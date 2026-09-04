নেপালৰ ভোটেকোশীৰ বান: কিয় গলিবলৈ ধৰিছে হিমালয়ৰ হিমবাহ ?
ৰাছুৱাৰ দুৰ্যোগে হিমালয়ৰ হিমবাহ গলাৰ আশংকা দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷ যাৰ বাবে আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন ৷ এই সন্দৰ্ভত হৰিকৃষ্ণ নিবানুপুডিৰ এক প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 4, 2026 at 5:16 PM IST
নেপালৰ ৰাছুৱাত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বানে ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ এই বানত ১০০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ তাৰোপৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ বিপৰীতে সহস্ৰাধিক লোকৰ ঘৰ-দুৱাৰ, বাটপথ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস হৈ পৰিছিল ৷
হিমবাহ গলি নতুনকৈ গঠিত হোৱা এটা হ্ৰদে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিছিল ৷ কিন্তু পুনৰবাৰ সেই একে পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছে । বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে ইংগিত দিয়ে যে এয়া এক সাধাৰণ হিমবাহৰ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ হোৱা বান(GLOF) নাছিল ৷ বৰং হিমালয়ৰ যথেষ্ট উচ্চতাত থকা হিমবাহ খহি লেণ্ডে নদীত পৰি ইয়াৰ প্ৰবাহ বন্ধ কৰি দিছিল আৰু তাৰপিছত পানীৰ শক্তিশালী ঢৌবোৰ পাৰ ভাঙি ওলাই আহি বানৰ সূচনা কৰিছিল ।
গালছিত প্ৰায় ৩০ মিনিটৰ ভিতৰতে ৯ মিটাৰ পৰ্যন্ত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ পূৰ্বেও একেটা অঞ্চলতে ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত তিব্বতৰ এটা সুপ্ৰাগলেচিয়াল হ্ৰদৰ(হিমবাহৰ ওপৰত গঠিত হ্ৰদ) পানী বাহিৰ ওলাই অহাৰ পিছত বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে হিমালয়ত বিভিন্ন বিপদৰ আশংকা সৃষ্টি কৰে ৷ যেনে - হিমবাহ, শূন্য ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছৰ তলত থকা হিমবাহ, অস্থিৰ ঢাল, ভূমিস্খলন, ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰবাহ আৰু আকস্মিকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা নদীৰ জলস্তৰৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহো অন্যতম ৷
এয়া ২০১৪ চনৰ জুৰে-ছান কোশী দুৰ্যোগৰ দৰে একেই ৷ সেই সময়তো ১২ ঘণ্টা ধৰি নৈৰ প্ৰবাহ বন্ধ হৈ পৰিছিল আৰু অধিক উচ্চতাত হ্ৰদৰ সৃষ্টি হৈছিল । কাৰণবোৰ বেলেগ বেলেগ হ’লেও এনে পৰিস্থিতিয়ে দিয়া শিক্ষা একেই আছে ৷ পাহাৰৰ খননে চকুৰ পচাৰতে ঢল হিচাপে আহি বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিয়ে সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা, আন্তঃগাঁথনি আৰু কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
কিহৰ বাবে কোশী নদীত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ৰূপত বানৰ সৃষ্টি হয় ?
