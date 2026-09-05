শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষক : সমাজ আৰু দেশ গঢ়াৰ কাৰিকৰ শিক্ষকৰ পৰিভাষা
যিহেতু শিক্ষাই অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰে, সেয়ে এই শিক্ষা প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত শিক্ষকসকলে সঠিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
Published : September 5, 2026 at 7:08 AM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
শিক্ষক- নামটোতে সন্নিহিত হৈ আছে এক মহান দায়িত্বত নিয়োজিত এগৰাকী মানৱ সম্পদ গঢ়োঁতাৰ গূঢ়াৰ্থ । শিক্ষাক মানুহৰ তৃতীয় নয়ন বুলি কোৱা হয় । অৰ্থাৎ আমাৰ দুটি নয়নেৰে বাহ্যিক জগতৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ । কিন্তু এই তৃতীয় নয়ন তথা 'জ্ঞান চক্ষু'ৰে আমি এক অদৃশ্য অথচ শক্তিশালী মাধ্যম লাভ কৰোঁ । আনহাতে, আমি শিক্ষা দুই প্ৰকাৰে লাভ কৰোঁ । একপ্ৰকাৰ হৈছে অনানুষ্ঠানিক অৰ্থাৎ নিজে নিজে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষা । ইয়াৰ দ্বাৰাও আমি জ্ঞান লাভ কৰোঁ ।
জ্ঞান মন্দিৰৰ পূজাৰী
আন প্ৰকাৰৰ শিক্ষা হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা । অৰ্থাৎ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰা শিক্ষা । যদি আমি শিক্ষানুষ্ঠান এখনক জ্ঞানৰ মন্দিৰ বুলি কওঁ, তেন্তে শিক্ষকসকল হৈছে উক্ত জ্ঞান মন্দিৰৰ পূজাৰী । যিসকলে জ্ঞান বন্তি জ্বলাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনৰ অন্ধকাৰ নাশ কৰে । শিক্ষকসকলে জ্ঞানৰ বন্তিৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মনোজগত পোহৰাই তোলে । আৰু সেই পোহৰেৰে তেওঁলোকে জগতত সত্য আৰু সুন্দৰৰ পোহৰ বিলায় । সেয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া তাত এগৰাকী শিক্ষকৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
এগৰাকী শিক্ষক কমাৰশালৰ কাৰিকৰ
কোৱা হয় যে শিক্ষক-ছাত্ৰ-অভিভাৱকৰ মাজত সেতু বন্ধনৰ জৰিয়তেহে এক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াই পূৰ্ণতা লাভ কৰে । ঘৰত যেনেদৰে পিতৃ-মাত অভিভাৱক, তেনেদৰে এখন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষকসকল হৈছে অভিভাৱক । সেয়ে তেওঁলোকক গুৰুৰ শ্ৰেণীলৈ উত্তৰণ ঘটোৱা হৈছে । শিক্ষক হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান, দক্ষতা আৰু নৈতিকতাৰ পাঠ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক যোগ্য নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰিকৰ । সেয়ে বহুতে শিক্ষানুষ্ঠানক এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ কমাৰশাল আৰু তাত শিক্ষকসকলে গঢ়ি-পিতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনৰ সাঁচ সৃষ্টি কৰে বুলি কয় ।
সমাজ আৰু দেশ গঢ়াৰ কাৰিকৰ
ইয়াৰ উপৰি শিক্ষকক সমাজ আৰু দেশ গঢ়াৰ কাৰিকৰ বুলিও কোৱা হয় । কিয়নো শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনত শিক্ষকসকলৰ অৱদান সকলোতকৈ বেছি । আৰু আজিৰ এই শিক্ষাৰ্থীসকলেই হৈছে কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক । ইয়াৰ উপৰি শিক্ষকসকলক শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ বন্ধু, দাৰ্শনিক আৰু পথপ্রদর্শক বুলিও কোৱা হয় । শিক্ষক-ছাত্ৰৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াক অতি সৰল, মনোগ্ৰাহী আৰু সহজ কৰি তোলে ।
আনহাতে, শিক্ষকৰ দৰ্শনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোজগতত গভীৰভাৱে ক্ৰিয়া কৰে । সেয়ে শিক্ষকসকল শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ আদৰ্শ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অতি ক্ৰিয়াশীল । ইফালে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে ছাত্ৰ জীৱনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অপৰিসীম । শিক্ষকসকলে শিক্ষার্থীসকলক অন্ধকাৰৰ পৰা আলোকৰ সন্ধান দিয়ে আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত সহায় কৰে ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চৰিত্র গঠনতো শিক্ষকৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আছে । আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে শিক্ষার্থীসকলৰ মাজত মানৱীয় মূল্যবোধ আৰু নৈতিকতা শিক্ষকসকলে জাগ্ৰত কৰে ।
