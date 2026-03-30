বিলাহীৰ মূল্য সংকট : অস্থায়ী সকাহ নে গাঁথনিগত সংস্কাৰ ?
বিলাহীৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাটো কৃষি ব্যৱস্থাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট । এই সম্পৰ্কে ড৹ শ্বেখ এন মীৰাৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : March 30, 2026 at 7:37 PM IST
১) এক 'হতাশাজনক বছৰ' : বজাৰত দৃশ্যমান সংকট
২০২৬ চনৰ মাৰ্চ । বিলাহী খেতিয়কৰ বাবে ই আকৌ এবাৰ হতাশাজনক বছৰ হৈ পৰিছে । অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ চিট্টুৰ–মদনাপল্লে বেল্টৰ, কৃষ্ণা আৰু গুণ্টুৰ জিলাৰ, কাৰ্ণুলৰ বজাৰত বিলাহী গেলিছে । একে সময়তে ব'ৱেনপালীৰ দৰে তেলেংগানাৰ বজাৰত বিলাহীৰ দাম এককৰ ঘৰলৈ অৱনমিত হৈছে ।
ব'ৱেনপালীৰ বজাৰৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বিলাহীৰ দাম প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ৬ টকাৰ ওচৰত আছে । এনে মূল্যৰ স্তৰে কেৱল কৃষকৰ শ্ৰমক অপমান কৰাই নহয়- ই কৃষি ব্যৱস্থাটোৰ বাবেই সতৰ্কবাণী হৈ পৰিছে ।
এটা দিশত সংকটৰ ভয়াৱহতা দেখা গৈছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত বিলাহীৰ ২৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা ক্ৰেট প্ৰায় ২০০ টকাত বিক্ৰী হৈছে, যাৰ অৰ্থ হ'ল খেতিয়কে পোৱা মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১০ টকাতকৈ কম ।
কৃষিৰ বাবে প্ৰতি একৰত ৬০,০০০–৭০,০০০ টকা বিনিয়োগ কৰা কৃষকসকলে এনে দামত আধা খৰচো বহন কৰিব নোৱাৰে । এয়া কেৱল 'মূল্য হ্ৰাস' ক্ষেত্ৰতে নহয় । কৃষকৰ নগদ ধনৰ প্ৰবাহ, গ্ৰাম্য ঋণ চক্ৰ, গাঁৱৰ নিয়োগৰ ওপৰতো ই প্ৰত্যক্ষ আঘাত ।
মূল প্ৰশ্নটো হৈছে এই পৰিস্থিতি প্ৰতি বছৰে কিয় পুনৰাবৃত্তি হয় ? চৰকাৰে প্ৰায়ে সাহায্যমূলক আঁচনি ঘোষণা কৰি আহিছে । কিন্তু এই সংকটটো একেধৰণে প্ৰতিবছৰে দেখা যায় । গতিকে আমাৰ সন্মুখত থকা প্ৰকৃত পছন্দটো স্পষ্ট-আমি অস্থায়ী সকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগেনে, নে শেষত মূল কাৰণসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা গাঁথনিগত সংস্কাৰ হাতত ল'ব লাগে ?
২) আকস্মিক সংকট নহয়-এক অনুমানিক প্ৰণালীগত বিফলতা
বিলাহী হৈছে অতি সহজে নষ্ট হ'ব পৰা পাচলি, সাধাৰণতে ইয়াক গছৰ পৰা ছিঙাৰ পিছত মাত্ৰ ৭-১০ দিনহে সতেজ হৈ থাকে । যদিহে হঠাতে ইয়াৰ যোগান বাঢ়ি যায়, তেন্তে দাম কমি যায় । সেয়াই হৈছে বজাৰৰ স্বাভাৱিক আচৰণ । কিন্তু যেতিয়া প্ৰতি বছৰে একেবোৰ অঞ্চলতে, একে সময়তে একেটা আৰ্হিৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া ই আৰু স্বাভাৱিক পৰিঘটনা নহয়-এয়া পৰিকল্পনাৰ ব্যৰ্থতা ।
এই বছৰ চিট্টুৰ, মদনাপল্লে, কৃষ্ণা, এনটিআৰ, গুণ্টুৰ আৰু পশ্চিম গোদাৱৰী আদি জিলাৰ পৰা ব্যাপক যোগানৰ ফলত বজাৰসমূহ ভৰি পৰিছে । চাহিদা হঠাতে বৃদ্ধি পোৱা খুব কমেই দেখা যায় । অৱশ্যে যোগান বৃদ্ধিৰ প্ৰৱণতা বাঢ়ি থাকে ।
কাৰণটো হৈছে আচৰণগত অৰ্থনীতিৰ খেল । এটা বতৰত যেতিয়া দাম বেছি হয়, তেতিয়া কৃষকে পিছৰ বতৰত খেতিৰ মাটি সম্প্ৰসাৰণ কৰে । চুবুৰীয়া জিলাসমূহেও একেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে । অৱশেষত এই সামূহিক "চিগনেল-ফ'ল'ইং" আচৰণে প্ৰয়োজনতকৈ অতিৰিক্ত বৃদ্ধিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত বজাৰসমূহৰ মাজত একেলগে মূল্য হ্ৰাস পায় ।