৭২০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ কোশী নদীখন তিব্বতৰ মালভূমিৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ৷ ই নেপালৰ মাজেৰে বিহাৰলৈ বৈ গৈ কুৰ্চেলাৰ সমীপত গংগাৰ সৈতে মিলিত হৈছে ৷ ইয়াৰ আয়তন প্ৰায় ৮৭,৩০০-৮৮,০০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ৷ নদীখনৰ প্ৰায় ৪৫% নেপালত, ৩৩% চীনত আৰু ২২% ভাৰতত আছে । ইয়াৰ উচ্চতা সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ ৬০ মিটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ ৮,৮৪৮.৮৬ মিটাৰলৈকে বিস্তৃত ৷
নদীখনে ৩৫-৪ কোটি লোকৰ জীৱিকাৰ উৎস হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ হিমালয় উপত্যকাৰ পৰা বৈ আহি গংগা সমভূমিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ই সূৰ্য কোশী, অৰুণ আৰু তামোৰ আদি উপনৈসমূহৰ লগত মিলিত হৈ নদীখনক অস্থিৰ কৰি তোলে ।
হিমালয় পৰ্বতমালা ভংগুৰ ৰেখাৰ দ্বাৰা খণ্ডিত আৰু এই অৱবাহিকাত এতিয়ালৈকে ৫,৬৫৩ টা ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় ৪৮% ধ্বংসাৱশেষৰ লগতে ২৫.১৮% খহনীয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ১৮.৯৮% নদী বন্ধ হৈ পৰিছে ৷ ইয়ে বান্ধ নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত বিপদৰ সম্ভাৱনাক প্ৰকট কৰি তোলে ৷
এই নদীখনে বছৰি ১০০-১০১ মিলিয়ন টন পলস কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে ৷ কেতিয়াবা এই পৰিমাণ ১৩৫ মিলিয়ন টন পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় ৷ অৰ্থাৎ এটা বছৰতে প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত প্ৰায় ২৫০০ টন পলস নৈখনে কঢ়িয়াই ফুৰে । এনেদৰে পলস পৰি থকাৰ পিছত নদীৰ তলৰ অংশটো ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু নদীখনে অহৰহ নিজৰ গতিপথ সলনি কৰে ৷ উদাহৰণস্বৰূপে - কোশী নদীখন এতিয়ালৈকে ১০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক পৰিমাণে গতিপথ সলনি কৰিছে ৷ বৰষুণ, অতিমাত্ৰা বাৰিষা, টেকট'নিক গতি (হিমালয় প্লেট), ভূমিস্খলন, জমা হোৱা পলস, নদীৰ গতিপথৰ পৰিৱৰ্তন, আন্তঃগাঁথনি, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আদিয়ে বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে ।
২৫,০০০তকৈ অধিক হিমবাহৰ হ্ৰদ আৰু এয়া বিস্ফোৰিত হৈ বৃদ্ধি পোৱা বানৰ আশংকা
চলিত বৰ্ষত আইচিআইএমঅ’ডিয়ে কৰা পৰ্যালোচনাত হিন্দুকুশ হিমালয়ৰ পাঁচটা অৱবাহিকাত ০.০০৩ বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈও ডাঙৰ ২৫,৬১৪টা হিমবাহৰ অৱস্থিতি লাভ কৰা গৈছে ৷ আনহাতে, ২০২২ চনৰ তথ্য অনুসৰি, ২,২৪০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত ৩১,৬৯৮ টা হ্ৰদ চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
হিন্দুকুশ হিমালয়ৰ অৱবাহিকাত অঞ্চলত ২৫,০০০ৰো অধিক হ্ৰদ আছে, ইয়াৰে প্ৰায় ২০০টা হ্ৰদেই বিপজ্জনক । তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ লগে লগে হিমবাহ আৰু শূন্য ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছৰ তলত থকা হিমবাহক অস্থিৰ কৰি তোলে, যাৰ ফলত হ্ৰদৰ গঠন আৰু সম্প্ৰসাৰণ ঘটে আৰু বান্ধ আৰু ঢালসমূহ দুৰ্বল কৰি তোলে ৷