গুৰু হৈছে ভগৱানৰ সৰ্বোচ্চ ৰূপ
গুৰুৰ গুণ-গৰিমা সকলো সামৰি শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে:
"গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু
গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ।
গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম
তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ।"
- ইয়াত গুৰুক ঈশ্বৰৰ সৰ্বোচ্চ ৰূপ বুলি গণ্য কৰি শ্ৰদ্ধা জনোৱা হৈছে ।
- এই শ্লোকটিত গুৰুক ব্ৰহ্মাৰ ৰূপত তুলনা কৰা হৈছে । কাৰণ গুৰুৱে নৱজ্ঞানেৰে আমাৰ ভৱিষ্যৎ আৰু মন স্ৰষ্টাৰ দৰে গঢ়ি তোলে ।
- আনহাতে, গুৰুক বিষ্ণুৰ ৰূপত তুলনা কৰা হৈছে এই কাৰণেই যে তেওঁলোকে আমাক সঠিক পথ দেখুৱাই অজ্ঞানতাৰ পৰা ৰক্ষা আৰু পালন কৰে।
- একেদৰে মহেশ্বৰৰ ৰূপত গুৰুৱে আমাৰ ভিতৰত থকা বেয়া গুণ আৰু অজ্ঞানতা ধ্বংস কৰে ।
- সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম বুলি গুৰুক পোনপটীয়াকৈ পৰম ঈশ্বৰৰেই প্ৰতিৰূপ বুলি কোৱা হৈছে ।
- সেয়ে এনেহেন মহান গুৰুলৈ আমাৰ ভক্তিভৰা প্ৰণাম জনোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে ।
শিক্ষকৰ ইতিবাতক ভূমিকা
যিহেতু শিক্ষাই অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰে, সেয়ে এই শিক্ষা প্ৰদানৰ সৈতে জড়িত শিক্ষকসকলে সঠিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । সমাজত প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আৰু সংকীৰ্ণতা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মানসিক অন্ধতা । শিক্ষাই মানুহৰ মনৰ এই এন্ধাৰ বিনাশি যুক্তিবাদী আৰু বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ প্ৰসাৰ ঘটায় । আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত জড়িত হৈ থাকে শিক্ষাগুৰুসকল ।
দূৰদৰ্শিতা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ আভা সৃষ্টিতো গুৰুসকলে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । শিক্ষা কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । ই মানুহক দূৰদৰ্শী কৰি তোলে । ভৱিষ্যতৰ পৰিণাম চিন্তা কৰি বৰ্তমানত সঠিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষমতা কেৱল শিক্ষাৰ দ্বাৰাহে সম্ভৱ হয় । সেয়ে শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত এই পৰম অৰ্থ উপলব্ধি কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে । শিক্ষকৰ ইতিবাতক ভূমিকাই শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱন সাৰ্থক কৰি তোলে ।
শিক্ষকৰ মনোদৰ্শন
শিক্ষাৰ সহায়ত মৰ্যাদাশীল জীৱন যাপন কৰাৰ লগতে নিজৰ অন্তৰ্নিহিত সম্ভাৱনাক আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰি । এই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত সম্ভাৱনা চিনাক্ত কৰি শিক্ষকসকলে তাক সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিব লাগে । শিক্ষাই মানুহক পশুতুল্য জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই আনি প্ৰকৃত মানুহ হিচাপে গঢ়ি তোলে । সেয়ে শিক্ষকৰ মনোদৰ্শনে এই ক্ষেত্ৰত মাৰ্গদৰ্শনৰ কাম কৰে ।
প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংস্কৃত শ্লোকত কোৱা হৈছে— "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" । অৰ্থাৎ বিদ্যাই মানুহক বিনম্ৰ কৰে আৰু জ্ঞানৰ পোহৰেৰে চকু মুকলি কৰে । গতিকে প্ৰকৃত শিক্ষাই মানুহৰ চিন্তাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰে, মনৰ সংকীৰ্ণতা দূৰ কৰে আৰু সমাজখনক এক নতুন দৃষ্টিৰে চাবলৈ শিকায় । সেইবাবেই শিক্ষাক মানুহৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ 'তৃতীয় নয়ন' হিচাপে অভিহিত কৰা হয় আৰু সেই জ্ঞানচক্ষু প্ৰদান কৰা শিক্ষকসকলক জ্ঞানৰ দেৱতা গণ্য কৰা হয় ।
শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ আৰু কৰ্তব্য
বৰ্তমান শিক্ষাৰ পৰিধি আৰু পৰিভাষা বহুত সলনি হৈছে । তাহানিৰ দিনত গুৰুগৃহ বা টোলত থাকি শিক্ষা আহৰণৰ পৰা বৰ্তমান অত্যাধুনিক আৱাসিক আৰু ভাৰ্চুৱেল শিক্ষা পদ্ধতিলৈকে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক ৰূপান্তৰ ঘটিছে । তেনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ দায়িত্ব আৰু গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, তাহানিৰ দিনৰ গুৰু-শিষ্যৰ সম্পৰ্কৰ অভিধা আজিৰ দিনত বহু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে । তাৰ মাজতে উদ্বেগজনকভাৱে বহু ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান শিক্ষক-ছাত্ৰৰ মাজত সম্পৰ্ককলৈয়ো মাজে-সময়ে নেতিবাচক কথা কিছুমান ওলাই আছে । কিন্তু সেয়া যিয়েই নহওক কিয়, এগৰাকী শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ আৰু কৰ্তব্যৰ সূত্ৰ তাহানিৰ দৰে একেই আছে । অতি বস্তুবাদী বৰ্তমানৰ পৃথিৱীত আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক, দাৰ্শনিক, নৈতিক আৰু মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে ।
শিক্ষকৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ
এগৰাকী শিক্ষক সত্যবাদী, সততা সম্পন্ন আৰু আদৰ্শৱান হোৱা উচিত । কাৰণ তেওঁৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত কৰে । প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়া সুকীয়া । সেয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোজগতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ শিক্ষকৰ স্বভাৱত ধৈৰ্য আৰু মৰম থকাটো বাঞ্ছনীয় । আনহাতে, নিজৰ পেছাৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণত তেওঁ সদায় দায়বদ্ধ হ’ব লাগে ।
শিক্ষকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য
এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেওঁ পাঠদানৰ কৌশল আৰু পৰিকল্পনা অতি প্ৰয়োজনীয় । আকৰ্ষণীয়ভাৱে পাঠ পৰিবেশন কৰাৰ পূৰ্বে উচিত পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু পৰিকল্পনা কৰাটো এগৰাকী আদৰ্শ শিক্ষকৰ গুণ । আনহাতে, শ্ৰেণীকক্ষ নিয়ন্ত্ৰণতো শিক্ষকে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ভয়মুক্ত কিন্তু অনুশাসনমূলক আৰু নিৰাপদ শ্ৰেণীকক্ষৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাটো শিক্ষকৰ কৰ্তব্য ।
ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰি তাৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰাটো আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উত্তৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাটোও শিক্ষকৰ এটা দায়িত্ব । শিক্ষকসকল হ'ব লাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আদৰ্শ পথপ্ৰদৰ্শক । কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানেই নহয়, ছাত্ৰৰ নৈতিক চৰিত্ৰ গঠন আৰু মানসিক বিকাশ সাধন কৰাটোও শিক্ষকৰ অন্যতম প্ৰধান কৰ্তব্য ।
শিক্ষক দিৱসৰ গুৰুত্ব
এটা কথা কোৱা হয় যে শিক্ষক এজন জন্মে, তেওঁক নগঢ়ে । অৰ্থাৎ শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিত নিয়োজিত শিক্ষকসকলৰ জন্মগত গুণ থাকিবই লাগিব । যিগৰাকী মহান শিক্ষাবিদ, দাৰ্শনিকৰ স্মৰণত এই দিৱসটো পালন কৰা হয় তেৱোঁ অৰ্থাৎ ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনো এগৰাকী মহান দাৰ্শনিক তথা পণ্ডিত আছিল । আজিৰ শিক্ষক দিৱসৰ পৱিত্ৰ দিনটোত এই মহান বৃত্তিত নিয়োজিত শিক্ষকসকলে এইগৰাকী মহৎ ব্যক্তিৰ জীৱন আৰু কৰ্মৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আগবাঢ়িলেহে শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সাধন হ'ব ।
এটা কথা ঠিক যে শিক্ষকসকলৰ হাততে থাকে আমাৰ জাতি গঠনৰ, সমাজ গঠনৰ, ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ মূল চাবিকাঠি । সেয়ে সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে শিক্ষকসকল হৈছে পৰম পূজনীয় । অৱশ্যে তাহানিৰ দিনৰ শিক্ষক আৰু বৰ্তমানৰ শিক্ষকৰ মাজত বহুখিনি পাৰ্থক্য আহিলেও এতিয়াও তেওঁলোকে শিক্ষাৰ দীঘ-বাণি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত নিজকে উছৰ্গা কৰি আহিছে । আজিৰ এই শিক্ষক দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ শিক্ষক পৰিয়ালক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । তেওঁলোকৰ মহৎ আৰু দায়িত্বশীল কৰ্মই আমাৰ দেশ তথা জাতিৰ ভেটি অধিক সুদৃঢ় কৰক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ ।