৱীত এটা ভাষাই নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় অটুট ৰাখিবলৈ সেই ভাষাৰ আখৰসমূহ কম্পিউটাৰে সঠিকভাৱে চিনাক্ত আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই প্ৰসংগতে ইউনিকোডৰ প্ৰাসংগিকতা আহি পৰিছিল ।

What does Unicode mean and what is the place of Assamese script in digital ?
বিশ্বত প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নৰ গতি দ্ৰুত (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো) (File Photo : ANI)
  • ইউনিকোড মানে কি ?

সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে, ইউনিকোড হৈছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ আখৰ, সংখ্যা আৰু বিভিন্ন লিখিত চিহ্নক একক মানৰ অধীনত কম্পিউটাৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ এক উমৈহতীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি ।

পূৰ্বতে পৃথিৱীত ব্যৱহাৰ হৈ থকা এটা ভাষা কম্পিউটাৰত লিখিবলৈ নিৰ্দিষ্ট ফণ্ট আৰু স্থানীয় এনকোডিং ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল । ইয়াৰ ফলত কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট কম্পিউটাৰত লিখা এটা লেখা আন এটা কম্পিউটাৰত বা অন্য কোনো ছফ্টৱেৰত খুলিলে আখৰবোৰ বিকৃত হৈছিল বা ভুল হৈছিল । ইউনিকোড সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত এই সমস্যাৰ সমাধান হৈছে ।

ইউনিকোড কনছʼৰটিয়ামে আৰম্ভ কৰা ইউনিকোডৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে এটা আখৰক এটা নিৰ্দিষ্ট চিহ্ন মানে code point-ৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা । এনে কৰাৰ ফলত সেই আখৰটো বিশ্বৰ যিকোনো ডিভাইচ আৰু ছফ্টৱেৰত একে ধৰণে চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় ।

ইংৰাজীক লৈ সমস্যা নাছিল, কিয়নো প্ৰথমতে সকলো কাম মানে কোডিং ইংৰাজীতে আৰম্ভ হৈছিল । সেয়েহে ইংৰাজীক বাদ দি ‘ইউনিকোড’ত প্ৰথমতে কোনবোৰ আখৰ (ইউনিকোড ভাষা নহয়, লিপি মানে আখৰ, চিহ্ন চিনাক্ত হয়) অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে উত্তৰত বিশ্বৰ লেটিন, গ্ৰীক, চেৰিলিক, হিব্ৰু, আৰৱী, চীনা লিপি, জাপান লিপি বা অন্য কেতবোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লিপিৰ নাম আহিব ।

ইউনিকোডৰ প্ৰথম তালিকাত ভাৰতৰ গুজৰাটী, দেৱনাগৰী, বাংলা, তেলুগু, তামিল, কন্নড়, মালায়ালম, গুৰুমুখী, ওড়িয়া আদি ভাষাৰ লিপি-আখৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ সেইবোৰ ইউনিকোড হৈছিল । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিকোড প্ৰতিষ্ঠানে পৰৱৰ্তী সময়তো বিশ্বৰ একাধিক ভাষাক ইউনিকোডত সুকীয়া কোডিং মানে সংকেত চিহ্ন দি স্বীকৃতি দি আহিছে । কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ এতিয়াও স্বতন্ত্ৰভাৱে ইউনিকোড হোৱা নাই !

  • UNICODE-ত অসমীয়াৰ লিপি নাছিল নেকি ?

ওপৰৰ কথাখিনি পঢ়াৰ লগতে আপোনালোকৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসমীয়া লিপি প্ৰথমতে বা পৰৱৰ্তী সময়ত ইউনিকোড কনছʼৰটিয়ামত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বা এতিয়াও কিয় হোৱা নাই ? এই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এক সুকীয়া বিষয় ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বিভিন্ন কাৰকৰ ফলত বিগত শতিকাৰ ৮০-৯০ৰ দশকটোত অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক স্থিতি কি আছিল বা সেই সময়ত আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ বিশ্বত চলি থকা প্ৰযুক্তিগত গতিবিধি সন্দৰ্ভত কিমান সজাগতা আছিল ? সেই সকলো কথা পৰ্যালোচনা কৰাটো এই প্ৰবন্ধৰ বিষয় নহয় বাবে সেয়া অন্য এক শিৰোনামত আলোচনা কৰাৰ বাবে এৰি দিয়া হ’ল ৷

উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে বিগত শতিকা বা এই শতিকাৰো প্ৰথমটো দশকলৈ অসমীয়া জাতিৰ শিক্ষিতচামৰ মাজত প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন বা সেই উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত কেতবোৰ ক্ষুদ্ৰ, কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ প্ৰতি নেতৃস্থানীয় লোকৰ অজ্ঞতাৰ বাবে ইউনিকোডত অসমীয়া স্বতন্ত্ৰৰূপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোৱে আগভাগ লোৱা নাছিল আৰু যি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ।

  • অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিকোড কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

অসমীয়া ভাষা ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ এক প্ৰাচীন আৰু সমৃদ্ধ ভাষা । ইয়াৰ নিজস্ব ধ্বনি, বানান-পদ্ধতি, সাহিত্যিক পৰম্পৰা আৰু লিখন-পদ্ধতি আছে । কিন্তু ডিজিটেল যুগত ভাষাটোৰ অস্তিত্ব কেৱল সাহিত্য বা কিতাপৰ পাতত থাকিলেই নহ’ব । ইণ্টাৰনেটৰ পৃথিৱীতো অসমীয়া ভাষাৰ সমান উপস্থিতি থাকিব লাগিব ।

শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অসমীয়া ভাষাৰ ধ্ৰুপদী স্বীকৃতিকৰণ বা অসমীয়া ভাষাটোক ইউনিকোড কনছʼৰটিয়ামত অৰ্জি দি স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা প্ৰেক্ষাপটত ইতিমধ্যে ইউনিকোডত স্বীকৃত হৈ থকা বাংলাৰ ছাঁ হিচাপে অসমীয়া লিপিক গ্ৰহণ কৰা হৈছে যদিও সেয়া স্বীকৃত নহয় । এই স্বীকৃতি অসমীয়াৰ ‘ৰ’ আৰু ‘ৱ’ সুকীয়া পৰিচয় দি বাংলা-অসমীয়া শীৰ্ষক এক স্বীকৃতিকৰণ হৈছে ৷ কিন্তু ইউনিকোডত অসমীয়া বুলি স্বতন্ত্ৰ/সুকীয়া চিহ্ন মানে কোডিং নাই ।

অৱশ্যে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ উদ্যোগত সৃষ্টি হোৱা ‘বাণীকান্ত ফণ্ট’ বা নিজাৱবীয়া সৃষ্টি ‘লাচিত ফণ্ট’ ডিজিটেলৰ সম্পূৰ্ণ ইউনিকোড অসমীয়া আখৰ ।

ইয়াৰ লগতে উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন যে কম্পিউটাৰে যিহেতু আবেগ নুবুজে, সেয়ে বাংলা আখৰবোৰ অসমীয়াৰ আখৰ সদৃশ হোৱাৰ ফলত অসমীয়াই একাধিক ভিন্ন বাংলা উৎসৰ আখৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ শৈলীত ডিজিটেলত অসমীয়াত চৰ্চা কৰি থাকিব পৰা হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ অসমীয়া লিখা, পঢ়া আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত Unicodeৰ আধাৰত encoding ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ ফলত অসমীয়াত লিখিব পৰা ৱেবছাইট, ই-মেইল, সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল ফোন, ই-বুক আৰু বিভিন্ন ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে ।

আজিৰ দিনত আমি ফেচবুকত অসমীয়া লিখিব পাৰো, মোবাইলত অসমীয়া বাতৰি পঢ়িব পাৰো, Google Search-ত অসমীয়া শব্দ বিচাৰিব পাৰো আৰু বিভিন্ন ডিজিটেল নথিত অসমীয়া ভাষা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰো ৷ ইয়াৰ আঁৰত ইউনিকোডৰ ভূমিকা আছে ।

  • ‘অসমীয়া ইউনিকোডত নাই’ কথাটো সঠিক নে ?

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিকোড কনছʼৰটিয়ামে এতিয়াও অসমীয়াক স্বতন্ত্ৰ অসমীয়া ইউনিকোড হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নাই, কিন্তু আমি বৰ্তমান অসমীয়া লিখিবলৈ ব্যৱহৃত আখৰসমূহ Unicode-ৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । ‘Unicode’ত বাংলা আৰু অসমীয়া লিখন-পৰম্পৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত একে ‘script block’ৰ ভিতৰত বহু আখৰ আৰু চিহ্ন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । যিহেতু ইউনিকোডৰ দৃষ্টিভংগী মূলতঃ ভাষা নহয়, script (লিপি বা আখৰ) আৰু character encodingক (চিহ্ন) কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈছে, সেয়েহে ডিজিটেলত এতিয়া অসমীয়া লিপি সকলো ছফ্টৱেৰ বা প্ৰযুক্তিগত সৰঞ্জামত আছে ।

এই কাৰণেই কেতিয়াবা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মোবাইল বা কম্পিউটাৰত অসমীয়া আৰু বাংলা আখৰৰ মাজত একে ধৰণৰ glyph (দৃশ্যমান চিহ্ন) বা font rendering (আখৰৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ) দেখা পায় ৷ লগতে সমাজিক মাধ্যমত অসমীয়া লেখনিকো কেতিয়াবা এপে বাংলা বুলি অভিহিত কৰে । এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) বা ফেচবুকতো এই সমস্যাটো আছে ।

