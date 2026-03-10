ETV Bharat / opinion

ইৰাণ যুদ্ধ : ভাৰতৰ কৌশলগত ভাৰসাম্যৰ পৰীক্ষা

ইৰাণ যুদ্ধক লৈ ভাৰতৰ ‘মৌনতা’ও এক প্ৰকাৰৰ কৌশলগত সংকেত আৰু ইয়াত ই সফল হৈছে ।

THE IRAN WAR: A STRATEGIC BALANCING TEST FOR INDIA
ইৰাণৰ নৌসেনাৰ মৌডজ শ্ৰেণীৰ ফ্ৰিগেট আই আৰ আই এছ ডেনাৰ, বিশাখাপট্টনমৰ এক দৃশ্য (AP)
By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 10, 2026 at 7:59 PM IST

8 Min Read
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে কূটনীতি, শক্তি সুৰক্ষা, কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত মধ্যপ্ৰাচ্যই এক নতুন কৌশলগত বাস্তৱতাৰ সন্মুখীন হ’ল ।

ইৰাণৰ ভিতৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সমন্বিত আক্ৰমণত সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইক হত্যা কৰা হয় । তিনি দশকৰো অধিক সময় তেওঁ ইৰাণৰ ৰাজনৈতিক আৰু কৌশলগত দিশৰ নেতৃত্ব দিছিল । আন এখন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাক লক্ষ্য কৰি হত্যা কৰাটো আধুনিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এক বিৰল পৰিঘটনা ।

আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী সমৰ্থকৰ পদযাত্ৰাৰ সময়ত ইৰাণৰ প্ৰয়াত সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ ছবি এখন হাতত লৈ আছে (AP)

এই অভিযানে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা নেটৱৰ্কৰ অসাধাৰণ প্ৰসাৰ আৰু নিখুঁত আক্ৰমণৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে । তথাপিও যুদ্ধৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ত সফলতাই ইয়াৰ অন্ত কেনেকৈ হ’ব সেই কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ খুব কমেইহে পোৱা যায় ।

ইৰাণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই কাণ্ডই আধুনিক যুদ্ধৰ এক চিৰস্থায়ী শিক্ষাৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে: এজন নেতাক আঁতৰাই পেলোৱাটোৱে এটা শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আঘাত দিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াক টিকিয়াই ৰখা ৰাজনৈতিক গাঁথনিবোৰ খুব কমেইহে ভাঙি পেলোৱা হয় ।

শেহতীয়া ইতিহাসে ইয়াৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে । ২০০৩ চনত ইৰাক আক্ৰমণৰ সময়ত ছাদ্দাম হুছেইনৰ পতনে শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাত সফল হৈছিল যদিও ইয়াৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি বিদ্ৰোহ আৰু সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

২০১১ চনৰ লিবিয়াৰ গৃহযুদ্ধৰ সময়ত নাটোৰ সমৰ্থিত হস্তক্ষেপে মুয়াম্মাৰ গাদ্দাফিৰ মৃত্যুৰ ফলত এজন স্বৈৰাচাৰী শাসকক অপসাৰণ কৰিছিল যদিও লিবিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী মিলিচীয়াৰ মাজত বিভক্ত হৈ পৰিছিল ।

আফগানিস্তানত তালিবানৰ ক্ষমতালৈ ঘূৰি অহাটোৱে বাহিৰৰ পৰা স্থায়ী ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা জাপি দিয়াটো কিমান কঠিন সেই কথা উন্মোচন কৰিছে । সামৰিক বিজয়ে শাসন ব্যৱস্থা আঁতৰাব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ ঠাইত কোনে ল’ব সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰাটো খুব কমেইহে সম্ভৱ ।

লেবাননৰ বেইৰুটৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ ডাহিয়েহত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণৰ পিছত কেৱল ধোঁৱা আৰু ধোঁৱা (AP)

আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সামৰিক সংহতিৰ এক নতুন পৰ্যায়

এই সংঘাতৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছিল আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত সামৰিক সংহতিৰ অভূতপূৰ্ব স্তৰ । এই অভিযানে দুয়োখন দেশৰ মাজত সঁচা অৰ্থত প্ৰথমটো যৌথ অভিযান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

দুয়োটা সামৰিক বাহিনীয়ে চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভাগ-বতৰা কৰিছিল, আক্ৰমণৰ সমন্বয় কৰিছিল আৰু কাৰ্যকৰী দায়িত্ব বিভক্ত কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুশীলন জুনিপাৰ অকে দুয়োখন দেশৰ মাজত হোৱা সৰ্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক সামৰিক অনুশীলনত আকাশ, স্থল, সাগৰ, চাইবাৰ, আৰু মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত সমন্বয় পৰীক্ষা কৰিছিল । সেই সময়ত কৰা প্ৰস্তুতিয়ে বৰ্তমান অঞ্চলটোত দেখা পোৱা বৰ্তমানৰ কাৰ্যকলাপৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ।

