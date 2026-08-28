ETV Bharat / opinion

নেপাল আৰু তিব্বতৰ বান : এই আকস্মিক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ আঁৰৰ কাৰণ কি ?

নেপালৰ আকস্মিক বানে সকলো ইতিমধ্যে ধুই নিছে ৷ হিমবাহৰ স্খলন অথবা গলনে যে এই বিপদ মাতি আনিছে, সেয়া নুই কৰিব নোৱাৰি ৷

NEPAL floods 2026
বান বিধ্বস্ত নেপালৰ নুৱাকোট জিলা (IANS)
author img

By C P Rajendran

Published : August 28, 2026 at 5:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

চলিত বৰ্ষৰ ২৬ আগষ্টৰ পুৱাটো নেপালৰ বাবে এটা ক’লা দিন আছিল ৷ লহেণ্ডে খোলা-ত্ৰিশূলী-নাৰায়ণী নদীৰ বক্ষত এক ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । তিব্বত(চীন) সীমান্তৰ ৰাসুৱাগাধিৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে অৱস্থিত হিমবাহ খহি আহি নাইবা হিমবাহযুক্ত হ্ৰদত বিস্ফোৰণ ঘটি এই আকস্মিক তথা বিধ্বংসী বানৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

কোনো কোনো স্থানত এই ঢৌ ৮-১০ মিটাৰ উঠা দেখা গৈছিল ৷ যাৰ ফলত মাত্ৰ ৩০ মিনিটৰ ভিতৰতে গালছিত ত্ৰিশূলী নদীৰ জলপৃষ্ঠ ৯ মিটাৰ আৰু মালেখুত ৭ মিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায় ৷ মুহূৰ্ততে এই বানে টাইমুৰে, ৰসুৱাগাধিৰ একাধিক অঞ্চল ছ্যাব্ৰুবেছিৰ একাংশ, মাইলুং, শান্তিবজাৰ, বেত্ৰাৱতী আদি স্থানসমূহ বুৰাই পেলায় । ইয়াৰ ফলত ১২টা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰ(যাৰ ফলত গ্ৰীডৰ পৰা উৎপাদিত ৪৩১.১ মেগাৱাট শক্তিৰ ক্ষতিসাধন), কমেও ১৯খন মটৰ চালিত দলং আৰু প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ বাট-পথ উছন হৈ পৰে ৷

নেপালৰ আকস্মিক বান পৰিস্থিতিৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই । হিমবাহৰ পৰা আকস্মিকভাৱে পানী নিৰ্গত হৈছিল নে নাই, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ অঞ্চলটোৰ উপগ্ৰহৰ ছবি আৰু শেহতীয়া বৰষুণৰ তথ্য ভালদৰে পৰীক্ষা কৰাটোৰো এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন আছে । প্ৰাথমিক অনুমান অনুসৰি, এই অঞ্চলত হোৱা ৪.৪ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই এই পৰিঘটনাৰ সূচনা কৰা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷ যাৰ ফলত হিমবাহ খহি খণ্ড-বিখণ্ড হৈ এই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

কিন্তু আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ (USGS)ৰ নতুন অধ্যয়নে এই অনুমানক নস্যাৎ কৰি এই পৰিঘটনাৰ পৰিৱৰ্তে পাহাৰত হোৱা হিমস্খলন আৰু শিল খহি পৰাটোক এই পৰিস্থিতিৰ মূল কাৰণ হিচাপে গণ্য কৰে ৷ বৰষুণ বা হিমবাহ গলি নিৰ্গত হোৱা পানীয়ে মাটি আৰু বৰফৰ তৰপটো অস্থিৰ কৰি পেলোৱাৰ ফলত হয়তো এই দুৰ্যোগৰ সূচনা হৈছিল ।

NEPAL floods 2026
২০২৬ ৰ ২৭ আগষ্টত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে লোৱা নেপালৰ স্যাপ্ৰু বেছিৰ ধ্বংসলীলাৰ ছবি (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

