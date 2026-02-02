ETV Bharat / opinion

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদনত ‘জল সংকট’ৰ সতৰ্কবাণী; ভাৰতৰ বাবে চিন্তাৰ প্ৰয়োজন

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বিশ্ব সংকট-পৰৱৰ্তী এনে এক অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰিছে, য'ত প্ৰাকৃতিক জল ভাণ্ডাৰৰ অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় ক্ষতি হৈছে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূগৰ্ভস্থৰ পানী কমি অহা, অতিৰিক্ত উত্তোলন, ভূমিৰ অৱক্ষয়, বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু প্ৰদূষণ- এই সকলোবোৰ বিশ্বজনীন উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক নতুন প্ৰতিবেদনে বিশ্বজুৰি জল সংকট যুগৰ আৰম্ভণি ঘোষণা কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনত বিশ্বৰ নেতাসকলক “এক নতুন বাস্তৱতাৰ বাবে সৎ, বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযোজন”ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

“Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era” শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনখনত যুক্তি আগবঢ়োৱা হৈছে যে 'পানীৰ অভাৱ' বা 'জল সংকট'ৰ দৰে চিনাকি শব্দই এতিয়া বহু অঞ্চলৰ বাস্তৱতাক সঠিকভাৱে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে আমি এনে এক সংকট-পৰৱৰ্তী অৱস্থাত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, য'ত প্ৰাকৃতিক জল সম্পদৰ অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয় ক্ষতি হৈছে আৰু ঐতিহাসিক জল বৈজ্ঞানিক আধাৰ ভিত্তিক স্তৰলৈ উভতি যোৱাটো অসম্ভৱ ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জল, পৰিৱেশ আৰু স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ (UNU-INWEH) যাক 'পানীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ থিংক টেংক' বুলি কোৱা হয়, সঞ্চালক তথা এই প্ৰতিবেদনৰ মুখ্য লেখক কাৱেহ মাদানীয়ে কয়, “এই প্ৰতিবেদনে এক অস্বস্তিকৰ সত্য ব্যক্ত কৰিছে: বহু অঞ্চলে নিজৰ জল সম্পদৰ সামৰ্থ্যতকৈ অধিক নিৰ্ভৰশীল আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ জল ব্যৱস্থা ইতিমধ্ইযে দেউলীয়া হৈ পৰিছে ।” ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৰ্তমান ৭৫% মানৱ জাতিয়ে পানীৰ অসুৰক্ষিত বা গভীৰভাৱে পানীৰ অসুৰক্ষিত দেশত বাস কৰে ।

প্ৰতিবেদনখনৰ লেখকসকলে গুৰুতৰ পৰিসংখ্যাৰে এই সংকটৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিছে

  1. বিশ্বৰ ৭০% প্ৰধান জলস্তৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী অৱনতি ঘটিছে ।
  2. ৭৫% মানৱ জাতিয়ে পানীৰ অসুৰক্ষিত বা গুৰুতৰভাৱে পানীৰ অসুৰক্ষিত দেশত বাস কৰে ।
  3. ৪ বিলিয়ন লোকে প্ৰতিবছৰে কমেও এমাহ ধৰি তীব্ৰ জল সংকট সহ্য কৰে ।

আৰ্থিক দিশলৈ চাবলৈ গ'লে প্ৰতিবেদনখনে সকীয়াই দিছে যে বহু সমাজে নিজৰ জলবিজ্ঞানৰ সামৰ্থ্যৰ বহু বাহিৰত জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে । তেওঁলোকে কেৱল নদী, মাটি আৰু বৰফৰ পৰা লাভ কৰা বাৰ্ষিক নবীকৰণযোগ্য পানীৰ অতিমাত্ৰা ব্যয় কৰাই নহয়, জলধাৰা, হিমবাহ আৰু জলাশয়ত জমা হোৱা দীৰ্ঘম্যাদী জল ভাণ্ডাৰকো কমাই আনিছে । এই অস্থিৰ ঘাটিৰ ফলত পৰিৱেশগত দেউলীয়া হোৱাৰ বৰ্ধিত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে: জলধাৰা সংকুচিত হোৱা, বদ্বীপ আৰু উপকূলীয় চহৰসমূহ তললৈ নামি অহা, হ্ৰদ আৰু জলাশয়সমূহ নোহোৱা হৈ যোৱা আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য অপ্ৰত্যাৱৰ্তনীয়ভাৱে হেৰুৱাই পেলাইছে ।

