কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ
শিক্ষকৰ ভূমিকা এতিয়া আৰু কেৱল জ্ঞান বিলোৱাটোৱেই নহয়, বৰঞ্চ চিন্তা কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা সংগ্ৰাম তাক সুৰক্ষ কৰি ৰখাটোহে । কিৰণ পেদাদাৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 27, 2026 at 1:07 PM IST
সৰুতে মই এগৰাকী মধ্যমীয়া ছাত্ৰ আছিলোঁ । মুখস্থবিদ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰীক্ষাবোৰত মই যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগা হৈছিল । কলেজীয় শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত জে কৃষ্ণমূৰ্তিৰ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল ।
তেওঁৰ চিন্তাধাৰাই মোক এজন শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক দুয়োটা দিশতে বিপুলভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিল । বছৰ বছৰ ধৰি আমি জ্ঞান বা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ৰখাটোকে প্ৰতিভা বা বুদ্ধিমত্তা বুলি ভাবি আহিছোঁ ।
অৱশ্যে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে যুক্তি দিছিল যে আচল বুদ্ধিমত্তা হৈছে কোনো কথা গভীৰভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰা, প্ৰশ্ন কৰা আৰু নিজাকৈ কথাটো বুজি উঠাৰ ক্ষমতা ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) যুগত কৃষ্ণমূৰ্তিৰ ধাৰণা বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক বুলি মোৰ বিশ্বাস । যিহেতু এ আয়ে এতিয়া নিমিষতে তথ্য প্ৰদান কৰে, সেয়েহে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে নিজৰ বাবে চিন্তা কৰা আৰু আৱিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষমতাক লালন-পালন কৰাত মনোনিবেশ কৰাটো এক জৰুৰী শৈক্ষিক বাস্তৱ । এই কথা মই বিশদভাৱে বৰ্ণনা কৰিছোঁ ।
আজিকালি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যিকোনো তথ্য যোগান ধৰাত এআই যথেষ্ট পাকৈত হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত জ্ঞান বিলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ যি পৰম্পৰাগত ভূমিকা তাত ব্যাঘাত জন্মিছে ।
অতীজৰে পৰা শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল জ্ঞান বা তথ্য বিলোৱাৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছিল । কিন্তু এতিয়া যিহেতু এআয়ে এই কামটো অতি দক্ষতাৰে কৰিব পাৰে, গতিকে শিক্ষকৰ ভূমিকা কেৱল জ্ঞান বিতৰণ কৰাতে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব । তেওঁলোকে এতিয়া শৃংখলাবদ্ধ বা পৰিকল্পিত আলোচনাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হ’ব লাগিব ।
এআয়ে মানুহৰ চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা কুক্ষিগত কৰিব বুলি উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শিক্ষকসকলৰ বাবে এয়া এক ডাঙৰ সুযোগ আৰু দায়িত্বও । তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল ৰেডিমেড তথ্য তুলি দিয়াৰ সলনি মনত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা আৰু চিন্তা কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা সংগ্ৰাম তাক সজীৱ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব লাগিব ।
এআইৰ যুগত ফলপ্ৰসূ পাঠদানৰ বাবে মই তলত উল্লেখ কৰা পৰামৰ্শবোৰ আগবঢ়াইছোঁ :
শিক্ষণ ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া
এআইৰ যুগত এজন সফল শিক্ষকৰ প্ৰধান লক্ষ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ 'শিক্ষণ ক্ষমতা' বৃদ্ধি কৰাটো হ'ব লাগে । শিক্ষণ ক্ষমতা হৈছে ব্যক্তিৰ সমগ্ৰ জীৱনজুৰি নিজৰ ইচ্ছাত নতুন জ্ঞান অন্বেষণ কৰি থকাৰ এক প্ৰবৃত্তি ।
আজিকালি বহু কোম্পানীৰ নিযুক্তি পৰিচালকে চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি নতুন কথা শিকা আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ হেঁপাহ কেনেকুৱা তাৰ প্ৰমাণ বিচাৰে । গুগলৰ প্ৰাক্তন চিইঅ’ এৰিক শ্বমিটে কয়, "শিকিব পৰা ক্ষমতাই হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দক্ষতা । আমি এনেকুৱা লোকক বিচাৰোঁ যিয়ে সদায় নতুন কথা শিকিবলৈ ব্যাকুল হৈ থাকে ।"
গতিকে এআইৰ যুগত শিক্ষকসকলে কেৱল প্ৰয়োজনীয় কিতাপৰ জ্ঞান বা কাৰিকৰী দক্ষতা প্ৰদান কৰাত মনোনিৱেশ কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত নিজে নিজে শিকাৰ অভ্যাস বা স্ব-চালিত শিক্ষণ ক্ষমতাৰ গুণটো গঢ়ি তুলিব লাগিব ।
ইয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অতি সাৱধানে 'বৌদ্ধিক প্ৰত্যাহ্বান' প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেতিয়াহে বেছিকৈ শিকে, যেতিয়া তেওঁলোকে এনে একোটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যাৰ বাবে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় । কিন্তু সেই সমস্যাটো ইমান কঠিনো নহয় যে তেওঁলোকে চেষ্টাই নকৰিব ।
এই শিক্ষণ ক্ষমতাক গঢ়ি তুলিবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে বুজিব লাগিব, যাৰ বাবে সহানুভূতি আৰু আত্মসচেতনতাৰ প্ৰয়োজন । যেতিয়া আমি আনক কিবা এটা বুজিবলৈ সহায় কৰাৰ দায়িত্ব লওঁ, তেতিয়া আমি নিজকে প্ৰশ্ন কৰা আৰু বুজাৰ প্ৰক্ৰিয়াত অহৰহ লিপ্ত হওঁ । এই ধাৰাবাহিক শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো নিজেই এক অনুশাসনত পৰিণত হয় ।
শৃংখলাবদ্ধ আলোচনা
এআইৰ যুগত মানুহৰ চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা জীয়াই ৰাখিবলৈ 'শৃংখলাবদ্ধ আলোচনা'ই এক ব্যৱহাৰিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰে । মই ৪-৪০ জনলৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা শ্ৰেণীকোঠাত এই শৃংখলাবদ্ধ আলোচনাৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আহিছোঁ । এনে আলোচনা কোনো এটা বক্তৃতা বা লেকচাৰৰ পৰিৱৰ্তে এটা আকৰ্ষণীয় প্ৰশ্নৰে আৰম্ভ হ’ব পাৰে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, মোৰ বি-টু-বি মাৰ্কেটিং শ্ৰেণীত (B2B Marketing) মই এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ: "পি এণ্ড জি কোম্পানীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰাহক কোন ?" যিহেতু পি এণ্ড জি এক সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ ব্যৱসায় কৰা (B2C) কোম্পানী, গতিকে বেছিভাগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই ভাবে যে ইয়াৰ উত্তৰটো কোনো এজন ব্যক্তি হ'ব । কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে পি এণ্ড জিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰাহক হৈছে ৱালমাৰ্ট । ৱালমাৰ্টে পি এণ্ড জিৰ মুঠ ৰাজহৰ প্ৰায় ১৫% অৰিহণা যোগায় ।
তাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজি পায় যে বি-টু-বি ব্যৱসায়ে সমগ্ৰ বিপণন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এটা বৃহৎ অংশ অধিকাৰ কৰি আছে আৰু ই প্ৰথম দৃষ্টিত দেখাতকৈ অধিক লোকৰ জীৱন স্পৰ্শ কৰে । তাৰ পিছত আমি বি-টু-বি বজাৰত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ গুৰুত্ব আৰু পি এণ্ড জিৰ দৰে কোম্পানীয়ে এই সম্পৰ্কবোৰ কেনেকৈ বজাই ৰাখে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ । শ্ৰেণীৰ শেষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কি শিকিলে সেই সন্দৰ্ভত এটা আত্মপৰ্যালোচনা বা অনুভৱ লিখে ।
