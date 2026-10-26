আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ভাৰতীয়-আমেৰিকানসকলৰ বিষয়ে জানো আহক ?

আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ভাৰতীয়-আমেৰিকানসকলৰ বিষয়ে জানো আহক ?
ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছ জিলাসমূহত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে মধ্যকালীন নিৰ্বাচনে ৱাশ্বিংটনত এই সম্প্ৰদায়টোৰ প্ৰতিনিধিত্ব আৰু প্ৰভাৱক নতুন ৰূপ দিব পাৰে ।
Published : October 26, 2026 at 9:01 PM IST
নতুন দিল্লী : অহা ৩ নৱেম্বৰত আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত হ'ব মধ্যকালীন নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচন ভাৰতীয়-আমেৰিকানসকলৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কিয়নো এই সম্প্ৰদায়টোৱে প্ৰযুক্তি আৰু ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজ্যিক বিধায়িনী দল আৰু আমেৰিকান কংগ্ৰেছলৈকে আমেৰিকাৰ জনজীৱনত নিজৰ উপস্থিতি ক্ৰমাগতভাৱে সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে ।
সদনৰ ভাৰতীয়-আমেৰিকান সদস্যসকলক দিয়া তথাকথিত নাম 'চামোছা ক'কাছ'ৰ (Samosa Caucus) বাবে এই নিৰ্বাচন বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ’ব । বিদায়ী গোটটোৰ ছয়জন সদস্যই ডেম’ক্ৰেট । কিন্তু ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত ইয়াৰে দুজন পুনৰ সদনলৈ ঘূৰি নাহে । কিয়নো ইলিনয়ত আমেৰিকাৰ ছিনেটৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাথমিক নিৰ্বাচনত ৰাজা কৃষ্ণমূৰ্তি পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে মিচিগানত ডেম’ক্ৰেটিক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাথমিক নিৰ্বাচনত শ্ৰী থানেদাৰ পৰাস্ত হয় ।
সেয়েহে তাৎক্ষণিক প্ৰতিদ্বন্দিতা কেৱল প্ৰতিনিধিত্ব বজাই ৰখাৰ কথা নহয় । ইয়াৰ উপৰি আমেৰিকান কংগ্ৰেছত এই সম্প্ৰদায়টোৱে নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নেকি, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক আৰু জনগাঁথনিগত প্ৰফাইল থকা জিলাত ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ী হ’ব পাৰে নেকি আৰু ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰাজনীতিবিদসকলে নিজৰ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত হৈ নিৰ্বাচনী মিত্ৰজোঁট গঢ়ি তুলিব পাৰিবনে এই কথাবোৰো আছে ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিনিধি ৰো খান্না, প্ৰমীলা জয়পাল, এমি বেৰা আৰু সুহাস সুব্ৰমণিয়ম আছে । ইয়াৰ উপৰি এৰিজোনাৰ পৰা ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ আমিষ শ্বাহ আৰু ফ্ল’ৰিডাৰ পৰা পিয়া ডাণ্ডিয়াও নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰিপাব্লিকান ৰিতেশ টেণ্ডন আৰু নীৰৱ শেঠেও ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
ৰো খান্না (কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ১৭নং কংগ্ৰেছ জিলা)
ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থী খান্নাই আমেৰিকাৰ প্ৰযুক্তি উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ছিলিকন ভেলী অঞ্চলৰ জিলাখনত আন এটা কাৰ্যকাল বিচাৰিছে । ২০১৬ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদনলৈ নিৰ্বাচিত হোৱা খান্নাই প্ৰযুক্তি নীতি, উৎপাদন, অৰ্থনৈতিক বৈষম্য আৰু প্ৰচাৰ-বিত্ত সংস্কাৰৰ ওপৰত কৰা কামৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় গঢ়ি তুলিছে ।
তেওঁ ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থী ৰিতেশ টেণ্ডনৰ মুখামুখি হ’ব । যাৰ ফলত এই আসনখনতেই এইবাৰ হ'বলগীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ব, য’ত ভাৰতীয় মূলৰ দুজন প্ৰাৰ্থীয়ে একেখন আসনৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । জিলাখনৰ ৰাজনৈতিক গঠন সাধাৰণতে ডেম’ক্ৰেটসকলৰ পক্ষত থাকে, যাৰ ফলত খান্নাই সুবিধা পাব যদিও নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সম্ভৱতঃ ভোটদানৰ হাৰ আৰু দেশ ৰাজনৈতিক আৱেগৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ হ’ব ।
