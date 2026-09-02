কামিহাঁড় ভাগিছে দেশৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ, নিস্তব্ধ বেংক, ধনদাতা মহাজনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন
দেশৰ ২৯ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ২০,০০০ পৰিয়ালক সামৰি নাবাৰ্ডৰ সমীক্ষা ৷ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক ৰুঢ় বাস্তৱ পোহৰলৈ আহিছে সমীক্ষাত ৷
Published : September 2, 2026 at 9:28 PM IST
লেখক- চি আৰ সুকুমাৰ
আজি ভাৰতৰ যিকোনো গাঁৱলৈ গৈ মন দি শুনিলে এক ৰুঢ় বাস্তৱৰ প্ৰতিচ্ছবি চকুৰ আগত ভাহি উঠে ৷ বেংকৰ শাখাবোৰ নিস্তব্ধ, ধনদাতাৰ ঘৰত প্ৰচুৰ ভিৰ । কৃষকে চুবুৰীয়াৰ পৰা ধাৰ ল’বলগীয়া হৈছে । পৰিয়ালসমূহে এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণ দিবলগীয়া হৈছে । সাঁচি ৰখা ধন প্ৰায় শেষ হৈ গৈছে ।
এয়া কেৱল এখন গাঁৱৰ কাহিনী নহয় । ২০২৬ চনৰ গ্ৰীষ্মকালীন ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কাহিনী এয়া ৷ এইবোৰ কথা ৰাজনীতিবিদ বা কৰ্মীয়ে কোৱা নাই, বৰঞ্চ কৃষি আৰু গ্ৰাম্য ভাৰতৰ চৰকাৰৰ সৰ্ববৃহৎ উন্নয়ন বেংক নাবাৰ্ডে কৰা সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই কাহিনীবোৰ ৷
এই সমীক্ষা ২৯ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ২০,০০০ পৰিয়ালক সামৰি কৰা হৈছিল ৷ এই সমীক্ষা দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিক, প্ৰতিজন নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু প্ৰতিজন বেংকাৰৰ বাবে এক জাগৰণৰ আহ্বান ।
সমীক্ষাত কি পোৱা গৈছে: চাৰিটা গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত তিনিটা পৰিয়ালে একোৱেই পোৱা নাই
২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত কৰা নাবাৰ্ডৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু আৱেগৰ দ্বাদশ ৰাউণ্ডৰ সমীক্ষাত এটা সহজ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে এবছৰৰ আগৰ তুলনাত আজি আপোনাৰ আয় বেছি নে ? ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা পোৱা সঁহাৰি আছিল চাঞ্চল্যকৰ । প্ৰতি ১০০ ঘৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৭ টা পৰিয়ালেহে কয় যে তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধি হৈছে ।
২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নাবাৰ্ডে এই সমীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এই সংখ্যা আটাইতকৈ কম । গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ আধাতকৈ অধিক পৰিয়ালে—১০০ টাৰ ভিতৰত ৫২ টা পৰিয়ালে কয় যে তেওঁলোকৰ আয় অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । ১০০ জনৰ ভিতৰত আন ২০ জনে কয় যে তেওঁলোকৰ আয় প্ৰকৃততে হ্ৰাস পাইছে ।
সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে: প্ৰতি চাৰিটা গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত তিনিটা অৰ্থনৈতিকভাৱে হয় স্থবিৰ হৈ আছে নহয় পিছুৱাই গৈছে । বছৰ বছৰ ধৰি অৰ্থনৈতিক বিকাশ উদযাপন কৰি অহা দেশখনত এয়া এক অতি ৰুঢ় বাস্তৱ ।
পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ আহিছে । ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰতি ১০০ টা গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত ৪২ টা পৰিয়ালে অধিক আয়ৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহলৈকে এই সংখ্যা মাত্ৰ ২৭ লৈ হ্ৰাস পাইছিল । পৰিৱৰ্তনৰ দিশ স্পষ্ট আৰু ই ভুল দিশত গতি কৰিছে ।
