জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত ব্ৰিকছৰ স্থিতিৰ আঁৰৰ কাৰকসমূহ আৰু COP31ত ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
৯-২০নৱেম্বৰলৈকে তুৰ্কীত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলন চমুকৈ COP31 ৷
By PTI
Published : October 3, 2026 at 4:55 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত, নেপাল, চীনত প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে প্ৰাণ গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ৷ ঠিক একেটা সময়তে ইউৰোপৰ প্ৰায়সমূহ দেশত ৪৮ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ তাপ মাত্ৰাই স্পৰ্শ কৰিছে ৷ এফালে গৰম, আনফালে গলিছে হিমবাহ ৷ এতিয়া মানৱ জাতিৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে বতৰে ৷ সেয়ে চৰ্চা হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেই এদিন পৃথিৱীৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰিব নেকি ?
আনফালে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ বিভিন্ন সংস্থাই আয়োজন কৰিছে সজাগতা ৷ ঠিক একেদৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সৌজন্যত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ সন্মিলন ৷ যাক আমি COP31 বুলি জানো ৷ চলিত বৰ্ষত তুৰ্কীত ৯-২০নৱেম্বৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলন চমুকৈ COP31 অনুষ্ঠিত হ'ব ৷
As #COP31 approaches, what happens if global warming temporarily breaches 1.5°C? ⚠️️— COP31 Türkiye (@turkiyecop31) October 3, 2026
Decode the term with the Climate Dictionary: Climate Overshoot.
Temporarily exceeding this threshold risks locking in irreversible damage for ecosystems and vulnerable communities worldwide.… pic.twitter.com/fqjRjyHhJj
উক্ত সন্মিলনলৈ প্ৰায় এমাহ থকাৰ সময়তে চৰ্চা চলিছে COP31য়ে বিশ্বৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ? সন্মিলনত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্বৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে কিদৰে পালন কৰিছে ? সেই প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ নাই আৰু সেয়া বিতৰ্কৰ বিষয়...৷
আনহাতে এইবাৰৰ সন্মিলনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এজন সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ প্ৰভাৱিত হ’ব বা হৈছে সেই কথা আলোচনা কৰিব আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন ৰোধ কৰিবলৈ ভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
বিশেষকৈ যেতিয়া খৰাঙৰ বাবে এজন কৃষকৰ ফচল নষ্ট হয়, বানত ঘৰ উটি যায়, সাগৰীয় উপকূলীয় অঞ্চলৰ এজন বাসিন্দাই বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, চহৰত প্ৰখৰ ৰ’দৰ বাবে হিটষ্ট্ৰ’ক আৰু দিন-হাজিৰা হেৰুওৱাৰ দৰে সমস্যাত যেতিয়া ভোগে তেতিয়া কেনেদৰে ব্যৱস্থা ল'ব ? COP31 সন্মিলনত এই ধৰণৰ বিষয় প্ৰাধান্য পোৱা সম্ভাৱনা আছে ৷
উক্ত সমস্যাৰ বাবে বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে গোলকীয় উষ্ণতাত আটাইতকৈ কম অৱদান আগবঢ়োৱাসকলে কিয় আটাইতকৈ বেছি কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে ?
STORY | Understanding carbon debt, factors behind BRICS stance on fossil fuels, and why it matters at COP31— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
With nearly a month to go for the United Nations Climate Change Conference (COP31), the global stage is set for negotiations that often look like standard diplomatic… pic.twitter.com/oaut0bo5oP
বিশেষজ্ঞসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলনত আলোচনা বা উত্থাপিত হয় ৷ কিন্তু সমাধানৰ বাবে আজিও ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত দ্বিমত দেখা যায় ৷
আনহাতে ভাৰতত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিকছ (BRICS)সন্মিলনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ ঘোষণাপত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে ৷ য’ত উন্নয়নশীল দেশসমূহে পুনৰ দৃঢ়তাৰে কৈছে যে জীৱাশ্ম ইন্ধন তেওঁলোকৰ শক্তিৰ মিশ্ৰণৰ অংশ হৈ থাকিব লাগিব ৷ লগতে তেওঁলোকে এক ন্যায়সংগত, শৃংখলাবদ্ধ, সমতাপূৰ্ণ আৰু সামগ্ৰিক শক্তি ৰূপান্তৰক প্ৰসাৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাকো স্বীকাৰ কৰিছিল ।
Extreme heat and the impacts of the climate crisis place an ever-growing burden on women. Inadequate early warning systems and heightened health and safety risks in the aftermath of disasters disproportionately affect women and girls. Through inclusive climate diplomacy and… pic.twitter.com/LxNAtnWrAQ— COP31 Türkiye (@turkiyecop31) September 30, 2026
এই সন্দৰ্ভত কাউঞ্চিল অন এনাৰ্জী, এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ৱাটাৰ (CEEW)ৰ সদস্য পল্লৱী দাসে নিউজ এজেঞ্চী পিটিআইৰ আগত কয়,“কাৰ্বন নিৰ্গমন পূৰ্বে সমাজসমূহ মূলতঃ কৃষিভিত্তিক আছিল ৷ য’ত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গমন ন্যূনতম আছিল । কিন্তু ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ লগে লগে মানুহে কাৰখানা, শক্তি প্ৰকল্প আৰু অন্যান্য উদ্যোগত ব্যাপকভাৱে কয়লা, তেল আৰু গেছ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।”
তেওঁ লগতে কয়,“ইয়াৰ ফলত উন্নত দেশত জনসংখ্যাৰ তুলনাত বহু বেছি কাৰ্বন নিৰ্গমন হৈছিল ৷ যদিহে ১৮৯০ চনৰ পৰা ২০০৯ চনলৈকে চোৱা যায় তেতিয়া আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰায় ৪০০ গিগাটন, ইউৰোপীয় ইউনিয়নে প্ৰায় ৩৪৮ গিগাটন আৰু চীনত ২২০ গিগাটন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গমন হৈছে ৷"
দাসে লগতে কয়,"ভাৰতত মাত্ৰ ৫৩ গিগাটন নিৰ্গমন হৈছিল । ২০১৯ চনলৈকে ভাৰতত মুঠ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নিৰ্গমন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত নিৰ্গামন হোৱা কাৰ্বনৰ মাত্ৰ ১১ শতাংশ আছিল ।"
জলবায়ু এক্সন নেটৱৰ্ক ইন চাউথ এছিয়া (CANSA)ৰ সঞ্চালক সঞ্জয় বশিষ্ঠই কয় যে, উন্নত দেশসমূহে অতিৰিক্ত জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰি বায়ুমণ্ডলীয় স্থানৰ প্ৰাপ্য অংশতকৈ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিছে । ঔদ্যোগিক বিপ্লৱৰ সময়ৰে পৰা উন্নত দেশসমূহে কয়লা আৰু অন্যান্য জীৱাশ্ম ইন্ধন ব্যৱহাৰেৰে অপৰিসীম সম্পত্তি আহৰণ কৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এতিয়া ই এটা সমস্যা হৈ পৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে উন্নয়নশীল দেশসমূহক, বিশেষকৈ ব্ৰিকছ (BRICS) ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দৰে প্ৰধান উন্নয়নশীল দেশসমূহ কাৰ্বন নিৰ্গমন আৰু বিকাশৰ গতি হ্ৰাস কৰিবলৈ কৈছে ৷ কিন্তু এইটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য ?"
পৰিৱেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰাক্তন সচিব চিকে মিশ্ৰৰ মতে, "কেৱল উন্নয়নশীল দেশসমূহেহে পেৰিছ চুক্তিখন মানি চলিছে ৷ আনহাতে উন্নত দেশসমূহে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ এটা সুবিধাজনক উপায় বিচাৰি পাইছে । এই চুক্তিখনৰ মূল ভিত্তি আছিল যে উন্নয়নশীল দেশসমূহক এই পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই অহাত সহায় কৰিবলৈ উন্নত দেশসমূহে আৰ্থিক আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে অৱদান আগবঢ়াব।"
তেওঁ লগতে কয়,"কিন্তু সেয়া হোৱা নাই আৰু অতি সোনকালে হ’ব যেনো দেখা নাই । মোৰ অনুভৱ হয় যে পেৰিছ চুক্তিখন এতিয়া এখন একপক্ষীয় চুক্তি হৈ পৰিছে ৷ য’ত উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমগ্ৰ বোজা বহন কৰিছে । যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত সম্পদ নাই, সেয়েহে ইয়াৰ ফলাফলক লৈ কিছু সন্দেহৰ অৱকাশ থাকি যায় ৷"
লগতে পঢ়ক: সৌৰ পেনেলে কেনেকৈ বিপদ মাতিছে ভাৰতলৈ ? বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কৰা উচিত ?