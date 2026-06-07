দূৰদৰ্শী, নিৰ্ভীক সাংবাদিক, সফল উদ্যোগী ৰামোজী ৰাওলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
অনুশাসন, সাংবাদিকতাৰ প্ৰতি অনন্য দৃষ্টিভংগী আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰৰ বাবে জনাজাত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
By Bilal Bhat
Published : June 7, 2026 at 2:16 PM IST
ৰামোজী ৰাওক দেশবাসীৰ আগত নতুনকৈ পৰিচয় কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই । আঞ্চলিক সংবাদ জগতৰ মহীৰূহ ৰাও হৈছে ৰামোজী ফিল্ম চিটি আৰু মাৰ্গদৰ্শীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক । এগৰাকী দূৰদৰ্শী ব্যক্তি যিয়ে চলচ্চিত্ৰ, সাংবাদিকতা, সাহিত্যৰ জৰিয়তে তেলুগু ভাষাত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল । তেওঁ এৰি থৈ গৈছে এক বিশাল আৰু ঐতিহাসিক উত্তৰাধিকাৰ: নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষ সাংবাদিকতাৰ পৰম্পৰা, পেছাদাৰীসকলৰ এক অতি নিখুঁত আৰু অনুশাসিত দল আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ ভিতৰত এক নেতৃত্বৰ গাঁথনি যিটো তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে যিকোনো পৰিস্থিতিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰিছিল ।
জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নিখুঁতভাৱে কাম কৰাই নহয়, অনুশাসনৰ নিখুঁত উদাহৰণ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লিখি থকাৰ সময়ত কী-ব'ৰ্ডত মোৰ আঙুলিবোৰ কঁপি উঠিছে । মোৰ হৃদয়খন গধুৰ হৈ পৰিছে আৰু মোৰ চকু সেমেকি উঠিছে কাৰণ মই কল্পনা কৰিছোঁ যে তেওঁ থকা হ'লে এই লেখনি কিমান নিবিড়ভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিলেহেঁতেন ।
তেওঁৰ নেতৃত্বত কাম কৰি থাকোঁতে মই ঈনাডু বা ইটিভি ভাৰতৰ বাবে লিখা প্ৰতিটো লেখাই তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছিল । বাক্যৰ গাঁথনিৰ ভুল বা শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় সজাগ আছিল আৰু ভুলবোৰ কেতিয়াও সহ্য কৰা নাছিল । তেওঁৰ বাবে ভাষা আছিল এখন বাহনৰ দৰে-যিখন দীঘলীয়া আৰু কঠিন পথত নামিলেও কেতিয়াও বিচলিত হ'ব নোৱাৰে । তেওঁ প্ৰায়ে আনক ভাষা শিকিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।
তেলুগু ভাষাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা থাকিলেও তেওঁ ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সদায় পাকৈত আছিল । তেলুগু নজনাসকলৰ সৈতে কথা পাতিলে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটো সহজে বুজিব পৰা আৰু তেওঁৰ কথাবোৰ নিখুঁতভাৱে উপস্থাপন কৰাত গুৰুত্ব দিছিল । ইটিভি ভাৰতৰ দৰে ১৩ টা ভাষাত চলি থকা বহুভাষিক মঞ্চৰ মুকলি তেওঁৰ এই দূৰদৰ্শী দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰমাণ আছিল ।
অনুশাসন তেওঁৰ সদায় অগ্ৰাধিকাৰ আছিল । তেওঁ সময়ক যিমান সন্মান কৰিছিল, সিমানেই এজন ব্যক্তিৰ কৰ্মক্ষমতাক মূল্য দিছিল । তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সততা আৰু নিষ্ঠাক তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল । তেওঁৰ বাবে সময় আছিল এক অপৰিহাৰ্য উপাদান আৰু নিজৰ কামৰ মূল্যায়নৰ বাবে এক মূল মাপকাঠী । তেওঁ প্ৰায়ে কৈছিল, "সময় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ই কেতিয়াও আপোনাৰ বাবে ৰৈ নাথাকে; ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰক ।"
বহুতে গভীৰ নিদ্ৰাত থকাৰ সময়তে তেওঁৰ দিনটো আৰম্ভ হৈছিল । তেওঁ নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা 'ঈনাডু' দৈনিক বাতৰি কাকতৰ লগতে ইংৰাজী আন আন হায়দৰাবাদৰ মূল সংস্কৰণৰ বাতৰি কাকত পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়িছিল আৰু তেওঁৰ দলে আন ৰাষ্ট্ৰীয় দৈনিক কাকতৰ প্ৰিণ্টআউট অনাৰ অপেক্ষা কৰিছিল ।
মৌলিক আৰু নতুন ধাৰণাবোৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ গভীৰ আত্মীয়তা আছিল । তেওঁ আছিল এজন 'আইডিয়া মেন', যিয়ে লেখকসকলে ইংৰাজী ভাষাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাতৰি কাকতৰ মতামত পৃষ্ঠাত কেনেকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰে সেয়া নিখুঁতভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল । নিউজ ৰুমৰ পৰিচালনাক আগুৱাই নিবলৈ তেওঁ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰতে এটা 'নিউজ আইডিয়া বেংক' (এনআইবি) স্থাপন কৰিছিল আৰু ইয়াক প্ৰতিষ্ঠানিকৰণ কৰিছিল ।
এক গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখনি বা কাহিনীক কেনেদৰে আকৰ্ষণীয় কৰিব পাৰি সেই কথা মনলৈ আহিলেই তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল । নিউজ ৰুমত এটা বাতৰি নিযুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ সেইটোক আভ্যন্তৰীণভাৱে 'HYC' (Have You Covered) নামেৰে জনাজাত টেগ এটাৰে লেবেল লগাইছিল । সাংবাদিকসকলে নিৰ্দিষ্ট পৰিঘটনাসমূহ কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিছিল তাৰ ওপৰতে আমাৰ আলোচনা হৈছিল ।
তেওঁৰ বাবে সাংবাদিকতা কেৱল পেছা নহয় ই আছিল এক সেৱা । তেওঁৰ মতে সাংবাদিকতাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে মানুহক তেওঁলোকৰ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰা, জ্ঞান দিয়া আৰু সতৰ্ক কৰা । তেওঁ প্ৰতিভাক বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল; তেওঁৰ বাবে জন্মগত বুদ্ধিমত্তাতকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু শিকিবলৈ ইচ্ছা বহু বেছি মূল্যৱান আছিল । আনক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰায়ে নিজৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামবোৰৰ উদাহৰণ দিছিল । তেওঁ আছিল এজন সফল উদ্যোগী, এজন নিৰ্ভীক সাংবাদিক আৰু এজন মহান গুৰু ।
লগতে পঢ়ক :
'সূৰ্যবংশম'ৰ পৰা 'কল্কি'— ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অমিতাভ বচ্চন