আয় কিয় কমিছে ? বৰষুণ আৰু মূল্যবৃদ্ধি
ইয়াৰ কাৰণ বিচাৰি পোৱাটো টান নহয় । এইবাৰৰ বাৰিষা অতি পৰিৱৰ্তনশীল হৈ আহিছে । ২০২৬ চনৰ জুন মাহত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিকতকৈ ৩৩% কম আছিল । জুলাইৰ আৰম্ভণিলৈকে কিছু উন্নতি ঘটিছিল যদিও পূব আৰু উত্তৰ-পূব অঞ্চলত এতিয়াও স্বাভাৱিকতকৈ ৩৭% হ্ৰাস পাইছিল । সমগ্ৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ পানী জলাশয়সমূহ যোৱা বছৰৰ এই সময়ত ৩৬% নিম্ন স্তৰৰ তলত আছিল ।
খাৰিফ অঞ্চল—গ্ৰীষ্মকালীন মূল শস্য—এবছৰৰ আগৰ তুলনাত ২১% কম আছিল । বৰষুণ নাথাকিলে কৃষকৰ আয় কমি যায় । উপাৰ্জন কমিলে গাঁৱৰ সকলোৰে উপাৰ্জন হ্ৰাস পায়— দোকানী, শ্ৰমিক, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী, পৰিবহণ শ্ৰমিক সকলো প্ৰভাৱিত হয় ।
তদুপৰি মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে । বৃদ্ধি পাইছে ইন্ধনৰ দাম । বৃদ্ধি পাইছে সাৰৰ দাম । বিশ্বই উত্তেজনা আৰু অশান্তিৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে— দূৰৈৰ দেশসমূহৰ যুদ্ধই সকলোতে দাম বৃদ্ধি কৰি আছে, আৰু ভাৰতীয় গাঁওসমূহ এই শক্তিসমূহৰ পৰা মুক্ত নহয় । দৈনন্দিন খৰচ অধিক বৃদ্ধি পাইছে, শস্যৰ পৰা কম টকা উপাৰ্জন হৈছে: ২০২৬ চনত এটা গাঁৱৰ পৰিয়ালৰ বাস্তৱতা এয়া ।
পৰিয়ালবোৰে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰি আছে: অধিক খৰচ, কম সঞ্চয়, বেলেগ বেলেগ ঋণ
যেতিয়া আয় নাবাঢ়ে তেতিয়া পৰিয়ালে খৰচ কৰ্তন কৰি পৰিচালনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । কিন্তু যেতিয়া খৰচ কৰা প্ৰতিটো টকাৰ আধাতকৈ অধিক ধন কেৱল খাদ্যই হয়, তেতিয়া কিমান খৰচ কৰিব পাৰে তাৰ এটা সীমা থাকে ।
সমীক্ষাটোত দেখা গৈছে যে গ্ৰাম্য পৰিয়াল এটাৰ মাহিলী আয়ৰ প্ৰায় দুই তৃতীয়াংশই প্ৰত্যক্ষ ব্যৱহাৰত ব্যয় কৰা হয়—খাদ্য, ইন্ধন, কাপোৰ আৰু দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী । ফলত জমা বুলিবলৈ প্ৰায় একোৱেই বাকী নাথাকে ।
সঞ্চয় শূন্য হৈ পৰিছে । এই বছৰ প্ৰতি ১০০ টা গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৮ টা পৰিয়ালেহে অধিক সঞ্চয় কৰাৰ কথা জনাইছে—এই সমীক্ষাত এতিয়ালৈকে এয়া সৰ্বনিম্ন সংখ্যা । মানুহে সঞ্চয় কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ সঞ্চয় কৰিবলৈ নোজোৰে । তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰা সকলো খৰচ কেৱল পৰিয়ালক খুৱাবলৈ আৰু জীয়াই থকাৰ বাবেহে খৰচ কৰিছে ।
ধনদাতাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন: বেংকিং ব্যৱস্থাৰ বাবে এক ৰেড এলাৰ্ট
এইখিনিতে কাহিনীটো সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় হৈ পৰে ৷ কেৱল গ্ৰাম্য পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, তেওঁলোকক সেৱা আগবঢ়োৱা বেংকিং ব্যৱস্থাটোৰ বাবেও ই চিন্তনীয় । যেতিয়া সময় কঠিন হয় আৰু পৰিয়ালবোৰে টকা ধাৰলৈ ল’বলগীয়া হয় ৷ তেতিয়া তেওঁলোক ক’লৈ যায় ? নিশ্চয় বেংকলৈ যোৱাটো ভাল হ’ব—য’ত সুতৰ হাৰ নিয়ন্ত্ৰিত হয়, চৰ্তসমূহ ন্যায্য আৰু ঋণ লোৱাসকলক আইনগতভাৱে সুৰক্ষিত কৰা হয় । কিন্তু সেয়া হোৱা নাই ।
নাবাৰ্ডৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি কেৱল বেংক আৰু অন্যান্য নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লোৱা গ্ৰাম্য পৰিয়ালসমূহৰ অংশ ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ৫৮%ৰ পৰা ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত মাত্ৰ ৫১% লৈ হ্ৰাস পাইছে— অৰ্থাৎ মাত্ৰ আঠ মাহৰ ভিতৰতে এই সংখ্যা সাত শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
বাকী ঋণ লোৱাসকল ক’লৈ গৈছে ? তেওঁলোকে ধনদাতা, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ গৈছে—যি বেংক বা নিয়ন্ত্ৰকৰ সুৰক্ষাৰ বাহিৰত । প্ৰতি ১০০ জনৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৪ জন গ্ৰাম্য ঋণগ্ৰহণকাৰীয়েই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অনানুষ্ঠানিক উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
ইয়াৰে অধিকাংশই বন্ধু-বান্ধৱ আৰু আত্মীয়ৰ পৰা ঋণ লৈছে যদিও ১০০ ৰ ভিতৰত ৬ জনেই পোনপটীয়াকৈ ধনদাতাৰ ওচৰলৈ গৈছে । ১০০ জনৰ ভিতৰত আন ২৫ জনেই বেংক আৰু ধনদাতা উভয়ৰে পৰা একেলগে ঋণ লৈছে—এয়া এক বিপজ্জনক সংমিশ্ৰণ ।
এই বিষয়টো কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ? ইয়াৰ কাৰণ সেই ধনৰ মূল্য । ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত অনানুষ্ঠানিক ঋণৰ গড় সুতৰ হাৰ বছৰি ১৭.৭৭% ৷ ইয়াক বেংকৰ কৃষি ঋণৰ সুতৰ হাৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে বেছিভাগ কৃষকৰ বাবে বছৰি প্ৰায় সুতৰ হাৰ ৭–৯ শতাংশ ৷
যেতিয়া এটা পৰিয়ালে চিকিৎসা জৰুৰীকালীন অৱস্থা বা কন্যাৰ বিয়াৰ বাবে ১৭.৭৭% হাৰত ঋণ লয়, তেতিয়া সেই ঋণ সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যাব পাৰে । এবাৰ শস্য বেয়া হ’লে সেই পৰিয়ালটো হয়তো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হৈ উঠিব নোৱাৰে ।
এইটো কেৱল সেই পৰিয়ালটোৰ বাবেই সমস্যা নহয় । বেংকৰ বাবেও সমস্যা । অধিক সংখ্যক গ্ৰাম্য ঋণগ্ৰহণকাৰীয়ে আনুষ্ঠানিক ঋণ পৰিত্যাগ কৰি ব্যয়বহুল অনানুষ্ঠানিক ঋণত ডুব যোৱাৰ লগে লগে শেষত তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ বেংক ঋণ পৰিশোধ কৰাত ব্যৰ্থ হয় । ফলত ধনদাতাৰ দুৱাৰত থিয় হৈ থকা এজন দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ঋণ লোৱা ব্যক্তি বেংকৰ চকুত বেয়া হৈ পৰে ।
আমাৰ বেংকৰ কথা কি ক’ব ? আগন্তুক সময়ৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছেনে ?
ভাৰতৰ বেংকসমূহ বৰ্তমান কাগজে-কলমে ভালেই দেখা গৈছে—এটা দশকৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত দুৰ্বল ঋণৰ অনুপাত সৰ্বনিম্ন । কিন্তু এই সকাহ হয়তো বিভ্ৰান্তিকৰ হ’ব পাৰে । কৃষকৰ আয় কমি যোৱাৰ পৰা বেংকৰ ঋণ দুৰ্বল হোৱাৰ মাজত সদায় সময়ৰ ব্যৱধান থাকে । সেই সময়ৰ বিৰতি—সাধাৰণতে এবছৰৰ পৰা দুবছৰলৈকে—অৰ্থাৎ ২০২৭ চনলৈকে বেংকৰ বেলেন্স শ্বীটত প্ৰকৃত চাপ প্ৰতিফলিত নহ’বও পাৰে ।
ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ অতি দুৰ্গম অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়োৱা সমবায় বেংকসমূহ ইতিমধ্যে গুৰুতৰ সমস্যাত পৰিছে । যোৱা বছৰ সংসদত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ দেশৰ ৪০০ ৰো অধিক সমবায় বেংকে মাত্ৰ তিনি বছৰত ৭,৩২৬ কোটিতকৈ অধিক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
সৰু গাঁৱৰ এজন দুখীয়া কৃষক শস্য ঋণৰ বাবে এইবোৰ বেংকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । যদি এই বেংকবোৰ দুৰ্বল হয় বা ভাঙি যায়, তেন্তে অতি দুৰ্বল গ্ৰাম্য ঋণগ্ৰহণকাৰীক ঋণ দিবলৈ কোনো নাথাকিব । তেতিয়া ধনদাতাসকলেই হৈ পৰিব একমাত্ৰ আশ্ৰয়, অৱশ্যে শেষ উপায় নহয় ।
সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে কি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন ?