বিশ্বজনীন তথ্যৰ পৰিসংখ্যা আৰু শেহতীয়া বিজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা এই প্ৰতিবেদনখনে এনে এক গ্ৰহৰ স্পষ্ট পাৰিসাংখ্যিক ছবি দাঙি ধৰিছে যিয়ে নিজৰ জলবিজ্ঞানৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে— যিটো এন এক বাস্তৱতা যি মুখ্যতঃ মানৱীয় কাৰ্যকলাপৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ।

প্ৰাকৃতিক জল ব্যৱস্থাৰ অৱক্ষয়

মানচিত্ৰখনত বিশ্বৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পানীৰ সামগ্ৰিক বিপদ দেখুওৱা হৈছে (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)
  1. হ্ৰদ আৰু জলাশয় : ১৯৯০ চনৰ পৰা বিশ্বৰ ৫০% বৃহৎ হ্ৰদত পানী কমিছে, যাৰ ফলত ২৫% মানৱ জাতিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ আকাৰৰ সমান প্ৰাকৃতিক জলাশয় (৪১ কোটি হেক্টৰ) ৫০ বছৰত নোহোৱা হৈ গৈছে ।
  2. জলধাৰা আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানী : ৭০% প্ৰধান জলধাৰা দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে হ্ৰাস পাইছে ।
  3. জলসিঞ্চনৰ ৪০% তকৈ অধিক পানী এই ক্ষয়প্ৰাপ্ত উৎসৰ পৰা আহে, যিবোৰে বৰ্তমান বিশ্বৰ ৫০% ঘৰুৱা পানী যোগান ধৰে ।
  4. হিমবাহ আৰু নদী : ১৯৭০ চনৰ পৰা কেইবাটাও স্থানত হিমবাহৰ ভৰৰ ৩০% তকৈ অধিক হেৰুৱাই পেলাইছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ পৰ্বতমালা বিপদত পৰিছে । বহু ডাঙৰ নদী এতিয়া ঋতু অনুসৰি সাগৰত মিলিত হ’ব নোৱাৰে ।

প্ৰত্যক্ষ মানৱ আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ

  1. মানৱ নিৰাপত্তাহীনতা : ৭৫% মানৱ জাতিয়ে পানীৰ অসুৰক্ষিত দেশত বাস কৰে । ২.২ বিলিয়ন লোকৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ আৰু ৩.৫ বিলিয়ন লোকৰ নিৰাপদ অনাময় ব্যৱস্থাৰ অভাৱ । ৪ বিলিয়ন লোকে বছৰি কমেও এমাহত তীব্ৰ জ সংকটৰ সন্মুখীন হয় ।
  2. খাদ্য আৰু ভূমি : ১৭ কোটি হেক্টৰ জলসিঞ্চিত শস্যৰ ভূমি, যিটো ফ্ৰান্স, স্পেইন, জাৰ্মানী আৰু ইটালীৰ সমান এলেকাৰ— পানীৰ অধিক চাপৰ সন্মুখীন হৈছে । লৱণীকৰণৰ ফলত ১০ কোটি হেক্টৰ শস্যভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
  3. আন্তঃগাঁথনি আৰু অৰ্থনীতি : ২ বিলিয়ন লোকে এতিয়া পানীত ডুবি থকা ভূখণ্ডত বাস কৰে, কিছুমান চহৰততো বছৰি ২৫ চেঃমিঃ ডুব গৈ থাকে । ২০২২-২৩ চনত খৰাঙে ১৮০ কোটি লোকক প্ৰভাৱিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাৰ্ষিক বিশ্বজনীন ব্যয় হৈছিল ৩০৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ । হেৰুওৱা জলাশয় পৰিচৰ্যাৰ বাবে বছৰি ৫.১ ট্ৰিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ খৰচ হয় ।
চেন্নাই চহৰলৈ পানী যোগান ধৰা বৰষুণৰ পানীৰ জলাশয় দুটাৰ ভিতৰত এটা পুলহাল হ্ৰদৰ আগৰ (জুন ২০১৮) আৰু পিছৰ (জুন ২০১৯) ছবি (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

