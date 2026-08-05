ETV Bharat / opinion

নতুন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, স্মাৰ্ট চোৰাংচোৱা: সীমান্ত-আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা অভিযানত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ অধিক শক্তি

নক্সালবিৰোধী অভিযানত সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়া কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে (চিআৰপিএফ) সৰ্বাধিক ৪৬৩.৯৬ কোটি টকাৰ পুঁজি লাভ কৰিছে ।

Central Armed Police Forces
নতুন দিল্লীত ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ সময়ত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ চিএপিএফ প্ৰতীকপট (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 9:58 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে নক্সাল বিৰোধী কাৰ্য্য়কলাপত উল্লেখনীয় সফলতা লাভ কৰাৰ প্ৰেক্ষাপটত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মঙলবাৰে কয় যে এক বিস্তৃত আধুনিকীকৰণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ (Central Armed Police Forces, CAPF) কাৰ্যকৰী ক্ষমতা যথেষ্ট উন্নত হৈছে । এই কাৰ্যসূচীয়ে সমগ্ৰ দেশতে সীমান্তৰ সুৰক্ষা, সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী, নক্সালবিৰোধী আৰু অন্যান্য আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা অভিযানক শক্তিশালী কৰিছে ।

গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে সংসদক অৱগত কৰে যে চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় খণ্ডৰ আঁচনিত ১,৫২৩ কোটি টকাৰ আৰ্থিক ব্যয়েৰে চিএপিএফৰ বাবে আধুনিকীকৰণ পৰিকল্পনাৰ চতুৰ্থ পৰ্যায় ৰূপায়ণ কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে বাহিনীসমূহক অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা, যোগাযোগ প্ৰযুক্তি, যোগাযোগ মঞ্চ আৰু সুৰক্ষা সামগ্ৰীৰে সজ্জিত কৰা । ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ সাংসদ ভোলা সিঙৰ এক তাৰকাহীন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।

ৰায়ে কয় যে আধুনিকীকৰণ অভিযানে চিএপিএফসমূহৰ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি, গতিশীলতা, পৰিস্থিতি সজাগতা, চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহ, চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু সঁহাৰিৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিছে । যাৰ ফলত তেওঁলোকে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা হোৱা অনুপ্ৰৱেশ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদলৈকে শেহতীয়া নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

সংসদীয় তথ্য অনুসৰি, আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰৰ বিনিয়োগ শেহতীয়া বছৰবোৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । ২০২২-২৩ চনত মুঠ আবণ্টন ১০৪.৪৬ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৩-২৪ বৰ্ষত ১১১.২৭ কোটি টকা, ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ১৮১.২১ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ই একেকোবে ৫২১.২৪ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে । চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ৩৬৩.৪৫ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত ২৬ জুলাইলৈকে ইতিমধ্যে ৯২.৮৫ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে ।

প্ৰকৃত ব্যয়েও এই আঁচনি কাৰ্যকৰীকৰণৰ গতি ত্বৰান্বিত হোৱাটো প্ৰতিফলিত কৰিছে । কিয়নো ২০২২-২৩ বৰ্ষত ৭৭.৬৮ কোটি টকাৰ পৰা এই ব্যয় ২০২৩-২৪ চনত ৯৭.৮০ কোটি আৰু ২০২৪-২৫ চনত ১১৯.২৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত এই ব্যয়ে ৪৮১.০২ কোটি টকা স্পৰ্শ কৰে । ই সমগ্ৰ বাহিনীসমূহৰ বাবে আধুনিক সঁজুলিৰ দ্ৰুত ক্ৰয়ৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে ।

সকলো চিএপিএফৰ ভিতৰত নক্সালবিৰোধী অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়া আৰু সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ কৰ্তব্যত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে (চিআৰপিএফ) সৰ্বাধিক ৪৬৩.৯৬ কোটি টকাৰ আৰ্থিক ব্যয় লাভ কৰিছে । কেৱল ২০২৫-২৬ বৰ্ষতে এই বাহিনীটোৱে ১৪০.০৮ কোটি টকা ব্যয় কৰি চৰকাৰে যে নিজৰ কাৰ্যকৰী সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে সেইটো প্ৰতিপন্ন কৰে ৷

আনহাতে, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতৰ সীমান্তক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাত পহৰা দিয়াৰ দায়িত্বত থকা সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ (বিএছএফ) আৰ্থিক ব্যয় হৈছে ৩৫৫.৬৬ কোটি টকা । প্ৰথম দুবছৰত তুলনামূলকভাৱে সামান্য আবণ্টনৰ পিছত ২০২৫-২৬ বৰ্ষত বাহিনীটোৱে ১৫৩.৬৯ কোটি টকা লাভ কৰে আৰু ১৫৩.০৪ কোটি টকা ব্যয় কৰে । ই সীমান্ত চোৰাংচোৱা, গতিশীলতা আৰু সুৰক্ষা ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত ব্যাপকভাৱে নিয়োজিত আৰু উত্তৰ-পূবত সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযানত নিয়োজিত অসম ৰাইফলছৰ আৰ্থিক ব্যয় হৈছে ২১৮.১৫ কোটি টকা । ইতিমধ্যে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ৮৮.৯৮ কোটি টকাৰ আবণ্টনৰ বিপৰীতে ৩২.৮৯ কোটি টকা ব্যৱহাৰ কৰিছে, যিয়ে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাহিনীটোত বিনিয়োগ অব্যাহত ৰখাৰ সংকেত দিছে ।

বিমানবন্দৰ, মেট্ৰ’ নেটৱৰ্ক, বন্দৰ আৰু জটিল আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ (চিআইএছএফ) আৰ্থিক ব্যয় ১৪১.৭৩ কোটি টকা । আনহাতে, নেপাল আৰু ভূটান সীমান্ত পহৰা দিয়াৰ দায়িত্বত থকা সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ (এছএছবি) ব্যয় ১৩৮.৮৮ কোটি টকা । ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীক (আইটিবিপি) ১১৬ কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ বিপৰীতে অভিজাত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীয়ে (এনএছজি) এই আঁচনিৰ অধীনত ৮৮.৬২ কোটি টকা লাভ কৰিছে ।

মন্ত্ৰী ৰায়ে জনোৱা মতে, আধুনিকীকৰণ কাৰ্যসূচীত এছাল্ট ৰাইফল, কৰ্ণাৰ শ্বট ব্যৱস্থাৰ সৈতে গ্লক পিষ্টল, আধুনিক অস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ, থাৰ্মেল ইমেজাৰ, পেচিভ নাইট ভিজন গগলছ, ইউএভি আৰু ড্ৰ’ন, নিৰাপদ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, হাইপাৰ-কনভাৰ্জড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ছাৰ্ভাৰ, নেটৱৰ্কিং সঁজুলি আৰু ডিজিটেল কমাণ্ড-এণ্ড-কণ্ট্ৰ'ল প্লেটফৰ্মৰ অন্তৰ্ভুক্তি সামৰি লোৱা হৈছে ।

মজলীয়া আৰু লঘু বুলেটপ্ৰুফ বাহন, বোমাৰ পৰা সুৰক্ষিত বাহন, চকাযুক্ত সমৰসজ্জিত প্লেটফৰ্ম, জৰুৰীকালীন উদ্ধাৰ অগ্নিনিৰ্বাপক টেণ্ডাৰ আৰু ইনফ্লেটেবল নাৱেৰে সজ্জিত কৰি সীমান্ত অঞ্চল, বনাঞ্চল আৰু বিদ্ৰোহী অঞ্চলকে ধৰি কঠিন ভূখণ্ডৰ মাজেৰে গতিশীলতা যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।

ৰায়ে কয়, "জোৱানসকলৰ সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবে চিএপিএফসমূহে বুলেট প্ৰতিৰোধী জেকেট, বেলিষ্টিক হেলমেট, সুৰক্ষামূলক ঢাল আৰু অন্যান্য ব্যক্তিগত সুৰক্ষা সঁজুলি লাভ কৰিছে । আনহাতে, বিশেষ ইউনিটসমূহক আইইডি প্ৰত্যাক্ৰমণ সঁজুলি, বোমা নিষ্কাশন ব্যৱস্থা, উদ্ধাৰ সঁজুলি আৰু কৌশলগত সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে । আধুনিক প্ৰশিক্ষণ সুবিধা, লজিষ্টিক আন্তঃগাঁথনি, আইচিটি ব্যৱস্থা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সুবিধাসমূহতো বিনিয়োগ কৰা হৈছে ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই হস্তক্ষেপে চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা, চোৰাংচোৱা তথ্য সংগ্ৰহ, যোগাযোগ আৰু দ্ৰুত সঁহাৰিৰ ক্ষমতা উন্নত কৰি চিএপিএফসমূহৰ কাৰ্যকৰী ফলপ্ৰসূতাক উন্নত কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে আধুনিকৃত সঁজুলি আৰু আন্তঃগাঁথনিয়ে ভাৰতৰ সীমান্তত পহৰা দিয়া, উত্তৰ-পূবত বিদ্ৰোহবিৰোধী অভিযান চলোৱা, বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত ৰাজ্যসমূহত নক্সালবিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা আৰু বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে বাহিনীসমূহৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰিছে । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে ক্ৰমে বিকশিত হৈ অহা ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ চিএপিএফসমূহ অধিক সাজু হৈছে ।

-ডেস্কৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত ৷

লগতে পঢ়ক :কণ্টেণ্টৰ নামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বানাক্ৰান্ত শিশুৰ ফটো-ভিডিঅ’, অসম আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশনা
লগতে পঢ়ক :বৰ্ষাকালীন অধিবেশনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কৌশল চূড়ান্ত কৰিবলৈ এনডিএৰ 'মংগল মিলন'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী

TAGGED:

COMPREHENSIVE MODERNISATION
NITYANAND RAI
CISF BSF CRPF SSB ITBP
CAPF
CENTRAL ARMED POLICE FORCES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.