ETV Bharat / opinion

গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি

মহাপুৰুষজনাই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতিকাতেই আধুনিক অসমীয়া সমাজখনৰ কথা কল্পনা কৰিছিল ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 1:17 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু।

তাহান্ত বিনাই নাহি নাহি নাহি আমাৰ পৰম গুৰু।।

আজিৰ পৰা ৫৭৮ বছৰ পূৰ্বেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজখনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছিল । ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক,সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰা আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে এটা জাতি কেনেদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি সেইবিষয়ে তেতিয়াই চিন্তা কৰিছিল ।

এটা জাতি জীয়াই থাকিবলৈ যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন সেই সকলোবোৰেই মহাপুৰুষজনাই আন কোনোৱে চিন্তা নকৰা সময়তেই উপহাৰ দি থৈ হৈছে । সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ আজি তিৰোভাৱ তিথি ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)

সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ সমাজ জীৱনৰ ছবিখন সকলোৱে জ্ঞাত । আধুনিক জীৱনৰ লেবেলখন লগাই আমি সকলোৱে আগুৱাই আছো । পিছে আমি কোন দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছো সেই কথাটোহে কোনোৱে স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰে । এতিয়া ধৰ্মীয় গোড়ামি,যুৱ সমাজৰ মাজত নৈতিকতাৰ স্খলন আৰু এটা অৱক্ষয়ী ধাৰাৰে আগবাঢ়ি যোৱা সমাজখনক পুনৰ ভাৰসাম্য কৰিবলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক নৱ প্ৰজন্মই মূল চালিকা শক্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাতা

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক এগৰাকী ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক গুৰু হিচাপে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিধিৰ মাজত সীমাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰো তেতিয়াহ'লে আধুনিক অসমীয়া সমাজখনৰ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠা হিচাপে দেখিবলৈ পাও । তেৰাই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতিকাতেই আধুনিক অসমীয়া সমাজখনৰ কথা কল্পনা কৰিব পাৰিছিল । সেইবাবে তেতিয়াই আধুনিক সমাজ নিৰ্মাণৰ উপাদানসমূহ সৃষ্টি কৰিছিল ।

জাতিটোৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত প্ৰাসংগিক কিয় ?

ৰাজ্যখনৰ সাম্প্ৰতিক জটিল সমাজ-ৰাজনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাপটত মহাপুৰুষজনাই সেই সময়তে কৰা চিন্তা, তেওঁ এৰি থৈ যোৱা আদৰ্শ আৰু অমূল্য অৱদানৰ গুৰুত্ব পূৰ্বতকৈ বহু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো জাতিৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে যেতিয়াই সমাজখনত বিশৃংখলাৰ লগতে নৈতিকতাৰ অৱক্ষয় হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই জাতিটোৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে মহাপুৰুষসকলে এৰি যোৱা বাণীকেই সৰোগত কৰে । এতিয়া অসমৰ সমাজ জীৱনকো মহাপুৰুষজনাৰ মূল অৱদানসমূহৰ পুনৰ মূল্যায়নৰে আগুৱাই নিব লাগিব ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)

সম্প্ৰতি সামাজিক একতা আৰু সমন্বয় ৰক্ষাৰ বাবে মহাপুৰুষজনাই আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰ পূৰ্বেই পৰিকাঠামো শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে । সেই ভেটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই সমাজখন বৰ্তি আছে । বহুতো অৱক্ষয়ী উপাদানে চাৰিওফালৰ পৰা হেঁচা মাৰি ধৰা সত্বেও শংকৰদেৱে দি থৈ যোৱা মূল ভেঁটিটো লৰচৰ কৰিব পৰা নাই ।

বৰ্তমানৰ অসমীয়া সমাজখন ধৰ্ম, জাতি আৰু উপজাতিৰ ভিত্তিত বিভক্ত হোৱাৰ এক প্ৰৱণতা দেখা দিলেও সকলোৱে কিন্তু মহাপুৰুষজনাৰ মূল আদৰ্শৰ পৰা একেবাৰে আঁতৰি যাবলৈ সাহস কৰিব পৰা নাই । এনে সময়তো শংকৰদেৱৰ উদাৰ মানৱতাবোধ আৰু শৰণ ব্যৱস্থাইহে সকলোকে প্ৰেৰণা যোগাই আছে ।

কুকুৰ শৃগাল গদৰ্ভৰো আত্মা ৰাম

তেতিয়াই মহাপুৰুষজনাই জাতিভেদহীন সমাজ এখনৰ কথা ভাবিব পাৰিছিল । কাৰণ তেওঁ ভালদৰে জানিছিল যে যেতিয়ালৈকে সমাজত ভেদাভেদ থাকিব তেতিয়ালৈকে সমাজখন মসৃণ পথেৰে আগুৱাই যোৱাটো অসম্ভৱ । মহাপুৰুষজনাই তেতিয়াই "কুকুৰ শৃগাল গদৰ্ভৰো আত্মা ৰাম" বুলি কৈ সকলো জীৱকে সমদৃষ্টিৰে চাবলৈ শিষ্যসকলক জ্ঞান দিছিল । আজি সমাজত ভেদাভেদ সৃষ্টি হোৱাৰ উপক্ৰম হ'লেই শংকৰদেৱৰ মহান বাণীৰে ঐক্যৱদ্ধভাৱে থাকিবলৈ শুভ চিন্তকসকলে পাৰ্যমানে চিন্তা কৰে ।

