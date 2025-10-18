ETV Bharat / opinion

পাকিস্তানৰ বিস্ফোৰণ আৰু মুনিৰ মুহূৰ্ত: ধৰ্ম, সামৰিক আৰু উদ্দেশ্যৰ পতন, বিশ্লেষণ...

সেনা, ধৰ্মগুৰু আৰু জনসাধাৰণ- মুনিৰে অবিশ্বাসৰ ত্ৰিভুজৰ কেন্দ্ৰত বহি আছে । ইটোক বাদ দি আনটো চলা অসম্ভৱ । ব্ৰিগ ৰাকেশ ভাটিয়াৰ এক বিশ্লেষণ...

Pakistan's Implosion And The Munir Moment: Religion, Army And Collapse Of Purpose | Analysis
লাহোৰ পেলেষ্টাইনীসকলৰ সমৰ্থনত হোৱা সমদলৰ সময়ত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰ সংঘৰ্ষৰ পৰিণাম (AP)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : October 18, 2025 at 7:13 PM IST

11 Min Read
ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনিৰে বিশ্বাস আৰু শক্তিৰে শাসন কৰাৰ চেষ্টাই পাকিস্তানক নিজৰ বৈপৰীত্যৰ মাজত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে । ৰাজপথৰ ক্ষমতা, উগ্ৰবাদ আৰু ক্লান্তি এতিয়া এটা কথাত একত্ৰিত হৈছে : নিজৰ মতাদৰ্শৰ প্ৰতি নিশ্চিত নহয় এটা জাতি । ভাৰতৰ বাবে শান্ত হৈ নীৰৱে নিজৰ আখ্যান গঢ়ি তোলাৰ সময় আহি পৰিছে ।

মানসিক চাপৰ অধীনত থকা এখন দেশ

পাকিস্তানে ইমান দিনে সংকটৰ সৈতে যুঁজি আহিছে যে এতিয়া বিশৃংখলতা সাধাৰণ যেন লাগে । তথাপিও বৰ্তমান সময় বেলেগ । একেলগে জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । তেহৰিক-ই-লাববাইক পাকিস্তান বা টি এল পিয়ে (TTP) ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিয়াই চহৰসমূহ বন্ধ কৰি দিয়ে । তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে খাইবাৰ পখতুনখোৱাত প্ৰায় সাপ্তাহিকভাৱে জোৱানক হত্যা কৰে । বেলুচ বিদ্ৰোহীয়ে কনভয় আক্ৰমণ কৰি পাইপলাইন ভাঙি পেলায় । আনকি আফগানিস্তানৰ সীমান্ততো আৰ্টিলাৰীৰ গুলীৰে জ্বলি উঠিছে ।

Police fire tear gas shells to disperse supporters of Islamist party 'Tehreek-e-Labbaik Pakistan' during their pro-Palestinian march toward the capital Islamabad, in Lahore, Pakistan, Friday, Oct. 10, 2025
পাকিস্তানৰ লাহোৰত শুকুৰবাৰে, ১০ অক্টোবৰ, ২০২৫ তাৰিখে ৰাজধানী ইছলামবাদৰ দিশে পেলেষ্টাইন সমৰ্থক পদযাত্ৰাৰ সময়ত ইছলামিক দল ‘তেহৰিক-ই-লাববাইক পাকিস্তান’ৰ সমৰ্থকসকলক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছৰ গুলী চলায় (AP)

এই অস্থিৰতাৰ মাজতে পাকিস্তানী জেনেৰেলসকলে ইছলামিক ষ্টেটৰ খোৰাছান প্ৰদেশত অনুসন্ধান অভিযানত সহায় কৰি পশ্চিমীয়া সদিচ্ছা লাভ কৰিছে । ৱাশ্বিংটনত তেওঁলোকৰ “অভূতপূৰ্ব সহযোগিতাৰ বাবে” প্ৰশংসা কৰা হৈছে । কিন্তু এনে প্ৰশংসাই ৰাজকোষ ভৰাই নাযায়, ৰাজপথত শান্তিও নানে । ই কেৱল সময় কিনে আৰু পাকিস্তানত সময় সদায় আশা কৰাতকৈ বেছি দ্ৰুতগতিত পাৰ হৈ যায় ।