২০২০ চনৰ এক সমীক্ষাত কোশী অৱবাহিকাত ৩,৬২৪টা হ্ৰদ চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৪৭টা হ্ৰদক সম্ভাৱ্য বিপজ্জনক(প্ৰথম স্থানত ৩১টা, দ্বিতীয় স্থানত ১২টা, তৃতীয় স্থানত ৪টা) হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ এই হ্ৰদসমূহৰ অধিকাংশই অৱবাহিকাৰ ভিতৰত অৱস্থিত অৰ্থাৎ তথ্য অনুসৰি, চীনত ২৫টা, নেপালত ২১টা আৰু ভাৰতত এটা এনেধৰণৰ হ্ৰদ আছে ।
আন এটা সমীক্ষাত তাত প্ৰায় ২০৬৪-২,০৮৭ টা হ্ৰদৰ অৱস্থিতি লাভ কৰা হৈছে ৷ জিএলঅ'এফৰ পৰিঘটনাসমূহৰ ভিন্নতা আছে, যেনে - ইতিমধ্য়ে ৬২টা পৰ্যালোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ৫১টা নিশ্চিত পৰিঘটনা আছিল ৷ ইয়াৰে অধিকাংশই চীন(২৮), ভূটান(১৩), নেপাল(৮) আৰু ভাৰত(২)ত সংঘটিত হৈছিল । ১৯৭৭ চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে নেপালত ২৬টা জিএলঅ’এফৰ পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ইয়াৰে ১৪টা দেশখনত সংঘটিত হোৱাৰ বিপৰীতে বিগত ৫০ বছৰত এভাৰেষ্ট-দুধ কোশী অঞ্চলত পাঁচটা বৃহৎ হিমবাহৰ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ বান সংক্ৰান্তীয় পৰিঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই পৰিঘটনাসমূহৰ সৈতে জড়িত বিপদৰ মূল্যায়ন কৰাটো অতিকৈ কঠিন, কিয়নো ই হ্ৰদৰ আকাৰ, হিমবাহৰ ধ্বংসাৱশেষ, হিমবাহৰ পৰা দূৰত্ব আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
পূব হিমালয়ত হিমবাহ গলি হোৱা বানৰ আশংকাই সৰ্বাধিক বুলি মডেলসমূহে ইংগিত দিয়ে, যিয়ে ২১০০ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় তিনিগুণ পৰ্যন্ত এই ভাবুকি বৃদ্ধি পাব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত দশক দশক ধৰি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ৷ ১৯৯৮-২০০৪ চনৰ ভিতৰত খুম্বু হিমবাহ বছৰি ৩০-৬০ মিটাৰ গলা দেখা গৈছে আৰু ১৯৭০-২০০৭ চনৰ ভিতৰত এভাৰেষ্টৰ দহটা হিমবাহৰ ভৰৰ ভাৰসাম্যৰ অৱনতি ঘটিছে ।
সীমান্তত যেতিয়া জল কূটনীতি বন্ধ হৈ পৰে
এইখিনিতেই জলবায়ু আৰু ভূতাত্ত্বিক সমস্যা এটা কূটনৈতিক বিষয় হৈ পৰে । কোশী নদীৰ ক্ষেত্ৰত সীমা অতিক্ৰম কৰা সহযোগিতাৰ ইতিহাস আছে, যিটো ১৯৫৪ চনৰ ভাৰত-নেপাল কোশী চুক্তিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল । ১৯৬৬ চনত সংশোধন কৰা এই চুক্তিখনে মথাউৰি, জৰীপ, বান নিয়ন্ত্ৰণ আদি দিশসমূহ সামৰি লৈছিল ।
যুটীয়া মন্ত্ৰী আয়োগ, জলসম্পদৰ যুটীয়া সমিতি, যুটীয়া স্থায়ী কাৰিকৰী সমিতি, যুটীয়া বান পূৰ্বাভাস দল আৰু কোশী আৰু গণ্ডক প্ৰকল্প আৰু বান ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে জড়িত সমিতিসমূহকে ধৰি বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আজিও সহযোগিতা অব্যাহত আছে । কিছুমান ব্যৱস্থাই ফলপ্ৰসূভাৱে কাম কৰে, বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়ত নেপালৰ জল বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আপডেট কৰে আৰু ভাৰতৰ পূৰ্বাভাসক যোগান ধৰে ।
বিহাৰৰ কোশী ব্যৱস্থাই ৭২ ঘণ্টা আগলৈকে ১৭টা স্থানত পৰীক্ষামূলক পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰে । ২০১৪ চনৰ পৰা আইচিআইএমঅ’ডিৰ কোশী ব্যৱস্থাই চেন্সৰ, ৰাডাৰ, বৰষুণৰ পূৰ্বাভাস আৰু মডেলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি ৩ দিনলৈকে বানৰ তথ্য প্ৰদান কৰি আহিছে ।
