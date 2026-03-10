ইৰাণ যুদ্ধ : ভাৰতৰ কৌশলগত ভাৰসাম্যৰ পৰীক্ষা
ইৰাণ যুদ্ধক লৈ ভাৰতৰ ‘মৌনতা’ও এক প্ৰকাৰৰ কৌশলগত সংকেত আৰু ইয়াত ই সফল হৈছে ।
Published : March 10, 2026 at 7:59 PM IST
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে কূটনীতি, শক্তি সুৰক্ষা, কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মধ্যপ্ৰাচ্যই এক নতুন কৌশলগত বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হ’ল ।
ইৰাণৰ ভিতৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সমন্বিত আক্ৰমণত সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইক হত্যা কৰা হয় । তিনি দশকৰো অধিক সময় তেওঁ ইৰাণৰ ৰাজনৈতিক আৰু কৌশলগত দিশৰ নেতৃত্ব দিছিল । আন এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাক লক্ষ্য কৰি হত্যা কৰাটো আধুনিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এক বিৰল পৰিঘটনা ।
এই অভিযানে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা নেটৱৰ্কৰ অসাধাৰণ প্ৰসাৰ আৰু নিখুঁত আক্ৰমণৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে । তথাপিও যুদ্ধৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ত সফলতাই ইয়াৰ অন্ত কেনেকৈ হ’ব সেই কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুব কমেইহে পোৱা যায় ।
ইৰাণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই কাণ্ডই আধুনিক যুদ্ধৰ এক চিৰস্থায়ী শিক্ষাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে: এজন নেতাক আঁতৰাই পেলোৱাটোৱে এটা শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আঘাত দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াক টিকিয়াই ৰখা ৰাজনৈতিক গাঁথনিবোৰ খুব কমেইহে ভাঙি পেলোৱা হয় ।
শেহতীয়া ইতিহাসে ইয়াৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে । ২০০৩ চনত ইৰাক আক্ৰমণৰ সময়ত ছাদ্দাম হুছেইনৰ পতনে শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাত সফল হৈছিল যদিও ইয়াৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি বিদ্ৰোহ আৰু সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
২০১১ চনৰ লিবিয়াৰ গৃহযুদ্ধৰ সময়ত নাটোৰ সমৰ্থিত হস্তক্ষেপে মুয়াম্মাৰ গাদ্দাফিৰ মৃত্যুৰ ফলত এজন স্বৈৰাচাৰী শাসকক অপসাৰণ কৰিছিল যদিও লিবিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী মিলিচীয়াৰ মাজত বিভক্ত হৈ পৰিছিল ।
আফগানিস্তানত তালিবানৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাটোৱে বাহিৰৰ পৰা স্থায়ী ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা জাপি দিয়াটো কিমান কঠিন সেই কথা উন্মোচন কৰিছে । সামৰিক বিজয়ে শাসন ব্যৱস্থা আঁতৰাব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ঠাইত কোনে ল’ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো খুব কমেইহে সম্ভৱ ।
আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সামৰিক সংহতিৰ এক নতুন পৰ্যায়
এই সংঘাতৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছিল আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত সামৰিক সংহতিৰ অভূতপূৰ্ব স্তৰ । এই অভিযানে দুয়োখন দেশৰ মাজত সঁচা অৰ্থত প্ৰথমটো যৌথ অভিযান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
দুয়োটা সামৰিক বাহিনীয়ে চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভাগ-বতৰা কৰিছিল, আক্ৰমণৰ সমন্বয় কৰিছিল আৰু কাৰ্যকৰী দায়িত্ব বিভক্ত কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুশীলন জুনিপাৰ অকে দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা সৰ্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক সামৰিক অনুশীলনত আকাশ, স্থল, সাগৰ, চাইবাৰ, আৰু মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত সমন্বয় পৰীক্ষা কৰিছিল । সেই সময়ত কৰা প্ৰস্তুতিয়ে বৰ্তমান অঞ্চলটোত দেখা পোৱা বৰ্তমানৰ কাৰ্যকলাপৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ।
ইৰাণৰ কৌশল: সংঘাতৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি
ইৰাণৰ এই সঁহাৰিয়ে সংঘাত বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা কৌশল প্ৰতিফলিত কৰিছে । গতানুগতিক যুদ্ধত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল বাহিনীক পৰাস্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে টেহৰানে ভৌগোলিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সংঘাতৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছে ।
ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ উপৰিও ইৰাণ সমৰ্থিত গোটসমূহে একাধিক ফ্ৰণ্টত নিজৰ কাৰ্যকলাপ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । লেবাননৰ হিজবুল্লাই ইজৰাইল বাহিনীৰ সৈতে গুলীচালনা কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ মিলিচীয়া নেটৱৰ্কে পশ্চিমীয়া সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৌশলগত অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্লেষকসকলে কয় যে এই আৰ্হিটোৱে ইৰাণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অসমতাপূৰ্ণ যুদ্ধ আৰু আঞ্চলিক প্ৰক্সি নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে । যুদ্ধক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি টেহৰানে নিজৰ বিৰোধীৰ বাবে যুদ্ধৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক খৰচ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে ।
আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণৰ বিচ্ছিন্ন মতামত
আমেৰিকাত জনমত বিভক্ত । গ্যালাপ আৰু কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে সংস্থাই কৰা সমীক্ষাত দীৰ্ঘম্যাদী সামৰিক হস্তক্ষেপৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন সীমিত বুলি প্ৰকাশ পাইছে ।
বহু ভোটাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অঞ্চলটোত সম্প্ৰসাৰিত সামৰিক প্ৰতিশ্ৰুতিই আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলগত স্বাৰ্থৰ সেৱা কৰে নেকি ? তেওঁলোকে নিজৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিবলৈ ইৰাক আৰু আফগানিস্তানৰ উদ্ধৃতি দিয়ে । অৱশ্যে ইজৰাইলৰ জনমত একেবাৰে বেলেগ ।
ইজৰাইলৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা সমীক্ষাত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক সামৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ঘৰুৱা সমৰ্থন প্ৰবল সমৰ্থন দেখা গৈছে, যিটো বহু ইজৰাইলী লোকে অস্তিত্বৰ ভাবুকি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । জনমতৰ এই পাৰ্থক্যই শেষত মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজনৈতিক গতিশীলতাত প্ৰভাৱ পেলাবনে, যদিও সামৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী হৈ থাকে ? সেয়া সময়েহে ক’ব ।
ৱাশ্বিংটনৰ সন্মুখীন হোৱা কৌশলগত পচন্দ
সংঘাত কেনেকৈ শেষ কৰিব ? ৱাশ্বিংটনত নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সন্মুখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ’ল আমেৰিকাই নিজৰ ৰাজনৈতিক লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ এই সংঘাতক কিমান দূৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ ইচ্ছুক ।
এটা বিকল্প হ’ব পাৰে ইৰাণৰ সামৰিক সামৰ্থ আৰু পাৰমাণৱিক আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল কৰাত এই অভিযান সীমিত কৰা । এই পন্থাৰ অধীনত আমেৰিকাই দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইৰাণৰ কৌশলগত সম্পত্তি দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ।
আন এটা সম্ভাৱনা হ’ল টেহৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থা সলনি । ইজৰাইলৰ একাংশ নেতাই যুক্তি আগবঢ়ায় যে বৰ্তমানৰ ইৰাণৰ নেতৃত্বক অপসাৰণ কৰিলেহে ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ দীৰ্ঘম্যাদী ভাবুকি নাইকিয়া হ’ব পাৰে ।
তথাপিও ব্ৰুকিংছ ইনষ্টিটিউচন আৰু চিএছআইএছৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্লেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘম্যাদী অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল এই অভিযান কিমান দূৰলৈ আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা কি ৰাজনৈতিক ফলাফল পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা ।
ভাৰতৰ সন্মুখত কৌশলগত প্ৰত্যাহ্বান
ভাৰতে প্ৰায় ৮৫ শতাংশ খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে । পশ্চিম এছিয়াৰ জাহাজ পথত ব্যাঘাত জন্মালে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ বাবে তাৎক্ষণিক পৰিণতি হ’ব পাৰে । তথাপিও নতুন দিল্লীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কেৱল শক্তিৰ বজাৰতে নহয়, যুদ্ধই এতিয়া বিভিন্ন দিশলৈ টানি অনা কৌশলগত সম্পৰ্কৰ জটিল কাৰকসমূহ পৰিচালনা কৰাত নিহিত হৈ আছে ।
সংঘাতৰ প্ৰতি ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি সংযত । ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়া বা স্পষ্টভাৱে সমৰ্থন কৰা বহু দেশৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লীয়ে পক্ষ লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে । এই অস্পষ্টতাই ভাৰতে ৰক্ষা কৰিব বিচৰা কূটনৈতিক স্বাধীনতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
ইয়াৰ কাৰণ স্পষ্ট, সংঘাতৰ লগত জড়িত সকলো প্ৰধান পক্ষৰ সৈতে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । ইৰাণে ভাৰতৰ আঞ্চলিক সংযোগৰ উচ্চাকাংক্ষাত চাবাহাৰ বন্দৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰে, যিয়ে পাকিস্তানক বাইপাছ কৰি আফগানিস্তান আৰু মধ্য এছিয়ালৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।
ইজৰাইল ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ, যিয়ে বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, ড্ৰোণ আৰু চোৱাচিতাৰ মঞ্চকে ধৰি উন্নত প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰে । তদুপৰি, বিগত দশকত আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে, য’ত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা, চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।
সংকটৰ আৰম্ভণিতে সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনাই ভাৰতৰ জলসীমালৈ কিমান সোনকালে সংঘাত বিয়পিব পাৰে সেই কথা উন্মোচন কৰিছিল । ইৰাণৰ নৌসেনাৰ জাহাজ আইৰিছ লাভানে কোচিত আশ্ৰয় বিচাৰিছিল । ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক প্ৰথা অনুসৰি মানৱীয় ভিত্তিত জাহাজখন ডক কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ পৰা সাৱধানে এৰাই চলিছিল ।
কূটনৈতিক ইংগিতেও প্ৰতিফলিত কৰে যি সাৱধানে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা হৈছে । আয়াতুল্লাহ খামেনেইৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিয়ে ইৰাণৰ দূতাবাসত শোক পুথিখনত স্বাক্ষৰ কৰে, যিটোৱে কূটনৈতিক প্ৰট’কলৰ প্ৰতি সন্মান আৰু তেহৰাণৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ চিন স্বৰূপ । তদুপৰি ৱাশ্বিংটন বা টেল আভিভক সমালোচনা কৰা বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পৰা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা ভাৰতে বিৰত থাকিল ।
ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এইবোৰৰ দৰে সংকটে বিভিন্ন ভূ-ৰাজনৈতিক গোটৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰে । নতুন দিল্লীৰ এই পৰ্যন্ত সঁহাৰিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ সতৰ্ক মৌনতা এটা কৌশলগত সংকেত হ’ব পাৰে ।
আগন্তুক মাহতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে সংঘাত সীমিত হৈ থাকিব নে বহল আঞ্চলিক সংকটলৈ বৃদ্ধি পাব । বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্য এক জটিল সন্ধিক্ষণত থিয় দিছে, যাৰ পৰিণতি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত হ’ব ।