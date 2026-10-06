উন্নত AIৰ ব্যৱহাৰৰে বিশ্বত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা, ২.৫ শতাংশলৈ ভাৰতত বৃদ্ধি
চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ? আপুনিও জানি লওক...
Published : October 6, 2026 at 7:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : মাইক্ৰচফ্ট ডিজিটেল প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিবেদন ২০২৬
প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিমানে উন্নত হৈছে সিমানে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ যাৰ বাবে বহু সময়ত কষ্ট উপাৰ্জিত ধন, সামাজিক মাধ্যমৰ ভিন্ন প্ৰকাৰৰ একাউণ্ট, ডিজেটেল এৰেষ্ট আদিৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ বিশেষকৈ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগতে ভাৰতটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা ৷
বিশেষকৈ অপৰাধীয়ে হেকিঙৰ জড়িয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ চুৰি কৰা আৰু ব্যক্তিগত ডাটা চুৰি কৰি অপব্যৱহাৰ কৰা ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৷ প্ৰতিবছৰে ৩০ কোটিৰো অধিক চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা বিশ্বজুৰি পঞ্জীয়ন হৈছে ৷ আনহাতে অপৰাধীয়ে হেকিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ৷ শেহতীয়াকৈ মাইক্ৰচফ্ট ডিজিটেল প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য ৷
প্ৰতিবেদখনত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহলৈকে বিশ্বৰ ২.৫ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধীৰ ঘটনা কেৱল ভাৰততে সংঘটিত হৈছে ৷ সৰ্বাধিক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ লগতে দ্বিতীয়তে আছে ইজৰাইল ৷ আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত আছে সপ্তম স্থানত ৷
তথ্য অনুসৰি, পূৰ্বৰ পদ্ধতিগত ব্যৱস্থাৰ সলনি হেকাৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ ১০০ চাইবাৰ অপৰাধীৰ ভিতৰত ২৩ টাতে AI ব্যৱহাৰেৰে অপৰাধ সংঘটিত কৰি আহিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ৷ কিন্তু পূৰ্বে ইয়াৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ ১০০ ভিতৰত প্ৰায় ৭ টা AI ব্যৱহাৰ কৰি চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল ৷
চাইবাৰ অপৰাধীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয় :
২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহলৈকে সৰ্বাধিকভাবে চৰকাৰী কাৰ্যালয়তে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ চৰকাৰী কাৰ্যালয় চাইবাৰ অপৰাধীৰ সহজ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ৷ বিশ্বজুৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়, মন্ত্ৰণালয়ত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা প্ৰায় ২৭ শতাংশ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
ইফালে বিত্তীয় সংক্ৰান্তীয় চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিশেষকৈ বেংক, শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু ডিজিটেল পেমেন্ট ব্যৱস্থাত ব্যাপক হাৰত এই অপৰাধ বৃদ্ধি পাইছে ৷ চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ক'ৰ পৰা এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, কেনেকৈ হেকিং কৰিলে, কি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিলে ? এইসমূহৰ প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ তদন্তকাৰী সংস্থা বা প্ৰশাসনৰ নাই ৷
চাইবাৰ অপৰাধৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ?
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনত সংঘটিত ২৫ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি সেয়া কোনেও প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই ৷ আনহাতে ১৭ শতাংশ অপৰাধীয়ে নিজকে ভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিভাগীয় মুৰব্বী বুলি পৰিচয় দি হেকিঙৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে ৷
একেদৰে ২০২৫ চনত ব্যৱহাৰকাৰীৰ অসাৱধানতা আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰৈ যোৱা সুৰুঙাৰ বাবে ১৫ শতাংশ হেকিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছএ ৷ ভুৱা ইমেইল, মেছেজ আৰু ভুৱা লিংকৰ দ্বাৰা ৫ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈছে ৷
২০২৬ চনত (জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহ) ব্যৱস্থাপনাত থকা সুৰুঙাৰ বাবে ২৪ শতাংশ হেকাৰৰ কবলত পৰিছে ৷ ভুৱা ইমেইল, মেছেজ আৰু ভুৱা লিংকৰ দ্বাৰা ২৩ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈছে ৷ ১৩ শতাংশ অপৰাধত ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য চুৰি কৰি ডিজিটেল অপৰাধ সংঘটিত কৰি আহিছে ৷ আনফালে ১৪ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধৰ প্ৰকৃত কাৰণ গম পোৱা নাই ৷
চাইবাৰ অপৰাধীয়ে কি ব্যৱহাৰ কৰে ?
তথ্য অনুসৰি, ৰেনছমৱেৰ নামৰ এক ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে অপৰাধ কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছে ৷ ৰেনছমৱেৰ হৈছে এক প্ৰকাৰৰ বিপজ্জনক আৰু ক্ষতিকাৰক চফ্টৱেৰ (মালৱেৰ)। ই কম্পিউটাৰ, মোবাইল ডিভাইচ বা সমগ্ৰ নেটৱৰ্কত স্থাপন কৰি ডাটা আৰু ফাইলসমূহ আপোনাৰ পৰা চুৰি কৰিব পাৰে ৷
খবৰ অনুসৰি বিশ্বজুৰি এতিয়া এনে ঘটনা পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইছে । তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদনকে ধৰি কেইবাটাও খণ্ডত এই ছফ্টৱেৰৰ আক্ৰমণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । তথ্য অনুসৰি, প্ৰযুক্তি খণ্ডত ২০২৫ চনত ৰেনছমৱেৰ চফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা আক্ৰমণৰ ঘটনা ২৪৮টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে ৷
আনহাতে ২০২৬ চনত (জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে) এই সংখ্যা ৬৪৯টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে প্ৰযুক্তি উৎপাদন খণ্ডত বিগত বছৰ ২৫৫টা ৰেনছমৱেৰ আক্ৰমণৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ বিপৰীতে ২০২৬ চনত এই সংখ্যা ৪২৯টা গোচৰ পঞ্জীন হৈছে ৷
কোন দেশত কিমান চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা শংঘটিত হৈছে ?
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত মুঠ ২৫.৫ শতংশ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ সৈতে আমেৰিকাত সৰ্বাধিক চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ঠিক একেদৰে ইজৰাইলত ৭.৬ শতাংশ চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থানত, ইউক্ৰেইন ৪.৮ শতাংশৰে তৃতীয় স্থানত, ৩.৯ শতাংশৰে টাইৱান চতুৰ্থ স্থানত, ৩.৮ শতাংশৰ সৈতে পঞ্চম স্থানত ব্ৰিটেইন, ২.৮শতাংশৰে ষষ্ঠ স্থানত ইউৰোপ আৰু ২.৫ শতাংশৰে সপ্তম স্থানত আছে ভাৰত ।
চাইবাৰ অপৰাধৰ পৰা সুৰক্ষিত হ'বলৈ কি কৰা উচিত ?
বিশেষজ্ঞৰ অনুসৰি, সজাগ হৈ থাকিলেহে চাইবাৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰিব পৰা যাব । তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয় আৰু অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি কমেও আঠটা আখৰ দীঘল পাছৱৰ্ড তৈয়াৰ কৰক আৰু ইয়াত @, #, আৰু $ আদি বিশেষ আখৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ।
আপোনাৰ মোবাইল ফোন আৰু লেপটপত থকা অপাৰেটিং চিষ্টেম আৰু সকলো এপ্লিকেচন আপডেট কৰি ৰাখক । নিৰ্ভৰযোগ্য এন্টি-ভাইৰাছ আৰু এন্টি-মলৱেৰ চফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰক । যিকোনো লিংকত ক্লিক কৰাৰ আগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু ভালদৰে চিন্তা কৰক ।
লগতে পঢ়ক: নগাঁৱৰ উপ-নিৰ্বাচনত 'টেষ্টেড এণ্ড প্ৰ'ভেন' ৰাজনীতি