৩) পৰিসংখ্যাগত বিৰোধ : উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি হোৱা নাই
ইয়াত এটা আকৰ্ষণীয় স্ববিৰোধ শক্তি নিহিত হৈ আছে । ভাৰতত বিলাহীৰ উৎপাদন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪–২৫ চনৰ প্ৰথম আগতীয়া অনুমান অনুসৰি বিলাহীৰ উৎপাদন ২১৫.৪৯ লাখ টন বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিটো ৮.৫৩ লাখ হেক্টৰ (২১.০৭ লাখ একৰ)ত খেতি কৰা হয় ।
প্ৰধান উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত :
- মধ্যপ্ৰদেশ : ৩২.৬৯ লাখ টন
- কৰ্ণাটক : ২৭.৭৬ লাখ টন
- অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ : ২০.৭৬ লাখ টন
আন গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত আছে গুজৰাট, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ আৰু তামিলনাডু আদি । এই তথ্যবোৰে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে যে বিলাহী এতিয়া আঞ্চলিক পাচলি নহয়-এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক পাচলি । কিন্তু বজাৰৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ-সংৰক্ষণ, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু যোগানৰ সমন্বয়-উৎপাদনৰ দৰে একে গতিৰে সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নাই । ফলত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগে লগে আৰ্থিক লোকচানো বৃদ্ধি হৈছে ।
৪) ঋতুভিত্তিক উৎপাদনৰ ধৰণ জনাৰ পিছতো পৰিচালনাৰ অভাৱ
দাক্ষিণাত্য আৰু পশ্চিমৰ ৰাজ্যত বিলাহীৰ খেতি ৪ টা ঋতুভিত্তিক চক্ৰত কৰা হয় । সাধাৰণতে আগষ্ট-ছেপ্টেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ-ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চপোৱাৰ শীৰ্ষ সময় হয় ।
অৰ্থাৎ দামৰ অস্থিৰতা অভাৱনীয় নহয়- ই ঋতুভিত্তিক । তথাপিও পৰ্যায়ক্ৰমে বীজ সিঁচাৰ পৰামৰ্শ, ক্লাষ্টাৰ-স্তৰৰ উৎপাদনৰ সময়সূচী আৰু বজাৰত আগমনৰ পূৰ্বাভাস পদ্ধতিগতভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাটো খুব কমেইহে দেখা যায় । এনে সমন্বয় অবিহনে বজাৰত একেলগে চপোৱাৰ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ ফলত হঠাতে যোগানৰ উত্থান আৰু মূল্যৰ পতনৰ সূচনা হয় ।
৫) যোগান বৃদ্ধি, মূল্য হ্ৰাস : বজাৰৰ তথ্যই কি প্ৰকাশ কৰে
কিছুমান পৰ্যবেক্ষকে মূল্য হ্ৰাসৰ কাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱসায়ীৰ খেল বুলি উল্লেখ কৰে । কিন্তু বজাৰৰ তথ্যই স্পষ্টভাৱে এটা ক্লাছিক যোগান হতাশাৰ ইংগিত দিয়ে ।
উদাহৰণস্বৰূপে মদনাপল্লেৰ পৰা বজাৰ সমিতিৰ তথ্যই দেখুৱাইছে :
ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ আশে-পাশে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিলাহী প্ৰতি ১০ কিলোগ্ৰামত ১৬০–১৯০ টকাত বিক্ৰী হৈছিল ।
এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি ১০ কিলোগ্ৰামৰ দাম ১২০–১৪০ লৈ হ্ৰাস পায় ।
একে সময়ছোৱাত যোগান ৪৬ মেট্ৰিক টনৰ পৰা ৬৬ মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
এইটো সৰল অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক- অধিক যোগানৰ ফলত দাম কম হৈছিল- তাক বহু আগতীয়াকৈ দেখা গৈছিল । তথাপিও ব্যৱস্থাটোত ইয়াক আগতীয়াকৈ অনুমান আৰু পৰিচালনা কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আছিল ।
৬) কৃষকে দাম হ্ৰাস কৰিলেও গ্ৰাহক কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে লাভৱান নহয় ?
ইয়াত আন এক উদ্বেগৰ বিষয় আছে । যেতিয়া কৃষকৰ ওচৰত মূল্য হ্ৰাস পাই, তেতিয়া চহৰত খুচুৰা মূল্য সমানুপাতিকভাৱে হ্ৰাস নহয় ।
ইয়াৰ দ্বাৰা যোগান শৃংখলৰ অদক্ষতা প্ৰতিফলিত হয় :
- একাধিক মধ্যস্থতাকাৰী
- পৰিবহণৰ খৰচ
- শস্য চপোৱাৰ পিছৰ লোকচান
- শ্ৰেণীবিন্যাস আৰু একত্ৰিকৰণৰ অভাৱ
ফলত কৃষকৰ হাতৰ পৰা গ্ৰাহকৰ হাতলৈ যোৱাৰ সময়ত বিলাহীৰ মূল্যৰ ব্যৱধান বহু বৃদ্ধি হয় । কৃষকে অতি কম দাম পোৱাৰ বিপৰীতে গ্ৰাহকে তুলনামূলকভাৱে অধিক মূল্য দিব লাগে । ইয়াৰ দ্বাৰা বজাৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত গভীৰ গাঁথনিগত অদক্ষতাৰ ইংগিত পোৱা যায় ।
৭) চপোৱাৰ পিছৰ লোকচান : কেৱল কৃষকৰ লোকচান নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় আৱৰ্জনাও
বিলাহীৰ নাটনিৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাত শীতলীকৰণৰ অভাৱ কথা প্ৰায়ে আকস্মিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । বাস্তৱত বিলাহীৰ ছিঙাৰ পিছত হোৱা লোকচান বহুত বেছি ।
যেতিয়া সংৰক্ষণ, শ্ৰেণীবিন্যাস আৰু প্ৰচেছিং আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হয়, তেতিয়া যোগান বৃদ্ধি সময়ত উৎপাদিত সামগ্ৰী দ্ৰুতভাৱে আৱৰ্জনা হৈ পৰে । কৃষকসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হয়, খাদ্য সম্পদ অপচয় হয়, গ্ৰাহকে মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হয় ।
এই লোকচান হ্ৰাস কৰাটো সেয়েহে কেৱল কৃষি প্ৰত্যাহ্বান নহয়- ই ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰাধিকাৰ ।
৮) বিলাহী এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান : এক মূল্য শৃংখলৰ পদ্ধতি
লক্ষণীয়ভাৱে গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে এই ব্যৱস্থাগত সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে পদক্ষেপ হাতত লৈছে ।
এই পদক্ষেপে দেশজুৰি ১,৩৭৬ টা উদ্ভাৱনী প্ৰস্তাৱ লাভ কৰে আৰু বহু পৰ্যায়ৰ মূল্যায়নৰ পিছত ২৮ টা প্ৰকল্পক পুঁজি আৰু মেণ্টৰশ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । ছৰ্টলিষ্ট কৰা ধাৰণাসমূহে সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যেনে :
- সংৰক্ষণকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰযুক্তি
- স্মাৰ্ট পেকেজিং
- বজাৰত অনুশাসন সঁজুলি
- সংৰক্ষণ উদ্ভাৱন প্ৰণালী
- প্ৰক্ৰিয়াকৰণ সমাধান
এই পদ্ধতিটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ ই নিশ্চিত কৰে যে সমস্যাটো কেৱল মূল্যৰ উঠা-নমাতে নহয়, সমগ্ৰ বিলাহীৰ মূল্য শৃংখলত-উৎপাদনৰ পূৰ্বাভাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বিতৰণলৈকে ।
কিন্তু ৰাজ্যিক বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, কেভিকে, এফপিঅ', এপিএমচি আৰু প্ৰচেছৰৰ দৰে অংশীদাৰসকলৰ সৈতে জড়িত সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে চিট্টুৰ-মদনাপল্লে, কাৰ্ণুল আৰু ৰাঙ্গাৰেড্ডী–মেডাকৰ দৰে উৎপাদন ক্লাষ্টাৰত কাৰ্যকৰী নকৰিলে কেৱল উদ্ভাৱনসমূহ অপৰ্যাপ্ত ।
৯) ভাৰতত সংকট কিয় ভয়াৱহ: তিনিটা ব্যৱস্থাৰ ব্যৱধান
৩ টা গাঁথনিগত ব্যৱধানে বিলাহীৰ মূল্যৰ সংকট আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে । প্ৰথমতে বাস্তৱ সময়ৰ কৃষিভূমি আৰু চপোৱাৰ পূৰ্বাভাসৰ অনুপস্থিতি । কিমান ভূমিত ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু কেতিয়া শস্য চপোৱা হ'ব সেই বিষয়ে সঠিক তথ্য নাথাকিলে চৰকাৰ আৰু বজাৰ দুয়োটাই বহু পলমকৈ সঁহাৰি জনায় ।
দ্বিতীয়তে ক্লাষ্টাৰ-স্তৰৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচেছিং বাফাৰৰ অভাৱ । অধিক যোগান ৰোধ কৰিব পৰা ইউনিট-যেনে পিউৰি (Puree), পেষ্ট (paste) বা ডিহাইড্ৰেটেড বিলাহী প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সুবিধা-এতিয়াও প্ৰধান বিলাহী উৎপাদিত অঞ্চলত অপৰ্যাপ্ত ।
তৃতীয়তে কৃষকৰ প্ৰতিষ্ঠানিক বিপণন ক্ষমতাৰ অভাৱ । অস্থিৰ বজাৰত আলোচনা কৰা ব্যক্তিগত কৃষকৰ দৰদামৰ ক্ষমতা কম । শক্তিশালী এফপিঅ', চুক্তিৰ ব্যৱস্থা আৰু ব্ৰেণ্ডেড একত্ৰিকৰণ ব্যৱস্থাই মূল্য উপলব্ধি যথেষ্ট উন্নত কৰিব পাৰে ।
১০) অন্য দেশবোৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিজ্ঞতাই এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ শিক্ষা দেখুৱাইছে : মূল্যৰ স্থিৰতা বজাৰৰ ধৰণৰ পৰাই আহে, ৰিলিফ পেকেজৰ পৰা নহয় । বহু অঞ্চলত সমবায় বিপণন ব্যৱস্থা, স্বচ্ছ নিলাম মঞ্চ, উৎপাদনৰ সময়সূচী আৰু প্ৰামাণিক একত্ৰিকৰণ নষ্ট হ'ব পৰা সামগ্ৰীৰ মূল্য সুস্থিৰ কৰাত সহায় কৰিছে । এই ব্যৱস্থাসমূহে যোগানৰ প্ৰবাহৰ সমন্বয় সাধন কৰে, বজাৰৰ জোকাৰণি হ্ৰাস কৰে আৰু ন্যায্য মূল্য লাভ নিশ্চিত কৰে ।
ভাৰতেও একেধৰণৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিব পাৰে-কিন্তু সেইবোৰ অস্থায়ী আঁচনি নহয়, স্থায়ী প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামো হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব ।
১১) কেৱল সকাহৰ ব্যৱস্থা কিয় যথেষ্ট নহয় ?
চৰকাৰে প্ৰায়ে যোগান বৃদ্ধিৰ সময়ত বিলাহী ক্ৰয় কৰি ৰাজসাহায্যযুক্ত আউটলেটৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰি হস্তক্ষেপ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা হ্ৰস্বম্যাদী সকাহ পোৱা যায় যদিও ই গাঁথনিগত গতিশীলতাক সলনি নকৰে ।
পৰৱৰ্তী বতৰতো একে ধৰণৰ আৰ্হি পুনৰাবৃত্তি হয় :
- ভূমি সম্প্ৰসাৰণৰ সিদ্ধান্ত
- একেলগে চপোৱা
- অপৰ্যাপ্ত সংৰক্ষণ
- অপৰ্যাপ্ত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ক্ষমতা
ফলত কৃষকসকলে মূল্য হ্ৰাস আৰু নীতিগত সঁহাৰিৰ অভাৱ দুয়োটাৰে সন্মুখীন হয় ।
১২) তৎকালীনভাৱে ৫ টা গাঁথনিগত সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে
এই পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ তেলুগু ৰাজ্যসমূহে ৫ টা জটিল সংস্কাৰৰ সূচনা কৰিব পাৰে । প্ৰথমে বতৰৰ পূৰ্বাভাস, নাৰ্চাৰী বিক্ৰী, ভূমিৰ তথ্য আৰু বজাৰত যোগানৰ তথ্য একত্ৰিত কৰি কেভিকে নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ডিজিটেল শস্যৰ কেলেণ্ডাৰ আৰু পৃথক বীজ সিঁচাৰ পৰামৰ্শ প্ৰস্তুত কৰা ।
দ্বিতীয়তে প্ৰধান বিলাহী উৎপাদিত অঞ্চলত ক্লাষ্টাৰ স্তৰৰ প্ৰি-কুলিং আৰু শীতলীকৰণ আন্তঃগাঁথনি স্থাপন কৰা । তৃতীয়তে যোগান বৃদ্ধিৰ সময়ত উৎপাদনৰ ১০-২০ শতাংশ পিউৰি বা পেষ্টলৈ সলনি কৰিব পৰা প্ৰচেছিং প্ৰযুক্তি তৈয়াৰ কৰা ।
