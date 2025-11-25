ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ আঁৰত লুকাই আছে ভাৰসাম্যহীনতা
ভাৰতৰ সেৱা-প্ৰধান দৃষ্টিকোণ প্ৰযুক্তিগতভাৱে আকৰ্ষণীয়, কিন্তু ইয়াৰ বিশাল অৰ্ধ-দক্ষ কৰ্মশক্তিৰ বাবে উৎপাদনশীল নিয়োগৰ প্ৰত্যাহ্বান সমাধানত ব্যৰ্থ হৈছে ।
অধ্যাপক এন শিৱ প্ৰসাদ
বিগত তিনি দশক ধৰি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক পৰিঘটনাত দুটা ডাঙৰ সফলতাৰে প্ৰভাৱিত হৈ আছে : ইয়াৰ সূচনা তথ্য-প্ৰযুক্তি সেৱাৰ উত্থান আৰু প্ৰব্ৰজনকাৰী কৰ্মশক্তিৰ পৰা লাভ কৰা ধনৰ অবিৰত প্ৰবাহ । এই খণ্ডসমূহে একেলগে শ শ কোটি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰিছে, লাখ লাখ চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ভাৰতক বিশ্ব অৰ্থনৈতিক শক্তি হিচাপে স্থান দিছে । তথাপিও এই আকৰ্ষণীয় মুখাৱয়বৰ আঁৰত নিহিত হৈ আছে এক গাঁথনিগত দুৰ্বলতা, যিয়ে দেশৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰে ।
সফলতাৰ পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা
এই পৰিসংখ্যাই বিকাশৰ এক উল্লেখনীয় কাহিনী বৰ্ণনা কৰে । ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত আই টি সেৱাৰ ৰপ্তানি ১৯৪ বিলিয়ন ডলাৰত উপনীত হয়, য'ৰ পৰা সমগ্ৰ বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ আৰু পুনেৰ জিলিকি থকা কাৰ্যালয়বোৰত ৫৪ লাখতকৈ অধিক পেছাদাৰীয়ে নিয়োজন লাভ কৰে । ইফালে, ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ভাৰতলৈ অহা ধনৰাশিৰ পৰিমাণ হৈছে ১৩৫.৪৬ বিলিয়ন ডলাৰ, যিটো ভাৰতৰ চলিত একাউণ্ট প্ৰবাহৰ ১০%তকৈ অধিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যিটো উপসাগৰীয় দেশৰ পৰা ছিলিকন ভেলীলৈ কাম কৰা লাখ লাখ ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ বাবে এক জীৱনৰেখা ।
কিন্তু ইয়াত বিৰোধটো হ’ল : এই জ্ঞান-অৰ্থনীতিৰ এই উপলব্ধিবোৰে শিৰোনাম দখল কৰিলেও ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ ৰপ্তানি শ্ৰেণীটো কিবা এটা বহুত বেছি পৰম্পৰাগত হৈয়েই আছে— ২০২৩-২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ৪৩৭ বিলিয়ন ডলাৰৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী ৰপ্তানি । সমস্যাটো এই খণ্ডটোৰ আকাৰ নহয়, ইয়াৰ গঠন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পোৱা গাঁথনিগত দুৰ্বলতা ।
উৎপাদন বাস্তৱতাক প্ৰকাশ কৰা
ভাৰতৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী ৰপ্তানি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিলে এটা জটিল কাহিনী সন্মুখলৈ আহে:
