ইৰাণক বিভাজিত কৰাৰ বাবে নতুন কৌশল ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ

আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে কুৰ্দ আৰু বেলুচসকলক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত নামিব বিচাৰিছে ।

FILE - Youngsters hold a photograph of Abdullah Ocalan, the jailed leader of the militant Kurdish group, or PKK, in Diyarbakir, Turkey, Feb. 27, 2025.
তুৰস্কৰ দিয়াৰবাকিৰত সন্ত্ৰাসবাদী কুৰ্দ সংগঠন বা পি কে কেৰ কাৰাগাৰত থকা নেতা আব্দুল্লা অকালানৰ ফটো হাতত লৈ প্ৰতিবাদ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 8, 2026 at 7:03 PM IST

6 Min Read
কেৱল মিছাইল বা ড্ৰোণ আক্ৰমণে নহয় আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক বিভাজিত কৰাৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰি আহিছে । পৰিকল্পিত এই প্ৰচেষ্টাত তেওঁলোকে অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক । ইয়াৰ ভিতৰত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু ভয়ংকৰ যোদ্ধা হিচাপে পৰিচিত ইৰাণৰ কুৰ্দ অন্যতম । যাক ছিৰিয়াত আই এছ আই এছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমেৰিকান সেনাই প্ৰশিক্ষণ দিছিল । এই কুৰ্দ যোদ্ধাসকলে দেশৰ আভ্যন্তৰীণ তথা বাহ্যিক শাসন ব্যৱস্থাটোক উৎখাত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

আমেৰিকাই ধাৰণা কৰিছে যে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতা খামেইনীৰ মৃত্যুৱে নেতৃত্বৰ ক্ষেত্ৰত সংকটৰ সূচনা কৰিব । ফলত দুৰ্বল জাতি এটাত গণবিদ্ৰোহৰ সূচনা হ'ব । আমেৰিকাৰ এই এজেণ্ডাক সমৰ্থন কৰা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ইন্ধন যোগাব । কিন্তু তেনে নহ'ল ।

ইয়াৰ বিপৰীতে যুদ্ধই অজনপ্রিয় শাসন ব্যৱস্থাটোক জনপ্রিয়হে কৰি তুলিলে ৷ সেয়েহে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে অঞ্চলটোত থকা মিত্ৰ দেশসমূহৰ সহায়ত স্থল আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

Members of the Kurdistan Freedom Party PAK stand guard in Irbil, Iraq, Thursday, March 5, 2026
ইৰাকৰ ইৰবিলত কুৰ্দিস্তান ফ্ৰিডম পাৰ্টী পি এ কেৰ সদস্যসকলে পহৰা দিয়া সময়ত (AP)

কুৰ্দসকল ইৰাণৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ ১০ শতাংশ । ইৰাণৰ ইছলামিক শাসন ব্যৱস্থাক উৎখাত কৰিব বিচৰা বিদ্ৰোহী সংগঠন হৈ থকা কুৰ্দসকলেই হৈছে স্থল আক্ৰমণৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ পূৰ্বে ছিৰিয়াত আই এছ আই এছক খেদি পঠোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে শাসন ব্যৱস্থা বিশেষকৈ আই আৰ জি চিৰ বিৰুদ্ধে পৰোক্ষভাৱে যুঁজিছিল ।

ইৰাণী সেনাৰ বিৰুদ্ধে স্থল যুদ্ধৰ উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰিবলৈ সাজু হৈছে কুৰ্দিশ পেশমেৰ্গা (ডেথ স্কোৱাড)। তেওঁলোক দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোত আমেৰিকাৰ বাবে 'প্ৰক্সি যুদ্ধ'ত লিপ্ত হৈ আহিছে । সম্ভৱতঃ বিনিময়ত আৰু অধিক কিবা এটা লাভ কৰাৰ আশাত আছে । বিশেষকৈ আছাদ শাসনৰ পতনৰ পিছত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় । তুৰস্ক আৰু ইৰাণৰ মাজত তেওঁলোক দীৰ্ঘদিন ধৰি বঞ্চিত আৰু অৱহেলিত হৈ আহিছে ।

A member of the Kurdistan Freedom Party PAK, stand guard in Irbil, Iraq, Thursday, March 5, 2026
কুৰ্দিস্তান ফ্ৰিডম পাৰ্টী পি এ কেৰ এজন সদস্য, ইৰাকৰ ইৰবিলত নিৰাপত্তা দিয়াৰ সময়ত (AP)

কুৰ্দৰ বাহিৰেও ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ হ'বলগীয়া অন্যতম ট্ৰাম্প কাৰ্ড হ'ব বেলুচ । ভাৰতৰ পৰা শক্তিশালী নৈতিক সমৰ্থন লাভ কৰি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দি আহিছে বেলুচসকলে । ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বেলুচসকলে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে পাকিস্তানে মাত্ৰ দুদিনমান পূৰ্বে পাকিস্তান আৰু চৌদি আৰৱৰ মাজত যোৱা বছৰ স্বাক্ষৰিত পাৰস্পৰিক নিৰাপত্তা চুক্তিৰ উদ্ধৃতি দি ইৰাণক ড্ৰোণ আৰু মিছাইল ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছিল ।

ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বেলুচ বা কুৰ্দ বাহিনীৰ জৰিয়তে কৰা স্থল আক্ৰমণৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । যাৰ ফলত আমেৰিকা-আফগান যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । আফগানিস্তানৰ সৈতে সংঘাতত আমেৰিকাই আন এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী হাজাৰাসকলক প্ৰশিক্ষণ দি তালিবানৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰাইছিল ।

