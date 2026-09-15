ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস : আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণত অভিযন্তাৰ ভূমিকা আৰু প্ৰত্যাহ্বান
প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস পালন কৰা হয় জানেনে ? ৰূপজ্যোতি গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 15, 2026 at 2:09 PM IST
কলিয়াবৰ : অভিযন্তাসকল হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ সমাজৰ প্ৰগতি আৰু বিকাশৰ আঁৰত থকা অখ্যাত নায়ক । তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনী ধাৰণা, সমস্যা সমাধানৰ সামৰ্থ আৰু কাৰিকৰী দক্ষতাই এক উন্নত ভৱিষ্যতৰ আধাৰ স্থাপন কৰে । অভিযন্তাসকল অৱদানক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবেই প্ৰতি বছৰে ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা সমগ্ৰ দেশতে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযন্তা দিৱস পালন কৰা হয় ।
আধুনিক ভাৰতৰ খনিকৰ, ভাৰতৰত্ন মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ পবিত্ৰ জন্মদিন উপলক্ষে এই বিশেষ দিৱসটি পালন কৰা হয় ৷ এই দিনটো কেৱল অতীতৰ গৌৰৱ গাথাত আবদ্ধ থকাৰ দিন নহয়, বৰঞ্চ বৰ্তমানৰ প্ৰযুক্তি-নিৰ্ভৰ সময়ত আমাৰ অভিযান্ত্ৰিক সমাজৰ ভূমিকা আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহক লৈ আত্মবিশ্লেষণ কৰাৰ এক সুযোগ ।
প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে অভিযান্ত্ৰিক ডিগ্ৰী লাভ কৰি ওলাই আহে যদিও বৰ্তমানৰ পৰিৱৰ্তনশীল সময়ত এই যাত্ৰা কেৱল এটা ডিগ্ৰী বা ব্যক্তিগত সংস্থাপনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে । দেশৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ’ব পৰাকৈ আমাৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা আৰু মানসিকতাক পুনৰ মূল্যায়ন কৰাৰ এয়া উপযুক্ত সময় ।
- দূৰদৰ্শী অভিযন্তা মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ জন্ম
মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়, যাক 'ছাৰ' এমভি বুলিও জনা যায় ৷ ১৮৬১ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত কৰ্ণাটকৰ মুদ্দেনাহাল্লি নামৰ গাঁৱত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল । চিক্কাবাল্লাপুৰত তেওঁ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰি মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ত কলা শাখাত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অসামৰিক অভিযান্ত্ৰিক বিদ্যাত ডিপ্লোমা লাভ কৰিবলৈ পুণেৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে ।
শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত বিশ্বেশ্বৰায়ে এগৰাকী অভিযন্তা হিচাপে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । তেওঁ তেতিয়াৰ বোম্বাই চৰকাৰৰ পৰা সহকাৰী অভিযন্তা হিচাপে নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰি এক উল্লেখযোগ্য কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ।
বিশ্বেশ্বৰায়ৰ কৃতিত্ব অপৰিসীম । ১৯১২ চনৰ পৰা ১৯১৮ চনলৈ মহীশূৰৰ দিৱান হিচাপে তেওঁ মহীশূৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ৰাজা সগৰা বান্ধ নিৰ্মাণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ডেক্কান মালভূমি জলসিঞ্চন প্ৰণালী স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ অৱদান উল্লেখযোগ্য ।
তেওঁৰ আন এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কাৰ হৈছে পানীৰ প্ৰবাহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ স্বয়ংক্ৰিয় দুৱাৰ থকা খণ্ড প্ৰণালী । যাৰ দ্বাৰা ভাৰতত পানী ব্যৱস্থাপনাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল । তেওঁ হায়দৰাবাদৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বান সুৰক্ষা প্ৰণালীয়ে দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনাত তেওঁৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ।
তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগসমূহৰ ভিতৰত আছে মহীশূৰ চাবোন কাৰখানা, বেংগালুৰু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ষ্টেট বেংক অফ মহীশূৰ, মহীশূৰ আইৰণ এণ্ড ষ্টীল ৱৰ্কচ আৰু চৰকাৰী অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় ।
অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰত মোক্ষগুণ্ডম বিশ্বেশ্বৰায়ৰ অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে ১৯৫৫ চনত ভাৰত চৰকাৰে সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান 'ভাৰত ৰত্ন'ৰে তেওঁক সন্মানিত কৰে । ৰজা পঞ্চম জৰ্জে তেওঁক ব্ৰিটিছ নাইটহুড প্ৰদান কৰে । অসামৰিক অভিযন্তা প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা স্বীকৃত 'ছাৰ' উপাধিও তেওঁ লাভ কৰে ।
- আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণত অভিযন্তাৰ ভূমিকা :
আজিৰ একবিংশ শতিকাৰ ডিজিটেল ভাৰতৰ ভেটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে অভিযন্তাসকলৰ মেধাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত । সুউচ্চ অট্টালিকা, দলং, পথ পৰিবহণ আদিৰ দৰে আন্তঃগাঁথনি বিকাশ, যোগাযোগ বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা ৫জি (5G) সংযোগ, চন্দ্ৰযান বা মংগলযানৰ দৰে মহাকাশ অভিযানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ জীৱন সহজ কৰি তোলা ডিজিটেল লেনদেনলৈকে - প্ৰতিটো খোজতে আমাৰ অভিযন্তাসকলৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য ।
তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনী শক্তিয়ে ভাৰতক বিশ্বৰ দৰবাৰত এক শক্তিশালী প্ৰযুক্তিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ 'স্কিল গেপ' আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ অভাৱ অভিযন্তাসকলৰ মাজত সততে পৰিলক্ষিত হয় ।
অভূতপূৰ্ব আভিযান্ত্ৰিক সফলতাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক আৰু উদ্যোগখণ্ডৰ মাজত এক ডাঙৰ ব্যৱধান বা 'স্কিল গেপ' (Skill Gap) প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে । ডিগ্ৰীধাৰী যুৱক-যুৱতীসকলৰ এক বুজন অংশই আজি উপযুক্ত সংস্থাপন লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ল - পুথিগত বিদ্যা আৰু নম্বৰকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা, য’ত বাস্তৱ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱহাৰিক জ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তাৰ চৰম অভাৱ ঘটে ।
নতুন প্ৰত্যাহ্বান বা সমস্যা সমাধানৰ কৌশল আয়ত্ত নকৰাকৈ কেৱল ডিগ্ৰী লৈ ওলাই অহাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকল উদ্যোগখণ্ডৰ আধুনিক প্ৰতিযোগিতাত পিছপৰি ৰৈছে ।
- গোলকীয় বজাৰ আৰু উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ আহ্বান :
বৰ্তমানৰ ক্ষিপ্ৰ পৰিৱৰ্তনশীল গোলকীয় বজাৰত বৰ্তি থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ অভিযন্তাসকলে পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰ পৰা ওলাই আহি নতুন প্ৰযুক্তিসমূহ আয়ত্ত কৰাটো অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে । বৰ্তমান বিশ্ব বজাৰ পৰিচালিত হৈছে কেইটামান বিশেষ ক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা, যেনে - কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence), ডাটা ছায়েন্স (Data Science), কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং (Quantum Computing) ৷ এই আধুনিক প্ৰযুক্তিসমূহৰ ওপৰত দখল নাথাকিলে অনাগত দিনত বিশ্বমানৰ প্ৰতিযোগিতাত টিকি থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব ।
জলবায়ু সংকট আৰু সেউজ প্ৰযুক্তিৰ দায়িত্বও অভিযন্তাসকলৰেই । গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এই ভয়ংকৰ সংকটকালত সমগ্ৰ বিশ্বই এতিয়া বহনক্ষম উন্নয়নৰ (Sustainable Development) বিকল্প বিচাৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিযন্তাসকলৰ কান্ধত আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব ন্যস্ত হৈছে ৷
পৰিৱেশৰ ক্ষতি নকৰাকৈ দেশক প্ৰগতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ 'সেউজ প্ৰযুক্তি' (Green Technology)-ৰ বিকাশ ঘটোৱাটো জৰুৰী । নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰদূষণমুক্ত উদ্যোগ গঢ়ি তোলাটোৱেই হ’ব লাগিব আধুনিক অভিযন্তাৰ অন্যতম মূল ব্ৰত ।
লক্ষ্যৰ পৰিৱৰ্তন আৰু থলুৱা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়টোও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । কেৱল বহুজাতিক কোম্পানীত মোটা অংকৰ দৰমহা লোৱাটোৱেই অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ শেষ লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে । ছাৰ এম. বিশ্বেশ্বৰায়ৰ কৰ্মমুখী আদৰ্শ অনুসৰণ কৰি আমাৰ অভিযন্তাসকলে দেশৰ শিপাৰ সৈতে জড়িত থকা জলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে থলুৱা প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন কৰাত মনোনিৱেশ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।
অসমৰ দৰে কৃষিপ্ৰধান দেশ এখনত তলৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ আধুনিকীকৰণ অতি জৰুৰী :-
- গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিকাশ : গাঁৱৰ থলুৱা শিল্প আৰু অৰ্থনীতিক প্ৰযুক্তিৰে চহকী কৰা ।
- প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ প্ৰতিৰোধ : অসমৰ বানপানী, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খৰাং আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান প্ৰদূষণৰ দৰে সমস্যাৰ স্থায়ী বৈজ্ঞানিক সমাধান উলিওৱা ৷
- কৃষিখণ্ডৰ আধুনিকীকৰণ : খেতিয়কসকলৰ কায়িক শ্ৰম লাঘৱ কৰিব পৰাকৈ সুলভ আৰু থলুৱা সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰা ।
এই পবিত্ৰ দিৱসৰ শুভ ক্ষণত চৰকাৰ, শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগখণ্ডই সন্মিলিতভাৱে নৱপ্ৰজন্মক কেৱল ডিগ্ৰীধাৰী অভিযন্তা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্বমানৰ উদ্ভাৱক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সংকল্প ল'ব লাগে । পাঠ্যক্ৰমসমূহক উদ্যোগখণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খুৱাই ব্যৱহাৰিক শিক্ষাক প্ৰাধান্য দিব লাগিব ।
ছাৰ বিশ্বেশ্বৰায়ৰ কৰ্মমুখী মনোভাৱ আৰু দেশপ্ৰেমক সাৰোগত কৰি আমাৰ অভিযন্তাসকলে আগুৱাই গ’লেহে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঠনৰ যাত্ৰা অধিক গতিশীল আৰু সাৰ্থক হৈ উঠিব ।
বিঃদ্ৰঃ : বিভিন্ন উৎসৰ পৰা যুগুতোৱা তথ্যৰ আধাৰত এই প্ৰতিবেদন ৷