প্ৰমীলা জয়পাল (ৱাশ্বিংটনৰ সপ্তম কংগ্ৰেছ জিলা)
চেন্নাইত জন্মগ্ৰহণ কৰা জয়পাল ১৬ বছৰ বয়সত আমেৰিকালৈ গুচি যায় আৰু আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত ভাৰতীয় মূলৰ অন্যতম বিশিষ্ট মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১৭ চনৰ পৰা তেওঁ ৱাশ্বিংটনৰ সপ্তম জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু স্বাস্থ্যসেৱা, অনুপ্ৰৱেশ, শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ আৰু সমাজ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতিশীল অৱদানৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পৰিচিত ।
তেওঁৰ ৰিপাব্লিকান প্ৰতিদ্বন্দ্বী নীৰৱ শেঠো ভাৰতীয় মূলৰ । ছিয়াটল অঞ্চলৰ জিলাখনত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ ভেটি শক্তিশালী । যাৰ বাবে ৰাজনৈতিক সংহতিৰ ভিত্তিত জয়পালৰ সুযোগ স্পষ্ট । তথাপিও এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰৰ মতাদৰ্শগত বৈচিত্ৰ্যকো উদ্ভাসিত কৰি তুলিছে ।
এমি বেৰা (কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ তৃতীয় কংগ্ৰেছ জিলা)
পেছাত চিকিৎসক বেৰাই ২০১৩ চনৰ পৰা কংগ্ৰেছত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেওঁৰ নিৰ্বাচনে ৱাশ্বিংটনত ভাৰতীয়-আমেৰিকান প্ৰতিনিধিত্ব একত্ৰিত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু তেওঁ সম্প্ৰদায়টোৰ অন্যতম দীৰ্ঘদিনীয়া সমসাময়িক কংগ্ৰেছ সদস্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
তেওঁৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্ৰতিষ্ঠিত সমষ্টি আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পটভূমিয়ে তেওঁক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংগ্ৰেছলৈ নিৰ্বাচিত হ'ব বিচৰা নতুন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা এক পৃথক পৰিচয় প্ৰদান কৰে । ডেম’ক্ৰেটসকলে সদনত নিজৰ প্ৰতিনিধিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ৰিপাব্লিকান দলৰ নিয়ন্ত্ৰণক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সময়তে তেওঁ পুনৰ নিৰ্বাচিত হ’ব বিচাৰিছে ।
সুহাস সুব্ৰমণিয়ম (ভাৰ্জিনিয়াৰ দশম কংগ্ৰেছ জিলা)
ভাৰ্জিনিয়াৰ ৰাজনীতিত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাৰ পিছত ২০২৫ চনত সুব্ৰমণিয়মে সদনত প্ৰৱেশ কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ পূৰ্বে তেওঁ ভাৰ্জিনিয়া সাধাৰণ পৰিষদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু অ'বামা প্ৰশাসনত কাম কৰিছিল । যাৰ ফলত তেওঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি আৰু ফেডাৰেল নীতি নিৰ্ধাৰণ দুয়োটাতে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল ।
আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ জ্যেষ্ঠ ৰিপাব্লিকান ডেভ বেকউইথৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে । উত্তৰ ভাৰ্জিনিয়া জিলাত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰতি আস্থা ৰখা ভোটাৰ আছে যদিও নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অৰ্থনীতি, ফেডাৰেল নিয়োগ, জনসেৱা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক পৰিস্থিৰ উদ্বেগেও প্ৰভাৱিত কৰিব ।
আমিষ শ্বাহ (এৰিজোনাৰ প্ৰথম কংগ্ৰেছ জিলা)
জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিকিৎসক তথা এৰিজোনা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্বাহ হৈছে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ ভাৰতীয়-আমেৰিকান মনোনীত প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনত তেওঁ জিলাখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু ৰিপাব্লিকান ডেভিদ শ্বৱাইকাৰ্টৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল ।
