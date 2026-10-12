টোপনি, মানসিক চাপ আৰু ডিজিটেল জীৱনশৈলীয়ে মস্তিষ্কত প্ৰভাৱ পেলায়
গভীৰ টোপনিয়েই মগজুত আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সৰ্বোত্তম সময় । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ সন্দীপ মাভানিৰ এক বিশেষ লেখা-
Published : October 12, 2026 at 5:07 PM IST
আমাৰ বেছিভাগ লোকেই শৰীৰটোৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে নিজৰ ফোনটো পৰীক্ষা কৰে । মাজনিশা মোবাইলটোত স্ক্ৰ'ল কৰাৰ পিচত পুৱা ১ বজালৈ চোৱাটো অভ্যাসত পৰিণত হয় । চাপৰ মাজত থকা এটা সপ্তাহে মানসিক চাপক বছৰলৈ পৰ্যবসিত কৰে । আনহাতে দুপৰীয়াৰ আহাৰ ডেস্কতেই গ্ৰহণ কৰা হয় ।
আমি ইতিমধ্যেই এই সৰু সৰু অভ্যাসাবোৰক আমাৰ মগজুৰ সৈতে সংযোগ কৰিছো । এই অভ্যাসৰ প্ৰভাৱ পৰিবই । এই কথা মোৰ সাধাৰণ অস্ত্ৰোপচাৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ৰ আৰম্ভণিতে শিকিছিলো । অৱেশ্যে মই স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী হিচাপে এই প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল ।
কোনো অংগই অকলে কাম নকৰে বুলি এই অভ্যাসে মোক শিকাইছিল । আজি বদোদৰাৰ শল্য স্নায়ু বিশেষজ্ঞ হিচাপে মই মগজুক এটা বৃহত্তৰ ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো । হৃদযন্ত্ৰ, ৰক্তবাহী নলী, টোপনি আৰু দৈনন্দিন অভ্যাস আদি সকলোৱে ইয়াত খাদ্য যোগান ধৰে ।
মগজুৱে নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সময়েই হৈছে টোপনি
গৱেষকসকলৰ মতে, মস্তিষ্কত আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰা ব্যৱস্থা আছে । গভীৰ টোপনিৰ সময়ত এই ব্যৱস্থাই সৰ্বোত্তম কাম কৰে । স্মৃতিশক্তি লোপৰ সৈতে জড়িত প্ৰ'টিনবোৰ ধুই পৰিষ্কাৰ কৰে । ২০২৫ চনত কেমব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰায় ৪০ হাজাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ এমআৰআই স্কেনৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত মগজুৰ তৰল পদাৰ্থৰ দুৰ্বল নিষ্কাশন সন্দৰ্ভত সংকেত লাভ কৰিছে । ইয়াৰ সৈতে ১০ বছৰত ডিমেনচিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক জড়িত থাকিব পাৰে । তদুপৰি উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
সাৰ পোৱাৰ পিছত ভাগৰ অনুভৱ কৰাৰ লগতে নাকেৰে শব্দ হোৱাটো কেৱল এক পাৰিবাৰিক ধেমালি বুলি ক'ব নোৱাৰি । শ্লীপ এপনিয়াৰ বাবে টোপনিৰ সময়ত উশাহ-নিশাহ বাৰে বাৰে বন্ধ হোৱা, টোপনিত ব্যাঘাত জন্মা আৰু মগজুলৈ অক্সিজেনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পায় । ইয়াৰ সৈতে ডিমেনচিয়া আৰু ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা অধিক হোৱাৰ সম্পৰ্ক আছে । অৱেশ্যে নিশা টোপনিৰ সময়ত শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ যন্ত্ৰৰ দৰে সহজ ব্যৱস্থাৰে বা ওজন হ্ৰাস কৰি ইয়াৰ পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসা কৰিব পাৰি ।
যদিহে নাক বজোৱাৰ অভ্যাসৰ বাবে সঘনাই মূৰৰ বিষ হৈছে, স্মৃতিশক্তি ক্ষয় বা অস্বাভাৱিক টোপনি আহে, তেন্তে অপেক্ষা নকৰিব । এইক্ষেত্ৰত মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞই আপোনাক পৰীক্ষা কৰি সঠিক পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰিব । প্ৰয়োজনতহে আন চিকিৎসকক জড়িত কৰিব পাৰে । ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰাৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিব লাগে । কিয়নো এই দুয়োবিধেই তেজৰ সৰবৰাহ হ্ৰাস কৰে ।
মানসিক চাপ 'কেৱল মনত' নহয়