আইচিআইএমঅ’ডি আৰু ডব্লিউএমঅ’ই ২০১০ চনত বাংলাদেশ, ভূটান, চীন, ভাৰত, নেপাল আৰু পাকিস্তানৰ সহযোগত এইচকেএইচ-হাইচিঅ’এছ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত ৩৮টা বাস্তৱ সময়ৰ সৈতে সংযোজিত জল-বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ বাবে এই ব্যৱস্থাসমূহ কেতিয়াও আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক আৰু স্থায়ী ব্যৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তিত নহ’ল । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ৰাছুৱাত হোৱা বানৰ সময়ত নেপালী বিষয়াসকলে চীনে কোনো সতৰ্কবাণী জাৰি নকৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷
চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত হোৱা বানে সীমান্ত অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতহে নেপালৰ দিশে বৈ গৈ ধ্বংসলীলা সৃষ্টি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ এদশক পূৰ্বে জলবিজ্ঞানৰ তথ্যৰ ভাগ-বতৰাত ৰাজনৈতিক কাৰকে বাধাৰ সৃষ্টি কৰা বুলি আঞ্চলিক বিশ্লেষণে সতৰ্ক কৰি দিছিল । বান আৰু হিমবাহ সম্পৰ্কীয় আশংকাৰ তথ্যক ৰাজনৈতিকভাৱে নিৰপেক্ষ মানৱীয় আন্তঃগাঁথনি হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে । হিমবাহবোৰে কূটনীতিৰ বাবে অপেক্ষা নকৰে, ভূমিস্খলনৰ ফলত হোৱা বান্ধে কোনো সীমাক চিনি নাপায় ।
কূটনৈতিক সদিচ্ছাৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয় সতৰ্কবাণীলৈকে
হিমালয়ৰ সহযোগিতাই স্বেচ্ছামূলক বিনিময়ৰ পৰা স্বয়ংক্ৰিয় সতৰ্কবাণীলৈ পৰিৱৰ্তিত হ’ব লাগে । চীন, নেপাল আৰু ভাৰতে জলস্তৰ, ভূমিকম্প সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ, হিমবাহ, হ্ৰদ, ঢালৰ অস্থিৰতা আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত সীমাৰ ওপৰত একমত হোৱা উচিত । ৰাজনৈতিক বিবেচনা বা কাৰ্যালয়ৰ সময় নিৰ্বিশেষে একেলগে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিব লাগিব । আইচিআইএমঅ’ডি আৰু ডব্লিউএমঅ’ই উপগ্ৰহ যোগাযোগ ব্যৱহাৰ কৰি আঞ্চলিক তথ্য মঞ্চ স্থাপন কৰিব পাৰে, যাতে কোনো ব্যাঘাত নপৰে ।
বিশেষকৈ দুৰ্বল অঞ্চলত সম্প্ৰসাৰিত আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে সতৰ্কবাণীসমূহে বৰষুণৰ ফলত হোৱা বান, হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ হোৱা বান, হিমস্খলন, ভূমিস্খলন আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰবাহৰ দৰে বিপদসমূহ সামৰি ল’ব লাগে । তিব্বত বা জিজাঙৰ মুঠ পথৰ দৈৰ্ঘ ২০১২ চনত ৬৫,২০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ২০২৪ চনত ১২৪,৯০০ কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ১,৫৪৩ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ছিচুয়ান-তিব্বত ৰে’ল ভূমিকম্পপ্ৰবণ অঞ্চলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে । চীনে ২০২৫ চনত ১৬৮ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ব্যয়েৰে ইয়াৰলুং জাংবো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল । য়াৰলুং জাংবো কোশী অৱবাহিকাৰ সলনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাত অৱস্থিত ৷ চীনৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু শেহতীয়াকৈ হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ হোৱা বান পৰিঘটনাৰ মাজত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই । প্ৰাথমিক চিন্তাটো পথ, সুৰংগ, জলাশয়ৰ সঞ্চিত প্ৰভাৱ আৰু ঢাল আৰু পলসৰ ওপৰত নিষ্কাশনৰ ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা বিপদৰ সৈতে জড়িত, যাৰ বাবে এটা স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন ।
অভিযান্ত্ৰিকীকৰণে বিপদৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াক নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে
অভিযান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ হোৱা বানৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিব পাৰে, কিন্তু হিমালয়ৰ এক বায়ুমণ্ডল-ক্ৰাইঅ’স্ফিয়াৰত সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰে । নেপালে এইক্ষেত্ৰত সফলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ছ’ৰ’লপা হ্ৰদৰ জলপৃষ্ঠ তিনি মিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে ইমজা হ্ৰদৰ জলস্তৰ ৩.৪ মিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । স্বয়ংক্ৰিয় সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাই এতিয়া ৫০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ উচ্চস্তৰীয় বিপদজনক অঞ্চলত অৱস্থিত ছটা বসতিস্থলৰ মাজেৰে ৯০ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
২০২৫ চনত সেউজ জলবায়ু পুঁজিয়ে সাত বছৰীয়া কাৰ্যসূচীৰ বাবে ৩৬.১ মিলিয়ন ডলাৰৰ অনুমোদন জনায় । এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য আছিল চাৰিটা উচ্চ বিপদজনক হ্ৰদৰ পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, যাৰ ফলত ২২-২৩ লাখ লোক উপকৃত হ’ব । এই প্ৰচেষ্টাসমূহ ব্যয়বহুল আৰু কাৰিকৰীভাৱে প্ৰত্যাহ্বানজনক ৷ প্ৰায়ে উচ্চ উচ্চতাত আৰু কঠিন পৰিস্থিতিত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজন হয় ৷ এইবোৰে চাপ কমোৱাত সহায় কৰে যদিও হিমস্খলনৰ দৰে পৰিঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ।
হিন্দু কুশ হিমালয় অঞ্চলত প্ৰায় ২০০ টা বিপজ্জনক হিমবাহৰ হ্ৰদ আছে আৰু সকলোতে গাঁথনিগত হস্তক্ষেপ ৰূপায়ণ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয় । বিজ্ঞানে অভিযান্ত্ৰিকীকৰণ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ হোৱা হ্ৰদসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, য’ত নিৰীক্ষণ, ভূমি ব্যৱস্থাপনা আৰু খালী কৰাৰ পৰিকল্পনা অন্য ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
বিপদৰ বাবে আগতীয়াকৈ সাজু হওক
হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা বসতিস্থল, হোটেল, চিকিৎসালয় আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সা-সুবিধাসমূহ বান প্ৰৱণ এলেকাৰ পৰা আঁতৰলৈ নিব লাগিব ৷ তদুপৰি ভয়াৱহ বানৰ সৈতে আপোচ কৰিব পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰিব লাগিব । বৃহৎ শিল আৰু গধুৰ পলসৰ বোজা কঢ়িয়াই অনা বান সহ্য কৰিব পৰাকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰিব কৰিব লাগিব । কেৱল ঐতিহাসিক তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভূমিকম্প, ভূমিস্খলন আৰু হিমবাহৰ পতনৰ দৰে বিপদৰ মূল্যায়নৰ বাবে বৃহৎ বান্ধ, পথ আৰু সুৰংগৰ স্বতন্ত্ৰ সুৰক্ষা মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন ।