অভিযান্ত্ৰিক সামগ্ৰীয়ে এই খণ্ডত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে, যিটো প্ৰায় ১১৬.৭ বিলিয়ন ডলাৰ ৰপ্তানিৰ ২৬.৭% । ইয়াত অটো কম্পোনেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গধুৰ যন্ত্ৰপাতিলৈকে সকলোকে সামৰি লোৱা হৈছে— এই এনে এক খণ্ড, যিয়ে ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক সামৰ্থ্য প্ৰদৰ্শন কৰে, কিন্তু প্ৰায়ে আমদানিকৃত কম্পোনেণ্টৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।
ইলেক্ট্ৰনিক্স ৰপ্তানিৰ ৮.৮% (৩৮.৬ বিলিয়ন ডলাৰ) কম পৰিমাণ হ’লেও বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ৩২% আকৰ্ষণীয় বৃদ্ধিৰে ভৱিষ্যতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । স্মাৰ্টফোনৰ এছেম্বলিঙৰ উত্থানে ভাৰতক বিশ্ব ইলেক্ট্ৰনিকছৰ মানচিত্ৰত স্থান দিছে, তথাপিও এই খণ্ডটো আমদানিকৃত অৰ্ধপৰিবাহী আৰু উপাদানৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে ।
ফাৰ্মাচিউটিকেলছৰ অৰিহণা প্ৰায় ৭% (৩০.৫ বিলিয়ন ডলাৰ), যিয়ে জেনেৰিক ঔষধ আৰু ভেকচিন উৎপাদনৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ ফাৰ্মাচী হিচাপে ভাৰতৰ উত্থান প্ৰতিফলিত কৰে— ভাৰতে প্ৰকৃত মূল্য সংযোজনৰ নেতৃত্ব লাভ কৰা কেইটামান খণ্ডৰ ভিতৰত ই হৈছে এটা ।
বস্ত্ৰ আৰু পোছাকৰ পৰা ৩৬.৬ বিলিয়ন ডলাৰৰ ৰপ্তানি হয়, য’ত ৰেডিমেড কাপোৰ (৪৪%), কপাহী বস্ত্ৰ (৩৩%) আৰু কৃত্ৰিম আঁহ (১৩%) আদি অন্তৰ্ভুক্ত । এই শ্ৰম নিবিড় খণ্ড ভাৰতৰ উৎপাদন মুকুটৰ মধ্যমণি হ’ব লাগে, তথাপিও ই বাংলাদেশ আৰু ভিয়েটনামৰ দৰে প্ৰতিযোগীৰ হাতত বিশ্বজনীন বজাৰ অংশীদাৰিত্ব হেৰুৱাই আহিছে ।
কৃষি আৰু সংশ্লিষ্ট সামগ্ৰীয়ে ৰপ্তানিৰ ১১.৯% (৫১.৯ বিলিয়ন ডলাৰ) বহন কৰে, কেৱল চাউলেই ১২.৫ বিলিয়ন ডলাৰ অৰিহণা যোগায় । এই খণ্ডই ভাৰতৰ কৃষি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে যদিও পৰম্পৰাগত সামগ্ৰীৰ ওপৰত অৰ্থনীতিৰ অবিৰত নিৰ্ভৰশীলতাকো প্ৰতিভাত কৰি তোলে ।
নিয়োগৰ বিৰোধাভাস আৰু ভাৰতে কি হেৰুৱালে
চীন, দক্ষিণ কোৰিয়া, টাইৱান আৰু ভিয়েটনামৰ উন্নয়নৰ পথসমূহে ভাৰতৰ হেৰুওৱা সুযোগ আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱ্য পথসমূহক উজ্জ্বল কৰি তোলা মূল্যৱান ব্লুপ্ৰিণ্ট আগবঢ়ায় ।
চীনৰ বিৱৰ্তনশীল পন্থা : চীনৰ ‘মেড ইন চাইনা ২০২৫’ পদক্ষেপে উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উদ্যোগসমূহত এক বিশ্বজনীন মহাশক্তি হিচাপে চীনৰ স্থিতিক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে চীনৰ বিদেশী প্ৰযুক্তিৰ আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু নিজৰ উদ্ভাৱনত প্ৰচুৰ বিনিয়োগ কৰা । কিন্তু এই হাই-টেকৰ ওপৰত ধ্যান আহিছিল দশক দশক ধৰি উৎপাদনৰ গভীৰতা গঢ়ি তোলাৰ পিছত । চীনে গধুৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দেশিত বিনিয়োগেৰে আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ পিছত ৰপ্তানি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ অঞ্চল সৃষ্টি কৰিছিল, যিয়ে বিশ্বৰ যোগান শৃংখলক আকৰ্ষণ কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ৰমান্বয়ে মূল্য শৃংখলটোক এছেম্বলিঙৰ পৰা উদ্ভাৱনলৈ আগবঢ়াই নিছিল ।
দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চেব’ল মডেল : দক্ষিণ কোৰিয়াই ৰপ্তানিমুখী ঔদ্যোগীকৰণৰ নীতি প্ৰয়োগ কৰিছিল, কেঁচামালৰ বাহিৰে বিদেশী সামগ্ৰীৰ প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছিল । আনহাতে, চেব’লক বেংকিং খণ্ডৰ পৰা ঋণৰ নিশ্চয়তা দিয়া হৈছিল আৰু নতুন উদ্যোগ, বজাৰ আৰু ৰপ্তানি উৎপাদনৰ বিকাশত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
ইয়াৰ বিকাশ ঘটিছিল বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ মাজেৰে : ১৯৬০ দশকত ৰপ্তানিমুখী ঔদ্যোগীকৰণলৈ পৰিৱৰ্তন, ১৯৭০ দশকত গধুৰ আৰু ৰাসায়নিক উদ্যোগক আগবঢ়াই নিয়া আৰু ১৯৮০ আৰু ১৯৯০ দশকত তথ্য-প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ প্ৰচাৰ । চৰকাৰ-চেব'ল অংশীদাৰিত্বই উলম্বভাৱে সংহত ঔদ্যোগিক সাম্ৰাজ্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল, যিয়ে গণ নিয়োগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিশ্বজুৰি প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰিছিল ।
টাইৱানৰ নমনীয় নেটৱৰ্ক : টাইৱানৰ ব্যৱসায়িক গোটসমূহ কোৰিয়ান চেব'লতকৈ সৰু আৰু কম উলম্বভাৱে সংহত, যাৰ ফলত বিশ্বজনীন যোগান শৃংখলত অধিক অভিযোজন ক্ষমতাৰ সুবিধা হয় । এই নমনীয়তাই টাইৱানক অৰ্ধপৰিবাহীৰ পৰা গ্ৰাহক যন্ত্ৰলৈকে ইলেক্ট্ৰ'নিক্স উৎপাদনৰ এক জটিল ন’ড হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছিল ।
ভিয়েটনামৰ শেহতীয়া সফলতা : ভিয়েটনামে জাপানৰ ৰপ্তানিমুখী ঔদ্যোগীকৰণৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰিছে, ভিয়েটনামৰ কৃষি আমদানি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু জাপানৰ ঐতিহাসিক বিকাশৰ ধৰণ অনুসৰণ কৰিছে । ভিয়েটনামৰ উৎপাদন অলৌকিকতাই প্ৰমাণ কৰে যে পলমকৈ হ'লেও উদ্যোগপতিসকলে এতিয়াও লক্ষ্যভিত্তিক ঔদ্যোগিক নীতি আৰু বিদেশী বিনিয়োগৰ আকৰ্ষণৰ জৰিয়তে বিশ্ব বজাৰৰ অংশীদাৰিত্ব দখল কৰিব পাৰে ।
প্ৰতিটো মডেলতে সাধাৰণ উপাদান আছিল : ঔদ্যোগিক উন্নয়নৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়, প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰা ৰপ্তানি অভিমুখিতা, মূল্য শৃংখলত ক্ৰমাগত বৃদ্ধি আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, বিশাল পৰিসৰত উৎপাদন-ভিত্তিক নিয়োগ সৃষ্টি ।
এই তথ্যই এটা মৌলিক প্ৰত্যাহ্বান উন্মোচন কৰে : ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিশ্বজনীন ৰূপত দৃশ্যমান খণ্ড আই টি আৰু ৰেমিটেন্সে দেশৰ বৃহৎ শ্ৰমিক শক্তিৰ তুলনাত তুলনামূলকভাৱে কম লোকক কৰ্মসংস্থাপন দিয়ে । উৎপাদন আৰু কৃষি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত নিয়োগৰ ইঞ্জিন হৈয়েই আছে, তথাপিও ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত সুবিধাৰ সৈতে মিল থকাকৈ ই উপনীত হ'ব পৰা নাই ।