২০২৬ চনত শ্বাহে ৰিপাব্লিকান জে ফিলী নামৰ এজন প্ৰাক্তন পেছাদাৰী আমেৰিকান ফুটবল খেলুৱৈৰ মুখামুখি হ’ব, যিয়ে সম্প্ৰচাৰক হিচাপেও কাম কৰিছিল । শ্বাহৰ চিকিৎসা পটভূমি আৰু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ অভিজ্ঞতা হৈছে তেওঁৰ প্ৰচাৰৰ ভেটি । আনহাতে, স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যয়, ব্যয়সাধ্যতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ হৈছে ভোটাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
মুখ্য নিৰ্বাচনী বিশ্লেষকসকলে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সন্দৰ্ভত এক পৃথক সমীক্ষা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰে ভিৰত এটা অংশই ফলাফ ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰতি ঢাল খোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে । আনহাতে, আন এটা অংশই তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰিছে । যদি বিজয় সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তেন্তে 'চামোছা ক'কাছে' বিদায়ী সদস্যসকলৰ স্থানত এজন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী লাভ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সদনত শ্বাহ অন্যতম প্ৰধান ভাৰতীয়-আমেৰিকান কণ্ঠস্বৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিব পাৰে ।
পিয়া ডাণ্ডিয়া (ফ্ল’ৰিডাৰ ২২ সংখ্যক কংগ্ৰেছ জিলা)
ডাণ্ডিয়াই আমেৰিকান কংগ্ৰেছত ফ্ল’ৰিডাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয়-আমেৰিকান হ’বলৈ বিচাৰিছে । ভাৰতৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰা পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰত পাম বিচ কাউণ্টিত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা ডাণ্ডিয়াই শিক্ষা, ৰাজহুৱা প্ৰশাসন আৰু প্ৰযুক্তিৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট ।
তেওঁ শিক্ষক হিচাপে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পিছলৈ নিউয়ৰ্কত স্কুলৰ অধ্যক্ষ হৈছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ হোৱাইট হাউছৰ ফেল' হিচাপে কাম কৰিছিল, ঘৰুৱা নীতি পৰিষদ আৰু আমেৰিকাৰ শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে কাম কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ এপ'লত প্ৰযুক্তি আৰু ৰাজহুৱা সেৱাৰ সৈতে জড়িত বিভাগত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
তেওঁৰ অভিযানৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে জীৱনটোক অধিক সুলভ কৰি তোলা, য’ত গৃহ নিৰ্মাণ, সম্পত্তিৰ বীমা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ব্যৰ সমাধান, ৰাজহুৱা শিক্ষাৰ উন্নতি আৰু ৱাশ্বিংটনত শক্তিশালী কৰ্প'ৰেট স্বাৰ্থৰ প্ৰভাৱক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
অসংৰক্ষিত আসনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ৰিপাব্লিকান ব্যৱসায়ী তথা মেৰিন ক'ৰ্পছৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মচাৰী কেছি আস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে ডাণ্ডিয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব । জিলাখনৰ ৰিপাব্লিকান দলৰ প্ৰতি ঢাল খোৱা ৰাজনৈতিক বতাহে এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দৌৰক বিশেষভাৱে কঠিন কৰি তুলিছে । কিন্তু কিছুমান পূৰ্বাভাসকাৰীয়ে এই সমষ্টিটোক তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে । এই জয়ে ফ্ল’ৰিডাত ভাৰতীয়-আমেৰিকান প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে এক ঐতিহাসিক অগ্ৰগতি হিচাপে পৰিগণিত হ’ব ।
ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰিপাব্লিকানে বৰ্তমানৰ ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছে
২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনে এইটোও প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব এতিয়া ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ভাৰতীয় মূলৰ কেইবাজনো ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছৰ আসন বিচাৰিছে যদিও তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা তেওঁলোকৰ জিলাৰ দলীয় প্ৰৱণতাৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল ।