কাৰিকৰী সতৰ্কবাণীসমূহ তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হয়, যেতিয়া ই প্ৰকৃততে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ যায় ৷ নেপালৰ সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা আজিও দুৰ্বল হৈয়েই আছে আৰু 'ছ’ ৰ’লপাৰ' ছাইৰেণৰ দৰে ব্যৱস্থা প্ৰায়ে অব্যৱহৃত হৈ থকা দেখা গৈছে । ভোটে কোশী নদীৰ ওচৰৰ সতৰ্কধ্বনী (এলাৰ্মে) নূন্যতম সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰে ৷ বানৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু মানুহক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ কৰা পৰিকল্পনাত উপগ্ৰহ, ভূমিকম্পীয় নিৰীক্ষণ, ৰাডাৰ, এআই নিৰীক্ষণ, ড্ৰিল, স্বেচ্ছাসেৱক, ছাইৰেণ, ৰেডিঅ’, ম’বাইল সতৰ্কবাণী, নিৰাপদ আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু সহজে বুজিব পৰা সতৰ্কবাণীসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহে চৰকাৰৰ ঠাই ল’ব নোৱাৰে, কিন্তু সহযোগিতাৰ বাবে নিৰপেক্ষ মঞ্চ প্ৰদান কৰে । ডব্লিউ এম অ’, আই চি আই এম অ’ ডি, ইউ এন ডি পি, সেউজ জলবায়ু পুঁজি, বিশ্ব বেংক আৰু এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে হিমালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু বিত্তীয় বিপদৰ সম্পৰ্কে তথ্য বিনিময় কৰাৰ লগতে সীমা অতিক্ৰম কৰি সতৰ্কবাণী, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে ।
প্ৰতিৰোধৰ ফলত ধন ৰাহি হয়
ডব্লিউএমঅ’ৰ এটা প্ৰতিবেদনে ইংগিত দিয়ে যে আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাত বিনিয়োগ কৰিলে বিনিয়োগৰ প্ৰায় দহগুণ লাভ হ’ব পাৰে ৷ তথাপিও মাত্ৰ ৬০% দেশতহে বহু-বিপদ সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা আছে । হিন্দু কুশ-হিমালয় অঞ্চলৰ ২৪ কোটি আৰু পাদদেশৰ ১.৬৫ নিযুত লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ব পাৰে । এই হিমবাহসমূহ ৬৫% তকৈও অধিক গতিত গলিছে(২০১১–২০২০) আৰু যদি নিৰ্গমনৰ মাত্ৰা অতি উচ্চ হৈ থাকে, তেন্তে ২১০০ চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ আয়তনৰ ৮০% হেৰুৱাব পাৰে ।
২০১৪ চনত জুৰে আৰু ২০২৫-২০২৬ চনত ৰাছুৱাৰ পৰা পোৱা শিক্ষাই দেখুৱাইছে যে হিমালয়ৰ ৰাজনৈতিক সঁহাৰিৰ লগত খোজ মিলাব পৰাতকৈও বেছি দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তন হৈছে । প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ অস্তিত্ব আছে যদিও সীমা অতিক্ৰম কৰি সহযোগিতাৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
ভৱিষ্যতৰ দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যেনে - হিমবাহ গলি যোৱা, হিমবাহৰ স্খলন, ভূমিকম্প, ভূমিস্খলন বা বান আদিৰ তথ্য ভাগ-বতৰা কৰাটো, বৈজ্ঞানিক অন্তৰ্দৃষ্টিৰ সৈতে আন্তঃগাঁথনি সংহত কৰা আৰু দুৰ্যোগৰ আগতে সম্প্ৰদায়সমূহক সময়োপযোগী সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন ।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)
(লেখকে ২০০৯ চনৰ পৰা ২০১৬ চনলৈকে হিন্দু কুশ-হিমালয়ত হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰিত হৈ হোৱা বানৰ বিপদ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিছিল।)
লগতে পঢ়ক: জিৰ সুভাষ চন্দ্ৰ আৰু এনচিএলটিৰ ২২,০০৬ কোটিৰ ঋণ বিবাদ আচলতে কি ?