২০২৫ চনত 'নিউৰ’লজী' আলোচনীত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত ১৮ৰ পৰা ৪৯ বছৰ বয়সৰ যিসকল কোনো দৃশ্যমান অন্তৰ্নিহিত কাৰণ নোহোৱাকৈ ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰখা হৈছিল । অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে ষ্ট্ৰোকৰ আগৰ মাহত মানসিক চাপৰ ফলত মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বিপদৰ সম্পৰ্ক আছিল যদিও পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত নহয় ।
অৱেশ্যে ইয়ে কেৱল সংগহে দেখুৱাইছে, প্ৰমাণ কৰা নাই । বহু মহিলাই কাম, ঘৰ আৰু যত্ন লোৱাৰ কাম একেলগে কৰাৰ ফলত মাহৰ পিছত মাহ ধৰি থকা মানসিক চাপে ৰক্তচাপ উচ্চ কৰি ৰাখে । ভালদৰে টোপনি নোযোৱা আৰু অন্যান্য মানসিক চাপৰ অভ্যাসে মগজুৰ ৰক্তবাহী নলীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পোলায় ।
প্ৰায় দুই দশকধৰি এইক্ষেত্ৰত কৰা অনুশীলনত মই প্ৰায় ৫০০টা এণ্ড’ভাস্কুলাৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছো । মগজুৰ এক বন্ধ বা দুৰ্বল নাড়ীক পাতল কেথেটাৰৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিছো । সেই বছৰবোৰে মোক দেখুৱাইছে যে হঠাতে বিকল হোৱা নাড়ীবোৰ সাধাৰণতে বহুদিনৰ পৰাই চাপৰ মাজত থাকে ।
বিৰল ঘটনাবোৰে কিমান সহজে গুৰুতৰ লক্ষণসমূহ সাধাৰণ কাৰণৰ আঁৰত লুকাই থাকিব পাৰে সেই বিষয়ে মোক শিকাইছিল । ২০১৫ চনত মই মস্তিষ্কৰ খোলাৰ গুৰিতে লাহে লাহে বৃদ্ধি হোৱা টিউমাৰ এটাৰ বৰ্ণনা কৰিছিলো । ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষণ আছিল ড্ৰপ এটেক (সতৰ্কবাণী নোহোৱাকৈ হঠাতে পৰি যোৱা) । এয়া সহজেই ভাগৰ বা চিন্তাৰ বাবে হোৱাটোকে দোষোৰোপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।
২০১৪ চনত মই মেৰুৰজ্জু অৱস্থাৰ কথা জনাইছিলো য’ত এক অস্বাভাৱিক ৰক্তবাহী নলী অস্বাভাৱিকভাৱে থোৱা মেৰুৰজ্জুৰ সৈতে জড়িত আছিল । স্কীণৰ ওপৰত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টাধৰি বেঁকা কৰি থাকিলে ডিঙি আৰু কঁকালৰ বিষ হয় । এইবোৰৰ বেছিভাগেই ভাল ভংগীমাত নবহা বাবেই হয় । ২০১৩ চনত মই হাওঁফাওঁৰ কৰ্কট ৰোগৰ বৰ্ণনা কৰিছিলো যিটো মেৰুৰজ্জুৰ তলৰ মূৰলৈকে বিয়পি পৰিছিল । হঠাতে পৰি যোৱা, বেছি মূৰৰ বিষ, দৃষ্টিশক্তি সলনি হোৱা বা স্মৃতিশক্তি হেৰুওৱা আদি সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিব লাগে । কাৰণ এনে কৰিলে বেছিভাগেই বিপদমুক্ত হয় । যিবোৰ নহয় সেইবোৰৰ আগতীয়াকৈ চিকিৎসা কৰাটো বহুত সহজ ।
মস্তিষ্কৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সৰু সৰু অভ্যাস
- টোপনি আৰু সাৰ পোৱাৰ সময় নিৰ্দিষ্ট কৰিব লাগিব । ছুটীৰ দিনতো এই অভ্যাস অব্যাহত ৰাখিব
- ফোনটো শোৱা কোঠাত ৰাখিব নালাগে
- নিতৌ ৩০ মিনিট খোজ কাঢ়িব লাগে
- ৩০ বছৰৰ পিছত বছৰি ৰক্তচাপ আৰু শৰ্কৰা পৰীক্ষা কৰিব লাগে
- প্ৰতি ঘণ্টাত স্ক্ৰীণৰ পৰা সঘচনাই বিৰতি দিব লাগে
লেখক ডাঃ সন্দীপ মাভানি বাদোদাৰাৰ আদিকুৰা ছুপাৰস্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ নিউৰ’ছাৰ্জন আৰু পেৰিছৰ বিউজন হাস্পতালৰ পৰা ফেল’শ্বিপ লাভ কৰিছে।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ নিজা । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)
References:
https://www.clinical-neuroscience.cam.ac.uk/news/dementia-linked-problems-brains-waste-clearance-system
https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000213369
লগতে পঢ়ক:ভাৰতত জনজাতীয় লোকৰ পুষ্টিহীনতা কিয় জনস্বাস্থ্যৰ চিন্তা হৈ আছে
বিশ্বত শিশু-কিশোৰৰ মেদবহুলতা চাৰিগুণ বৃদ্ধি ; বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰথমটো নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ
ক'ভিডতকৈও ভয়াৱহ মহামাৰীৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ, আকৌ Quarantine এইখন দেশত