প্ৰথমতে, বেংকসমূহ – বিশেষকৈ সমবায় বেংকসমূহ আৰ্থিকভাৱে শক্তিশালী আৰু সততাৰে পৰিচালিত হ’ব লাগিব । শাসন সংস্কাৰ ৰৈ থাকিব নোৱাৰে । সুস্থ বেংকিং নীতিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাত পৰিচালিত সমবায় বেংক এটা হ’বলৈ অপেক্ষা কৰি থকাটো এক দুৰ্যোগ ।
দ্বিতীয়তে, কৃষকসকলক সস্তীয়া, সহজ আৰু দ্ৰুত ঋণ প্ৰদান কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগে । চৰকাৰৰ ক্ৰেডিট টাৰ্গেট কাগজত আকৰ্ষণীয়, কিন্তু যদি কোনো দুৰ্গম গাঁৱৰ এজন কৃষকে ৰিম কাগজ-পত্ৰ আৰু ডজন ডজন শাখা ভ্ৰমণ নকৰাকৈ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে সেই কাগজৰ টাৰ্গেটবোৰ অৰ্থহীন ।
তৃতীয়তে, চৰকাৰে বাৰিষাৰ অভাৱক গুৰুত্বসহকাৰে ল’ব লাগে, কেৱল কৃষি জৰুৰীকালীন অৱস্থা হিচাপে নহয়, অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা হিচাপেও ল’ব লাগে । শস্য বীমাৰ ধন ক্ষিপ্ৰতাৰে দিব লাগে । ইনপুট ৰাজসাহায্য কৃষকৰ ওচৰলৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে পোৱা উচিত । খৰাং ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাসমূহত শীঘ্ৰে গ্ৰাম্য নিয়োগ আঁচনি আৰম্ভ কৰিব লাগে ।
গাঁওখনে আমাক কি কৈছে আমি শুনিছোঁ নে ?
ভাৰতে দৰ্শনীয় বিকাশ, জিডিপি বৃদ্ধি আৰু দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত অৰ্থনীতিৰ কাহিনী ক’বলৈ ভাল পায় । সেই কাহিনীটো সঁচা—কিন্তু গোটেই কাহিনীটো সঁচা নহয় । নাবাৰ্ডৰ সমীক্ষাই বেলেগ কাহিনী কয়: গ্ৰাম্য ভাৰতৰ এখন গাঁৱত চাৰিটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত তিনিটা পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ আছে, য’ত ধনদাতাসকল উভতি আহিছে, য’ত বেংকসমূহক নিৰৱে পৰিত্যাগ কৰা হৈছে আৰু হয়তো ইতিমধ্যে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়িক মহলাৰ পৰা বহু দূৰত পথাৰ আৰু গাঁৱত দুৰ্বল ঋণৰ পৰৱৰ্তী ঢৌৱে কোবাই আছে ।
গাঁওখনে চৰকাৰী তথ্য বিচৰা নাই । ই প্ৰকৃততে হাত আগবঢ়োৱা বেংকিং ব্যৱস্থাৰ পৰা ন্যায্য ঋণ, সৎ শাসন, সময়মতে সকাহ, আৰু মৌলিক সন্মান বিচাৰিছে । আজি যদি আমি এই সংকেতবোৰক আওকাণ কৰো, তেন্তে কাইলৈ আমি মানুহৰ দুখ-কষ্ট আৰু ছিন্নভিন্ন বেলেন্স শ্বীটত গধুৰ মূল্য দিব লাগিব ।
(অস্বীকাৰ: এই লেখাত প্ৰকাশ কৰা মতামতসমূহ লেখকৰ । ইয়াত প্ৰকাশ কৰা তথ্য আৰু মতামতসমূহে ইটিভি ভাৰতৰ মতামত প্ৰতিফলিত নকৰে ।)
(লেখকজন দ্য ইকনমিক টাইমছৰ প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ সম্পাদক আৰু বৰ্তমান তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা হিচাপে কাম কৰি আছে।)
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ইৰাণৰ সংঘাতৰ মাজতে ভাৰতত সোণৰ মূল্য হ্ৰাস