নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন শ্বাহৰ ভাৰত ভ্ৰমণ : আঞ্চলিক অনিশ্চয়তাৰ মাজতে নতুন কৌশলগত সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱনা
সোমবাৰে বলেন্দ্ৰ শ্বাহে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ’ব ।
Published : November 21, 2026 at 3:35 PM IST
নতুন দিল্লী : দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী । এই আগন্তুক ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ; কিয়নো ই নতুন দিল্লী আৰু কাঠমাণ্ডুৰ মাজত এক নতুন ৰাজনৈতিক বুজাবুজি গঢ়ি তোলাৰ লগতে ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনৈতিক পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত গভীৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে বলেন্দ্ৰ শ্বাহে সোমবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিব । লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উপৰি পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰিব । এই ভ্ৰমণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো ২০২৩ চনত পুষ্প কমল দাহাল 'প্ৰচণ্ড' প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তেই নেপালৰ পৰা ভাৰতলৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ ভ্ৰমণ অনুষ্ঠিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা কোনো নেপালী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতক বাছি লোৱাটো এটা পৰম্পৰা যদিও, শ্বাহে তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিবেশনত যোগদান কৰিবলৈ নিউয়ৰ্কলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
সেয়েহে এই ভ্ৰমণে নতুন দিল্লী আৰু কাঠমাণ্ডুৰ মাজত এক নতুন ৰাজনৈতিক বুজাবুজি গঢ়ি তোলাৰ লগতে ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনৈতিক পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ হোৱা হেতুকে, নেপালৰ নতুন চৰকাৰখনৰ বৈদেশিক নীতিৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহ আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগীৰ ইংগিত জানিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে হ’বলগীয়া তেওঁৰ বৈঠকখনৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰখা হ’ব ।
নেপালত চলি থকা ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰজন্মগত পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত এই ভ্ৰমণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ বাবে নতুন দিল্লীয়ে দেশখনৰ নতুন নেতৃত্বৰ সৈতে এক গঠনমূলক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
নেপালৰ নতুন ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ পুনৰ সংযোগ
নেপালত সঘনাই চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ বাবে নীতিগত ধাৰাবাহিকতা আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পৰি আহিছে; এনে পৰিস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শ্বাহৰ উত্থানে দেশখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনক সূচাইছে ।
কাঠমাণ্ডুৰ প্ৰাক্তন মেয়ৰ বলেন্দ্ৰ শ্বাহে প্ৰতিষ্ঠানবিৰোধী ভাবমূৰ্তি লগতে নিকা শাসন, প্ৰশাসনিক দায়বদ্ধতা আৰু অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল । ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংঘটিত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পাছত তেওঁৰ চৰকাৰ ক্ষমতালৈ আহে । ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ প্ৰশাসনৰ পতন ঘটে ।
ভাৰতৰ বাবে এই নতুন নেতৃত্বৰ উত্থানে এক সুযোগ আৰু কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান— দুয়োটাই কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক পৰম্পৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা এজন নেতাৰ সৈতে নতুন দিল্লীয়ে এতিয়া এক কাৰ্যকৰী সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিব ।
প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে শ্বাহে ভাৰতক বাছি লোৱাটো এক উৎসাহজনক ইংগিত । যদিও তেওঁ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধিবেশনত অংশ ল’বলৈ নিউয়ৰ্কলৈ গৈছিল, চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত নৱেম্বৰ মাহৰ এই ভ্ৰমণটোৱেই হ’ব বিদেশত তেওঁৰ প্ৰথমটো দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচী ।
নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নেপালী প্ৰধানমন্ত্ৰীসকলে নিজৰ প্ৰথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাৰতক বাছি লোৱাৰ এক প্ৰতিষ্ঠিত পৰম্পৰা আছে যদিও এয়া বাধ্যতামূলক নহয় ।
উদাহৰণস্বৰূপে অলিয়ে ২০২৪ চনত চীন ভ্ৰমণ বাছি লৈছিল । শ্বাহৰ এই সিদ্ধান্তই ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ তেওঁৰ চৰকাৰখন আগ্ৰহী বুলি ইংগিত দিয়ে । কিন্তু নেপালে ইয়াক নিজৰ দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে ভাৰসাম্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ নীতি পৰিত্যাগ কৰা বুলি ধৰি লোৱাটো উচিত নহ’ব ।
মোদীৰ বাবে এই বৈঠকে শ্বাহৰ সৈতে ব্যক্তিগত সু-সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ লগতে তেওঁৰ চৰকাৰৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহ বুজি পোৱাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । আনহাতে, শ্বাহৰ বাবে ই ভাৰতৰ নেতৃত্বৰ ওচৰত নেপালৰ আশা-আকাংক্ষা আৰু উদ্বেগসমূহ পোনপটীয়াকৈ উপস্থাপন কৰাৰ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে । দুয়োপক্ষই বাস্তৱবাদী দৃষ্টিভংগী, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু ইখন দেশে সিখন দেশৰ ৰাজনৈতিক উদ্বেগসমূহৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতাৰে এই সম্পৰ্ক আগবঢ়াই নিব লাগিব ।
শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত এক নিয়মীয়া সংবাদমেলত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয়, "সকলো বিষয় আলোচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰা হ'ব । আমাৰ বাবে এয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্ৰমণ ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই ভ্ৰমণে “দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক লাভজনক সহযোগিতা আগবঢ়াই নিয়াৰ” এক সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা: দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ আধাৰ
অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা হৈছে ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ব্যৱহাৰিক আধাৰ । ভাৰত হৈছে নেপালৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ, আমদানিৰ প্ৰধান উৎস আৰু ৰপ্তানিৰ এক মুখ্য গন্তব্যস্থান । ২০২৫–২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য প্ৰায় ৯.৩৮ বিলিয়ন ডলাৰত উপনীত হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি নেপালৰ বাবে ভাৰত বিদেশী বিনিয়োগ, উন্নয়নমূলক সাহায্য, কৰ্মসংস্থাপন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰৱেশৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস ।
নেপালৰ স্থলভাগবেষ্টিত ভৌগোলিক অৱস্থানে দেশখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ বাবে ভাৰতীয় ভূখণ্ড, বন্দৰ আৰু পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনি ব্যৱহাৰ কৰাটো অপৰিহাৰ্য কৰি তুলিছে । সেয়েহে দক্ষ পৰিবহণ ব্যৱস্থা, শুল্ক প্ৰক্ৰিয়া আৰু পথ তথা ৰে'ল যোগাযোগ ব্যৱস্থা দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।
অৱশ্যে এই সম্পৰ্কত এক বৃহৎ বাণিজ্যিক ভাৰসাম্যহীনতা জড়িত হৈ আছে, কিয়নো ভাৰতলৈ নেপালৰ ৰপ্তানিতকৈ ভাৰতৰ পৰা আমদানিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি । শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণে এই উদ্বেগসমূহ দূৰ কৰাৰ লগতে নেপালৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰখনত বৈচিত্ৰ্য অনাৰ উপায় অন্বেষণ কৰাৰ এক সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । কৃষি, জলবিদ্যুৎ, পৰ্যটন, ঔষধ উদ্যোগ, উৎপাদন খণ্ড আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতীয় বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে নেপালে কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰিব পাৰিব আৰু উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব । আনহাতে, ভাৰতৰ বাবে শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক সংহতিয়ে নেপালৰ প্ৰধান অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰ হিচাপে ইয়াৰ স্থান অধিক সুদৃঢ় কৰিব আৰু ভাৰতীয় ব্যৱসায়সমূহৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব । জনসাধাৰণৰ আস্থা বজাই ৰখাৰ বাবে বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ সময়মতে ৰূপায়ণ অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব ।
যোগাযোগ আৰু আন্তঃগাঁথনি: নেপালৰ উন্নয়নমূলক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ
মোদী আৰু শ্বাহৰ মাজত হ’বলগীয়া আলোচনাত যোগাযোগ ব্যৱস্থাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ভাৰত আৰু নেপালে সীমান্তৱৰ্তী ৰে'ল সংযোগ, সংহত তালাচী চকী (integrated check posts), পথ, দলং আৰু পেট্ৰ’লিয়াম পাইপলাইন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।
ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গেৰে অতিৰিক্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান প্ৰৱেশ পথৰ অনুমতি দিয়াটো নেপালৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী । কাঠমাণ্ডুৱে লুম্বিনীৰ সমীপৰ ভৈৰাহাৱা আৰু পোখৰালৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান চলাচলৰ বাবে উন্নত সুবিধা বিচাৰিছে ।
ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কৰ অন্যতম সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰ হিচাপে শক্তি খণ্ডৰ সহযোগিতাই আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । নেপালত অপৰ্যাপ্ত অব্যৱহৃত জলবিদ্যুৎ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ লক্ষ্যসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত বিদ্যুৎ শক্তিৰ প্ৰয়োজন ।
দুয়োখন দেশে এক দীৰ্ঘম্যাদী কাঠামো গঢ়ি তুলিছে, যাৰ অধীনত নেপালে আগন্তুক এক দশকৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ ১০,০০০ মেগাৱাট পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ ৰপ্তানি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে । নেপালত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় কোম্পানীসমূহো জড়িত হৈ আছে, লগতে সীমান্তৱৰ্তী বিদ্যুৎ পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিও সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে ।
নেপালে ভাৰতলৈ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে বাংলাদেশলৈ বিদ্যুৎ ৰপ্তানি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ ফলত কাঠমাণ্ডুৱে বৈদেশিক মুদ্ৰা অৰ্জন কৰাৰ লগতে বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
বতৰৰ ক্ৰমাৎ অনিশ্চিত হৈ পৰা পৰিৱৰ্তনৰ মাজত দুয়োখন দেশকে জলবিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় তথ্যৰ আদান-প্ৰদান, বানৰ পূৰ্বাভাস, নদী ব্যৱস্থাপনা আৰু আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো অধিক শক্তিশালী সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন ।
মনোহৰ পাৰিকৰ প্ৰতিৰক্ষা অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ গৱেষক তথা নেপাল সম্পৰ্কীয় বিশেষজ্ঞ নিহাৰ আৰ নায়কে উল্লেখ কৰিছে যে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত নেপালত হোৱা ভয়াৱহ বান দুৰ্যোগৰ পটভূমিত শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণ অনুষ্ঠিত হৈছে । এই বিপৰ্যয়ত কমেও ১,৪৫৫ জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু ৫,২৮৫ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত নায়কে কয়, "পুনৰ্নিৰ্মাণৰ কামৰ বাবে নেপালক ৫-৬ বিলিয়ন ডলাৰৰ প্ৰয়োজন । আশা কৰা হৈছে যে ভাৰতে কমেও ২ বিলিয়ন ডলাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে । আন কোনো দেশে এতিয়ালৈকে আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা নাই ।"
ভাৰতৰ 'চুবুৰীয়া প্ৰথম' নীতি শক্তিশালীকৰণ
দক্ষিণ এছিয়াত হোৱা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত ভাৰতে চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
ভৌগোলিক অৱস্থান, ভাৰতৰ সৈতে থকা অৰ্থনৈতিক পাৰস্পৰিক নিৰ্ভৰশীলতা আৰু হিমালয়ৰ সীমান্তত থকা কৌশলগত গুৰুত্বৰ বাবে নেপালে এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে । ভাৰতৰ 'চুবুৰীয়া প্ৰথম' নীতিয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰে যে দেশখনৰ নিৰাপত্তা আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধি চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ স্থিৰতা আৰু উন্নয়নৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত ।
নেপালত চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক আৰু আন্তঃগাঁথনিমূলক অংশগ্ৰহণে ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কত এক ভূ-ৰাজনৈতিক দিশ সংযোগ কৰিছে ।
শ্বাহৰ এই ভ্ৰমণে এই বুজাবুজি অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত এক অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু সুস্থিৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
কাঠমাণ্ডুৰ নতুন ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ অধীনত ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনাতেই বলেন্দ্ৰ শ্বাহৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ গুৰুত্ব নিহিত হৈ আছে ।
দুয়োখন দেশৰ মাজত গভীৰ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক আৰু সভ্যতাগত সম্পৰ্ক আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যত এই পৰম্পৰাগত বান্ধোনসমূহক ব্যৱহাৰিক অৰ্থনৈতিক আৰু উন্নয়নমূলক সহযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ অধিক নিৰ্ভৰ কৰিব ।
পৰম্পৰাগত সংবেদনশীলতা আৰু অমীমাংসিত মতভেদসমূহৰ ব্যৱস্থাপনা
ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক থকাৰ পাছতো ভাৰত আৰু নেপালৰ মাজত মাজে-সময়ে কূটনৈতিক উত্তেজনা দেখা গৈছে । ১৯৫০ চনৰ শান্তি আৰু বন্ধুত্ব চুক্তিয়ে (Treaty of Peace and Friendship) দুয়োখন দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাঠামো প্ৰদান কৰি আহিছে, যিয়ে অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তাজনিত সহযোগিতা সহজ কৰি তুলিছে । অৱশ্যে সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক বাস্তৱতাৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ নেপালৰ ৰাজনৈতিক মহলৰ এটা অংশই সময়ে সময়ে এই চুক্তিখনৰ সংশোধন বিচাৰি আহিছে । ইয়াৰ উপৰি কাঠমাণ্ডুৱে বাণিজ্য আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা, মুক্ত সীমান্ত আৰু দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্কত দেখা দিয়া অসমতাক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
কালাপানী, লিপুলেখ আৰু লিম্পিয়াধুৰাক লৈ থকা সীমাবিবাদো আন এক সংবেদনশীল বিষয় হৈ আছে । নেপালে এই অঞ্চলসমূহক নিজৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ অংশ বুলি দাবী কৰে । আনহাতে, ভাৰতেও এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতি অটল ৰাখিছে । এই বিবাদে মাজে-সময়ে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু জাতীয়তাবাদী আৱেগৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
আন অমীমাংসিত বিষয়সমূহৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সেনাৰ গোৰ্খা ৰেজিমেণ্টত নেপালী নাগৰিকৰ নিযুক্তি অন্যতম, যিটো ২০২২ চনত ভাৰতৰ 'অগ্নিপথ' নিযুক্তি আঁচনি আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰে পৰা স্থগিত হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰি কেইবাটাও জলসম্পদ প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো মতভেদ আছে ।
কাঠমাণ্ডুৰ নতুন ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ অধীনত ভাৰত-নেপাল সম্পৰ্কক এক নতুন গতি প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনাতেই শ্বাহৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ গুৰুত্ব নিহিত হৈ আছে ।
"অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেপালৰ পৰা ভাৰতৰ যথেষ্ট আশা আছে ।" এই কথা উল্লেখ কৰি নায়কে কয়, "নেপালে এখন নতুন চৰকাৰ লাভ কৰাৰ বাবে ভাৰতে দেশখনৰ সৈতে সম্পৰ্ক নতুনকৈ গঢ়ি তোলাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"