ৰিতেশ টেণ্ডন (কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ১৭ সংখ্যক কংগ্ৰেছ জিলা)
ছিলিকন ভেলী-এলেকাৰ জিলাখনত ৰো খান্নাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে টেণ্ডনে । তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা উল্লেখযোগ্য, কাৰণ ইয়াত বিৰোধী দলৰ সৈতে জড়িত দুজন ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থী ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ কৰোৱা হৈছে ।
খান্নাৰ শক্তিশালী স্থিতি আৰু জিলাখনৰ ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰতি ঢাল খোৱা প্ৰৱণতাই টেণ্ডনৰ জয়লাভ কঠিন কৰি তোলে । তথাপিও তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বই দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিগত ভোটবেংক গঠন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেনেদৰে সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
নীৰৱ শেঠ (ৱাশ্বিংটনৰ সপ্তম কংগ্ৰেছ জিলা)
ছিয়াটল অঞ্চলৰ জিলাখনৰ এগৰাকী বিশিষ্ট প্ৰগতিশীল ডেম’ক্ৰেট প্ৰমীলা জয়পালক শেঠে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ দৌৰে ভাৰতীয়-আমেৰিকান প্ৰাৰ্থীসকলে কৰ, ৰাজহুৱা ব্যয়, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু চৰকাৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আন এক উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।
জিলাখনত ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ শক্তিশালী ভেটিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচনী পৰিপ্ৰেক্ষিতত জয়পাল যথেষ্ট উন্নত স্থিতিত আছে । তথাপিও ৰিপাব্লিকান ৰাজনীতিত ভাৰতীয়-আমেৰিকান অংশীদাৰিত্বৰ ব্যাপক বিকাশৰ বাবে শেঠৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাসংগিক ।
ভাৰতীয় মূলৰ আন আন ৰিপাব্লিকানসকলেও কংগ্ৰেছত পদাৰ্পণ কৰিব বিচাৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে মহেশ গন’ৰকাৰ, যিয়ে উত্তৰ কেৰ’লিনাৰ চতুৰ্থ কংগ্ৰেছ জিলাত ডেম’ক্ৰেটিক প্ৰতিনিধি ভেলেৰী ফৌশ্বীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে । উক্ত জিলাখনক ডেম’ক্ৰেটিকৰ বাবে নিৰাপদ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰা সদনলৈ অতিৰিক্ত ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰিপাব্লিকান জয়ী হৈ অহাটো এক কঠিন পথ ।
'চামোছা ক'কাছ' কিয় সংকুচিত হ’ব পাৰে
২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ অংক পোনপটীয়া যদিও ইয়াৰ প্ৰভাৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ । ছয়জনীয়া গোটটোত বেৰা, খান্না, জয়পাল, কৃষ্ণমূৰ্তি, থানেদাৰ আৰু সুব্ৰমণিয়ম আছে । নৱেম্বৰৰ নিৰ্বাচনত খান্না, জয়পাল, বেৰা আৰু সুব্ৰমণিয়ম প্ৰাৰ্থী ।
এৰিজোনাৰ আমিষ শ্বাহ আৰু ফ্ল’ৰিডাৰ পিয়া ডাণ্ডিয়াই সদনত বিদায়ী সদস্যসকলৰ স্থান ল’ব পাৰে । এই দুয়োখন আসনতে প্ৰস্থানৰে ৰাজনৈতিক ব্যাখ্যা বেলেগ বেলেগ ।
ইলিনয়ছৰ অষ্টম কংগ্ৰেছ জিলাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে হাউছত আন এটা কাৰ্যকাল বিচৰাতকৈ আমেৰিকান ছিনেটৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । ১৭ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত ডেম’ক্ৰেটিক প্ৰাথমিক নিৰ্বাচনত তেওঁ ইলিনয়ছৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ জুলিয়ানা ষ্ট্ৰেটনৰ হাতত পৰাস্ত হয় । প্ৰকাশ পোৱা ফলাফল অনুসৰি, ষ্ট্ৰেটনে ৪০.৩৯ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কৃষ্ণমূৰ্তিয়ে ৩২.৭১ শতাংশ ভোট লাভ কৰে ।
ইফালে, ৪ আগষ্টত মিচিগানৰ ত্ৰয়োদশ কংগ্ৰেছ জিলাৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাথমিক নিৰ্বাচনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিনিধি ড’নাভান মেককিনিৰ হাতত থানেদাৰ পৰাস্ত হয় । থানেদাৰৰ ৪৮.১ শতাংশৰ বিপৰীতে মেককিনিয়ে ৫১.৯ শতাংশ ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰি বৰ্তমানৰ সদস্যগৰাকীয়ে আন এটা কাৰ্যকালৰ বাবে কৰা দাবীৰ অন্ত পেলায় ।