সুবিধাবাদীৰ উত্থান

এই বিভ্ৰান্তিৰ মাজলৈ ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনিৰ, হাফিজ-ই-কোৰান, সামৰিক পণ্ডিত, প্ৰাক্তন চোৰাংচোৱা প্ৰধান আৰু এতিয়া দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যক্তি । তেওঁৰ কেৰিয়াৰ সদায় প্ৰথমে চোৰাংচোৱাৰ ফাইল, তাৰ পিছত ৰাজনৈতিক গোপনীয়তা আৰু শেষত ক্ষমতাৰ প্ৰৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।

২০২২ চনত যেতিয়া তেওঁ ক্ষমতা দখল কৰিছিল তেতিয়া পাকিস্তান ইতিমধ্যে তচনচ হৈ পৰিছিল। অসামৰিক কৰ্তৃপক্ষৰ পতন ঘটিছিল, ধৰ্মগুৰুসকলে নিজৰ ক্ষমতা ঘূৰাই পাইছিল আৰু সেনাই এতিয়াও বাঘজৰী ধৰি ৰখাৰ অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।

Thousands of supporters of Islamist party 'Tehreek-e-Labbaik Pakistan' take part in a rally to show their solidarity with Palestinian people, in Lahore, Pakistan, Friday, Oct. 10, 2025.
ইছলামিক দল ‘তেহৰিক-ই-লাববাইক পাকিস্তান’ৰ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকে পেলেষ্টাইনী জনসাধাৰণৰ সৈতে সংহতি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ, পাকিস্তানৰ লাহোৰত, শুকুৰবাৰে, ১০ অক্টোবৰ, ২০২৫ (AP)

মুনিৰৰ প্ৰবৃত্তি আছিল ব্যৱস্থাটোৰ সংস্কাৰ নহয়, বৰঞ্চ তাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা । তেওঁ ধৰ্মীয় প্ৰতীকসমূহক সামৰিক শক্তিৰ সৈতে মিহলাই বিশ্বাসক বৈধতাৰ ভাষা আৰু সেনাক ইয়াৰ প্ৰধান দোভাষী কৰি তুলিছিল ।

২০২৫ চনৰ মে’ মাহলৈকে যেতিয়া চৰকাৰে তেওঁক ফিল্ড মাৰ্শ্বাল পদবীলৈ উন্নীত কৰিছিল, তেতিয়া পাকিস্তানে নিজৰ নতুন আয়ুব খানক বিচাৰি পাইছিল, যিজন নেতা, যিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিবলৈ ধৰ্মপৰায়ণতা, ক্ষমতা আৰু অপপ্ৰচাৰৰ মিশ্ৰণ ঘটাইছিল।

বিশ্বাস এটা আহিলা, আদৰ্শ নহয়

মুনিৰৰ পাকিস্তানে ধৰ্মক নীতিগত আহিলা হিচাপে লয় । ই পৰিচালনা কৰিবলগীয়া সম্পদ, কাম কৰিবলগীয়া বিশ্বাস নহয় । ধৰ্মধ্বনি ৰচনা কৰা হয়, ধৰ্মগুৰুসকলক অৱগত কৰা হয় আৰু আনুগত্য বা মতানৈক্যৰ সংকেত দিবলৈ ভিৰ কৰা হয় ।

টি এল পি বাৰেলভি ৰাজপথৰ আন্দোলন ইয়াৰ আটাইতকৈ স্পষ্ট উদাহৰণ । ঈশ্বৰ নিন্দা প্ৰতিবাদৰ পৰা জন্ম হোৱা এই আন্দোলন এতিয়া জনপ্ৰিয়তাবাদী আহিলা আৰু ৰাজনৈতিক দৰদামৰ চিপ দুয়োটা হৈ পৰিছে । পেলেষ্টাইনৰ সৈতে সংহতিৰ আহ্বান জনাই হাজাৰ হাজাৰ লোকে লাহোৰৰ পৰা ইছলামাবাদলৈ সমদল উলিয়াই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । জাহাজৰ কণ্টেইনাৰেৰে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে চৰকাৰে । আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ ফলত কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হয় । দৰ্শন শেষ হ’ল যদিও বিপদ ৰৈ গৈছে ।

Afghanistan's Taliban Foreign Minister Amir Khan Muttaqi attends a press conference, in New Delhi on Oct 12, 2025
আফগানিস্তানৰ তালিবানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আমিৰ খান মুত্তাকীয়ে এখন সংবাদমেলত অংশগ্ৰহণ, নতুন দিল্লীত ১২ অক্টোবৰ, ২০২৫ত (ANI)

টি এল পিক সম্পূৰ্ণৰূপে থেতেলিয়াই পেলোৱাৰ বিপদ মুনিৰে বুজি পাইছে । প্ৰতিবাদকাৰীতকৈ "শ্বহীদ"ক পৰিচালনা কৰাটো অধিক কঠিন । তেওঁ এইটোও জানে যে ইয়াক চলাবলৈ দিলে ৰাজ্যখন দুৰ্বল হৈ পৰে । গতিকে তেওঁ দুদোল্যমান হৈয়েই থাকে: কিছুমান গ্ৰেপ্তাৰ, কিছুমান আলোচনা, আৰু অশান্তিৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰমূলক তত্ত্বৰ অহৰহ ঢৌ । ইয়াত ধৰ্ম কেৱল বিশ্বাস নহয়, ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথা ।

দেওবন্দী দাপোন

পঞ্জাবৰ ভৈয়ামৰ পৰা বহু দূৰৈত ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ আন এটা ৰূপ হৈছে যুদ্ধ । দেওবন্দী মতাদৰ্শৰ শিপাই থকা টি টি পিয়ে উত্তৰ-পশ্চিমত পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী অভিযান । এই উগ্ৰপন্থীসকলে পাকিস্তানী সেনাক এক বিশ্বাসঘাতক শাসন ব্যৱস্থা হিচাপে লয়, নামত মুছলমান, কাৰ্যক্ষেত্ৰত অইছলামিক । আফগানিস্তানত তেওঁলোকৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলে তেওঁলোকক উশাহ ল’বলৈ ঠাই দিয়ে, তেওঁলোকৰ অপপ্ৰচাৰে তেওঁলোকক উদ্দেশ্য দিয়ে ।

কাবুললৈ তালিবান ঘূৰি অহাৰ পিছতে আক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিকতা বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৫ চনৰ মাজভাগলৈকে পাকিস্তানে প্ৰায় সাপ্তাহিকভাৱে এম্বুছত সৈনিক হেৰুৱাইছিল । এসময়ত "চফাই অভিযান" উদযাপন কৰা গাঁওবোৰে এতিয়া কনভয়ৰ শব্দকো ভয় কৰে । ৰাজ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ গেৰিছনলৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।

U.S. Secretary of State Marco Rubio (R) greets Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif (L) as U.S. President Donald Trump speaks to reporters in the Oval Office of the White House on September 25, 2025 in Washington, DC. Also pictured is Pakistani Army Chief Gen. Syed Asim Munir
২০২৫ চনৰ ২৫ ছেপ্টেম্বৰত ৱাশ্বিংটন ডি চিৰ হোৱাইট হাউছৰ অভাল অফিচত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতি থকাৰ সময়তে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ (L)ক সম্ভাষণ জনাইছে আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰী মাৰ্কো ৰুবিঅ’ (R)। লগতে ছবিত আছে পাকিস্তানী সেনা প্ৰধান জেনেৰেল চৈয়দ আছিম মুনিৰ (AFP)

সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে কাবুলক দোষাৰোপ কৰে মুনিৰে । কাবুলৰ বিৰুদ্ধে ইছলামবাদে নিজৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত বোমা বিস্ফোৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত দুয়োপক্ষৰ মাজত আৰ্টিলাৰীৰ গুলীৰ আদান-প্ৰদান; কেইবাদিনো বন্ধ হৈ আছিল টৰখাম আৰু চামান ক্ৰছিং । এসময়ত তালিবানৰ বেনাৰত মিত্ৰ হৈ থকা দুয়োটা শাসন ব্যৱস্থাই এতিয়া বন্দুকৰ গুলীত ইজনে সিজনক তললৈ চাই আছে ।

বেলুচিস্তান: অসমাপ্ত যুদ্ধ

বেলুচিস্তানত বিদ্ৰোহ পুৰণি আৰু অধিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ যদিও কম জেদী নহয় । প্ৰজন্মৰ অৱহেলাৰ প্ৰজন্মই বিদ্ৰোহৰ প্ৰজন্মৰ জন্ম দিছে । ইছলামবাদে প্ৰতিবাৰেই উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ সময়তে চীনৰ এটা প্ৰকল্পৰ ওপৰত আন এটা বোমা বিস্ফোৰণ ঘটে । ৰাষ্ট্ৰই বল আৰু মৌনতাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

নিৰুদ্দেশ হোৱা কৰ্মী, বন্ধ বাতৰি কাকত, চেঞ্চৰ কৰা প্ৰতিবেদন আদি সাধাৰণ কথা হৈ পৰিছে । তথাপিও খং কমি যোৱা নাই । এসময়ত সমৃদ্ধিৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা গ্ৱাদাৰ কৰিডৰ শোষণৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে । আনকি এসময়ত আজ্ঞা পালনৰ প্ৰচাৰ কৰা স্থানীয় ধৰ্মগুৰুসকলেও এতিয়া অন্যায়ৰ কথা কয়। ৰাজ্যৰ ৰিট বহুলাংশে কাগজত আছে ।

Residents remove debris from a house damaged by Wednesday's two drone strikes, in Kabul, Afghanistan, Thursday, Oct. 16, 2025
বুধবাৰৰ দুটা ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা এটা ঘৰৰ ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই পেলায়, আফগানিস্তানৰ কাবুলত, বৃহস্পতিবাৰ, ১৬ অক্টোবৰ, ২০২৫ (AP)

ক্লান্তিৰ এটা ত্ৰিভুজ

মুনিৰে অবিশ্বাসৰ ত্ৰিভুজত বহি আছে: সেনা, ধৰ্মগুৰু আৰু জনসাধাৰণ । দুয়োৰে কোনোৱেই আনজনৰ অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, তথাপিও দুয়োৰে কোনোৱেই বিশ্বাস নকৰে যে আনজনক বিশ্বাস কৰিব পাৰি । সেনাৰ হাতত বন্দুক, ধৰ্মগুৰুৰ হাতত ৰাস্তা, জনসাধাৰণৰ খং ।

তেওঁলোকৰ পন্থা হ’ল প্ৰতিটো গোটক আনটোলৈ অলপ ভয় খুৱাই ৰখা । এই ভাৰসাম্যই তেতিয়াহে কাম কৰে যেতিয়া ভয়ে আশাক আগুৰি ধৰে । কিন্তু পাকিস্তানৰ আশংকা কমি আহিছে । জীৱন-যাপনৰ ব্যয় আকাশলংঘী হৈছে, টকা কমিছে, এসময়ত ঈশ্বৰ নিন্দা আইনৰ বাবে সমদল কৰা যুৱক-যুৱতীসকলে এতিয়া ভিছাৰ বাবে শাৰী পাতিছে । যেতিয়া বিশ্বাস বোজা হৈ পৰে, তেতিয়া ধৰ্মধ্বনিবোৰে নিজৰ অনুৰণন হেৰুৱাই পেলায় ।

অৰ্থবিহীন উদ্দেশ্য

পাকিস্তানৰ জন্ম হৈছিল উপমহাদেশৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে । সময়ৰ লগে লগে সেই উদ্দেশ্য কঠিন হৈ পৰিল মতাদৰ্শলৈ আৰু তাৰ পিছত অভ্যাসলৈ পৰিণত হ’ল । ক্ষমতাক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰই ইছলামক ব্যৱহাৰ কৰিছিল । সেনাই ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি ইছলামৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিছিল । এতিয়া দুয়োটা বাদ্যযন্ত্ৰৰ সুৰ হেৰুৱাইছে ।

মুনিৰে ৰিপাব্লিকক ৰক্ষা কৰাৰ দাবী কৰে যদিও বিৰোধী, সাংবাদিক আৰু সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিটো দমনই ইয়াক পতনৰ ওচৰলৈ ঠেলি দিয়ে । উগ্ৰ ধৰ্মগুৰুসকলৰ সৈতে প্ৰতিটো মিত্ৰতাই সাময়িক শান্তি ক্ৰয় কৰে যদিও দীৰ্ঘম্যাদী বিশৃংখলতাক গভীৰ কৰে । এসময়ত ৰচনা কৰা মিথবোৰৰ পণবন্দী হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰ ।

সৈন্য যেতিয়া পুৰোহিত আৰু জেইলাৰ হয়, তেতিয়া শাসন ব্যৱস্থা আচাৰ-অনুষ্ঠানলৈ পৰিণত হয় । পাকিস্তান আক্ৰমণৰ ফলত মৃত্যু হোৱা নাই; পুনৰাবৃত্তিৰ ফলত ই মৃত্যুমুখত পৰিছে ।

Local residents stand by burnt vehicles after police in Pakistan clashed with thousands of protesters during a march in support of Palestinians, in Muridke near Lahore, Pakistan, Monday, Oct. 13, 2025
১৩ অক্টোবৰ, ২০২৫ তাৰিখে সোমবাৰে পাকিস্তানৰ লাহোৰৰ ওচৰৰ মুৰিডকেত পেলেষ্টাইনীসকলৰ সমৰ্থনত অনুষ্ঠিত হোৱা সমদলৰ সময়ত পাকিস্তানৰ আৰক্ষীয়ে হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱাৰ পিছত স্থানীয় বাসিন্দাসকল জ্বলি যোৱা বাহনৰ কাষত থিয় দিছে (AP)

ভাৰতৰ ধৈৰ্যৰ মুহূৰ্ত

ভাৰতৰ বাবে এই সংকট এটা সুযোগ আৰু পৰীক্ষা দুয়োটা । পাকিস্তানৰ পতনৰ উদযাপনৰ প্ৰলোভনক প্ৰতিহত কৰিব লাগিব । এজন ব্যৰ্থ প্ৰতিবেশী কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ শান্তিপূৰ্ণ হৈ নাথাকে । কৌশলগত সংযম প্ৰয়োগ কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম— সংঘাতক উচটনি নিদিয়াকৈ শোষণ কৰা ।

ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ অস্ত্ৰ হৈছে কনট্ৰাষ্ট । এটা কাৰ্যক্ষম গণতন্ত্ৰ, সুস্থিৰ অৰ্থনীতি আৰু বহুত্ববাদী সমাজে পাকিস্তানৰ আখ্যানৰ শূন্যতাক অলংকাৰতকৈ বহু বেছি ফলপ্ৰসূভাৱে উন্মোচন কৰে । বিজ্ঞান, বাণিজ্য বা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন ভাৰতীয় সফলতাই বিশ্বাসভিত্তিক ৰাষ্ট্ৰসমূহ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা দাবীটোক নীৰৱে ভেঙুচালি কৰে ।

প্ৰতীকবাদৰ বাহিৰেও ৰঙা ৰেখা অতিক্ৰম নকৰা চাপৰ সঁজুলি আছে । বাৰেলভি আৰু চুফী পৰম্পৰাৰ মধ্যপন্থী পাকিস্তানী আৰু প্ৰবাসী পণ্ডিতসকলৰ সৈতে জড়িত হওক । চৰকাৰী ভাৰতীয় কণ্ঠতকৈ তেওঁলোকৰ কণ্ঠই উগ্ৰবাদক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰক ।

আফগানিস্তান, ইৰাণ আৰু পশ্চিমীয়া অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সন্ত্ৰাসবাদী বিত্ত আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ নথিভুক্ত কৰিবলৈ নীৰৱে কাম কৰক । আভ্যন্তৰীণ প্ৰতিৰক্ষা শক্তিশালী কৰক — চোৰাংচোৱা বিনিময়, সীমা ব্যৱস্থাপনা, চাইবাৰ সতৰ্কতা — যাতে সংযম শক্তি হিচাপে দেখা দিয়ে, দ্বিধাবোধ নহয় ।

লক্ষ্য হৈছে পাকিস্তানক লাইনৰ ওপৰেৰে ঠেলি দিয়া নহয়, বৰঞ্চ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে সকলো শক্তি খৰচ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা ।

মিডিয়া ট্ৰেপ

ইয়াত অনুশাসন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমে ফিল্ড মাৰ্শ্বাল মুনিৰক তেওঁৰ প্ৰিয় অস্ত্ৰ-বাহ্যিক শত্ৰুৰ হাতত তুলি দিব নালাগে । পাকিস্তানৰ “পতন”ৰ প্ৰতিটো অসত্য কাহিনী, প্ৰতিটো বিজয়ী শিৰোনাম হৈ পৰে উগ্ৰপন্থীৰ বাবে নিযুক্তিৰ পোষ্টাৰ ।

অপমানৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থী গোটবোৰে লাভৱান হয় । বিদেশী অপমানৰ বাক্যবাণ ব্যৱহাৰ কৰি আন একো ধৰি ৰাখিব নথকা যুৱক-যুৱতীক সংগঠিত কৰে । আনকি ৱাশ্বিংটন আৰু ব্ৰাছেলছৰ মিত্ৰ দেশসমূহেও ভাৰতীয় অসাৱধানতাপূৰ্ণ কভাৰেজক প্ৰমাণ হিচাপে ল’ব যে নতুন দিল্লীয়ে শান্তি নহয়, শ্বেডেনফ্ৰেড বিচাৰে ।

সঠিকতা সাৱধানতা নহয়; ই হৈছে শক্তি । শান্ত প্ৰতিবেদন, পৰীক্ষিত তথ্য, আৰু সুষম সুৰে ভাৰতক আত্মবিশ্বাসী যেন লাগে । জোৰেৰে গ্ল’টিং কৰিলে ইয়াক নিৰাপত্তাহীন যেন লাগে । এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰায়ে চিঞৰ-বাখৰতকৈ মৌনতাই বেছি জয়ী হয় ।

এটা ভংগুৰ এণ্ডগেম

জোৰ-জবৰদস্তি আৰু ধৰ্মৰ মিশ্ৰণেৰে পাকিস্তানক একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰিব বুলি মুনিৰে বিশ্বাস কৰে । এইটো ভয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা আৰু ভয় এক অপচয়কাৰী সম্পদ । তেওঁ দমন কৰা প্ৰতিটো প্ৰতিবাদ, বিকৃত কৰা প্ৰতিটো ধৰ্মধ্বনি আৰু অদৃশ্য শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ পঠোৱা প্ৰতিজন সৈনিকে নিয়ন্ত্ৰণৰ মিথক ধ্বংস কৰে ।

আচল বিপদ হ’ল আভ্যন্তৰীণ ক্লান্তি । যেতিয়া নাগৰিকে ধৰ্মক নৈতিক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে, সেনাবাহিনীক ৰক্ষক হিচাপে আৰু গণতন্ত্ৰক সম্ভাৱনা হিচাপে লৈ বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলায়, তেতিয়া কেন্দ্ৰটো জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। পাকিস্তান হয়তো ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ভাঙি নাযায়, কিন্তু ইতিমধ্যে ভিতৰৰ পৰা ছিন্নভিন্ন হৈ পৰিছে ।

ভাৰতৰ বাবে শিক্ষা

ভাৰতৰ কাম হৈছে দৃষ্টিভংগী বজাই ৰখা । পাকিস্তানৰ পতনে বহুতকে দ্ৰুত লাভৰ সন্ধানত প্ৰলোভিত কৰিব । কিন্তু কৌশলৰ শিপা দীৰ্ঘম্যাদী । নতুন দিল্লীয়ে বিদেশত ঘৰুৱা স্থিতিশীলতা আৰু স্পষ্টতাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিব লাগিব । প্ৰতিটো শান্ত বক্তব্য, প্ৰতিটো জুখিব পৰা সঁহাৰি, প্ৰতিটো দক্ষ কাৰ্য্যই নৈতিক শক্তি গঢ়ি তোলে ।

মুনিৰে হয়তো কেইটামান কৌশলগত ৰাউণ্ড, ইয়াত দমন, তাত যুদ্ধবিৰতি, কিন্তু তেওঁৰ ব্যৱস্থা অস্থায়ী । যিখন ৰাষ্ট্ৰই ধৰ্ম আৰু ভয়ৰ জৰিয়তে শাসন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেইখন ৰাষ্ট্ৰই অৱশেষত দুয়োটাৰে পৰা মুক্ত জনগোষ্ঠীৰ সন্মুখীন হ’ব । যেতিয়া তেনেকুৱা হ’ব, তেতিয়া পাকিস্তানৰ পতন নাটকীয় নহ’ব; ই নিস্তব্ধ, প্ৰশাসনিক আৰু সম্পূৰ্ণ হ’ব ।

ভাৰতে ইয়াক খৰখেদা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াই উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে ইয়াক স্থিৰ হৈ থকাটোহে প্ৰয়োজন ।

(স্পষ্টীকৰণ : এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে)

