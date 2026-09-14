ETV Bharat / opinion

পুনৰ উভতি আহিছে সোঁপন্থী উগ্ৰবাদী ৰাজনীতি

পূব জাৰ্মানীৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে ইউৰোপৰ চৰমপন্থী অতীতক স্মৰণ কৰোৱাৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে উদ্বেগজনক সোঁপন্থী ৰাজনীতিৰ পুনৰুত্থানৰ উন্মেষ ঘটায় ।

FAR RIGHT POLITICS
জাৰ্মানীৰ বাৰ্লিনত ৭ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে এফডিৰ নেতা এলিছ ৱেইডেল (সোঁফালে) আৰু টিনো ছ্ৰুপালাই (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 14, 2026 at 5:34 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

বিলাল ভাট

শেহতীয়াকৈ জাৰ্মানীৰ পূব ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আৰু ফ্ৰান্সত চলি থকা নিৰ্বাচনী ধাৰাসমূহে কুৰি শতিকাৰ ইউৰোপৰ স্বৈৰাচাৰিতাবাদৰ উত্থান ঘটা আৰু উগ্ৰবাদৰ শিখৰত উপনীত হোৱাৰ সময়ৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল নাজী জাৰ্মানীৰ হিটলাৰ । ফ্ৰান্সত যুদ্ধবিৰোধী সমাজকৰ্মী আৰু জিন জাউৰেছৰ দৰে নেতাক দিনৰ পোহৰতে হত্যা কৰা হৈছিল । ইতিহাসবিদ এৰিক হবছবামে তেওঁৰ গ্ৰন্থ ‘The Age of Extremes’-ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণ মাত্ৰ দুটা শব্দৰে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰিছে: এডলফ হিটলাৰ ।

সেই সময়তে ইহুদী বিৰোধিতাই সমগ্ৰ বিশ্বতে বনজুইৰ দৰে নীৰৱে, কিন্তু তীব্ৰ গতিত বিয়পি পৰিছিল । ইহুদীসকলে খ্ৰীষ্টান শিশুক বলি দিয়াৰ কথা বিশ্বৰ কিছু অংশত এতিয়াও বিশ্বাস কৰা হয় ।

FAR RIGHT POLITICS
২০২৫ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত স্পেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ৰ এই স্থিৰ ছবিখনত এডলফ হিটলাৰৰ ‘মেইন কেম্পফ’ৰ স্পেনিছ ভাষাৰ এটা কপি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে (AFP)

আমি যেতিয়া নাজী জাৰ্মানীৰ যুগ, ফেচিবাদ, ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আৰু বৰ্তমান বিশ্বৰ সমসাময়িক সংঘাতক তুলনা কৰোঁ, তেন্তে দেখা যায় যে ইতিহাস অধিক প্ৰৱঞ্চকৰ সৈতে ঘূৰি আহিছে । উগ্ৰবাদৰ জুই পুনৰ জ্বলি উঠিছে আৰু উগ্ৰবাদৰ ধোঁৱা পুনৰ বিয়পি পৰিছে, আৰু উগ্ৰ সোঁপন্থী ধাৰণা পুনৰ উভতি আহিছে । যদি দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰা সংস্কাৰ বা ৰাজনৈতিক হেৰ-ফেৰৰ কথা বাদ দিয়া হয়, তেন্তে মূল কথাবোৰ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ।

যিবোৰ দলে নিজকে ফেচিবাদ বা নাজীবাদৰ সৈতে জড়িত কৰিব নিবিচাৰে, সেইবোৰে সুবিধাজনকভাৱে নিজকে সহজ সোঁপন্থী বুলি ব্ৰেণ্ড কৰে যেনেকৈ স্পেইনৰ ভক্স (ৰাজনৈতিক দল) দলে নিজকে ফেচিষ্টবিৰোধী, নাজীবিৰোধী, সোঁপন্থী বুলি বৰ্ণনা কৰে । এই বিৰোধাভাস সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰিছে আৰু এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই তেওঁলোকৰ বাবে ফল দিছে ।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, আমেৰিকাই শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে যুদ্ধ চলাই থকা বুলি কৰা দাবীটো সিমানে ফোঁপোলা, যিমান তেওঁলোকে আফগানিস্তানত শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে দাবী কৰিছে । আচলতে তেওঁলোকে তাত এক শক্তিশালী তালিবানক এৰি থৈ গ’ল । বা পুনৰ গাজাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ দাবী, য’ত শিশু আৰু মহিলাকে ধৰি সাধাৰণ নাগৰিক এতিয়াও বন্দুক আৰু বোমাৰ ধোঁৱাৰ মাজত জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে ।

FAR RIGHT POLITICS
ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ সময়ত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত ধ্বংস হোৱা অট্টালিকাৰ ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত গৃহহাৰা পেলেষ্টাইনী শিশু (AP)

ছাদ্দাম হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডই ইৰাণক পূৰ্বতকৈ শক্তিশালী কৰি তুলিছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটো আইছিছৰ দৰে গোটৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছিল ।

কুৰি শতিকাৰ বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মানুহে যি যুক্তি দিছিল আৰু এতিয়া যি যুক্তি দি থকা হৈছে, সেয়া সঁচা হয়নে নহয় সেইটো বিতৰ্কৰ বিষয় । কিন্তু একমাত্ৰ পাৰ্থক্য এইটো যে কিছুমান বিশেষ আচৰণক ইমানেই স্বাভাৱিক কৰি তোলা হৈছে যে অস্বাভাৱিক আচৰণক এতিয়া অস্বাভাৱিক বুলি দেখা নাযায় ।

ইউক্ৰেইনক সামৰিক সমৰ্থনৰ বিৰোধিতা কৰাসকলে বিশ্বাস কৰে যে যিসকলে ইউক্ৰেইনলৈ সামৰিক সাহায্য প্ৰদান কৰাটো নিৰ্দ্বিধায় সমৰ্থন কৰিছে তেওঁলোকৰ তুলনাত ইতিহাসৰ সঠিক পক্ষত আছে । যুদ্ধ কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহ, সেয়া ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়া যুদ্ধই হওক বা পশ্চিম এছিয়াৰ যুদ্ধ, এই সন্দৰ্ভত মানুহৰ ভিন্ন মতামত আছে; কিছুমানে নিৰপেক্ষ হৈ থকাটো সঠিক বুলি বিশ্বাস কৰে, কিছুমানে আকৌ মৌন হৈ থকাটোক অপৰাধৰ সৈতে চামিল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে । আৰু কিছুমানে কোনো এক পক্ষক সমৰ্থন কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ওচৰত তেওঁলোক সঠিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ নিজস্ব বক্তব্য থাকে ।

হিটলাৰে কৰা কামৰ প্ৰতি অৱজ্ঞাৰ দৃষ্টিৰে গণ্য কৰা যুগৰ সৈতে এইবোৰক যদি সংলগ্ন কৰি চোৱা যায়, তেন্তে সেই সময়ত অতি কমেও এটা সহমততো আছিল । এতিয়া সেই মতভেদ অস্পষ্ট হৈ পৰিছে, বা এইটোও ক'ব পাৰে যে যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । আৰু পূব জাৰ্মানীৰ ফলাফল ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ ।

FAR RIGHT POLITICS
৯ ছেপ্টেম্বৰত বাৰ্লিনৰ বুণ্ডেষ্টাগত বাজেট আলোচনাৰ অংশ হিচাপে সাধাৰণ বিতৰ্কত ভাষণ দি থকা অৱস্থাত ফেডাৰেল অধ্যক্ষ তথা এএফডিৰ সংসদীয় গোটৰ নেত্ৰী এলিছ ৱেইডেল (AP)

চেক্সন-আনহাল্টত নিজৰ প্ৰথম জয়ৰ পিছত Alternative for Germany চমুকৈ AfD নামৰ উগ্ৰ সোঁপন্থী দলটোৱে এতিয়া ক্ষমতালৈ অহাৰ চেষ্টা কৰি আছে । দলটোৱে ২০০২ চনৰ পৰা ৰাজ্যখনত শাসন কৰি অহা মধ্য-সোঁপন্থী দলটোক পৰাস্ত কৰে । এএফডি হৈছে এনে এটা দল যাক যাক ৰাজ্যখনৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই উগ্ৰপন্থী সংগঠন ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত এই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়ালৈও গৈছিল । অৱশ্যে আদালতে উগ্ৰবাদী সংগঠন হিচাপে এই লেবেল লগোৱাটো স্থগিত ৰাখিছিল । কিন্তু ৰাজ্যিক চোৰাংচোৱা সংস্থাই এইটো লাভ কৰিছিল যে দলটোৱে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি এনে এক প্ৰবল ঘৃণা প্ৰদৰ্শন কৰে, যিটো ঘৃণা নাজীসকলে ইহুদীসকলৰ প্ৰতি দেখুৱাইছিল ।

জাৰ্মানীকে ধৰি কেইবাখনো চহৰত দলটোক নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল । যিহেতু এএফডিৰ তিনিখন আসন কম আছে, সেয়ে চেক্সন-আনহাল্টত মিত্ৰতা আৰু চৰকাৰ গঠনৰ বাবে অন্য দলৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে । এএফডিৰ সমৰ্থকসকলেও বিভিন্ন চহৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ।

যদি তেওঁলোকে সফল হয় তেন্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন কৰিব । ইউৰোপৰ নতুন ব্যৱস্থাই কোনোবাখিনত কুৰি শতিকাৰ দৰেই আকৃতি লৈছে; মাত্ৰ কিছুমান ব্যক্তিয়েহে পক্ষ সলনি কৰিছে । নাজীয়ে চিকাৰ কৰি থকাৰ সময়ত জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে দৌৰি থকা ৰাষ্ট্ৰহীন ইহুদীসকলে এতিয়া গাজাবাসীক চিকাৰ কৰি আছে, এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে ।

FAR RIGHT POLITICS
৬ ছেপ্টেম্বৰত পূব জাৰ্মানীৰ মেগডেবাৰ্গত অনুষ্ঠিত চেক্সন-আনহাল্ট ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনৰ পিছত AfDৰ শীৰ্ষ প্ৰাৰ্থী উলৰিচ ছিগমাণ্ডৰ ভাষণ (AP)

নাজীৰ হাতত চৰম নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্যাতনকাৰী হ’বলৈ বাছি লৈছে । পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিয়ে ফ্ৰাণ্টজ ফেননৰ গ্ৰন্থ 'দ্য ৰেচড অব দ্য আৰ্থ'ক প্ৰতিফলিত কৰিছে, যিয়ে এই ইচ্ছাক প্ৰতিফলিত কৰে যে নিপীড়িত লোকসকলে নিজে নিৰ্যাতনকাৰী হ’ব বিচাৰে ।

আজি ইহুদী বিৰোধী চিন্তাধাৰা জায়নিজম বিৰোধীৰ সৈতে মিলি গৈছে । কিয়নো সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু ইহুদীক গাজাত ঘটি থকা ঘটনাৱলীৰ সমৰ্থক হিচাপে বহুলাংশে গণ্য কৰে । ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি শত্ৰুতা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে; হ'ল'কাষ্টৰ স্মৃতিবোৰ এতিয়া পাহৰণিৰ গৰ্ভত হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে আৰু লাহে লাহে তাৰ প্ৰাসংগিকতাও কম হৈ গৈ আছে ।

আজি বেছিভাগ উত্তেজনা এক ৰাষ্ট্ৰ-জাতি হিচাপে ইজৰাইলৰ কাৰ্যকলাপক কেন্দ্ৰ কৰি, এই সেই যুগটোৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত যেতিয়া ইহুদীসকলে গৃহহীন লোক হিচাপে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে দৌৰি ফুৰিছিল । এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ ওচৰত নিজৰ দেশ, নিৰাপত্তা আৰু গৃহভূমি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত ইমান বৃহৎ বঞ্চনা আৰু আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো অন্যৰ ওপৰত নিৰ্যাতনকাৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটোক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বহু সদস্য ৰাষ্ট্ৰই সমালোচনাৰ দৃষ্টিৰে চায় ।

ইজৰাইলেই একমাত্ৰ ঘটনা নহয়; উগ্ৰবাদক এক গ্ৰহণযোগ্য বাস্তৱ হিচাপে প্ৰচলন কৰা হৈছে । উগ্ৰপন্থী গোটক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰা বা উগ্ৰ সোঁপন্থী গোটৰ পক্ষ লোৱাটো এতিয়া নিষিদ্ধ নহয় । মানুহে মুকলিকৈয়ে কট্টৰপন্থী গোটক সমৰ্থন কৰে ।

পুৰণি মতভেদ কম হৈ গৈছে আৰু জোঁটবন্ধনক লৈ অস্পষ্টতাও বহুলাংশে শেষ হৈ পৰিছে । এএফডিৰ দৰে সোঁপন্থী গোটসমূহে তেওঁলোকৰ আখ্যানৰ জৰিয়তে লাভৱান হৈছে, সেয়া লাগিলে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হওক, সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে হওক বা ইউক্ৰেইন-বিৰোধী হওক । আনহাতে, অতি সোনকালে এই আখ্যান জাৰ্মানীৰ চৰকাৰী বক্তব্যত পৰিণত হ’ব ।

FAR RIGHT POLITICS
৫ ছেপ্টেম্বৰত গাজা চহৰত ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধৰ সময়ত ভাঙি পেলোৱা ঘৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা পেলেষ্টাইনীসকলৰ মৃতদেহৰ সন্মুখত শোকসন্তপ্ত লোকৰ মমবাতি প্ৰজ্জ্বলন (AP)

একেদৰে ফ্ৰান্সৰ উগ্ৰ সোঁপন্থী নেতা মেৰিন লে পেনেও স্বৈৰাচাৰী বাক্যবাণেৰে লাভৱান হৈছে । দশক দশক ধৰি ব্যৰ্থতা, দুৰ্নীতি আৰু অপূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অন্তত উদাৰবাদীসকলে চৰম উগ্ৰ সোঁপন্থীৰ হাতত নিজৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি হেৰুৱাইছে আৰু মানুহে চৰম সোঁপন্থীৰ দিশে গতি কৰি আছে । কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত আন কোনো উপায় নাই । উগ্ৰ সোঁপন্থীসকলেই এতিয়া একমাত্ৰ বিকল্প হৈ পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকক 'কম বেয়া' বুলি গণ্য কৰা হয় ।

কথাবোৰ অলপ বেছিকৈয়ে আগবাঢ়ি গৈছে, আনকি ইটালীৰ জৰ্জিয়া মেল’নিৰ দৰে সোঁপন্থী নেতাৰ বাবেও, যিয়ে অধিক উগ্ৰ সোঁপন্থী ৰাজনীতিবিদৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । এই নেতাসকলে তেওঁক কেৱল ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাই নহয়, তেওঁৰ ৰক্ষণশীল পৰিচয়ৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এতিয়া উগ্ৰ বিচাৰধাৰাক বেয়া জ্ঞান কৰা নহয়; আনকি ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকৰ বিষয়ে গৰ্ব কৰাটোও এটা নিয়ম হৈ পৰিছে ।

বিশ্বৰ প্ৰতিটো অংশই এই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ভাৰতীয় উপ-মহাদেশো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । আশা কৰা হৈছে যে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মই হয়তো এই সকলোবোৰক পুনৰ অৱজ্ঞাৰে চাব আৰু পৃথিৱীখনক পুনৰ বাসযোগ্য কৰি তুলিব, যাতে মানুহে এই সকলোবোৰৰ পৰা কিছু ৰেহাই পায় ।

আশা জাগিছে জেন নেক্সটৰ পৰা, কিয়নো তেওঁলোকে ১৯১৪ চনৰ অক্সফ'ৰ্ড আৰু কেম্ব্ৰিজৰ ২৫ শতাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৰে লোকৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰে, যিসকলে বিশ্বলৈ শান্তি আনিবলৈ নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল ।

লগতে পঢ়ক :শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতাই ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ উত্তৰাধিকাৰ কিয় সংজ্ঞায়িত কৰা উচিত ?
লগতে পঢ়ক :ব্ৰিকছ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ মূল্য...

TAGGED:

ALTERNATIVE FOR GERMANY AFD
EXTREMISM
NAZI
GERMANY
FAR RIGHT POLITICS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.