এই ফলাফলসমূহে দেখুৱাইছে যে ভাৰতীয়-আমেৰিকান বংশধৰ হোৱাটোৱে প্ৰাথমিক নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদান নকৰে । প্ৰাৰ্থীসকলে দলীয় সমৰ্থন লাভ কৰি থাকিব লাগিব, স্থানীয় উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব লাগিব । লগতে প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তন, মতাদৰ্শ বা বৰ্তমানৰ নেতাসকলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ত ভোটাৰক সংগঠিত কৰিব পৰা প্ৰত্যাহ্বানকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লাগিব ।
বাকী চাৰিজন ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে এনে জিলাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যিবোৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ দলৰ বাবে অনুকূল হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় । প্ৰধান অনিশ্চয়তাটো হৈছে শ্বাহ আৰু ডাণ্ডিয়াই নতুন আসন লাভ কৰি দুখন আসনৰ পৰা প্ৰস্থানৰ ক্ষতিপূৰণ কৰিব পাৰিবনে নাই ।
যদি দুয়োজনেই জয়ী হয় তেন্তে অনানুষ্ঠানিক গোটটোত সদস্যৰ সংখ্যা পুনৰ ছয়জন সদস্যলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে । যদি মাত্ৰ এজনে জয়ী হয়, তেন্তে ইয়াৰ পাঁচজন সদস্য হ’ব । যদি দুয়োজনেই পৰাস্ত হয় তেন্তে ভাৰতীয়-আমেৰিকান প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ হ্ৰাস পাব, যদিহে বৰ্তমানৰ চাৰিজন প্ৰতিনিধিয়ে নিজৰ আসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব বুলি ধৰি লোৱা হয় ।
নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য
আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত ভাৰতীয় মূলৰ লোকৰ উপস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আছে, যিয়ে পেছাদাৰী, ঔদ্যোগীকৰণ, শৈক্ষিক আৰু জনসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰদায়টোৰ বিকাশৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে । কিন্তু ২০২৬ চনৰ কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনৰ পৰা এইটো পৰিলক্ষিত হয় যে এই অগ্ৰগতি সমান নহয় ।
খান্নাৰ ছিলিকন ভেলী সমষ্টি, জয়পালৰ ছিয়াটল-এলেকা ভিত্তিক জিলা আৰু সুব্ৰমণিয়মৰ উত্তৰ ভাৰ্জিনিয়া সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰফাইল শ্বাহৰ এৰিজোনা জিলা আৰু ডাণ্ডিয়াৰ দক্ষিণ ফ্ল’ৰিডা সমষ্টিৰ তুলনাত বহুত বেলেগ । তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী অভিযানসমূহে অংশীদাৰিত্বমূলক জাতিগত পৰিচয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি স্থানীয় উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব লাগিব ।
শ্বাহ আৰু ডাণ্ডিয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ । কাৰণ তেওঁলোকৰ বিজয়ে প্ৰমাণ কৰিব যে ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ডেম’ক্ৰেটিক ভোটাৰৰ প্ৰভাৱ থকা জিলাসমূহৰ বাহিৰেও সফলতাৰে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে ।
প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ৰাজ্য আৰু কংগ্ৰেছ জিলাসমূহত এছিয়ান-আমেৰিকান ভোটাৰৰ ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰভাৱৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে ।
২০২৬ চনত কৰা এএপিআই ডাটা/এএপিআই ভোটৰ এক সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে এছিয়ান ভাৰতীয় উত্তৰদাতাসকলে ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থীতকৈ ডেম’ক্ৰেটিক প্ৰাৰ্থীক ৬৬ শতাংশৰ পৰা ১৮ শতাংশ অনুকূল কৰি তুলিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা জৰীপ কৰা জনসংখ্যাৰ মাজত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ শক্তিশালী পছন্দৰ ইংগিত পোৱা যায় । কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে প্ৰতিজন ভাৰতীয় মূলৰ ভোটাৰে ডেম’ক্ৰেটক সমৰ্থন কৰে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পছন্দৰ ওপৰত ব্যক্তিগত জিলাৰ ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।
দুয়োটা দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ বিষয়ত ভোটাৰক আবেদন জনাব লাগিব:
- বাসগৃহ, স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা আৰু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ খৰচ ।
- নিয়োগ, অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু প্ৰযুক্তি-খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীৰ দৃষ্টিভংগী ।
- অনুপ্ৰৱেশ নীতি, আইনী অনুপ্ৰৱেশৰ পথ আৰু পৰিয়ালৰ পুনৰ একত্ৰীকৰণ ।
- জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা, নাগৰিক অধিকাৰ আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ ।
- বৈদেশিক নীতি, ভাৰতৰ সৈতে আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক আৰু বিস্তৃতভাৱে এছিয়াৰ নিৰাপত্তা ।
সমষ্টিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই বিষয়বোৰে বেলেগ বেলেগ তাৎপৰ্য বহন কৰিব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, ডাণ্ডিয়াৰ দক্ষিণ ফ্ল’ৰিডা নিৰ্বাচনী অভিযানত ব্যয়সাধ্যতা আৰু সম্পত্তিৰ বীমা বিশেষ বিষয়বস্তু । আনহাতে, প্ৰযুক্তি-খণ্ডৰ নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক নীতি বিশেষকৈ খান্নাৰ ছিলিকন ভেলী জিলাৰ বাবে প্ৰাসংগিক ।
এই ক'কাছ কোনো এক মতাদৰ্শগত গোট নহয়
'চামোছা ক'কাছ' শব্দটো ভাৰতীয় মূলৰ সৈতে জড়িত সাংসদসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই নামটো সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত । ইয়াক এনে এক আনুষ্ঠানিক সংসদীয় গোট হিচাপে গণ্য কৰিব নালাগে যাৰ কোনো ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আছে ।
বৰ্তমানৰ সদস্যসকলৰ নীতিগত গুৰুত্ব পৃথক পৃথক আৰু ৰিপাব্লিকান প্ৰত্যাহ্বানকাৰীসকলে ভাৰতীয়-আমেৰিকান ৰাজনীতিৰ মতাদৰ্শগত বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰে । কৰ, অনুপ্ৰৱেশ, সামাজিক নীতি, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু চৰকাৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে এজন প্ৰাৰ্থীৰ মতামত জাতিগত পটভূমিতকৈ দলীয় সংযোগ আৰু ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ দ্বাৰা বেছি প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।
এই পাৰ্থক্যটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ভাৰতীয়-আমেৰিকানসকলৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ কেৱল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নহয়, তেওঁলোকৰ সমিতিৰ নিযুক্তি, বিধানসভাৰ কাৰ্যকলাপ, মিত্ৰজোঁট গঢ়ি তোলাৰ ক্ষমতা আৰু নীতিক প্ৰভাৱিত কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব ।
মধ্যকালীন নিৰ্বাচনে ৱাশ্বিংটনৰ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যক পুনৰ সলনি কৰিব পাৰে
২০২৬ চনৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সদনত ভাৰতীয়-আমেৰিকান প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । বিদায়ী সদনৰ পৰা কৃষ্ণমূৰ্তি আৰু থানেদাৰ আঁতৰি যোৱাটোৱে আমিষ শ্বাহ আৰু পিয়া ডাণ্ডিয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
দুয়োৱে জয়লাভ কৰিলে 'চামোছা ক'কাছ'ৰ ছয়জনীয়া শক্তি ৰক্ষা পৰিব । আনহাতে, মাত্ৰ এজন যদি বিজয়ী হয় বা কোনো এজনো যদি জয়ী নহয় তেন্তে এই গোটটো বৰ্তমানৰ তুলনাত সৰু হৈ পৰিব । বৰ্তমানৰ চাৰিজন সাংসদে নিজৰ আসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ বিচৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় মূলৰ ৰিপাব্লিকান প্ৰাৰ্থীসকলেও যিবোৰ জিলাত নিৰ্বাচনী সম্ভাৱনা কম অনুকূল, সেইবোৰ জিলাত ডেম’ক্ৰেটসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।
পৰিশেষত এই নিৰ্বাচনৰ তাৎপৰ্য ভাৰতীয় মূলৰ সাংসদৰ সংখ্যাতকৈও বহু বেছি । এই গোটটোৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত নিজৰ ক্ৰমবৰ্ধমান উপস্থিতি বজাই ৰাখিব পাৰিব নে নোৱাৰে, বিভিন্ন দলৰ মাজত নিজৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে আৰু নিজৰ জনগাঁথনিগত আৰু পেছাদাৰী পৰিস্থিতিক এক স্থায়ী ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিব ।