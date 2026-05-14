বেইজিঙত ট্ৰাম্প : শান্তিলৈ ঘূৰি অহাৰ পথ

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চীন ভ্ৰমণ অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ইয়াৰ দ্বাৰা ইৰাণ সমস্যা সন্দৰ্ভতো শান্তিৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ।

Chinese President Xi Jinping and U.S. President Donald Trump during a meeting in Beijing on Thursday, May 14, 2026
ট্ৰাম্পৰ চীন ভ্ৰমণ (IANS)
By Vivek Mishra

Published : May 14, 2026 at 9:20 PM IST

বিশ্ববাসীক আচৰিত কৰি অতি শক্তিশালী দুই ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা আৰু চীনৰ মুৰব্বী মিলিত হৈছে । চীনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ঝি জিনপিঙৰ দুদিনীয়া বৈঠকে বিভিন্ন দিশত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । প্ৰথম আৰু প্ৰধান বিষয়টো হ'ল ইৰাণৰ সৈতে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সমাপ্ত নহ'ব যেন লগা সংঘাতৰ মাজত ট্ৰাম্প আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশাক একাষৰীয়া কৰিছে; বৰঞ্চ তেওঁ ঝি জিনপিঙক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যোৱাটোৱে ঘৰুৱা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু আমেৰিকাৰ অৰ্থনীতিৰ স্থিতিশীলতাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ গভীৰ উদ্বেগক সূচাইছে ।

যুদ্ধৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ ফলত ট্ৰাম্পক ঘৰুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য কৰাইছে, যিয়ে ট্ৰাম্পৰ অনুমোদনৰ ৰেটিঙো যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে; এইটোৱে ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে জিনপিঙক সাক্ষাতৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ আঁৰৰ আন এটা কাৰণ হ'ব পাৰে ।

জিনপিঙৰ সৈতে এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক চুক্তি নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে ট্ৰাম্প চীনত উপস্থিত হৈছে । ৯ বছৰৰ ভিতৰত চীন ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে ট্ৰাম্প ।

এই চুক্তিৰ মূল উপাদানসমূহৰ ভিতৰত আছে চীনৰ সৈতে বাণিজ্যিক ঘাটি দূৰ কৰা, আমেৰিকা-চীনৰ বাণিজ্য ৩০ শতাংশ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হোৱা বাণিজ্যিক মূল্য হ্ৰাসৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু মূল প্ৰযুক্তিৰ ৰপ্তানি, শক্তি আৰু কৃষিৰ দৰে খণ্ডৰ অন্যান্য সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা ।

আমেৰিকাত বিশেষকৈ ষ্টীল, অটোম'বাইল আৰু কিছুমান প্ৰযুক্তিৰ দৰে খণ্ডৰ নিৰ্মাতাসকলে আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত এনে এক বৃহৎ চুক্তিৰ প্ৰতি সতৰ্ক হৈয়েই আছে, যাৰ ফলত চীনে আমেৰিকাত বিনিয়োগ কৰাৰ সুযোগ পাব ।

এই আলোচনাত আমেৰিকাৰ পক্ষৰ মূল বিষয়সমূহ বাণিজ্যিক পুনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা, দ্বিপাক্ষিক ঘাটি হ্ৰাস, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু সম্ভৱতঃ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইৰাণৰ যুদ্ধ অৰ্থনীতি বজাই ৰখাত চীনে লোৱা ভূমিকাক কেন্দ্ৰ কৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই তিনিটা সূত্ৰ যদি একত্ৰিত কৰা হয় তেন্তে ই পৃথিৱীৰ বাকী অংশৰ বাবেও এক সুযোগ হ'ব পাৰে । আমেৰিকা-চীনৰ বৈঠকক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ বৰ্তমান প্ৰচলিত অন্যতম বিশিষ্ট সূত্ৰটো হৈছে বিশ্বৰ দুই আগশাৰীৰ শক্তিৰ মাজত এক বৃহৎ চুক্তিৰ আশা ।

এই সূত্ৰটো যুক্তিযুক্ত যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিলে ইয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতা কম; কাৰণ ভেনিজুৱেলা আৰু এতিয়া ইৰাণত ট্ৰাম্পৰ পদক্ষেপে চীনৰ অৰ্থনীতিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু বেইজিঙক তেলৰ যোগান পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ।

দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰে চীনৰ কেইবাটাও কোম্পানীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাটোৱেও ইংগিত দিছে যে ট্ৰাম্পে আশা কৰা ধৰণে এক শক্তিশালী স্থানৰ পৰা আলোচনাত যোগ দিয়াৰ ইচ্ছা কৰিছে । যোৱা কেইমাহমানত ইৰাণত সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমেৰিকাই ইৰাণৰ প্ৰতি চীনৰ সমৰ্থনৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে পৰীক্ষা কৰি আহিছে আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে চীনৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে ভালদৰেই জানে ।

ৱাশ্বিংটনে ইৰাণৰ যুদ্ধত ভূমিকা লোৱাৰ বাবে চীনক লক্ষ্য কৰি লৈছে । চীন আৰু হংকং উভয়তে ইৰাণীসকলক যোগান আৰু যুদ্ধ সঁজুলি লাভ কৰাত সহায় কৰা ব্যক্তি আৰু চীনা কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।

বিশেষকৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে মেণ্ট্ৰপি টেকন'লজি (হাংঝু) কোম্পানী লিমিটেড, দ্য আৰ্থ আই আৰু চাং গুৱাং চেটেলাইট টেকন'লজি কোম্পানী লিমিটেডে মধ্যপ্ৰাচ্যত আমেৰিকান বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ সামৰিক আক্ৰমণ সক্ষম কৰা উপগ্ৰহৰ চিত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ট্ৰাম্পে ইচ্ছাকৃতভাৱে ঝি জিনপিঙক বন্ধু আৰু প্ৰতিযোগী বুলি কোৱাৰ মাজত থেৰোগেঁৰো কৰি আছে যদিও জিনপিঙে বৈঠক সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ আশা এৰাই চলাত অটল হৈ আছে ।

ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সাধাৰণ সংঘাত আৰু লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত থকাৰ পিছতো যুদ্ধবিৰতি অনুষ্ঠিত হোৱাটোৱে সকলো পক্ষই যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰমাণ কৰে ।

ট্ৰাম্প আৰু ইৰাণ দুয়োপক্ষই এই সংঘাতৰ পৰা ওলাই আহিব বিচাৰে । আনকি ট্ৰাম্পে মধ্যকালীন নিৰ্বাচন, ঘৰুৱা মূল্যবৃদ্ধি আৰু তেওঁৰ মূল সমৰ্থন ভিত্তিৰ ভিতৰত যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা মতানৈক্যৰ সৈতে যুঁজি আছে । ইৰাণত অৰ্থনৈতিক স্বাৰ্থতকৈও সভ্যতাবাদী গৌৰৱহে তেহৰাণক আলোচনাৰ মেজলৈ অহাত বাধা দিছে । ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি যি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে সেয়া হয়তো তেহৰাণৰ বাবেও আচৰিত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।

এই জটিলতাবোৰৰ মাজতে ট্ৰাম্পে চীনক আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অৰ্থনৈতিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক অভিনেতা বুলি ভাবে । তেওঁলোকৰ মাজত যদি কোনো চুক্তি হয়, তেন্তে বিশ্বৰ উত্তেজনা একেবাৰেই লাঘৱ কৰিব পৰা যাব ।

ইয়াৰ ফলত ইৰাণ বিকল্প পথত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে, যিটো জিনপিঙৰ সৈতে আলোচনাত ট্ৰাম্পৰ এক মূল আলোচনাৰ বিষয় হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । চীনে হয়তো আমেৰিকাৰ পৰা অধিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈও সন্মত হ'ব পাৰে । ট্ৰাম্পৰ ইচ্ছা অনুসৰি ইৰাণক যুদ্ধ সঁজুলি আৰু চোৰাংচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়োৱা বন্ধ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে চীনে এইবোৰৰ এটাও কৰিব বুলি আশা কৰা হোৱা নাই ।

ইউক্ৰেইনৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুটিনে বিজয় দিৱসৰ পেৰেডৰ সময়ত ঘোষণা কৰিছিল যে ইউক্ৰেইনৰ সৈতে সংঘাতৰ অন্ত পৰিছে; তদুপৰি ইৰাণৰ সৈতে হ্ৰস্বম্যাদী শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ বিবেচনা কৰিলে বিশ্বই আগতে কেতিয়াও নেদেখা বিশ্ব শান্তিৰ সুযোগ পাব পৰা যাব ।

যদিহে বিশ্বৰ বৃহত্তম অৰ্থনীতি আৰু প্ৰধান শক্তিসমূহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো স্বীকাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে ইৰাণৰ সৈতে চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্বতকৈ অধিক হ'ব পাৰে । ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগী আনিছে-যিটো চীনৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ প্ৰেক্ষাপটত বহুলাংশে অৰ্থনৈতিক ।

চীন ভ্ৰমণৰ সময়ত বেইজিঙৰ সৈতে তেওঁৰ পূৰ্বৰ "জি-২"ৰ প্ৰস্তাৱক লৈ হোৱা হুলস্থূল বহুলাংশে কমি যোৱা যেন লাগে; যিটো বাকী আছে সেয়া হৈছে অৰ্থনৈতিক আশাবাদ- যিটো দৃষ্টিভংগী ইৰাণৰ প্ৰতি ৱাশ্বিংটনৰ চলি থকা শত্ৰুতাক কেন্দ্ৰ কৰি থকা অনিশ্চয়তাৰ বাবে ম্লান পৰিছে ।

(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ নিজৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতত ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই ।)