আই টি খণ্ডই ২০০ বিলিয়ন ডলাৰৰ অৱদান আগবঢ়োৱা সত্ত্বেও মূলতঃ চহৰীয়া, উচ্চ শিক্ষিত শ্ৰমিকসকলক সেৱা আগবঢ়ায় । ইফালে, প্ৰকৃত গণ নিয়োগৰ সম্ভাৱনা থকা খণ্ডসমূহ যেনে বস্ত্ৰশিল্প, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, লঘু উৎপাদন— এই উদ্যোগসমূহৰ ওপৰত নিজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা গঢ়ি তোলা এছিয়ান সমতুল্য দেশৰ তুলনাত অনুন্নত হৈয়েই আছে ।
পূব এছিয়াৰ সফলতাৰ সৈতে তুলনা বৈপৰীত । প্ৰত্যেকেই ৰাজ্যিক সমন্বয় আৰু ৰপ্তানি অভিমুখিতাৰ জৰিয়তে উৎপাদনৰ গভীৰতা গঢ়ি তুলিছে, মূল্য শৃংখলত আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগতে গণ নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিছে । ভাৰতৰ সেৱা-প্ৰধান পদ্ধতি প্ৰযুক্তিগতভাৱে আকৰ্ষণীয় হ’লেও ইয়াৰ বিশাল অৰ্ধ-দক্ষ কৰ্মশক্তিৰ বাবে উৎপাদনশীল নিয়োগৰ প্ৰত্যাহ্বান সমাধান কৰিব পৰা নাই ।
উদীয়মান দুৰ্বলতাসমূহ
এই গাঁথনিগত ভাৰসাম্যহীনতাই তিনিটা জটিল দুৰ্বলতাৰ সৃষ্টি কৰে :
বাহ্যিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ বিপদাশংকা : আমেৰিকাৰ ভিছা নীতি কঠোৰ কৰিলে আই টি সেৱাৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । আনহাতে, উপসাগৰীয় দেশসমূহে স্থানীয় নিয়োগৰ ওপৰত ক্ৰমান্বয়ে মনোনিৱেশ কৰিলে ৰেমিটেন্সৰ প্ৰবাহ হ্ৰাস পাব পাৰে । ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ আৰ্হি ৱাশ্বিংটন আৰু ৰিয়াধত লোৱা নীতিগত সিদ্ধান্তৰ পণবন্দী হৈয়েই আছে ।
আমদানি নিৰ্ভৰশীলতাৰ ফান্দ : ভাৰতৰ ৰপ্তানি সফলতাৰ বহু কাহিনীয়ে এটা চিন্তাজনক বাস্তৱতাক ঢাকি ৰাখে— আমদানিকৃত উপাদানৰ ওপৰত অতিমাত্ৰা নিৰ্ভৰশীলতা । উদাহৰণস্বৰূপে ইলেক্ট্ৰ'নিক্স এছেম্বলিঙে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত সীমিত মূল্য যোগ কৰে, কিন্তু উৎপাদনৰ প্ৰকৃত গভীৰতা এতিয়াও অস্পষ্ট হৈয়ে আছে ।
কৰ্মসংস্থাপন-বৃদ্ধিৰ বিচ্ছিন্নতা : অভিযান্ত্ৰিক আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিকছৰ উচ্চ মূল্যৰ ৰপ্তানি শ্ৰম-নিবিড় খণ্ডসমূহৰ দৰে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গণ নিয়োগৰ সুযোগলৈ পৰিণত নহয়, যিবোৰ অনুন্নত হৈয়ে আছে ।
এক নতুন পথ সৃষ্টি কৰা
আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথত এইটো স্বীকাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন যে বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে সেৱা খণ্ডত উৎকৃষ্টতাতকৈ আৰু অধিক আৱশ্যকতা আছে— ইয়াৰ বাবে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰতা, নিয়োগৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু বাহ্যিক নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পোৱাৰ প্ৰয়োজন ।
উৎপাদন মূল্য শৃংখল গভীৰ কৰাৰ অৰ্থ হ’ল এছেম্বলীৰ বাহিৰলৈ গৈ উপাদান উৎপাদনলৈ যোৱা, বিশেষকৈ ইলেক্ট্ৰ'নিকছ আৰু যন্ত্ৰপাতিৰ ক্ষেত্ৰত । ইয়াৰ বাবে ঔদ্যোগিক পৰিৱেশতন্ত্ৰসমূহৰ মাজেৰে ধৈৰ্যশীল মূলধন বিনিয়োগ আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নীতকৰণৰ প্ৰয়োজন ।
শ্ৰম নিবিড় উদ্যোগসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিলে ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত লভ্যাংশৰ দুৱাৰ মুকলি হ’ব পাৰে । বস্ত্ৰশিল্প, কাপোৰ, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, লাইট উৎপাদন আদিয়ে আন ঠাইত প্ৰমাণ কৰিছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰপ্তানিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা গঢ়ি তোলাৰ লগতে লাখ লাখ চাকৰিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
ঔষধ আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত থলুৱা উদ্ভাৱনক গুৰুত্ব দিলে ভাৰতক খৰচৰ প্ৰতিযোগিতামূলক অৱস্থাৰ পৰা পণ্যৰ নেতৃত্বলৈ উন্নীত হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত অধিক মূল্য সংযোজিত কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
প্ৰমাণিত ঔদ্যোগিক কৌশল গ্ৰহণ কৰা : চীনৰ ক্ৰমাগত উচ্চ উৎপাদন প্ৰযুক্তিৰ পদ্ধতি, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চৰকাৰ-ব্যৱসায়ৰ সমন্বয় আৰু ভিয়েটনামৰ কেন্দ্ৰীভূত শ্ৰম নিবিড় ৰপ্তানি উদ্যোগৰ পৰা শিকিব পাৰি ।
আগন্তুক দশক
ভাৰতে বৰ্তমান আই টি সেৱা (১৯৪ বিলিয়ন ডলাৰ), ৰেমিটেন্স (১৩৫ বিলিয়ন ডলাৰ) আৰু ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী ৰপ্তানি (৪৩৭ বিলিয়ন ডলাৰ)ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় ৫৭০ বিলিয়ন ডলাৰৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে । তথাপিও এই আকৰ্ষণীয় সৰ্বমুঠ পৰিমাণে এই মূল প্ৰত্যাহ্বানটো উন্মোচন কৰে : বাহ্যিক চাকৰি বজাৰৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতা, ঘৰুৱা উৎপাদন নিয়োগৰ গভীৰতা অতি নিম্ন ।
অনাগত দশকে এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে ভাৰতে নিজৰ অৰ্থনৈতিক গাঁথনিক সেৱা ৰপ্তানি আৰু প্ৰব্ৰজনকাৰী উপাৰ্জনৰ ভিত্তিৰ পৰা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ, নিয়োগ-প্ৰধান উৎপাদনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিবনে ? জুৱা ইয়াতকৈ ডাঙৰ একো হ’ব নোৱাৰে— কেৱল অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবেই নহয়, বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ কৰ্মশক্তিৰ উৎপাদনশীল নিয়োগৰ বাবেও ।
সফলতাৰ বাবে আই টি সেৱাৰ উৎকৃষ্টতাৰ আৰামদায়ক ক্ষেত্ৰৰ আৱৰ্তৰ বাহিৰলৈ গৈ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰতা গঢ়ি তোলাৰ কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ দিশে আগবাঢ়িব লাগিব । তেতিয়াহে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশে অবিৰত গাঁথনিগত দুৰ্বলতাৰ পৰিৱৰ্তে বহনক্ষম সমৃদ্ধিৰ দিশে আগুৱাই নিব পাৰিব ।
(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)