সৌৰ পেনেলে কেনেকৈ বিপদ মাতিছে ভাৰতলৈ ? বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কৰা উচিত ?
ভাৰতত সৌৰ শক্তিৰৰ ব্যৱহাৰৰ বৃদ্ধিয়ে ক্লিন এনাৰ্জি ব্যৱহাৰত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ সামন্তৰালকৈ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে সৌৰ পেনেলসমূহ ?
Published : September 30, 2026 at 8:50 PM IST
সৌৰ শক্তিৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিয়ে ভাৰতত ক্লিন এনাৰ্জি ব্যৱহাৰত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু ই প্ৰধান বৈশিষ্ট হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা সৌৰ উদ্যানসমূহো (solar parks) এতিয়া দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্মাণ হ'বলৈ ধৰিছে ৷
বিশেষকৈ ঘৰৰ চালৰ ওপৰত স্থাপন কৰা সৌৰ প্ৰণালীসমূহৰ নিৰ্মাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । উল্লেখ্য যে, জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু ভাৰতৰ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ আকংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে এই বিকাশ অপৰিহাৰ্য বুলি বিশেষজ্ঞই দাবী কৰে ।
যদিও ভাৰতত ক্লিন এনাৰ্জি ব্যৱহাৰ তথা সৌৰ শক্তিৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে তথাপি ইয়াৰ কিছু বেয়া প্ৰভাৱো আছে ৷ বিশেষকৈ লাখ লাখ সৌৰ পেনেলৰ ম্যাদ যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া কি হ’ব সৌৰ পেনেলসমূহৰ ? এই প্ৰত্যাহ্বানটোৰ বিষয়ে কিয় কমকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ?
উল্লেখ্য যে,সৌৰ ফটোভল্টিক মডিউলসমূহ (solar photovoltaic modules) সাধাৰণতে প্ৰায় ২৫ বছৰ ধৰি কাম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন বা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷ যদিও কিছুমান মডিউল সময়তকৈ আগতে আঁতৰাই পেলাব পৰা ব্যৱস্থা আছে তথাপিও সেই আঁতৰাই পেলোৱা মডিউলসূহ কি কৰিব, ক'ত সংৰক্ষণ কৰা হ'ব ? এই প্ৰশ্নৰ কোনো সঠিক উত্তৰ নাই ৷
গতিকে বিগত দশকত সৌৰ সংস্থাপনৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণে ভাৰতৰ ক্লিন এনাৰ্জিত নতুন এক সংযোজনে নহয়, বৰঞ্চ ভৱিষ্যতে ই আৱৰ্জনাত পৰিণত হ'ব আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত ব্যপাক প্ৰভাৱ পৰিব ৷
পিছে এই ধাৰণা বা প্ৰশ্নই সৌৰ শক্তি সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নানে, বৰঞ্চ ই এক মনত ৰাখিবলগীয়া বিষয়, যিটো ভৱিষ্যতে সাম্ভাব্য বিপদৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ৷
শক্তি,পৰিৱেশ আৰু পানী অধ্যয়ন এটা সংগঠনৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে ভাৰতত সৌৰ শক্তিৰ ক্ষমতাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা সৌৰ আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ প্ৰায় ১০০ কিলোটন বুলি অনুমান কৰা হৈছিল । অনুমান কৰা মতে, এই ধৰা অব্যাহত থাকিলে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত সৌৰ আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৩৪০ কিলোটনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বৰ্তমানৰ দশকত যোগ হ’বলগীয়া নতুন সৌৰ ক্ষমতাখিনিকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে, ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই সামগ্ৰিক আৱৰ্জনাৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৬০০ কিলোটন হ’বগৈ পাৰে । এই আৱৰ্জনাৰ এক বৃহৎ অংশ ৰাজস্থান, গুজৰাট, কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুৰ পৰা ওলাব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷ য’ত কেৱল ৰাজস্থানেই অকলে প্ৰায় ২৪ শতাংশ অৰিহণা যোগাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
২০৩০ চনৰ পিছত এই বৃদ্ধি বহুত বেছি তীব্র হ’ব পাৰে । অনুমান অনুসৰি, ২০৪০ চনৰ ভিতৰত সৌৰ আৱৰ্জনা (solar waste) প্ৰায় ৪.৯৮ নিযুত (মিলিয়ন) টন আৰু ২০৫০ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৯ নিযুত (মিলিয়ন) টন হ’বগৈ পাৰে ।
বৰ্তমান সময়ত সৃষ্টি হোৱা সৌৰ আৱৰ্জনাৰ তুলনামূলকভাৱে কম পৰিমাণটোৱে এক বৃহৎ ঔদ্যোগিক আৰু পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ ৰূপ ল’ব পাৰে ৷ কিয়নো ভাৰতৰ প্ৰাৰম্ভিক সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ছোৱাত স্থাপন কৰা বৃহৎ সৌৰ প্ৰকল্পসমূহ (solar fleet) লাহে লাহে পুৰণি হ’বলৈ ধৰিছে ।
শেহতীয়া এক তথ্য অনুসৰি, ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত প্ৰায় ১১.২২ নিযুত (মিলিয়ন) টন সৌৰ মডিউল আৱৰ্জনা সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ইয়াৰ বাবে প্ৰায় ২৯৯টা পুনঃব্যৱহাৰযোগ্য হ’ব পাৰে, যাৰ প্ৰতিটোৰে সংসাধন ক্ষমতা (processing capacity) বছৰেকত প্ৰায় ৩,৬০০ টন হ’ব। এনে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আনুমানিক বিনিয়োগ প্ৰায় ৪,২৭৪ কোটি টকা ।
ইয়াৰ পৰা বুজা যায় প্ৰত্যাহ্বানৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ সুযোগো হ’ব পাৰে । যিহেতু সৌৰ মডিউলবোৰত চিলিকন, তাম, ৰূপ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঁচ আৰু এলুমিনিয়াম থাকে । এই সম্পদসমূহ উদ্ধাৰ কৰিলে নতুন কেঁচা সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পৰা যাব আৰু স্বচ্ছ শক্তি প্ৰযুক্তিৰ বাবে ঘৰুৱা যোগান শৃংখল শক্তিশালী কৰিব পৰা যাব ।
NITI আয়োগে বৰ্তমানৰ নীতিগত পৰিস্থিতিৰ অধীনত প্ৰায় ৭০ শতাংশ সৌৰ পেনেল সংসাধন কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে ৷ যাক সংস্কাৰমূলক পৰিস্থিতিৰ অধীনত ৯০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । NITI আয়োগৰ মতে, সৌৰ পেনেলক এক বৃত্তাকাৰ অৰ্থনীতি কৌশল প্ৰয়োজনীয় হোৱা এক অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷
আনহাতে, সৌৰ প্ৰকল্পসমূহ এক বৃহৎ অঞ্চলত অৱস্থিত হৈ থাকে ৷ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী মডিউলবোৰ যথেষ্ট গধুৰ আৰু এইবোৰ একেৰাহে কঢ়িয়াই নিয়াটো ব্যয়বহুল । সেয়েহে, ডাঙৰ ডাঙৰ সৌৰ ক্লাষ্টাৰ ওচৰত সংগ্ৰহ আৰু একত্ৰীকৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিলে ৰিচাইক্লিঙৰ দ্বাৰা দেশৰ অৰ্থনীতিক উন্নত কৰিব পৰা যাব ।
ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটৰ দৰে যিবোৰ ৰাজ্যত বৃহৎ পৰিমাণৰ সৌৰ প্ৰকল্প হৈ আছে, সেইবোৰে সুকীয়াকৈ সৌৰ আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব ল’ব পাৰে । লগতে ভাৰতে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিব পাৰে য’ত সৌৰ মডিউলৰ নিৰ্মাতা, মডিউলৰ প্ৰযুক্তি, স্থাপনৰ তাৰিখ, স্থান, ক্ষমতা আৰু শেষত ইয়াৰ ম্যাদ আদি লিপিবদ্ধ থাকিব ।
এনে তথ্যই চৰকাৰ আৰু ৰিচাইক্লিং কৰ্তাক ক’ত আৰু কেতিয়া আৱৰ্জনা ওলাব সেইটো অনুমান কৰাত আৰু আগতীয়াকৈ সংসাধন ক্ষমতাৰ পৰিকল্পনা কৰাত সহায় কৰিব । মূল্যৱান মডিউলসমূহ আৱৰ্জনাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰে।
এই লেখাটো খুছবু শ্বাহ আৰু ললীত শ্বাহৰো অৰিহণা আছে ৷
(বি:দ্ৰ : এই মতামত লেখকৰ ৷ এই লেখাত যি মতামত দিয়া হৈছে সেয়া ইটিভি ভাৰতৰ মতামতক প্ৰতিফলিত নকৰে ৷)