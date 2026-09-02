ETV Bharat / opinion

ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতিৰ পুনৰ মূল্যায়নৰ সময় সমাগত

এই প্ৰতিবেদনত লেখকে তেল আমদানি আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইথানল মিশ্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিক পদ্ধতিৰ বাবে যুক্তি আগবঢ়ায় ।

Ethanol Blending Programme
পেট্ৰ’ল পাম্পত এগৰাকী কৰ্মচাৰী (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 11:14 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচীক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্ক কেৱল ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লৰ (E20) গ্ৰাহক ব্যয়ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হৈ আছে । গ্ৰাহকে বিশুদ্ধ পেট্ৰ’লৰ খুচুৰা মূল্য দি থাকিলেও পাম্পত প্ৰকৃততে যি পেট্ৰ’ল যোগান ধৰা হয়, সেয়া ২০ শতাংশ ইথানলৰ সৈতে মিহলি কৰা হয় । যিহেতু ইথানলৰ শক্তি পেট্ৰ’লৰ তুলনাত প্ৰায় ২০-৩০ শতাংশ ক, সেয়েহে বাহনৰ ইঞ্জিনৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পাইছে ৷ এয়া গ্ৰাহকে এক লিটাৰ পেট্ৰ’লৰ পৰা পোৱা মাইলেজৰ হিচাপত গণনা কৰে ।

কম মাইলেজৰ অৰ্থ হ’ল অধিক ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত গ্ৰাহকৰ বাবে খৰচৰ আন এটা স্তৰ যোগ হয়, আৰু তৃতীয় স্তৰটো হ’ল বাহনৰ ইন্ধন ব্যৱস্থাপনাৰ ফলত হোৱা ইঞ্জিনৰ সাম্ভাব্য ক্ষতি ৷ বহু বাহন ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল চম্ভালিব পৰাকৈ সক্ষম নহয় ।

Ethanol Blending Programme
কুঁহিয়াৰ খেতিত ব্যস্ত কৃষক (ANI)

শেহতীয়াকৈ মূল্যৰ বিতৰ্কই এটা বেলেগ বিষয়লৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । বিশেষকৈ ভাৰতৰ উৎসৱৰ বতৰৰ আৰম্ভণিতে ঋতুভিত্তিক চেনিৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত চেনিৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে । বিৰোধী দলসমূহে অভিযোগ কৰিছে (যদিও প্ৰমাণ অবিহনে) যে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে চেনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কুঁহিয়াৰৰ ৰসৰ ক্ৰমান্বয়ে ইথানল উৎপাদনলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত চেনিৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে আৰু সেয়েহে মূল্যবৃদ্ধি পাইছে ।

চৰকাৰে এই কথা অস্বীকাৰ কৰি চেনিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কীয় পৰিঘটনাৰ বাবে উৎপাদনত হোৱা প্ৰভাৱ বুলি কয় । অটোম’বাইল নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ উদ্ধৃতি দি মাইলেজ হ্ৰাস পোৱাৰ দাবীও চৰকাৰে খাৰিজ কৰিছে ।

মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অৰ্থনীতিত হোৱা নিকা সঞ্চয়, যি অৱশেষত সমগ্ৰ অৰ্থনীতিকে উপকৃত কৰিব বুলি চৰকাৰে কয় । জুলাই মাহত প্ৰকাশ পোৱা এক তথ্যত চৰকাৰে ইথানল মিশ্ৰণৰ বাবে নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ চাৰিটা মূল সংখ্যা উল্লেখ কৰিছে ।

প্ৰথমটো আছিল ১.৯০ লাখ কোটিৰো অধিক বৈদেশিক মুদ্ৰাত সঞ্চয় হোৱা ধনৰাশি, যি পেট্ৰ’ল উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় খাৰুৱা তেল আমদানি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ’লহেঁতেন ৷ তাৰ ঠাই এতিয়া ইথানলে লৈছে । কাকতলীয়াভাৱে ক’বলৈ গ’লে এই পৰিসংখ্যাই ২০১৪-১৫ চনত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰ মুঠ সংখ্যাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । দ্বিতীয়টো আছিল ৩১০-প্লাছ লাখ মেট্ৰিক টন খাৰুৱা তেল ব্যৱহৃত ।