ইৰাণৰ কৌশল: সংঘাতৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি

ইৰাণৰ এই সঁহাৰিয়ে সংঘাত বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা কৌশল প্ৰতিফলিত কৰিছে । গতানুগতিক যুদ্ধত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল বাহিনীক পৰাস্ত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে টেহৰানে ভৌগোলিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সংঘাতৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছে ।

ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ আৰু ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ উপৰিও ইৰাণ সমৰ্থিত গোটসমূহে একাধিক ফ্ৰণ্টত নিজৰ কাৰ্যকলাপ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । লেবাননৰ হিজবুল্লাই ইজৰাইল বাহিনীৰ সৈতে গুলীচালনা কৰাৰ বিপৰীতে ইৰাক আৰু ছিৰিয়াৰ মিলিচীয়া নেটৱৰ্কে পশ্চিমীয়া সামৰিক ঘাটিত আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰিছে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৌশলগত অধ্যয়ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্লেষকসকলে কয় যে এই আৰ্হিটোৱে ইৰাণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অসমতাপূৰ্ণ যুদ্ধ আৰু আঞ্চলিক প্ৰক্সি নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে । যুদ্ধক্ষেত্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি টেহৰানে নিজৰ বিৰোধীৰ বাবে যুদ্ধৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক খৰচ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে ।

আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণৰ বিচ্ছিন্ন মতামত

আমেৰিকাত জনমত বিভক্ত । গ্যালাপ আৰু কুইনিপিয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে সংস্থাই কৰা সমীক্ষাত দীৰ্ঘম্যাদী সামৰিক হস্তক্ষেপৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন সীমিত বুলি প্ৰকাশ পাইছে ।

THE IRAN WAR: A STRATEGIC BALANCING TEST FOR INDIA
আইঅ’ৱাৰ পশ্চিম ডেচ মইনেছৰ চাৰ্জেণ্ট ডেক্লান ক’ডি (২০)ৰ বাবে মমবাতিৰ পোহৰত ভিজিলৰ সময়ত সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলে একেলগে থিয় দিছে (AP)

বহু ভোটাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অঞ্চলটোত সম্প্ৰসাৰিত সামৰিক প্ৰতিশ্ৰুতিই আমেৰিকাৰ দীৰ্ঘম্যাদী কৌশলগত স্বাৰ্থৰ সেৱা কৰে নেকি ? তেওঁলোকে নিজৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিবলৈ ইৰাক আৰু আফগানিস্তানৰ উদ্ধৃতি দিয়ে । অৱশ্যে ইজৰাইলৰ জনমত একেবাৰে বেলেগ ।

ইজৰাইলৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা সমীক্ষাত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্ণায়ক সামৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ঘৰুৱা সমৰ্থন প্ৰবল সমৰ্থন দেখা গৈছে, যিটো বহু ইজৰাইলী লোকে অস্তিত্বৰ ভাবুকি হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । জনমতৰ এই পাৰ্থক্যই শেষত মিত্ৰজোঁটৰ ৰাজনৈতিক গতিশীলতাত প্ৰভাৱ পেলাবনে, যদিও সামৰিক সহযোগিতা শক্তিশালী হৈ থাকে ? সেয়া সময়েহে ক’ব ।

ৱাশ্বিংটনৰ সন্মুখীন হোৱা কৌশলগত পচন্দ

সংঘাত কেনেকৈ শেষ কৰিব ? ৱাশ্বিংটনত নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সন্মুখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ’ল আমেৰিকাই নিজৰ ৰাজনৈতিক লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ এই সংঘাতক কিমান দূৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিবলৈ ইচ্ছুক ।

এটা বিকল্প হ’ব পাৰে ইৰাণৰ সামৰিক সামৰ্থ আৰু পাৰমাণৱিক আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল কৰাত এই অভিযান সীমিত কৰা । এই পন্থাৰ অধীনত আমেৰিকাই দীৰ্ঘদিনীয়া যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইৰাণৰ কৌশলগত সম্পত্তি দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে ।

আন এটা সম্ভাৱনা হ’ল টেহৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থা সলনি । ইজৰাইলৰ একাংশ নেতাই যুক্তি আগবঢ়ায় যে বৰ্তমানৰ ইৰাণৰ নেতৃত্বক অপসাৰণ কৰিলেহে ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ দীৰ্ঘম্যাদী ভাবুকি নাইকিয়া হ’ব পাৰে ।

তথাপিও ব্ৰুকিংছ ইনষ্টিটিউচন আৰু চিএছআইএছৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানৰ বিশ্লেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে ইৰাণৰ শাসন ব্যৱস্থাক উফৰাই পেলোৱাৰ প্ৰচেষ্টাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত দীৰ্ঘম্যাদী অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল এই অভিযান কিমান দূৰলৈ আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰা কি ৰাজনৈতিক ফলাফল পোৱাৰ আশা কৰা হৈছে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰা ।

THE IRAN WAR: A STRATEGIC BALANCING TEST FOR INDIA
আল কাৰ্জ আল হাছানৰ এটা শাখা থকা এটা ভাঙি পেলোৱা অট্টালিকাৰ সন্মুখত ওলমি আছে প্ৰয়াত হিজবুল্লাহ নেতা ছায়েদ হাছান নছৰল্লাহৰ প্ৰতিছবি (AP)

ভাৰতৰ সন্মুখত কৌশলগত প্ৰত্যাহ্বান

ভাৰতে প্ৰায় ৮৫ শতাংশ খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে । পশ্চিম এছিয়াৰ জাহাজ পথত ব্যাঘাত জন্মালে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ বাবে তাৎক্ষণিক পৰিণতি হ’ব পাৰে । তথাপিও নতুন দিল্লীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কেৱল শক্তিৰ বজাৰতে নহয়, যুদ্ধই এতিয়া বিভিন্ন দিশলৈ টানি অনা কৌশলগত সম্পৰ্কৰ জটিল কাৰকসমূহ পৰিচালনা কৰাত নিহিত হৈ আছে ।

সংঘাতৰ প্ৰতি ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সঁহাৰি সংযত । ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়া বা স্পষ্টভাৱে সমৰ্থন কৰা বহু দেশৰ বিপৰীতে নতুন দিল্লীয়ে পক্ষ লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে । এই অস্পষ্টতাই ভাৰতে ৰক্ষা কৰিব বিচৰা কূটনৈতিক স্বাধীনতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।

ইয়াৰ কাৰণ স্পষ্ট, সংঘাতৰ লগত জড়িত সকলো প্ৰধান পক্ষৰ সৈতে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । ইৰাণে ভাৰতৰ আঞ্চলিক সংযোগৰ উচ্চাকাংক্ষাত চাবাহাৰ বন্দৰ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰে, যিয়ে পাকিস্তানক বাইপাছ কৰি আফগানিস্তান আৰু মধ্য এছিয়ালৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে ।

ইজৰাইল ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিৰক্ষা অংশীদাৰ, যিয়ে বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা, ড্ৰোণ আৰু চোৱাচিতাৰ মঞ্চকে ধৰি উন্নত প্ৰযুক্তি প্ৰদান কৰে । তদুপৰি, বিগত দশকত আমেৰিকাৰ সৈতে ভাৰতৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব যথেষ্ট শক্তিশালী হৈছে, য’ত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা, চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।

সংকটৰ আৰম্ভণিতে সংঘটিত হোৱা এটা ঘটনাই ভাৰতৰ জলসীমালৈ কিমান সোনকালে সংঘাত বিয়পিব পাৰে সেই কথা উন্মোচন কৰিছিল । ইৰাণৰ নৌসেনাৰ জাহাজ আইৰিছ লাভানে কোচিত আশ্ৰয় বিচাৰিছিল । ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক প্ৰথা অনুসৰি মানৱীয় ভিত্তিত জাহাজখন ডক কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ পৰা সাৱধানে এৰাই চলিছিল ।

কূটনৈতিক ইংগিতেও প্ৰতিফলিত কৰে যি সাৱধানে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা হৈছে । আয়াতুল্লাহ খামেনেইৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিয়ে ইৰাণৰ দূতাবাসত শোক পুথিখনত ​​স্বাক্ষৰ কৰে, যিটোৱে কূটনৈতিক প্ৰট’কলৰ প্ৰতি সন্মান আৰু তেহৰাণৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ চিন স্বৰূপ । তদুপৰি ৱাশ্বিংটন বা টেল আভিভক সমালোচনা কৰা বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পৰা বক্তব্য দিয়াৰ পৰা ভাৰতে বিৰত থাকিল ।

ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে এইবোৰৰ দৰে সংকটে বিভিন্ন ভূ-ৰাজনৈতিক গোটৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰে । নতুন দিল্লীৰ এই পৰ্যন্ত সঁহাৰিৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ সতৰ্ক মৌনতা এটা কৌশলগত সংকেত হ’ব পাৰে ।

আগন্তুক মাহতে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে সংঘাত সীমিত হৈ থাকিব নে বহল আঞ্চলিক সংকটলৈ বৃদ্ধি পাব । বৰ্তমান মধ্যপ্ৰাচ্য এক জটিল সন্ধিক্ষণত থিয় দিছে, যাৰ পৰিণতি যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ বহু ওপৰলৈকে বিস্তৃত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ইৰাণক বিভাজিত কৰাৰ বাবে নতুন কৌশল ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ

