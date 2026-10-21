ফ্ৰান্সৰ প্ৰতিবাদ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ ভয় আৰু উদ্বিগ্নতাৰ লক্ষণ
ফ্ৰান্সত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ আৰু হিংসাৰ ঘটনা অতি সাধাৰণ । ১৭৮৯ চনৰ ফৰাচী বিপ্লৱৰ পৰাই এইবোৰৰ কাহিনী চলি আহিছে ৷
Published : October 21, 2026 at 4:46 PM IST
পাৰ্ছা ভেংকটেশ্বৰ ৰাও জেআৰ
শেহতীয়াকৈ ফ্ৰান্সত জেন-জিৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে ৷ এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ শেষৰ ফালে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল ৷ হাইস্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ অভাৱ আৰু জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয় ভৱনৰ অভিযোগ তুলি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল ।
স্কুললৈ যোৱা বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৰাজপথলৈ ওলাই অহাটো আচৰিত যেন লাগিল ৷ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল আৰু এই প্ৰতিবাদ দেশখনৰ দক্ষিণৰ মাৰ্চেইলৰ পৰা পেৰিছ আৰু ফ্ৰান্স বাকী অংশলৈকে বিয়পি পৰিল ।
কেইবাটাও স্থানত কিশোৰ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয় । চৰকাৰী বিষয়া আৰু মন্ত্ৰীসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে জিন-লুক মেলেনচনৰ নেতৃত্বত উগ্ৰ বাওঁপন্থী দল ফ্ৰান্স আনব’ৱেডে প্ৰতিবাদত উচটনি দিছে । কিন্তু ফ্ৰান্সত লাইচি নামেৰে জনাজাত হাইস্কুলসমূহৰ অৱস্থা বেয়া বুলি স্বীকাৰ কৰিলেও বিশেষকৈ শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে মূল বিষয়টোৰ সমাধানৰ কোনো পৰিকল্পনা নাছিল ।
সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাত এয়া জীৱন-যাপনৰ ব্যয় আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হোৱা সাধাৰণ প্ৰতিবাদলৈ পৰিণত হয় ৷ চৰকাৰে কন্দুৱা গেছ আৰু পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । এই সম্প্ৰসাৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবাদতো ব্যাপক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কাৰণ পেৰিছত দোকান লুটপাত কৰা হৈছিল, গাড়ী জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু টাউন হলৰ দৰে ৰাজহুৱা অট্টালিকা, লিলৰ দৰে কিছুমান ঐতিহাসিক অট্টালিকাও লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল ।
পূৰ্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৰেই এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষোভ যে বৈধ আছিল সেই কথা কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই । ২০২৭ চনৰ মে’ মাহত দ্বিতীয় আৰু অন্তিম কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰা ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে যিটো অগ্ৰাহ্য বুলি বিবেচনা কৰিছে, সেয়া হ’ল লুটপাত আৰু অগ্নিসংযোগ । দেওবাৰে টেলিভিছনত দিয়া ভাষণত তেওঁ কয়, “কোনোৱেই ইয়াক ন্যায্যতা প্ৰদান নকৰে, একোৱেই বুজাব নোৱাৰে, একোৱেই অজুহাত দেখুৱাব নোৱাৰে । আজি ৰাতি আমি সকলোৱে লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ ।’’
উগ্ৰ সোঁপন্থী নেত্ৰী তথা ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ আশাবাদী মেৰিন লে পেনে সম্ভৱতঃ অনুভৱ কৰিছে যে চৰকাৰে প্ৰতিবাদক সম্বোধন কৰিব নোৱাৰাটো ৰাজনৈতিকভাৱে সুবিধাজনক হ’ব যদিও তেওঁ এই হিংসাত্মক প্ৰতিবাদকো সমালোচনা কৰিছে । তেওঁ আলোকপাত কৰি কয় যে “হিংসা কোনো মতামত নহয়” ৷ মেৰিনে লগতে কয়, ‘‘ধ্বংস কোনো প্ৰকাশৰ প্ৰকাৰ নহয় আৰু বিশৃংখলতাই ফ্ৰান্সৰ বাবে প্ৰকল্প হিচাপে কাম কৰিব নোৱাৰে ।’’
ফ্ৰান্সত ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ আৰু হিংসাৰ ঘটনা অতি সাধাৰণ । ১৭৮৯ চনৰ ফৰাচী বিপ্লৱৰ পৰাই এইবোৰৰ কাহিনী চলি আহিছে, যেতিয়া ১৪ জুলাইত প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে ৰাজনৈতিক বন্দীক ৰখা বেষ্টিলত আক্ৰমণ চলাইছিল । এই দিনটো ৰাজতন্ত্ৰৰ পতনৰ স্মৃতিত বেষ্টিল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ।
গতিকে, যেতিয়া মাৰ্চেইলৰ এজন প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চিঞৰি উঠে, “এইটোৱেই বিপ্লৱ – আমি বেষ্টিল দখল কৰিছো,” তেতিয়া এটা প্ৰতিবাদকাৰীৰ দলে মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ত ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজত ইতিহাসৰ অনুভূতি প্ৰতিধ্বনিত হয় ।
ফৰাচী মানুহ আন বহু ইউৰোপীয়তকৈ পৃথক । তেওঁলোকৰ বাবে অন্য দেশৰ আন বহু লোকতকৈ ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ অধিক স্বাভাৱিক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ নতুন কথা নহয় । ১৯৬৮ চনৰ গ্ৰীষ্মকালত পেৰিছত সংঘটিত হোৱা বিখ্যাত ছাত্ৰ প্ৰতিবাদে ফ্ৰান্সত প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এক জীৱন্ত ৰেফাৰেন্স পইণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল । ১৯৯০, ১৯৯৮, ২০০৬ চনতো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । ২০০৬ চনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবেই ফ্ৰান্স চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাই গৃহীত কৰা আৰু তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেক চিৰাকে স্বাক্ষৰ কৰা ভাৰা আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
ফ্ৰান্স এক অদ্ভুত বিপদত পৰিছে । উত্তৰ আৰু পশ্চিম আফ্ৰিকাত উপনিবেশ আৰু বৰ্তমানৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াত ইণ্ডো-চাইনাৰ সৈতে ইয়াত ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, লাওছ আৰু ইউৰোপৰ এখন প্ৰধান শক্তিকে ধৰি সাম্ৰাজ্যবাদী অতীতৰ স্মৃতি আছে । ইংৰাজতকৈও বেছি ফৰাচীসকলে নিজকে উচ্চ সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা থকা জাতি বুলি গৌৰৱ কৰে ।
এই গভীৰভাৱে শিপাই থকা শ্ৰেষ্ঠত্ববোধে ইউৰোপৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী দেশ জাৰ্মানীতকৈ পিছ পৰি থকা ফ্ৰান্সৰ অৰ্থনীতিৰ বাস্তৱতাৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । ফ্ৰান্সৰ অৰ্থনীতিৰ বহু খণ্ডই সংগ্ৰাম কৰি আছে, সেয়া কৃষি বা সেৱা যি ক্ষেত্ৰতেই নহওক । ইউৰোপৰ এখন অতি কৃষিপ্ৰধান দেশ হৈছে ফ্ৰান্স ।
আনকি ফ্ৰান্সৰ বিখ্যাত ফেশ্বন খণ্ডটোও ইটালীৰ ব্ৰেণ্ডৰ পৰা কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহু দিশত ফ্ৰান্স ফৰাচীসকলৰ চকুত নিম্নগামী হৈছে আৰু বেছিভাগ ফৰাচী লোকেই হতাশ আৰু ক্ষোভিত হৈছে । তেওঁলোকৰ মতে ফ্ৰান্সৰ ধনী লোকসকলে ভাল সময় পাৰ কৰিছে, আনহাতে সাধাৰণ লোকে নিজৰ ব্যয়বহুল জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড বজাই ৰাখিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে ।
ফ্ৰান্সত আৰু অধিক প্ৰকৃত অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান আছে, যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাসকলে সমাধান কৰিবলৈ অক্ষম । নিবনুৱাৰ হাৰ ৮.২ শতাংশ, বাজেটৰ ঘাটি ৫ শতাংশতকৈ অধিক চলি আছে, আৰু পেঞ্চনৰ দৰে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ বাধ্যবাধকতাই ইয়াৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৫৭ শতাংশ গঠন কৰে । পেঞ্চনক যুক্তিসংগত কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাক তীব্ৰভাৱে প্ৰতিহত কৰা হয় ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ কৃষি আমদানিৰ প্ৰৱেশৰ পৰা সুৰক্ষাৰ দাবী ফ্ৰান্সৰ কৃষকসকলে । তেতিয়া অৰ্থনৈতিক ল’গজাম হয় আৰু অতি বাওঁফালৰ পৰা সোঁপন্থীলৈকে বিস্তৃত পৰম্পৰাগত বাওঁ-সোঁ বিভাজনৰ দ্বাৰা বিভক্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই কঠিন বাস্তৱতাৰ কঠিন সমাধান বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে ৷ কাৰণ কোনো এটা ৰাজনৈতিক গঠনে সংসদীয় নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ।
গতিকে, অস্বস্তিকৰ ৰাজনৈতিক মিত্ৰজোঁট আছে, য’ত ৰক্ষণশীল আৰু কেন্দ্ৰীয়তাবাদীসকলে বাওঁপন্থী বা সোঁপন্থীসকলৰ সৈতে মিলি যোৱাৰ প্ৰতিৰোধ কৰি আহিছে । ইউৰোপৰ আন বহু দেশৰ দৰেই ফ্ৰান্সতো উগ্ৰ সোঁপন্থীয়ে স্থান লাভ কৰিছে, যাৰ সাক্ষী হৈছে লে পেনৰ নেতৃত্বত নেশ্যনেল ৰেলীৰ প্ৰভাৱশালী স্থিতি । কিন্তু আনকি লে পেনৰ দলটোৱেও সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ আদেশ নিদিয়ে । লে পেন ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰবল প্ৰতিদ্বন্দ্বী যদিও ফ্ৰান্সৰ অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ কাৰ্যকৰী সমাধান তেওঁ বা তেওঁৰ দলৰ হাতত নাই ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত, আৰু শ্ৰমিক আৰু কৃষকৰ মাজত অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ সৃষ্টি হোৱা আশংকা আৰু উদ্বেগৰ লক্ষণ এই প্ৰতিবাদ । ফৰাচী জনসাধাৰণৰ খং উঠিছে । ফ্ৰান্সৰ হাইস্কুল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন বা লাইচেন্স ডি ল’ইউনিয়ন নেচনেলৰ মুৰব্বী ৰিয়াদ ৰানীয়ে কয়, “চৰকাৰ কঁপিছে আৰু ইয়াৰ সঠিক কাৰণ যেতিয়া ফৰাচী জনসাধাৰণে খং কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে ।”
লগতে পঢ়ক: অতি শীঘ্ৰে ইছলামিক দেশত পৰিণত হ’ব পেৰিছ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প