তৃতীয়টো আছিল কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ নিৰ্গমন হ্ৰাস – প্ৰায় ৯৩০ লাখ মেট্ৰিক টন কম কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ নিৰ্গমন হয়, কাৰণ ইথানল পেট্ৰ’লতকৈ পৰিষ্কাৰভাৱে জ্বলে । শেষৰটো সংখ্যা আছিল 1.60 লাখ কোটিৰো অধিক ধন কৃষকসকলক বিতৰণ কৰা হৈছিল, যিসকলে কুঁহিয়াৰৰ দৰে খাদ্য শস্যৰ খেতি কৰি ইথানল উৎপাদন কৰিছিল ৷

Ethanol Blending Programme
সৌৰশক্তি উৎপাদনৰ পেনেল (ANI)

সঠিক পৰিসংখ্যা অনস্বীকাৰ্য হ’লেও কিছুমান সূক্ষ্মতা বিবেচনা কৰিব লাগিব । উদাহৰণস্বৰূপে, খাৰুৱা তেল আমদানিৰ পৰা হোৱা সঞ্চয় ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে অধিক ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ক্ষতিপূৰণ কৰিব লাগিব ।

বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সঞ্চয় সাৰ আমদানি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৷ লগতে ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত সাৰ, যেনে প্ৰাকৃতিক গেছৰ বাবে খাদ্য শস্যৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কিয়নো সাৰ খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় । কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টৰ ব্যৱস্থাটো সাৰৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টৰ বিপৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, লগতে ধান আৰু কুঁহিয়াৰৰ দৰে শস্যৰ খেতিৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্টকো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।

কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে বিশেষ আলোচনা হোৱা নাই: জৈৱ ইন্ধনযুক্ত শস্যৰ ভূমি আৰু পানীৰ ফুটপ্ৰিণ্ট

ভাৰতৰ ডিষ্টিলাৰৰ প্ৰতিনিধিত্বমূলক সংস্থা অল ইণ্ডিয়া ডিষ্টিলাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যন (এআইডিএ)ৰ মতে, ইথানল উৎপাদনৰ ১৫ শতাংশতকৈ অলপ বেছি কুঁহিয়াৰৰ ৰস । আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ খাদ্য সামগ্ৰী কুঁহিয়াৰ, তাৰ পিছত আন শস্য আৰু শেষত গুড়, যি কুঁহিয়াৰৰ ৰস চেনিলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পিছত ৰৈ যোৱা অৱশিষ্ট ।

খাদ্য শস্যইথানলৰ পৰিমাণ
মাকৈ৪৫.৬৮%
এফচিআই ওপৰিঞ্চি চাউল ২২.২৫%
কুঁহিয়াৰৰ ৰস ১৫.৮২%
বি শ্ৰেণীৰ গুড় ১০.৫৪%
ক্ষতিগ্ৰস্ত খাদ্য শস্য ৪.৫৪%
চি শ্ৰেণীৰ গুড় ১.১৬%

চেনি উৎপাদনৰ উপজাত বি আৰু চি গুড়ৰ বাহিৰে বাকীবোৰ কৃষি শস্য – অৰ্থাৎ ইয়াৰ খেতি কৰিবলৈ মাটি আৰু পানীৰ প্ৰয়োজন । ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক মাইলেজ আৰু চেনিৰ দামৰ দৰে বিষয়ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত হৈছে । কিন্তু ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি ভূমি আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা কৰাটো প্ৰয়োজন । তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ’ল, একেটা আকাংক্ষিত ফলাফল লাভ কৰাৰ উন্নত আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম উপায় আছে নেকি ?

২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত OurWorldinData.Org ত প্ৰকাশিত এটা প্ৰবন্ধত তথ্য বিজ্ঞানী হান্না ৰিচি আৰু পাবলো ৰোজাডোৱে গণনা কৰিছিল যে বৰ্তমান বিশ্বই জৈৱ ইন্ধন উৎপাদনৰ বাবে প্ৰায় ৩.২ কোটি হেক্টৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে বিশ্বৰ শক্তিৰ চাহিদাৰ প্ৰায় ২.২৪ শতাংশ পূৰণ কৰে ।

Ethanol Blending Programme
ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

ৰিচি আৰু ৰোজাডোৱে কয় যে যদি আমি একে পৰিমাণৰ মাটিত সৌৰ পেনেল স্থাপন কৰো তেন্তে আমি ৩২ টেৰাৱাট-ঘণ্টা শক্তি উৎপাদন কৰিব পাৰিম— যিটো প্ৰায় সমগ্ৰ বিশ্বই এবছৰত ব্যৱহাৰ কৰা শক্তি । অৰ্থাৎ পোলেণ্ডৰ সমান আকাৰৰ অঞ্চল এটা যদি কেৱল সৌৰশক্তিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে ই বিশ্বৰ সমগ্ৰ শক্তিৰ বোজা পূৰণ কৰিব পাৰে ।

ইনষ্টিটিউট ফৰ এনাৰ্জি ইকনমিক্স এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এনালাইচিছে ইথানল বনাম সৌৰ শক্তিৰ আপেক্ষিক শক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতা গণনা কৰিবলৈ আন এটা মেট্ৰিক প্ৰস্তুত কৰিছিল । বৈদ্যুতিক বাহনৰ বেটাৰী পুনৰ চাৰ্জ কৰিবলৈ সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি ধৰি লৈ, আৰু বৈদ্যুতিক বাহনৰ বিপৰীতে ইন্ধন দহন ইঞ্জিনৰ বাবে মানক কাৰ্যক্ষমতাৰ হাৰ ধৰি লৈ, আইইইএফএই একে হেক্টৰ মাটিৰ বিভিন্ন ফিডষ্টকৰ পৰা উৎপাদিত ইথানলৰ বিপৰীতে এক হেক্টৰ মাটিৰ পৰা উৎপাদিত সৌৰ শক্তি বনাম ইথানলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন বাহনে যাত্ৰা কৰিব পৰা দূৰত্ব অনুমান কৰিছিল । ইয়াত হিচাপ কৰা হৈছিল যে এক হেক্টৰ মাটিৰ পৰা সৌৰশক্তি ব্যৱহাৰ কৰি একে দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ ১৯৭ হেক্টৰ মাটিৰ পৰা উৎপাদিত ইথানলৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।

Ethanol Blending Programme
পথাৰত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত কৃষক (ANI)

অৱশ্যে বাস্তৱ অধিক কঠিন । সৌৰশক্তিচালিত বৈদ্যুতিক বাহনে তত্ত্বগতভাৱে পৰিবহণ শক্তিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব । কিন্তু বৈদ্যুতিক বাহনৰ বেটাৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ আৰু উন্নত বৈদ্যুতিক বাহনৰ বেটাৰী প্ৰযুক্তিৰ অভাৱ থকা ভাৰতৰ বাবে এই প্ৰত্যাহ্বান অধিক ভয়ংকৰ ৷ বিশেষকৈ যিহেতু বৈদ্যুতিক বাহনৰ বেটাৰীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ শোধন আৰু উৎপাদন ক্ষমতাৰ ৬০-৯০ শতাংশ চীনৰ হাতত আছে ।

তথাপিও সৌৰশক্তি বহুত ভাল বিকল্প । এই সংখ্যাবোৰ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু শক্তি দক্ষতাৰ সু-নথিভুক্ত অধ্যয়নে এই কথা প্ৰমাণ কৰে । সূৰ্যৰ পোহৰক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সৌৰ পেনেল উদ্ভিদতকৈ ২০ৰ পৰা ৮০ গুণ ভাল ।

Ethanol Blending Programme
ধান শুকুওৱা অৱস্থাত এজন কৃষক (ANI)

এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে । আৰ্কাছ পলিচি ৰিচাৰ্চৰ গণনা অনুসৰি ভাৰতে বৰ্তমান ইথানলৰ বাবে ফিডষ্টক উৎপাদনৰ বাবে প্ৰায় ৮০ লাখ হেক্টৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰে – তেলেংগানাৰ সমগ্ৰ শস্যৰ পৰিমাণতকৈ অধিক ।

ইয়াৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰভাৱ দুটা ফ্ৰণ্টত আছে: খাদ্য সুৰক্ষা আৰু জল সুৰক্ষা । যিহেতু ভাৰতৰ প্ৰায় সকলো ইথানল প্ৰথম প্ৰজন্মৰ জৈৱবস্তুৰ পৰা উৎপাদিত হয় ৷ প্ৰত্যক্ষ কৃষি উৎপাদনত পানীৰ ব্যৱহাৰ অত্যন্ত বেছি ।

চাউলত সৰ্বাধিক পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, প্ৰতি কেজিত প্ৰায় ৪০০০ লিটাৰ ৷ প্ৰতি কিলোগ্ৰামত চেনি প্ৰায় ৩০০০ লিটাৰ, আৰু কুঁহিয়াৰৰ প্ৰায় আধা । ইথানল উৎপাদনলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ ফলত অন্যান্য কৃষি কাৰ্যকলাপ আৰু মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পানীৰ ওপৰত চাপ পৰে ।

Ethanol Blending Programme
ইথানলযুক্ত পেট্ৰ’লৰ মাইলেজ (ETV Bharat)

খাদ্য সুৰক্ষা আন এটা বিষয় । ইথানলৰ বাবে কুঁহিয়াৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিয়ে ইতিমধ্যে হাঁহ-কুকুৰা আৰু পশুৰ খাদ্যৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, কিয়নো কুঁহিয়াৰ এনে খাদ্যৰ এটা মূল উপাদান । ইয়াৰ প্ৰভাৱ দাম আৰু খৰচত পৰে । তদুপৰি ভাৰতৰ শস্যৰ উদ্বৃত্তৰ কাৰণ চাহিদাৰ অভাৱতকৈ খাদ্য ক্ৰয় ক্ষমতাৰ বাধাৰ বাবেহে বেছি ।

শেহতীয়াকৈ ইটিভি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি চৰকাৰৰ নিজা তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰতি দহটা শিশুৰ ভিতৰত প্ৰায় তিনিটা শিশু স্তব্ধ হৈ পৰে । ক্ৰয় ক্ষমতাৰ অভাৱত কম ব্যৱহাৰৰ ফলত হোৱা পুষ্টিহীনতাৰ বাবেই এনে হয় ।

Ethanol Blending Programme
ভাৰতত খাদ্য শস্য মিশ্ৰণৰ পৰিমাণ (ETV Bharat)

স্পষ্টভাৱে ইথানল উৎপাদন আৰু পৰিবহণৰ বাবে মিশ্ৰণৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতিৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনা কৰাটো প্ৰয়োজন । ২০২৫-২৬ চনৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাটো মন কৰাটো বুদ্ধিমানৰ কাম হ’ব: ‘‘খাদ্য সুৰক্ষাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰভাৱ তুচ্ছ নহয় । ভাৰতৰ ব্যৱহাৰৰ টোপোলা আৰু পুষ্টিৰ ফলাফলৰ বাবে দালি আৰু তৈলবীজ গাঁথনিগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, তথাপিও দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰৰ ক্ৰমৰ তললৈ নামি আহিছে । সময়ৰ লগে লগে এই ভাৰসাম্যহীনতাই ভাৰতৰ খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰে তেল আমদানি আৰু যোগানৰ জোকাৰণিৰ সময়ত ঘৰুৱা খাদ্যৰ মূল্যত অধিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।”

লগতে পঢ়ক: কামিহাঁড় ভাগিছে দেশৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ, নিস্তব্ধ বেংক, ধনদাতা মহাজনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন

TAGGED:

ইথানল মিশ্ৰণ
ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল
পেট্ৰ’লৰ মূল্য
E20 CONTROVERSY
ETHANOL BLENDING PROGRAMME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.