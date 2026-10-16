অসমীয়াৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু জীৱন কথা

অসমীয়াৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ আৰু জীৱন কথা
জীৱন দৰ্শনৰ সৈতে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এক সম্পৰ্ক আছে, বতৰে অনা পৰিৱৰ্তন আৰু অশুভ শক্তি বিনাশকাৰীৰ ৰূপত দেৱী দুৰ্গা… ৷ শোণিত কুমাৰ গোস্বামীৰ বিশেষ লেখা ৷
Published : October 16, 2026 at 4:25 PM IST
অসমীয়া মানুহে মূলতঃ দুটা উৎসৱ আড়ম্বৰভাৱে পালন কৰে । এক হৈছে জাতীয় উৎসৱ ৰঙালী বিহু আৰু আনটো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ । এই কথাটোত বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজত দ্বিমত নাই । শাৰদী ৰাণীৰ আগমনত সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই যি লয়ত গীত ৰচনা কৰিছিল সেয়া প্ৰতিজন অসমীয়াই শৰৎ কালৰ আগজাননীত অনুভৱ কৰে । এই একেই অনুভৱ অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন ৰঙালীৰ সময়ত অসমীয়াই উদযাপন কৰে ।
দুৰ্গা দেৱী ধৰালৈ নামি অহা লোকগাথাৰ পৰা ফালৰি কাটি যদি আমি অনুধাৱন কৰিবলৈ যাওঁ, তেন্তে এই কথাটো সকলোৰে মনলৈ আহে যে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মানুহৰ মনত এক নতুনত্ব জাগ্ৰত হয় । বতৰে লৈ অনা এই অনুভৱে আমাৰ মনবোৰত নতুন উদ্যম আনে । নতুন উদ্যমে আমাক নতুন কামৰ প্ৰতি উৎসাহ দিয়ে ।
অৰ্থাৎ মহিষাসুৰ নামৰ এটা অসুৰ বধ কৰি ধৰাত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা কাৰ্যক চিহ্নিত কৰি অসম প্ৰদেশত দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা-অৰ্চনা হয় । পূজা-অৰ্চনা বা প্ৰাৰ্থনা হৈছে মানুহৰ মনক দিয়া এক প্ৰশান্তি । এই বিশ্বৰ সকলো প্ৰান্তৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে প্ৰাৰ্থনাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে । এই প্ৰাৰ্থনা ব্যক্তিগতভাৱে এটা কোঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজহুৱা বা প্ৰাকৃতিক স্থানত মানুহে সমজুৱাকৈ কৰে । প্ৰাৰ্থনাৰ পৰাই একো একোটা সম্প্ৰদায়ক বান্ধি ৰখাৰ বাবে আস্থাৰ জন্ম হৈছে আৰু সেই আস্থাৰ পৰা ভিন্ন ধৰ্ম ।
কিন্তু এই আস্থাৰ মূল বিন্দু হৈছে প্ৰাৰ্থনা । এই প্ৰাৰ্থনা ধৰাৰ ভৌগলিক অৱস্থিতি আৰু জলবায়ুৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । সেয়েহে এই ধৰাত ভৌগলিক অৱস্থান অনুসৰি মানুহৰ ধৰণ-কৰণ সলনি হোৱাৰ দৰে মানুহৰ আস্থা বা প্ৰাৰ্থনাৰ ৰং সলনি হৈ থাকে । বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ডত পৃথিৱী নামৰ গ্ৰহৰ অৱস্থিতিত যিদৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব আছে ঠিক তেনেদৰে এই গ্ৰহৰ প্ৰাণী হিচাপে মানুহৰো জীৱন শৈলীৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা ধৰ্মীয় আস্থাত প্ৰকৃতি বিজ্ঞানে কাম কৰি আহিছে ।
অসম প্ৰান্তৰ লগতে ভাৰতৰ বংগ, ওড়িশা, ছত্তীশগড়, বিহাৰ আদি প্ৰান্ততো অসমীয়াই পালন কৰাৰ দৰে সেই প্ৰদেশবোৰৰ বাসিন্দাই বৈদিক বা শাস্ত্ৰৰ বিধিমতে দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয় । কেৱল এয়াই নহয়, শীতৰ পূৰ্বে অহা শৰতৰ এই অনুভূতিক উদযাপন কৰিবলৈ উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰ বা দক্ষিণ ভাৰততো মানুহে দুৰ্গাদেৱীৰে অন্য শক্তিৰূপবোৰক বিভিন্ন আস্থাৰে পালন কৰে ।
মানুহে শান্তি বিচাৰে, প্ৰাচুৰ্য বিচাৰে, কিন্তু এই দুয়োটা সকলোৰে বাবে সকলোৰে সময়ত সম্ভৱ নহয়, এনে হোৱাৰ কাৰণ হৈছে মানুহৰ মনত থকা ছয়টা ৰিপু । কাম-ক্ৰোধ-লোভ-মোহ-গৰ্ব-ঈৰ্ষা, এই কাৰককেইটাই সকলো মানুহক একে কৰি নাৰাখে বা একে হৈ থাকিবলৈ নিদিয়ে, যাৰ ফলত সমাজত অসামঞ্জস্যতা বৰ্তি থাকে । সমানুপাতিক সমাজক অসমানুপাতিক কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে ছটা ৰিপুৱে সদায় ক্ৰিয়া কৰি থাকে ।
সেয়েহে আমাৰ সমাজত এই ৰিপুবোৰ দমনৰ বাবে একাধিক কাৰ্যসূচী চলি থাকে । স্কুল হৈ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত নীতিশিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিচ-কাছাৰী-ব্যৱসায়-বাণিজ্যত মূলতঃ ৰিপু নিয়ন্ত্ৰণৰ এক প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকে । কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে এই ৰিপুৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আনি সমাজত দপদপাই থাকে আৰু কোনো ৰিপুৰ সঞ্চালনেৰে সমাজত একছত্ৰী হৈ পৰে ।
ৰিপুৰ নিয়ন্ত্ৰণেৰে সমাজত প্ৰাচুৰ্য লাভ কৰাসকলে সকলোৰে সৈতে মিলি এক সামঞ্জস্য বৰ্তাই ৰাখে, অন্যহাতে কোনো কোনোৱে ৰিপুক নিজৰ অধীনলৈ আনি সৰ্বশক্তিমান হৈ পৰে আৰু তেওঁ নিজে হৰ্তা-কৰ্তা হোৱাৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰে । এই বিন্দুটোৰ পৰাই সমাজত অসন্তুষ্টি বা পীড়া আৰম্ভ হয় ।
এই অসন্তুষ্টি উপশমৰ বাবে দুৰ্গা দেৱীৰ আগমন বা শাস্ত্ৰত লিখা হোৱা যুগে যুগে ধৰ্ম স্থাপনৰ বাবে আৱিৰ্ভাৱ হোৱা সেই অৱতাৰে মহিষাসুৰ নামৰ প্ৰতিপত্তিশালী বা সমাজৰ সমন্বয়ক বিঘ্নিত কৰি থকা অপশক্তিক মষিমূৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে । বতৰৰ সৈতে মানুহে নতুন উদ্যম লাভ কৰে আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ জৰিয়তে সমাজত অপশক্তিক নস্যাৎ কৰি তুলিবলৈ সাৰ্বজনীনভাৱে পূজা বা প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায় ।
দুৰ্গা পূজা সেয়েহে সাৰ্বজনীন হয় আৰু সমাজৰ বৃহত্তৰ গোটে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে । সমাজক পৰিস্কাৰ কৰা শক্তিক জাগ্ৰত কৰি তুলিবলৈ দেৱীৰ পূজা-অৰ্চনা জাগ্ৰত ৰূপত কৰা হয় । অসম প্ৰান্তত শৰৎ কালে লৈ অনা বতৰৰ উদ্যমে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মনত শাৰদীয় অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে । সেয়েহে পূজা-অৰ্চনা জড়িত হৈ থাকিলেও দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা এক উৎসৱলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু এই উৎসৱ সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ, সকলো আস্থাৰ বাবে এক উমৈহতীয়া পৰ্বলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় ।