শংকৰদেৱৰ প্ৰধান শিষ্যসকলৰ ভিতৰত চান্দসাই , গৰুড় , গোবিন্দ আৰু জয়হৰি অন্যতম আছিল । সেই সময়তে তেওঁৰ শিষ্যসকলৰ ভিতৰত মুছলমান, গাৰো, ভূটীয়া, মিচিং আদি জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । আজি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত জনজাতীয় লোকে একমাত্ৰ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা আদৰ্শৰ বাবেহে অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছে ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)

দৰং জিলাৰ বৰঙাজুলি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে সেই কথাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিছে । আজি বড়ো, ৰাভাকে আদি কৰি বহুতো জনগোষ্ঠীৰ লোক সত্ৰৰ ভকত তথা মহাপুৰুষজনৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।

আজি সমাজৰ প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সম প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে যি দাবী উত্থাপন হৈ আছে সেই ছবিখন মহাপুৰুষজনে তাহানিতেই মন দাপোণত ফহিয়াই চাইছিল । বৰ্তমানৰ বহুভাষিক আৰু বহুজাতিক অসমত শান্তি আৰু মিলাপ্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ শংকৰদেৱৰ এই সাম্যবাদী আদৰ্শক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবই লাগিব । ইয়াৰ বিকল্প নাই । সমাজত যাতে কোনো বৈষম্য নাথাকে তাৰবাবে শংকৰদেৱে নিজৰ কৰ্মৰাজি আৰু সৃষ্টিৰে দেখুৱাই হৈ গৈছে ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)

গোলকীকৰণৰ মাজতো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব

সাম্প্ৰতিক সময়ত গোলকীকৰণৰ ধামখুমিয়াত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মৌলিকতা ৰক্ষা কৰাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে কিন্তু শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰা সত্ৰীয়া নৃত্য, অংকীয়া নাট বা ভাৱনা, বৰগীত, আৰু খোল-তাল আদিৰ সংস্কৃতিয়ে আজিও অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ দৰবাৰত এটা সুকীয়া পৰিচয়েৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

আনকি পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাবৰ মাজতো যুৱ প্ৰজন্মই এইবোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে । বৰ্তমান সময়ত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আৰু ভাওনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাটো এক শুভ লক্ষণ বুলিয়ে ক'ব লাগিব । সাধাৰণ মানুহৰ মাজত নৈতিকতা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰসাৰ ঘটাবলৈ ভাওনা, অংকীয়া নাট, বৰগীত আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰি এইবোৰক চালিকা শক্তিলৈ পৰ্যবসিত কৰিছিল ।

Srimanta Sankardev shaped modern Assam by uniting its diverse society
গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গঢ়িছিল আধুনিক অসমৰ ভেটি (ETV Bharat Assam)

সমাজ সংস্কাৰৰ মাধ্যমেৰে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমাজ সংস্কাৰৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ মাধ্যম আছিল নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহ । এই নামঘৰ আৰু সত্ৰসমূহে আজিও সেই কথাকেই সোঁৱৰাই দিয়ে । এই দুয়োটা মাধ্যমেৰে যেতিয়া কোনো এটা বিষয় আগুৱাই নিয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ কোনোৱে আগুৱাই নাহে,বৰং সকলোৱে সমৰ্থনহে কৰা দেখা যায় । কাৰণ এসময়ত অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ আৰম্ভণি ইয়াতেই হৈছিল । সুস্থ আৰু পৰিকল্পিতভাৱে স্থানীয় লোকসকলে অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱৰ কেনেদৰে সূচনা কৰিব পাৰে সেইকথা মহাপুৰুষজনাই দেখুৱাই গৈছে । আজিৰ প্ৰজন্মই ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খান্দি যি মৎস পালনেৰে বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিবলৈ আগবঢ়িছে সেয়া মহাপুৰুষজনাই তাহানিতেই দেখুৱাই গৈছে ।

অসমীয়া জাতিৰ একমাত্ৰ পথ প্ৰদৰ্শকগৰাকীয়ে হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ । জাতিটোক আগুৱাই নিবলৈ আৰু মৃতপ্ৰায় অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মহাপুৰুষজনাই যি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সেয়া চিৰদিন চিৰকাল সোণোৱালী আখৰেৰে জিলিকি থাকিব ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰ হৰি ভকতৰ ।

জানা যেন কল্পতৰু ৷

তাহান্ত বিনায় নাই নাই নাই ।

আমাৰ পৰম গুৰু ৷৷

লগতে পঢ়ক:গুৰুজয়ন্তী বিশেষ: মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম বৃত্তান্তৰে অংকীয়া শৈলীৰ এখন অনুপম নাট

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিত শিষ্য সতানন্দদেৱৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ...

TAGGED:

গুৰুজয়ন্তী
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
SANKARDEV BIRTH ANNIVERSARY
SRIMANTA SANKARDEV

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.