এনে এক শৃংখলাবদ্ধ আলোচনা পৰিচালনা কৰাৰ মূল চাবিকাঠি হ’ল কোনো শ্ৰেণীবিন্যাস নোহোৱাকৈ একে স্তৰতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মিলিত পোৱা । কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে যুক্তি দিছিল যে যেতিয়া শিক্ষক আৰু ছাত্ৰই প্ৰকৃততে একেলগে কোনো কথা গভীৰভাৱে অন্বেষণ কৰে, তেতিয়াহে প্ৰকৃত শিক্ষা লাভ কৰে । সেয়েহে শিক্ষা মানে কেৱল এজন জ্ঞানী লোকৰ পৰা এজন শিক্ষাৰ্থীলৈ তথ্য হস্তান্তৰ কৰাই নহয়, বৰঞ্চ ই হৈছে একেলগে অন্বেষণ কৰা, প্ৰশ্ন কৰা আৰু নতুন কথা আৱিষ্কাৰ কৰাৰ এক যুটীয়া প্ৰক্ৰিয়া ।
কৌতূহল আৰু এজন পূৰ্ণাংগ ব্যক্তিৰ বিকাশ
জে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে কৈছিল যে শিক্ষাই যদি কেৱল সমাজৰ পুৰণই সাঁচত খাপ খাই পৰা কিছুমান চতুৰ বা টেঙৰ মানুহ মানুহহে সৃষ্টি কৰে, তেন্তে সেই শিক্ষা ব্যৰ্থ । শিক্ষাৰ প্ৰকৃত লক্ষ্য হ'ল এজন ব্যক্তিক সকলো দিশৰ পৰা এজন পূৰ্ণাংগ মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলা । আচলতে এআইৰ যুগত শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোযোগৰ গভীৰতা বৃদ্ধি কৰা, চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু মনৰ কৌতূহলক জাগ্ৰত কৰি ৰখাৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে ।
টেক্সাছ টেক বিশ্ববিদ্যালয়ত মই পিএইচডি কৰি থকাৰ সময়ত মোৰ অধ্যাপক প্ৰয়াত শ্বেলবী হাণ্টে আমাক প্ৰায়েই সুধিছিল: "তোমাক কোনটো কথাই আটাইতকৈ বেছি আকৰ্ষিত বা কৌতূহলী কৰি তুলিছে ?" আমি যেতিয়াই কিবা এটা প্ৰশ্ন লৈ তেওঁৰ অফিচলৈ গৈছিলোঁ, উভতি অহাৰ সময়ত আমাৰ মনত আৰু দহটা নতুন প্ৰশ্ন লৈ ওলাই আহিছিলোঁ । শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰেডিমেড উত্তৰ দিয়াতকৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰু ভাল প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সেইটোহে বেছি শিকাব লাগে । এআই-চালিত এই আধুনিক পৃথিৱীত এয়াই হ'ব এজন শিক্ষকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্যোগৰ উপযোগী কৰাৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ গঢ়ি তোলাৰ যাত্ৰা
অতীজৰে পৰা শিক্ষাই প্ৰধানকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধাৰণা বুজাত সহায় কৰা, পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰোৱা, ভাল নম্বৰ পোৱা আৰু ভাল কোম্পানীত চাকৰি এটা নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছিল ।
মূলতঃ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সঠিক দক্ষতা আৰু জ্ঞানেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল উদ্যোগ বা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাবে সাজু কৰি তোলাতে গুৰুত্ব দি আহিছে । কিন্তু এই ক্ৰমাগতভাৱে বিকশিত হৈ থকা পৃথিৱীখনত, তাতোকৈও অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ দায়িত্বৰ বাহিৰেও আহিব পৰা যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ প্ৰস্তুত কৰা ।
এআইৰ এই যুগত শিক্ষকসকলৰ ওপৰত এক বৃহৎ দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তুলিব লাগিব আৰু পৰিস্থিতি নিৰ্বিশেষে খাপ খুৱাই লোৱা আৰু ধৈৰ্যৰে টিকি থাকিব পৰা ক্ষমতা গঢ়ি তুলিব লাগিব ।
সৃষ্টিশীলতাৰ বাবে এআইৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা
আচলতে এআই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি বা ভয়ৰ কাৰণ নহয় । বৰঞ্চ আমি এআইক শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াৰ এক উপযোগী সহযোগী হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ । শেহতীয়াকৈ আমি 'হাৰ্ভাৰ্ড বিজনেছ ইমপেক্ট'ত এটা প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, যাৰ শিৰোনাম হৈছে 'Bring Course Concepts to Life with Cartoons' । অৰ্থাৎ কাৰ্টুনৰ জৰিয়তে পাঠ্যক্ৰমৰ ধাৰণাবোৰক সজীব কৰি তোলা । এআইৰ সহায়ত তৈয়াৰ কৰা কাৰ্টুনবোৰে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আলোচনাৰ আহিলা হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, যিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ আৰু কিতাপৰ জ্ঞানক বাস্তৱ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় ।
গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কোনো তথ্য লাভ কৰাৰ সময়ত মনত ইতিবাচক আৱেগ বা আনন্দ অনুভৱ কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে কথাটো বেছিকৈ শিকে আৰু দীৰ্ঘদিন মনত ৰাখিব পাৰে । এটা সঠিক সময়মত ব্যৱহাৰ কৰা হাঁহি উঠা কাৰ্টুনে সমগ্ৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত যি আনন্দময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, সি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনৰ পৰা সংকোচ ভাব দূৰ কৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে কোনো দ্বিধাবোধ নকৰাকৈ আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ আৰু নতুন ধাৰণা আগবঢ়াবলৈ উৎসাহী হয় । আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব পাৰি যে কাৰ্টুনৰ ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোযোগ, শিকা কথা মনত ৰখাৰ ক্ষমতা আৰু সহকৰ্মীসকলৰ মাজত পাৰস্পৰিক সদ্ভাৱ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰে ।
সামগ্ৰিকভাৱে চালে এই আটাইবোৰ চিন্তাধাৰাই এটা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে আঙুলিয়াই দিয়ে । এতিয়া শিক্ষকৰ মূল ভূমিকা কেৱল জ্ঞান বা তথ্য বিলাই দিয়াটো নহয়, বৰঞ্চ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিন্তা কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বা সংগ্ৰাম, তাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটোহে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিজে শিকিব পৰা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা, শ্ৰেণীকোঠাত শৃংখলাবদ্ধ আলোচনাৰ পৰিকল্পনা কৰা, পাঠদান আৰু শিক্ষণৰ বাবে এআইৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বপৰাকৈ সাজু কৰি তোলাটোৱেহে ভৱিষ্যতে প্ৰকৃত পাৰ্থক্য আনি দিব । আগলৈ গৈ এই পথসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন কৰা, আত্মপৰ্যালোচনা কৰা আৰু নিজেই কথা বুজি উঠাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক পাকৈত কৰি তুলিব ।
লেখক কিৰণ পেদাদা মাৰ্কেটিং এণ্ড ইনক্লুছিভ বিজনেছত এছ’চিয়েটছ ফেল' আৰু মনিটোবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছপাৰ স্কুল অব বিজনেছৰ মাৰ্কেটিঙৰ এছ’চিয়েট প্ৰফেছ'ৰ ।
(ঘোষণা : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকসকলৰ সম্পূৰ্ণ নিজস্ব । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)