ইয়াৰ বাবে আমি ‘অসমীয়া ইউনিকোডত স্বতন্ত্ৰভাৱে নাই’ বুলি কোৱা ধাৰণাটোক সত্য বুলি মানি লৈছো ।

  • ডিজিটেল যুগত অসমীয়া ভাষাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰত্যাহ্বান -

ইউনিকোডত অসমীয়া লিখিব পৰা হোৱাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা যদিও ইয়াতেই কাম শেষ হোৱা নাই । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইউনিকোড সংস্থাৰ অসমীয়া স্বতন্ত্ৰ লিপিৰ স্বীকৃতিৰ লগতে অসমীয়া ভাষাৰ বাবে আৰু কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ যেনে উন্নত spell-checker (বানান চিহ্নিতকৰণ), Grammar tools, Optical Character Recognition (OCR), speech-to-text, text-to-speech, machine translation আৰু Artificial Intelligence-ৰ ভাষিক মডেলত অসমীয়া ভাষাৰ অধিক শক্তিশালী উপস্থিতিৰ বাবে কাম কৰি যাব লাগিব ।

ডিজিটেল জগতত যি ভাষাৰ ডাটা বেছি , সেই ভাষাৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত সঁজুলি বিকাশৰ সুযোগো সাধাৰণতে অধিক হয় । সেয়ে অসমীয়া ভাষাত অধিক ডিজিটেল কনটেণ্ট সৃষ্টি কৰা, পুৰণি গ্ৰন্থবোৰ ডিজিটাইজ কৰা, সংবাদ আৰু সাহিত্যৰ বৃহৎ ‘searchable corpus’ সৃষ্টি কৰা আৰু শুদ্ধ অসমীয়া লিখনৰ data resources (তথ্য সমল) গঢ়ি তোলাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কাম বুলি অভিহিত হৈছে ।

  • ইউনিকোড কেৱল প্ৰযুক্তি নহয়, ভাষিক অস্তিত্বৰ পৰিচয় -

ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ডিজিটেল উপস্থিতি এতিয়া সাংস্কৃতিক অস্তিত্বৰ অংশ হৈ পৰিছে । এসময়ত ছপা কিতাপত কোনো ভাষাৰ উপস্থিতি সেই ভাষাৰ শক্তিৰ মাপকাঠি বুলি ধৰা হৈছিল । এতিয়া ছপা মাধ্যমৰ সৈতে Google Searchত অসমীয়া ভাষাত কিবা সমল বিচৰা বা ভাষাটোৰ উপস্থিতি, Wikipediaত তথ্য, সামাজিক মাধ্যমত অত্যাধিক ব্যৱহাৰ, মোবাইল keyboard-ত অসমীয়া লিখি বাৰ্তা প্ৰেৰণ, OCR, voice technology আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা মানে Artificial Intelligenceত ভাষাটোৰ সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা ।

অসমীয়া ভাষিক লোকে বা অসমীয়া ভাষাটো ভালপোৱা লোকে সেয়েহে কেৱল ‘ইউনিকোডত অসমীয়া আখৰ আছে’ বুলি কৈ সন্তুষ্ট হ’ব নালাগে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে অসমীয়া ভাষা ডিজিটেল পৃথিৱীত সৰল, স্বাভাৱিক, শুদ্ধ আৰু স্বকীয় ৰূপত জীয়াই থকাৰ বাবে সকলোৱে কচৰৎ কৰি থাকিব লাগে ।

এই কামটো ভাষাবিদ, প্ৰযুক্তিবিদ, লেখক, সাংবাদিক, প্ৰকাশক আৰু অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিজন মানুহৰ দায়িত্ব ৷ একবিংশ শতিকাৰ ডিজিটেল যুগত অসমীয়া ভাষাৰ ভৱিষ্যৎ কেৱল চৰকাৰী স্বীকৃতি বা ঐতিহাসিক গৌৰৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, এয়া ভাষাটোৱে নতুন প্ৰযুক্তিৰ সৈতে কিমান সফলভাৱে খাপ খাব পাৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত ভৰসা কৰিহে ভাষাৰ স্থায়িত্ব নিৰ্ভৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক : আপুনি ফেচবুকত বাতৰি পঢ়ে নে নিউজ ৱেবচাইটত ?

লগতে পঢ়ক: সহজ হৈ পৰিল অসমীয়া ডিটিপি; কৈ যোৱা কথা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে টাইপ কৰিব ‘Aakhor AI’ এ

লগতে পঢ়ক : গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি

TAGGED:

ইউনিকোড মানে কি
ডিজিটেলত অসমীয়া লিপি
বিশ্বত প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন
অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিকোড
UNICODE AND ASSAMESE SCRIPT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.