মধ্যপ্ৰাচ্য, আফ্ৰিকা আৰু এছিয়াৰ কিছু অংশকে ধৰি বহু অঞ্চলত পানীৰ অভাৱ এক ভয়াৱহ আৰু ক্ৰমবৰ্মান সংকট । এই বিষয়টো সামাজিক অশান্তিৰ এক মুখ্য কাৰণ হিচাপে পায়ে এই বিষয়টো প্ৰকাশ কৰা নহয় । উদাহৰণস্বৰূপে, ইৰাণৰ তেহৰাণ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ চহৰসমূহৰ তীব্ৰ জল সংকট আছিল শেহতীয়া নাগৰিক প্ৰতিবাদৰ এক উল্লেখযোগ্য, কিন্তু প্ৰায়ে অৱজ্ঞা কৰা কাৰক । যিয়ে এই বিষয়টো স্পষ্ট কৰিছে যে সম্পদৰ অভাৱে কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাক ইন্ধন যোগায় । ইৰাণৰ জল সংকট হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা এই ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ পৰিণাম, যিয়ে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মজুত শেষ কৰি পেলাইছিল আৰু পৰিৱেশ বিশেষজ্ঞৰ সতৰ্কবাণীক আওকাণ কৰিছিল ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিষেধাজ্ঞা, দীৰ্ঘদিনীয়া খৰাং পৰিস্থিতি আৰু পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰা কৃষিৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ ফলত এই অপব্যৱস্থাপনাই ইৰাণৰ জল ব্যৱস্থাক চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিছে । ইয়াৰ মানৱীয় লোকচান ভয়াৱহ হৈছে । ছিন্নভিন্ন আন্তঃগাঁথনি, অদক্ষ জলসিঞ্চন আৰু জলস্তৰ ক্ষয়িষ্ণুতাই কৃষকসকলক শস্যৰ বাবে পানীৰ অভাৱত পেলাইছে আৰু চহৰসমূহে পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কিছে । তীব্ৰ বায়ু আৰু জল প্ৰদূষণৰ ফলত প্ৰতিবছৰে শিশুকে ধৰি লাখ লাখ লোকৰ অকাল মৃত্যু হয় । ভাৰতো বিশ্বৰ অন্যতম ভয়াৱহ জল সংকটত ভুগি থকা দেশসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ভাৰতে এক গুৰুতৰ আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু দিল্লী হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ জল সংকটত ভুগি থকা চহৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।

ছবিখনত মানুহ-পানী ব্যৱস্থাত পানীৰ আয়, সম্পত্তি আৰু খৰচ দেখুওৱা হৈছে (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)

দেশখনত বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় ১৮% লোকে বাস কৰে আছে যদিও ইয়াৰ নবীকৰণযোগ্য বিশুদ্ধ জল সম্পদৰ মাত্ৰ ৪%হে আছে । যাৰ ফলত এক বৃহৎ গাঁথনিগত ঘাটিৰ সৃষ্টি হৈছে । ভৱিষ্যদ্বাণীসমূহে ইংগিত দিয়ে যে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত পানীৰ চাহিদাই উপলব্ধ যোগান অতিক্ৰম কৰিব । এক কঠোৰ সতৰ্কবাণীত নিটি আয়োগে অনুমান কৰিছে যে সেই তাৰিখলৈকে ৪০% জনসংখ্যাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ সুবিধাৰ অভাৱ হ’ব পাৰে, যিয়ে সংকটৰ জৰুৰী অৱস্থাক প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সংকটটো এক পদ্ধতিগত সমস্যা : বিশ্বজুৰি ৩ বিলিয়ন লোক এনে অঞ্চলত বাস কৰে য’ত মুঠ পানীৰ সংৰক্ষণ হ্ৰাস পাইছে আৰু এই একেবোৰ আতংকগ্ৰস্ত অঞ্চলতে বিশ্বৰ ৫০%তকৈ অধিক খাদ্য উৎপাদন হয় ।

ইউ এন ইউৰ প্ৰতিবেদনত জল সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবে চাৰিটা অত্যাৱশ্যকীয় কৌশলগত আৱশ্যকতাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে

মানচিত্ৰখনত প্ৰত্যেক দেশে কৃষি, ঔদ্যোগিক আৰু ঘৰুৱা জল উত্তোলনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ সংযুক্ত কৃষি ব্যৱহাৰ দেখুওৱা হৈছে (United Nations University Institute for Water, Environment and Health)
  1. উৎসক সুৰক্ষিত কৰা : জলচক্ৰ, জলবায়ুৰ স্থিৰতা আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰাকৃতিক মূলধনৰ ক্ষতি হ’লে জল সুৰক্ষা লাভ কৰিব নোৱাৰি । এই মৌলিক ব্যৱস্থাসমূহক সুৰক্ষিত কৰাটোৱে এক জটিল আৰু এতিয়াও বহুলাংশে ব্যৱহাৰ নোহোৱা, বিশ্বজনীন সুযোগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
  2. পানী হৈছে বিভাজনক সংযোগ কৰা সেতু : পানী হৈছে পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক, মতাদৰ্শগত আৰু ভৌগোলিক সীমা অতিক্ৰম কৰা এক সাৰ্বজনীন বিষয় । আমাৰ খণ্ডিত পৃথিৱীখনত ই আস্থা, ঐক্য আৰু সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ বাবে এক শক্তিশালী দলং হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক ভাগ কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰৰ সৈতে একাকাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে ।
  3. বহুমাত্ৰিক লাভৰ বাবে বিনিয়োগ : পানীত বিনিয়োগ হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষতি আৰু মৰুভূমিৰ প্ৰশমনৰ বাবে এক প্ৰত্যক্ষ বিনিয়োগ । পানীক এক আকস্মিক সমস্যা হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ এক প্ৰভাৱশালী সমাধান হিচাপেহে গণ্য কৰা উচিত— ইয়াত লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা বিনিয়োগে ৰিঅ’ চুক্তিৰ মূল লক্ষ্যসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ লগতে সম্প্ৰদায়ৰ তাৎক্ষণিক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ পূৰণ কৰে ।
  4. বিশ্বজনীন কাৰ্যক পুনৰ শক্তিশালী কৰা : পানীৰ ওপৰত নবীকৃত, ব্যৱহাৰিক বিশ্বজনীন মনোনিবেশে অচলাৱস্থা ভংগ কৰিব পাৰে আৰু স্থবিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনাক পুনৰ ত্বৰান্বিত কৰিব পাৰে । ই জৰুৰী স্থানীয় বাস্তৱতাক দীৰ্ঘম্যাদী গ্ৰহীয় লক্ষ্যৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ এক স্পষ্ট পথ প্ৰদান কৰে, সহযোগিতামূলক কাৰ্যৰ বাবে উমৈহতীয়া ভিত্তি প্ৰদান কৰে ।

(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

