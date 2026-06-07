ETV Bharat / opinion

দূৰদৰ্শী, নিৰ্ভীক সাংবাদিক, সফল উদ্যোগী ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

অনুশাসন, সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি অনন্য দৃষ্টিভংগী আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ বাবে জনাজাত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

Ramoji Film City
ৰামোজী ফিল্ম চিটিত থকা ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতিমূৰ্তি (ETV Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 2:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰামোজী ৰাওক দেশবাসীৰ আগত নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । আঞ্চলিক সংবাদ জগতৰ মহীৰূহ ৰাও হৈছে ৰামোজী ফিল্ম চিটি আৰু মাৰ্গদৰ্শীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি যিয়ে চলচ্চিত্ৰ, সাংবাদিকতা, সাহিত্যৰ জৰিয়তে তেলুগু ভাষাত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল । তেওঁ এৰি থৈ গৈছে এক বিশাল আৰু ঐতিহাসিক উত্তৰাধিকাৰ: নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ সাংবাদিকতাৰ পৰম্পৰা, পেছাদাৰীসকলৰ এক অতি নিখুঁত আৰু অনুশাসিত দল আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ ভিতৰত এক নেতৃত্বৰ গাঁথনি যিটো তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে যিকোনো পৰিস্থিতিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰিছিল ।

জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিখুঁতভাৱে কাম কৰাই নহয়, অনুশাসনৰ নিখুঁত উদাহৰণ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লিখি থকাৰ সময়ত কী-ব'ৰ্ডত মোৰ আঙুলিবোৰ কঁপি উঠিছে । মোৰ হৃদয়খন গধুৰ হৈ পৰিছে আৰু মোৰ চকু সেমেকি উঠিছে কাৰণ মই কল্পনা কৰিছোঁ যে তেওঁ থকা হ'লে এই লেখনি কিমান নিবিড়ভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিলেহেঁতেন ।

Ramoji Film City
ৰামোজী ফিল্ম চিটিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ মুহূৰ্তত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল (ETV Bharat)

তেওঁৰ নেতৃত্বত কাম কৰি থাকোঁতে মই ঈনাডু বা ইটিভি ভাৰতৰ বাবে লিখা প্ৰতিটো লেখাই তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছিল । বাক্যৰ গাঁথনিৰ ভুল বা শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় সজাগ আছিল আৰু ভুলবোৰ কেতিয়াও সহ্য কৰা নাছিল । তেওঁৰ বাবে ভাষা আছিল এখন বাহনৰ দৰে-যিখন দীঘলীয়া আৰু কঠিন পথত নামিলেও কেতিয়াও বিচলিত হ'ব নোৱাৰে । তেওঁ প্ৰায়ে আনক ভাষা শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।

তেলুগু ভাষাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা থাকিলেও তেওঁ ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় পাকৈত আছিল । তেলুগু নজনাসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো সহজে বুজিব পৰা আৰু তেওঁৰ কথাবোৰ নিখুঁতভাৱে উপস্থাপন কৰাত গুৰুত্ব দিছিল । ইটিভি ভাৰতৰ দৰে ১৩ টা ভাষাত চলি থকা বহুভাষিক মঞ্চৰ মুকলি তেওঁৰ এই দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰমাণ আছিল ।

Ramoji Rao
ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাও (ETV Bharat)

অনুশাসন তেওঁৰ সদায় অগ্ৰাধিকাৰ আছিল । তেওঁ সময়ক যিমান সন্মান কৰিছিল, সিমানেই এজন ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষমতাক মূল্য দিছিল । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সততা আৰু নিষ্ঠাক তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল । তেওঁৰ বাবে সময় আছিল এক অপৰিহাৰ্য উপাদান আৰু নিজৰ কামৰ মূল্যায়নৰ বাবে এক মূল মাপকাঠী । তেওঁ প্ৰায়ে কৈছিল, "সময় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ই কেতিয়াও আপোনাৰ বাবে ৰৈ নাথাকে; ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰক ।"

বহুতে গভীৰ নিদ্ৰাত থকাৰ সময়তে তেওঁৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁ নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা 'ঈনাডু' দৈনিক বাতৰি কাকতৰ লগতে ইংৰাজী আন আন হায়দৰাবাদৰ মূল সংস্কৰণৰ বাতৰি কাকত পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িছিল আৰু তেওঁৰ দলে আন ৰাষ্ট্ৰীয় দৈনিক কাকতৰ প্ৰিণ্টআউট অনাৰ অপেক্ষা কৰিছিল ।

Ramoji Rao
ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰামোজী ৰাও (ETV Bharat)

মৌলিক আৰু নতুন ধাৰণাবোৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ গভীৰ আত্মীয়তা আছিল । তেওঁ আছিল এজন 'আইডিয়া মেন', যিয়ে লেখকসকলে ইংৰাজী ভাষাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাতৰি কাকতৰ মতামত পৃষ্ঠাত কেনেকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে সেয়া নিখুঁতভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল । নিউজ ৰুমৰ পৰিচালনাক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰতে এটা 'নিউজ আইডিয়া বেংক' (এনআইবি) স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াক প্ৰতিষ্ঠানিকৰণ কৰিছিল ।

এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখনি বা কাহিনীক কেনেদৰে আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰি সেই কথা মনলৈ আহিলেই তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল । নিউজ ৰুমত এটা বাতৰি নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সেইটোক আভ্যন্তৰীণভাৱে 'HYC' (Have You Covered) নামেৰে জনাজাত টেগ এটাৰে লেবেল লগাইছিল । সাংবাদিকসকলে নিৰ্দিষ্ট পৰিঘটনাসমূহ কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল তাৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা হৈছিল ।

Ramoji Film City
ৰামোজী ফিল্ম চিটিত ৰামোজী ৰাওৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ মুহূৰ্তত (ETV Bharat)

তেওঁৰ বাবে সাংবাদিকতা কেৱল পেছা নহয় ই আছিল এক সেৱা । তেওঁৰ মতে সাংবাদিকতাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে মানুহক তেওঁলোকৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰা, জ্ঞান দিয়া আৰু সতৰ্ক কৰা । তেওঁ প্ৰতিভাক বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল; তেওঁৰ বাবে জন্মগত বুদ্ধিমত্তাতকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু শিকিবলৈ ইচ্ছা বহু বেছি মূল্যৱান আছিল । আনক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰায়ে নিজৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামবোৰৰ উদাহৰণ দিছিল । তেওঁ আছিল এজন সফল উদ্যোগী, এজন নিৰ্ভীক সাংবাদিক আৰু এজন মহান গুৰু ।

লগতে পঢ়ক :

'সূৰ্যবংশম'ৰ পৰা 'কল্কি'— ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অমিতাভ বচ্চন

TAGGED:

ৰামোজী ৰাও
ঈনাডু
ৰামোজী ফিল্ম চিটি
ইটিভি ভাৰত অসম
RAMOJI RAO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.