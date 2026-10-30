৩০ অক্টোবৰ : ১৮ বছৰে চৰকাৰ-ৰাজনীতি ঠিকেই চলি থাকিল, স্থবিৰ হৈ গ'ল কেৱল সেই ঘৰবোৰ
ৰঞ্জন দৈমাৰীক আজি ঠায়ে ঠায়ে গামোচা পিন্ধোৱা দেখি ৮৮টা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে হুমুনিয়াহ কাঢ়ে ৷ তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কৰিবই বা কি ! গৌতম বৰুৱাৰ বিশেষ লেখা...
Published : October 30, 2026 at 11:32 AM IST
হায়দৰাবাদ : আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ১৮ বছৰ আগৰ কথা ৷ ঠিক আজিৰ দিনটোৱেই ৷ ২০০৮ চন ৷ ৩০ অক্টোবৰ ৷ যিমানদূৰলৈ মনত পৰে বৃহস্পতিবাৰ আছিল ৷ দুপৰীয়াৰ সময় ৷ বিশেষ কাম এটাত গুৱাহাটীৰ জয়ানগৰত থকা 'নেৰিম'লৈ গৈছিলোঁ ৷ কাম শেষ কৰি তাৰ পৰা ওলাই ছয়মাইলৰ ঘৰলৈ বুলি উভতিছো ৷ কিছুদূৰ আহিছিলোঁহে, ঠিক ছুকাফা ভৱনৰ সমুখ পাওতেই এটা প্ৰচণ্ড শব্দ কাণত পৰিল ৷
কেইমুহূৰ্তমানৰ পাছত সন্মুখৰ আকাশত দেখিলোঁ গোটেই আকাশখনেই কলা ধোঁৱাৰে ঢাকি পেলাইছে ৷ প্ৰথমে আতংকিত হ'লো যদিও অভিজ্ঞতাৰ পৰা বুজিবলৈ অলপো কষ্ট নহ'ল যে এয়া কিহৰ ধোঁৱা হ'ব পাৰে ৷ যিমান জোৰেৰে পাৰো গাড়ী চলালো ৷ ঘৰলৈ যোৱা আৰু নহ'ল ৷ গাড়ী ঘূৰাই দিলো গণেশগুৰি অভিমুখে ৷ কাৰণ সেইফালেই কলা ধোঁৱাই আকাশখন চানি ধৰিছিল ৷
ইতিমধ্যে যেনি-তেনি ছিটিকি পৰা মানুহৰ শৰীৰৰ জ্বলি যোৱা অংশবোৰ, কেঁচা তেজ আৰু কুণ্ডলী পকাই আকাশলৈ উৰি যোৱা কলা ধোঁৱাই গণেশগুৰি উৰণসেতুৰ তলছোৱা চানি পেলাইছে ৷ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ পৰা গাড়ী আৰু আগুৱাব নোৱাৰিলো ৷ এক হাহাকৰময় পৰিৱেশ ৷ গাড়ীখন তাতেই লক কৰি একপ্ৰকাৰ দৌৰি দৌৰিয়েই গণেশগুৰি পালোহি ৷ তেতিয়াও গণেশগুৰি উৰণসেতুৰ তলত জুই জ্বলিয়েই আছে ৷ য'তে ত'তে পৰি আছে জ্বলি ছাই হোৱা গাড়ী আৰু দুচকীয়া বাহনবোৰ ৷
এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণ ৷ কেৱল গণেশগুৰিৰ উৰণসেতুৰ তলতেই নহয়, একে সময়তে বোমা ফুটিছিল পাণবজাৰৰ জিলা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত, কোকৰাঝাৰত, বঙাইগাঁৱত আৰু বৰপেটাৰোডত ৷ অৰ্থাৎ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ ৷ ঘনে ঘনে টুকুৰা-টুকুৰকৈ খবৰবোৰ আহি আছিল ৷ এই আটাইকেইটা বিস্ফোৰণত সেইদিনা একে সময়তে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৮৮ গৰাকীকৈ নিৰীহ লোকে ৷
অসমত তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত তৰুণ গগৈ ৷ সমগ্ৰ অসমত হাহাকাৰ লাগিছিল ৷ খঙে-ক্ষোভে-দুখে মানুহ ফাটি পৰিছিল ৷ বতাহত মানুহৰ পোৰা মাংসৰ গোন্ধৰ সমানে সমানে নিমিষতে বিয়পি পৰিছিল আৰু এটা খবৰ- "জেহাদীয়ে এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছে ৷"
লগে লগে সমগ্ৰ ঘটনাটোৱেই আন এক দিশে গতি কৰিছিল ৷ ৰাজনীতি কৰাই ৰাজনীতি কৰিছিল ৷ গণেশগুৰিৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে একাংশ বিজেপি নেতা-নেত্ৰীয়ে এখন ঠেলাত বিস্ফোৰণত নিহত লোকৰ মৃতদেহ তুলি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনৰ দিশে আগবাঢ়িছিল ৷
অৱশেষত দীঘলীয়া তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিছিল যে প্ৰকৃততে সেই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ জেহাদীয়ে সংঘটিত কৰা নাছিল ৷ কৰিছিল এন ডি এফ বিয়েহে ৷ সংগঠনটোৰ মূল নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ নিৰ্দেশতে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰিছিল ৷
ক্ৰমাৎ দিন বাগৰিল, বছৰ বাগৰিল ৷ দিছপুৰত চৰকাৰো সলনি হ'ল ৷ তৰুণ গগৈ গ'ল, সেইখন চকীত বহিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৷ তাৰ পিছত বহিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ ঘড়ীৰ কাঁটাৰ দৰে খুব সুকলমে আৰু মসৃণ গতিৰে চৰকাৰো চলি থাকিল, ৰাজনীতিও চলি থাকিল ৷ কেৱল স্থবিৰ হৈ গ'ল ৮৮ গৰাকী নিৰীহ লোকৰ ঘৰবোৰ, পৰিয়ালবোৰ, সপোনবোৰ ৷ ৰঞ্জন দৈমাৰীক আজি ১৮ বছৰৰ পিছত ঠায়ে ঠায়ে গামোচা পিন্ধাই সন্মান জনোৱা হয় ৷ সেই দৃশ্য দেখি এই ৮৮ টা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে আজিও হুমুনিয়াহ কাঢ়ে ৷ তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকে কৰিবই বা কি !
লগতে পঢ়ক: 2008 Assam serial blasts : অসমবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰা অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ ১৪ বছৰ অতিক্ৰম