২০ বছৰতকৈও অধিক সময় তেওঁলোকে যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । অৱশেষত আমেৰিকাই সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱাত এক অস্বস্তিকৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল । যাৰ ফলত আমেৰিকাই ঘাতক আৰু ব্যয়বহুল অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি থৈ গৈছিল ।

A member of the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stands at a checkpoint leading to their base in Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026
ইৰাণৰ কুৰ্দিস্তান পি ডি কে আইৰ এজন সদস্য (AP)

প্ৰায় ২০ বছৰ ধৰি তালিবানক নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছিল । সংগঠনটোৰ বেছিভাগ নেতাই আমেৰিকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকাত আছিল । অৱশেষত আমেৰিকাই সেই সংগঠনৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল । আমেৰিকাই ডোহা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি আফগানিস্তান শাসনৰ দায়িত্ব পূৰ্বে সন্ত্ৰাসবাদী বুলি ঘোষণা কৰা তালিবানকে এৰি দিছিল । তালিবানৰ কেডাৰসকল মূলত 'পাষ্টুন' নামৰ এটা প্ৰধান জনগোষ্ঠীৰ । যিসকলে মাদ্ৰাছা বা ধৰ্মীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা ।

একেদৰে ইৰাণী বাহিনীৰ বেছিভাগ কেডাৰ দুটা ধৰ্মীয় কেন্দ্ৰ ক্ৰমে হাউছ-ঈ-কম আৰু হাউছ-ঈ-মাছাদৰ অংশ । ইৰাণৰ আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহ্যিক এই ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াৰ শাখাসমূহৰ বাবে ধন যোগান ধৰা ব্যৱসায়ীসকলৰ সমাজৰ লগতে শাসন ব্যৱস্থাত দখল আছে ।

ইৰাণৰ কুৰ্দ যোদ্ধাসকলে স্থানীয় ভূখণ্ডৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে আৰু আই আৰ জি চি আৰু অন্যান্য সংগঠনসমূহৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে তাৰ অভিজ্ঞতা আছে ।

কিন্তু বিশেষকৈ আয়াতুল্লাহ খামেইনীৰ মৃত্যুৰ পিছত এই যুঁজখন সহজ নহ'ব । ইৰাণী শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে কুৰ্দসকলে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ অৰ্থ হ'ব শীৰ্ষ নেতাগৰাকীৰ হত্যাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ।

Members of the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stand at a checkpoint leading to their base in the Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026
ইৰাণৰ কুৰ্দিস্তান পি ডি কে আইৰ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ সদস্যসকল (AP)

ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলাই অহা বেলুচসকলে আমেৰিকাৰ সমৰ্থন পাবলৈ আৰু অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰিছে । তেওঁলোকেই হৈছে চীনৰ চি পি ই চি (চীন-পাকিস্তান ইকনমিক ক'ৰিডৰ)ৰ বিৰোধিতা কৰি চীনৰ অভিযন্তাক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰা লোক । পাকিস্তানত চীনৰ প্ৰকল্পৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবেই বেলুচসকল আমেৰিকাৰ বাবে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী ।

অৱশ্যে এই পদক্ষেপৰ অৰ্থ হ'ব পাকিস্তানক ক্ষুব্ধ কৰা । ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বেলুচ যোদ্ধাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব । বেলুচক যিকোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো আমেৰিকাৰ বাবে দুধাৰি তৰোৱাল হ'ব, কিয়নো বেলুচৰ প্ৰতি যিকোনো ৰেহাই পাকিস্তানক সমস্যাত পেলাব আৰু তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে যাব । ইয়াৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে স্থল আক্ৰমণত বেলুচ যোদ্ধা ব্যৱহাৰ কৰাত কিন্তু ইজৰাইলে কোনো সংকোচ নকৰিব ।

A female fighter with the Democratic Party of Iranian Kurdistan PDKI stands at a checkpoint leading to their base in the Koya district of Irbil, Iraq, Friday, Feb. 27, 2026
ইৰাণৰ কুৰ্দিস্তান পি ডি কে আইৰ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ এগৰাকী মহিলা যোদ্ধা (AP)

যেতিয়া ৱাশ্বিংটনে খামেইনীক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে ইৰাণত বিভাজন আৰু বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হ'ব । তেওঁলোকে আশা কৰিছিল যে ইৰাণৰ ক্ষোভিত জনগোষ্ঠীসমূহে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক গণবিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিব । অৱশ্যে তাৰ পিছত যি হ'ল সেয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও পৰিকল্পনা কৰা নাছিল । আমেৰিকাই সন্মুখীন হোৱা ইৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰৰ কথা তেওঁলোকে আগতে ভবা নাছিল ।

তদুপৰি আছাদ শাসনৰ পতনৰ পিছত কুৰ্দসকলৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সেয়া লক্ষ্য কৰিলে স্থল আক্ৰমণ সহজ নহ'ব । একেদৰে আমেৰিকাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সেই আফগানসকলক তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ সময়ত আওকাণ কৰা হ'ল । সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

আমেৰিকাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ বাবে স্থল আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি নিজৰ সেনা প্ৰেৰণ কৰাটো কৌশলগতভাৱে সুস্থ সিদ্ধান্ত নহ'ব । স্থল আক্ৰমণ বা গণ বিদ্ৰোহৰ অবিহনে ইৰাণত অভ্যুত্থানৰ সম্ভাৱনা কম যেন লাগে । ইজৰাইলে আচলতে কি বিচাৰে সেয়া স্পষ্ট ; ইৰাণে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজি আছে যদিও ৱাশ্বিংটনে ইৰাণ চৰকাৰক উফৰাই পেলাবলৈ সৃষ্টি কৰা উপায় এতিয়া ৱাশ্বিংটনৰ বাবে সমস্যাৰ কাৰণ হৈছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