নেপাল ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, নেপাল-চীন সীমান্তৰ পৰা প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবে ৰাছুৱাগাধিত লহেণ্ডে নদীত পৰা ধ্বংসাৱশেষৰ ফলত এই ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে । হিমালয়ৰ ঠেক ভূখণ্ডই স্বাভাৱিকতে এনে ঘটনাৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে ।

NEPAL floods 2026
২০২৩ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে তোলা নেপালৰ এটা চিমেণ্ট কাৰখানাৰ ছবি (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

নেশ্ব’নেল ৰিম’ট চেন্সিং চেণ্টাৰ(NRSC)ৰ তথ্য অনুসৰি, এই দুৰ্যোগৰ উৎপত্তি তিব্বতৰ পাহাৰৰ পৰাই হৈছিল । ভাৰতীয় ভূমিকম্প নেটৱৰ্ক কেন্দ্ৰই ৰাছুৱা অঞ্চলৰ (অক্ষাংশ ২৮.০৭৬° উত্তৰ, দ্ৰাঘিমাংশ ৮৬.৪৯৪° পূব) ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত পুৱা ৮.২২ বজাত(ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) ৪.৯ প্ৰাবল্যৰ কম্পন অনুভূত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ৷ এই কম্পনৰ ফলতে হয়তো জিৰাক হিমবাহৰ স্খলন ঘটিছিল । ইয়াৰ পিছত ঠেক পাহাৰীয়া উপত্যকাটোৰ নিম্নাংশত বৰফ আৰু শিলৰ বিশাল হিমস্খলনে সাময়িকভাৱে নদীখনৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰবাহত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ।

NEPAL floods 2026
২০২৬ চনৰ ২৭ আগষ্টত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে তোলা নেপালৰ এটা চিমেণ্ট কাৰখানাৰ অৱশিষ্ট অংশৰ ছবি (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

ইয়াৰ পিছত ত্ৰিশূলী নদীৰ উপত্যকাটোলৈ পানী, বোকা, শিল আৰু ধ্বংসাৱশেষ কঢ়িয়াই অনা এক ভয়াৱহ তথা ক্ষন্তেকীয়া বানে ব্যাপক ধ্বংসলীলাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । উপগ্ৰহৰ চিত্ৰৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানীসকলে কৰা বিশ্লেষণে নিশ্চিত কৰিছে যে হিমবাহৰ স্খলন হোৱাৰ পিছত বৰফ আৰু শিলৰ টুকুৰাবোৰ খহি আহি এই বান পৰিস্থিতিৰ সূচনা কৰিছিল । এনেবোৰ পৰিঘটনাক প্ৰায়ে ‘গ্লেচিয়াল লেক আউটবাৰ্ষ্ট ফ্লাডছ’ (GLOF) হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হয় ৷ বিশেষকৈ ভূমিস্খলনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ দ্বাৰা গঠিত এটা হ্ৰদ এই বিস্ফোৰণৰ অন্যতম কাৰক আছিল ৷ ২০২৪ চনৰ আৰম্ভণিতে নেপালত একেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এক ভাবুকি : বিপদত ‘তৃতীয় মেৰু’

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে হিন্দু কুশ-হিমালয় অঞ্চলৰ হিমবাহবোৰ দ্ৰুতগতিত গলিবলৈ ধৰিছে । হিমালয়ক বিশ্বৰ "তৃতীয় মেৰু" বুলি জনা যায় কাৰণ ইয়াত আৰ্কটিক আৰু এণ্টাৰ্কটিকাৰ বাহিৰেও বৰফৰ সৰ্বাধিক মজুত আছে । উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৰফৰে আবৃত শিল, মাটি আৰু বৰফৰ তৰপবোৰ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত হঠাতে ধ্বংসাৱশেষৰ প্ৰবাহ আৰম্ভ হয় ।

এয়া কোনো বিচ্ছিন্ন পৰিঘটনা নহয় । ২০২১ চনত উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী সংঘটিত হোৱা দুৰ্যোগ, ছুইজাৰলেণ্ডত হিমবাহ ধ্বংসৰ ফলত ব্লেটেন গাঁও ধ্বংস আৰু ২০২৩ চনত জৰ্জিয়াৰ এখন পাহাৰীয়া ৰিজ’ৰ্টত হোৱা ভূমিস্খলনত ৩৩ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ এই সকলোবোৰেই হিমবাহৰ বিশ্বব্যাপী পশ্চাদপসৰণ ​​ত্বৰান্বিত হোৱাৰ সাক্ষী ।

NEPAL floods 2026
২০২৪ চনৰ ১৯ ​​এপ্ৰিলত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে তোলা ছবিখনত নেপালৰ ত্ৰিশূলী নদীৰ ওপৰত সজা এখন দলং আৰু কাষতে থকা এটা অট্টালিকা (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

এনে দুৰ্যোগ ৰোধ কৰাৰ কিবা উপায় আছেনে ?

ছুইজাৰলেণ্ডৰ হিমবাহ স্খলনৰ সময়তো আগতীয়া সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে সময় থাকোতেই মানুহক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ যাৰ ফলত কোনো ধৰণৰ জীৱন বা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱা নাছিল । বৰ্তমানৰ আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে নদীৰ জলস্তৰ, প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ভূমিকম্পীয় কাৰ্যকলাপ বাস্তৱ সময়ত নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায় ৷ যাৰ ফলত আগতীয়াকৈ প্ৰয়োজনীয় সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিব পাৰি ৷

কিন্তু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্যয়, উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে । ইয়াৰ ইতিবাচক দিশটো এয়ে যে ‘সেউজ জলবায়ু পুঁজি’ য়ে যোৱা বছৰ নেপালৰ নিৰীক্ষণ আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷

NEPAL floods 2026
২০২৩ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে লোৱা নেপালৰ স্যাপ্ৰু বেছিৰ ছবি (Satellite image ©2026 Vantor via AP)

আগতীয়া দুৰ্যোগৰ আশংকাৰ বাহিৰেও আন এটা গম্ভীৰ চিন্তা আছে, সেয়া হৈছে - পানীৰ উপলব্ধতা । এই হিমবাহবোৰে সমগ্ৰ নেপাল, ভাৰত, পাকিস্তান, চীনৰ দৰে দেশসমূহৰ কোটি কোটি লোকক খোৱাপানী যোগান ধৰা প্ৰধান নদীসমূহক খাদ্য যোগান ধৰে । হিমবাহৰ গলনাংকই প্ৰথমাৱস্থাত নদীৰ গতি বৃদ্ধি কৰিলেও হিমবাহ সংকুচিত হোৱাৰ লগে লগে খৰালি সময়ত পানীৰ যোগান ব্যাপক মাত্ৰাত হ্ৰাস পাব পাৰে ।

যাৰ একমাত্ৰ স্থায়ী সমাধান হ’ল সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমন দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস কৰা, আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থাত বিনিয়োগ কৰা আৰু দুৰ্বল পাহাৰীয়া অঞ্চলত কঠোৰ নিৰীক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা । যদিও এনে ব্যৱস্থাই দুৰ্যোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, তথাপিও সময় থাকোতেই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে ।

(বিঃদ্ৰুঃ এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ নিজৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামতক প্ৰতিফলিত নকৰে।)

লগতে পঢ়ক: নেপাল-তিব্বত সীমান্তৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ চীনৰ পৰ্যালোচনা

TAGGED:

নেপালৰ বান পৰিস্থিতি
ত্ৰিশূলী নদীৰ বান
GLOF
নেপালৰ জলপ্ৰলয়
NEPAL FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.