চতুৰ্থতে কৃষক উৎপাদক সংস্থাসমূহক ব্যৱসায়ৰ বাবে সাজু প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা, গ্ৰেডিঙৰ সুবিধা, লজিষ্টিক সমৰ্থন আৰু চুক্তিবদ্ধ বিপণন চেনেলৰ ব্যৱস্থা ।
পঞ্চমতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ–তেলেংগানা বিলাহী স্থিতিশীলতা কোষৰ যৌথ স্থাপন কৰা যিয়ে বাস্তৱ সময়ত যোগান, মূল্য, সংৰক্ষণ ক্ষমতা আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ গ্ৰহণৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ কৰে ।
১৩) কৃষি অনুসন্ধান আৰু বিকাশে কেনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব লাগিব
গৱেষণাৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাহিৰেও বিকশিত হ'ব লাগিব । ভৱিষ্যতৰ বিলাহীৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশে অস্থিৰতা হ্ৰাস কৰা প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে :
- দীৰ্ঘদিনলৈ ভালে থকা আৰু পৰিবহণ সহনশীলতা থকা প্ৰজাতি
- পৰ্যায়ক্ৰমে পৰিপক্কতা সম্পন্ন প্ৰজাতি
- উচ্চ-টিএছএছ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰজাতি
- যোগানৰ ডিজিটেল পূৰ্বাভাস ব্যৱস্থা
ৰাজ্যিক বিভাগসমূহৰ সহায় লৈ ভূমি আৰু শস্যৰ পৰ্যায়ৰ বাস্তৱ সময়ৰ তথ্যই বজাৰৰ ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক বুদ্ধিমত্তা সক্ষম কৰিব পাৰিব । এনে ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে কেইবা সপ্তাহ আগতেই সিদ্ধান্তসমূহ সালসলনি কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত যোগান বৃদ্ধি ৰোধ হ'ব ।
১৪) কৃষকসকলক সহানুভূতি নহয়, ব্যৱস্থাগত ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন
বিলাহীৰ মূল্যৰ সংকট কোনো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নহয় । ই অসন্মত উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণ, দুৰ্বল সংৰক্ষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আন্তঃগাঁথনি আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ বজাৰৰ পৰিণাম ।
যেতিয়া দেশত বিলাহী উৎপাদনে ২১৫ লাখ টন অতিক্ৰম কৰে, তেতিয়া সমৰ্থনকাৰী পৰিৱেশ তন্ত্ৰটো সমানুপাতিকভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব লাগিব । অন্যথা অধিক উৎপাদনে কৃষিৰ আয় হ্ৰাস কৰি থাকিব ।
সাহায্যৰ ব্যৱস্থা প্ৰয়োজনীয়-কিন্তু সেয়া কোনো কৌশল নহয় । এটা কৌশলৰ বাবে ডিজিটেল শস্য পৰিকল্পনা, শীতল শৃংখল আন্তঃগাঁথনি, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰযুক্তি, শক্তিশালী এফপিঅ' বিপণন, যৌথ স্থিতিশীলতা ব্যৱস্থা আৰু বজাৰমুখী গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন ।
যদি এতিয়াই এনে সংস্কাৰ আৰম্ভ হয়, তেন্তে ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত বিলাহী খেতিয়কসকলে হতাশাত নাথাকিব, আত্মবিশ্বাসেৰে বজাৰ দখল কৰিব ।
অন্যথা অহা বছৰো আমি পুনৰ একেটা প্ৰশ্নৰে সন্মুখীন হ'ম-
অস্থায়ী সকাহ-নে গাঁথনিগত সংস্কাৰ ?
লেখক : আইচিএআৰৰ সঞ্চালক – কৃষি প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান (আটাৰি), হায়দৰাবাদ
(টোকা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)