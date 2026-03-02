ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আগ্ৰাসন: অব্যাহত থাকিব যুদ্ধ আৰু প্ৰতিৰোধৰ ধাৰা
অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু পশ্চিমীয়া দেশবোৰৰ আকাংক্ষাৰ বাবে ইৰাণ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু নিৰন্তৰ বাধা ।
March 2, 2026
অনুৰাধা চিনয়
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইল মিত্ৰজোঁটে অপ্ৰৰোচিত যুদ্ধ আৰু আগ্ৰাসন আৰম্ভ কৰিছে । ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, সেনাপ্ৰধানৰ লগতে ১৫০ গৰাকীৰো অধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা হৈছে । লাখ লাখ ডলাৰ মূল্যৰ উচ্চ নিখুঁত অস্ত্ৰ আৰু আত্মঘাতী ড্ৰ'ণ ব্যৱহাৰ কৰি চলোৱা আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সংযুক্ত অভিযানৰ উদ্দেশ্য হৈছে শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্যৰে ইৰাণৰ নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
ইৰাণে তেল সমৃদ্ধ উপসাগৰীয় অঞ্চলত আমেৰিকান ঘাটি আৰু ইজৰাইলত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই প্ৰতিশোধ লয় । এই নিৰন্তৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে, জীৱন হেৰুৱাইছে, ই ধ্বংস আৰু অবাধ ধ্বংসাত্মক সাম্ৰাজ্যৰ কৌশলগত লক্ষ্য আৰু ইয়াৰ বিশ্বজনীন আধিপত্যৰ আকাংক্ষাক আলোকপাত কৰে । বিশ্বজুৰি দেশসমূহে যুদ্ধবিৰতি আৰু উত্তেজনা কম কৰাৰ বাবে আবেদন জনাইছে ।
আমেৰিকাৰ আগ্ৰাসনৰ আঁৰৰ অজুহাত হৈছে শান্তিপূৰ্ণ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ইউৰেনিয়াম সমৃদ্ধিৰ বাবে ইৰাণৰ সামৰ্থ্য । ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ অৱশ্যে বিশ্বৰ তেল অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা । ইয়াৰ প্ৰতি মধ্যপ্ৰাচ্যত একমাত্ৰ প্ৰতিৰোধ ইৰাণৰ । তেলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণে আমেৰিকাৰ বিশ্বজনীন আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চীন, ভাৰত, আছিয়ান আনকি ইউৰোপৰ তেল নিৰ্ভৰশীল অৰ্থনীতিকো চেপি ধৰিবলৈ আমেৰিকাক সহায় কৰিব ।
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাই অন্য দেশ, বিশেষকৈ চীনৰ উত্থানৰ বাবে নিজৰ তুলনামূলক অৱনতিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে । অৱশ্যে এই দেশসমূহে নিজৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ একাধিক উপায় আছে । কিন্তু বৰ্তমানৰ বাবে আমেৰিকাই আধিপত্যবাদী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যুদ্ধক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে । ইজৰাইল হৈছে ইয়াৰ আটাইতকৈ উপযোগী অস্ত্ৰ ।
বৰ্তমানৰ আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সংযুক্ত অভিযান ২০২৫ চনৰ ৪ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ইৰাণৰ সৈতে বাৰদিনীয়া সংঘাতৰ পিছত আৰম্ভ হয় । তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকা বিজয় আৰু ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক স্থান ধ্বংস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ইৰাণে ৪০০ৰো অধিক ইজৰাইলী স্থানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । কিন্তু স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ দ্বাৰা না আমেৰিকাৰ তৈল উদ্যোগ সন্তুষ্ট হৈছিল, না ইজৰাইল আৰু না শক্তিশালী আমেৰিকান ইহুদী লবী সন্তুষ্ট হৈছিল, যিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তৈল সম্পত্তিৰ ওপৰত পুনৰ নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে ।
ইৰাণে ধাৰাবাহিকভাৱে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে সন্মত হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে সংযুক্ত ব্যাপক কাৰ্য আঁচনি (জে চি পি অ’ এ, জুলাই ২০১৬)ৰ দৰে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । ২০১৮ চনৰ মে’ মাহত ট্ৰাম্পে ইয়াৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই লৈ যায় আৰু ইৰাণৰ ওপৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ আৰোপ কৰে । শাসন ব্যৱস্থা সলনিৰ আন এক প্ৰয়াস তেতিয়া কৰা হৈছিল, যেতিয়া চৰকাৰবিৰোধী প্ৰতিবাদৰ সূচনা হৈছিল । আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ সচিব স্কট বেছাণ্টে কয় যে আমেৰিকাই ইৰাণৰ মুদ্ৰাৰ বিপৰ্যয়ৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল, যাৰ ফলত ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি চৰকাৰবিৰোধী প্ৰতিবাদক সমৰ্থন কৰিবলৈ আমেৰিকাই গোপনে ইৰাণলৈ হাজাৰ হাজাৰ ষ্টাৰলিংক টাৰ্মিনেল প্ৰেৰণ কৰা বুলি কংগ্ৰেছৰ শুনানিৰ সময়ত নেচযনেল এনডাউমেণ্ট অব ডেম’ক্ৰেচিৰ অধ্যক্ষই স্বীকাৰ কৰিছিল ।
আকৌ, শেহতীয়াকৈ ওমানত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত হোৱা আলোচনাই প্ৰকাশ কৰিছে যে চূড়ান্ত চুক্তিৰ কাম চলি আছিল আৰু ইৰাণে এক সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে যিমান পাৰে সৰ্বোচ্চ স্বীকাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক আছিল । গতিকে স্পষ্টভাৱে ক’ব পাৰি যে বিশ্লেষক মাৰৱান বিছাৰাই কোৱাৰ দৰে আমেৰিকাৰ আগ্ৰাসন “আলোচনাত বিজুতি ঘটাৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ আলোচনাত অগ্ৰগতি হোৱাৰ বাবেহে” হৈছিল । (আল জাজিৰা, ১ মাৰ্চ, ২০২৬) । প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে ইৰাণৰ তৈল সম্পদৰ বাবে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত সম্পূৰ্ণৰূপে বশ কৰা আৰু অঞ্চলটোত ইজৰাইলৰ কৌশলগত আধিপত্য মানি ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰা ।
সকলো পক্ষই নিজৰ কৌশলগত লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেয়া কৰি আছে । ইজৰাইলৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হৈছে পশ্চিম এছিয়া অঞ্চলত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা, নিজৰ আধিপত্যবাদী আঞ্চলিক নিয়ন্ত্ৰণ সম্প্ৰসাৰণ কৰা, নিজৰ সীমান্ত সম্প্ৰসাৰণ কৰা আৰু এই অঞ্চলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱশালী আৰু ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী হোৱা । আমেৰিকাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বহুমেৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত চীন আৰু আন দেশৰ উত্থানৰ লগে লগে হেৰুৱাই অহা একমেৰু আধিপত্য পুনৰ লাভ কৰা । ইয়াৰ বাবে উপায় হ’ল তেল আৰু অ’পেক+ নিয়ন্ত্ৰণ । পশ্চিম এছিয়াত এইখিনি লাভৰ বাবে ইজৰাইল হৈছে ইয়াৰ মাধ্যম ।
এই অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ আধিপত্য অৰ্জন কৰাৰ বাবে আমেৰিকা-ইজৰাইল আৰু পশ্চিমীয়া ইচ্ছাৰ বাবে ইৰাণ হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু ধাৰাবাহিক বাধা । প্ৰথমতে, যেতিয়া তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি মোছাদেগে পশ্চিমীয়া তেল কোম্পানীসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰিছিল, তেতিয়া ১৯৫৩ চনত অভ্যুত্থানৰ পিছত তেওঁক আঁতৰাই দিয়া হৈছিল আৰু ‘ইৰাণৰ শ্বাহ’ৰ নেতৃত্বত আমেৰিকান সমৰ্থক লবী শাসনলৈ আহিছিল । তাৰ পিছত আকৌ ১৯৭৯ চনৰ ইৰাণী বিপ্লৱৰ পিছত যেতিয়া অত্যাচাৰী আৰু আমেৰিকাৰ সমৰ্থক শ্বাহ পাহলৱীক ওফৰাই পেলোৱা হয় আৰু তাৰ ঠাইত আয়াতুল্লাৰ নেতৃত্বত ইছলামিক বিপ্লৱৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াৰে পৰাই ইৰাণে মতাদৰ্শগতভাৱে ইহুদী ইজৰাইল শাসন আৰু আমেৰিকাৰ সাম্ৰাজ্যবাদৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ।
ইৰাণো এই অঞ্চলত এক ব্যতিক্ৰমী শক্তি । এই দেশক পশ্চিম এছিয়াৰ একক বৃহৎ প্ৰতিৰোধ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কাৰণ ছৌদি আৰব, বাহৰেইন, সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী, কুৱেইট, কাটাৰ, ওমান আদি তেল সমৃদ্ধ ছুন্নী নেতৃত্বাধীন আন উপসাগৰীয় ৰাজতন্ত্ৰই ইৰাণক আঞ্চলিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চিয়া নেতৃত্বাধীন এই দোশবোৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ছুন্নী আধিপত্যৰ ভাবুকি বুলি ভাবে । ইয়াৰে কেইবাখনো দেশক আমেৰিকাই ইজৰাইলক স্বীকৃতি দিয়া আব্ৰাহাম চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ দিছে । কিন্তু ইৰাণে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে ।
আনহাতে, চীন আৰু ৰাছিয়াই ইৰাণক সমৰ্থন কৰি দেশখনক উল্লেখযোগ্য প্ৰতিৰক্ষা আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰবিৰোধী প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু স্পষ্টভাৱে অন্তহীন সম্পদ আৰু সামৰিক ক্ষমতাৰ অধিকাৰী বৃহত্তম মহাশক্তি আৰু ইয়াৰ মূল মিত্ৰ দেশখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ চাৰি দশকৰো অধিক সময় অনুমোদিত দেশ এখনৰ বাবে এইটোৱেই যথেষ্ট নহয় ।
কৌশলগত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ পৰিকল্পনাই অৰ্থনৈতিক বা কৌশলগত স্বাধীনতাৰ নামত মূৰ দাঙি উঠা যিকোনো শাসন ব্যৱস্থাৰ মূৰটোকে কাটি পেলায় । গতিকে, আমি ইৰাকৰ বিনাশ আৰু যুদ্ধ, লিবিয়া, ছিৰিয়া, লেবাননত হোৱা শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু এই আধিপত্যক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা যিকোনো অনা ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰুপক স্পষ্টভাৱে ধ্বংস কৰাৰ সাক্ষী হৈ পৰিলোঁ ।
আমেৰিকা যুদ্ধ আৰু আধিপত্যৰ প্ৰতি আসক্ত । ইয়াৰ সামৰিক-ঔদ্যোগিক আৰু এ আই প্ৰযুক্তিয়েই হৈছে মেৰুদণ্ড । এই যুদ্ধই বিশ্বজুৰি প্ৰতিৰোধ আৰু যুদ্ধবিৰোধী বিক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে । এইবোৰ চলি থাকিব । এইবোৰ অৱশ্যে এতিয়াও শান্তি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন ঘূৰি অহাৰ বাবে যথেষ্ট হোৱা নাই । কেৱল শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন আৰু আমেৰিকাৰ সাম্ৰাজ্যৰ পুনৰ্গঠনেহে ইয়াক নিশ্চিত কৰিব । তেতিয়ালৈকে যুদ্ধ আৰু প্ৰতিৰোধৰ এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব ।
